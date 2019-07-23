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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 28, 23 июля / Души... Живые и мёртвые
   
 
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№28, 23 июля 2019 года.


Ирина Николаевна Добычина

Души... Живые и мёртвые

Ирина Николаевна Добычина, Отличник народного просвещения, Заслуженный учитель школы РСФСР. Её имя известно педагогам всей республики, но особенно в столице Тувы. А еще она замечательный учитель учителей. Ирина Николаевна на протяжении многих лет возглавляла методическое объединение учителей-словесников. Именно в этот период в городе сложился творческий коллектив единомышленников. Её открытые занятия, выступления на конференциях, разборы уроков давали толчок к развитию и профессиональному росту. Основу методического мастерства Ирины Николаевны составляли трудолюбие, бескорыстие и высокие нравственные принципы, которым она не изменяла в самых сложных ситуациях. В настоящее время она живёт в г.Назарово, но её помнят, уважают и любят многочисленные ученики, их родители, друзья и коллеги.

Ирина Николаевна неоднократно высказывала на страницах нашей газеты на самые острые и актуальные темы. Её не оставляют равнодушной проблемы воспитания и образования, именно об этом новая статья известного педагога.

Сразу вспоминается гоголевский герой, плут и аферист Чичиков, которому пришла в голову идеальная мысль скорого обогащения. Он решил скупить у помещиков души умерших крестьян, продать их и с деньгами убежать за границу. Это было сделать нетрудно. Ловкий пройдоха знал, что помещики платили государству налоги за каждого крестьянина, а так как в России подобные ревизии проводились редко, а крестьяне умирали часто, то помещикам приходилось платить и за эти мертвые души, хотя на бумаге они были живыми. Чичиков за копейки скупает эти фамилии, объявляет их переселенцами в дальние губернии и дорого продает государству.

Только вот гоголевский парадокс состоит в том, что реально существующие помещики, которых посетил Чичиков, представлены автором как мертвые: ленивые, алчные, прожигающие жизнь в разгулах, жалкие и легкомысленные, не приспособленные к труду и не приносящие никакой пользы обществу. А вот за мертвыми крестьянскими душами стоят души живые. Это простые люди из народа: талантливые умельцы, мастера на все руки, смекалистые, с острым умом и метким словом, люди с богатырской жизненной силой, завидным трудолюбием и большой, щедрой душой.

Душа человека. Какая она?

Честная, наивная, ответственная, добросердечная, святая, одухотворенная, свободная, израненная, рабская, завистливая, жестокая, одинокая, противоречивая, пустая, поэтическая, возвышенная, трусливая, мятежная.

Мы говорим: душа нараспашку, душевные переживания, не стареют душой ветераны, вкладывать в дело всю душу, ушла душа в пятки, сколько душе угодно, за душой ни копейки, продать душу дьяволу, крик души, песня берет за душу, спасите наши души, предан всей душой. Одному говорят: мелкая твоя душонка, а другому – широкая русская душа. И еще десятки смысловых значений, связанных с этим словом, так или иначе относятся к человеку, характеризуют его сознание, внутренний психологический мир, его слова, какую-то сторону характера, его поступки, действия и деяния.

Человек всегда был предметом психологического исследования большой литературы. Нет ни одной жизненно важной проблемы, которую бы писатели и поэты обошли стороной. Лучшие их произведения прежде всего обращены к душе человека, к нравственному развитию личности, особенно личности подростка. Книги помогают им разобраться в самом себе, подумать над смыслом жизни, определить ее ценности. Книги учат постигать культуру речи и бережно и уважительно относиться к русскому слову.

В несметном нашем богатстве
Слова драгоценные есть:
Отечество, Верность, Братство,
А есть еще слово Честь...
И если бы все понимали,
Что это не просто слова,
Каких бы мы бед избежали...
А. Яшин

Не на словах, а на деле быть честным и ответственным гражданином своего Отечества, воспитать своих сыновей и дочерей такими же – задача не из легких. И эта миссия не только родителей, но и воспитателей, учителей и общества в целом легкой никогда не была.

Тема честного слова, честного поступка интересна детям всегда. И для обсуждения этой темы на уроке или во время домашнего чтения можно взять рассказ А.И.Куприна «Куст сирени». Он небольшой, но проблем для дискуссии в нем много. В основу рассказа положен забавный случай. Забавный, если бы...

...Алмазов, молодой, небогатый офицер, мечтающий о большой карьере, слушал лекции в академии генерального штаба. Именно сегодня должен был представить трудную практическую работу – инструментальную съемку местности. До трех часов ночи чертил план, устал и – на – тебе! – жирная зеленая клякса упала на чертеж. Стереть нельзя, переделать – не успеешь, а завтра – прощай, карьера!

Алмазов придумал ход: из зеленого пятна сделал куст сирени. И красиво, и пятна не видно. Но старый профессор, очень умный, аккуратный, с феноменальной памятью, сказал: «Я эту местность знаю, как свои пять пальцев, и здесь кустов быть не может». Алмазову бы признаться, но он стоял на своем. Профессор предложил: «Хорошо. Завтра же туда едем, и я вам докажу, что вы или небрежно работали, или...».

В тяжелом, озлобленном состоянии Алмазов вернулся домой. После долгих раздумий вместе с женой решили за эту ночь в том же злополучном месте посадить настоящие кусты сирени. Поговорили с садовником, посвятили его в свою тайну, дали денег.

На следующий день с торжествующим выражением лица Алмазов рассказывал жене:

«Приехали мы к этим кустам. Уж глядел он на них, глядел, даже листок сорвал и попробовал на вкус. Повернулся ко мне и руку даже протянул: «Извините меня, поручик. Должно быть, я стареть начинаю, коли забыл про эти кустики». Славный он, умница. Право, мне жаль, что я его обманул. Один из лучших профессоров у нас. Знания – просто чудовищные». И после – Алмазовы, много раз смеясь, вспоминали этот случай, называя его забавной шуткой...

Действительно, забавный случай. Если бы... Если бы герой не построил свою карьеру на обмане:

• обман называют шуткой и еще смеются;

• если бы не поставили в унизительное положение себя и профессора, честного человека;

• если бы Алмазов нашел достойный выход из этой ситуации и не стал бы причиной ухода старого преподавателя с должности.

И еще много «если бы». Ребята правильно понимают смысл рассказа: карьера, построенная на обмане, – не тот путь для честного человека и уважения не вызывает. И еще несколько слов о чести. Много лет назад в автомобильной аварии погиб мой единственный сын. Ему было 34 года. Аварию совершил сидящий за рулем пьяный чиновник, занимающий высокую должность. Следствие длилось четыре года. Я пережила 13 судов, за это время сменились пять судей, хотя все улики и свидетели были на месте, и с самого начала все было понятно. Но следствие преднамеренно затягивалось, судьи не скрывали своей предвзятости. Налицо были подкуп, сговор, и выполнялось указание «сверху» во что бы то ни стало «отмазать» виновника аварии от заслуженного приговора, что и было сделано. И когда я слышала часто повторяемое, почти лицемерное обращение к судьям «ваша честь», думала: «Боже мой! Какая честь? Где она?». Слово высокого нравственного смысла превратили в пустой звук и променяли на деньги.

Запятнали честь «мундира» и работники краевого Пенсионного фонда России, откуда чудесным образом исчезли 76 миллионов рублей. Старики – самая уязвимая и беззащитная часть населения, чем и пользуются многие мошенники.

Не устояли перед соблазном поживиться за чужой счет чиновницы из министерства по социальной политике Красноярска. Подарки, предназначенные ветеранам Великой Отечественной войны к 9 Мая, осели в квартирах этих дам и их родственников. Семейным кланом было присвоено больше двух миллионов «подарочных» рублей. В статье Е.Мартьяновой про героя-фронтовика, участника Сталинградской битвы А.Г.Иванова есть строки: «У кого, как не у них, ветеранов, учиться нам смелости, стойкости, честности. Учиться любить Родину, служить людям. Они выжили и живут, чтобы мы помнили о подвиге каждого русского солдата, который спас мир». В нашей семье мужья моих четырех сестер – тоже фронтовики, участники войны. И таких людей, перед которыми вся страна в неоплатном долгу, посмели обворовать какие-то фитюльки?! Деньги, вещи, тряпки затмили разум. Только вот...

Умирает владелец, но вещи его остаются.
Нет им дела, вещам, до чужой человечьей беды.
В час кончины твоей даже чашки на полках не бьются.
И не тают, как льдинки, сверкающих рюмок ряды.

Оттого, что тебя почему-то не станет на свете,
Электрический счетчик не завертится наоборот.
Не умрет телефон, не засветится пленка в кассете,
Холодильник, рыдая, за гробом твоим не пойдет.
В. Шефнер

Не дай Бог, попасть под бессмысленную власть денег, иначе алчность, зависть к чужому богатству и успеху истерзают душу. Но жизнь не переиграешь: всегда найдется на сильного еще сильнее, на умного – еще умнее, на богатого – еще богаче.

Продолжение следует.

Ирина Добычина,
заслуженный учитель школы РСФСР,
Отличник народного просвещения РСФСР.

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 http://risk-inform.ru/article_8137.html
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