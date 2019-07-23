Как в регионах расправляются с теми, кто жалуется Путину

Жанр обращения к президенту в России очень популярен. Россияне стараются попасть со своими вопросами в эфир прямой линии, пишут письма на официальный сайт Путина, выкладывают петиции в интернете... Но не всем везет. Бывает, что вместо решения проблемы жалобщики получают от властей мощный пендель.

Правдоруб осталась без работы

История жительницы города Сычевка Смоленской области Ольги Васильевой прогремела в 2016 году. Она стала одной из первых, кому после письма Путину пришлось идти в суд. Ольга Ивановна пожаловалась президенту на разбитые дороги, безработицу, закрывающиеся предприятия, коммунальный бардак, в которых, по ее личному мнению, виноват глава Сычевского района Евгений Орлов. Мол, даже нормальный мостик через речку чиновник на втором сроке полномочий сделать не может!

Васильева писала от души, эмоционально, не забыла упомянуть, что глава района «славится личностными оскорблениями, угрозами и шантажом» и «занимается местью тем людям, которые осмеливаются иметь свое мнение», и даже привела конкретные примеры. Просьба к президенту была абстрактной – навести в Сычевке порядок, а вот последствия – вполне конкретные.

Глава района Евгений Орлов, к которому по вертикали спустили письмо, то есть жалобу на него же, подал на Васильеву судебный иск о защите чести и достоинства.

На суде жители, подписавшие обращение Васильевой, отрицали, что были знакомы с его содержанием. Мол, просто подмахнули не читая. Виноватой оказалась одна автор письма. Сычевский районный суд взыскал с «обидчицы» 15 тысяч рублей в пользу оскорбленного главы.

– Мне удалось оспорить решение в областном суде, – рассказывает Васильева. – Орлову я ничего не выплачивала.

И вот уже спустя три года после обращения к президенту Ольга Ивановна, как она сама считает, пожинает горькие плоды своего правдорубства.

– Я пытаюсь найти работу, но работодатели мне отказывают, – вздыхает она. – Может, боятся со мной связываться из-за нашего главы...

После суда и резонанса губернатор Смоленской области на личном приеме провел с Ольгой Ивановной профилактическую работу. Он деликатно сообщил, что недовольна Орловым только она и еще, может, десяток человек. Васильева намек поняла и больше президенту не писала. Но и польза от этой истории тоже была. В Сычевке наконец-то заасфальтировали дороги.

– Вы бы видели, как люди радовались, – делится Васильева. – Некоторые теперь скандинавской ходьбой занимаются! На моей улице, правда, асфальт не положили. Месть ли это главы или что-то другое – не знаю.

Пенсионерке срезали пенсию

Мстить жалобщику грубо, беспощадно и безрассудно – себе дороже, можно и работы лишиться. Поэтому чиновники используют законные механизмы. Пенсионерка Нелли Сироткина из Самарской области в июле 2016 года обратилась к Путину с просьбой увеличить пенсии. Ведь по телевизору говорят, что они растут, а она как покупала плавленый сыр и хлеб, так ничего себе больше позволить и не может. В сентябре активная пенсионерка получила письмо из Пенсионного фонда и обрадовалась: значит, ее услышали наверху!

Но ее ждала плохая новость. «В связи с обращением мы проверили правильность расчета и выплаты страховой части трудовой пенсии по старости, – сообщалось в письме. – Выявлено, что при начислении в 1995 году пенсии вам ошибочно посчитали трудовой стаж по годам учебы в 1959-1964 в Куйбышевском пединституте. Мы пересчитали пенсию. Теперь вы будете получать на 700 рублей меньше».

Но Нелли Ивановна была уверена: ей уже пересчитывали трудовой стаж с учетом вычета лет в пединституте и срезали ее маленькую пенсию. Только доказать это невозможно: архивные документы ПФР до 2000 года были затоплены после коммунальной аварии.

Помочь пенсионерке, которая обращением к Путину, как гоголевская унтер-офицерская вдова, сама себя высекла, взялся Дмитрий Квашин, заместитель секретаря Самарского регионального отделения «Единой России». Но дальше пиара на партийном сайте дело не пошло.

– Все, что мы смогли сделать, мы сделали. Пенсию начисляет Пенсионный фонд, фонд дал развернутый ответ и все личные консультации и пояснения, – оправдывается Дмитрий.

Как чувствует себя пенсионерка в 81 год на новой пенсионной диете и вообще жива ли она, он не знает.

Смелого строителя Восточного взяли под опеку

Смелый строитель из Уссурийска Антон Тюришев прославился дважды. Первый раз – когда в 2015 году рассказал президенту в ходе прямой линии, что рабочим на космодроме Восточный не платят заработную плату. Второй раз – когда собирался выступить на новой прямой линии и сообщить, что поручение президента не выполнено, с рабочими до сих пор не рассчитались.

Тогда накануне прямой линии его вызвали в местное отделение полиции для беседы и по решению суда арестовали на пять суток якобы за то, что он нецензурно выражался. Как рассказал нам Антон, он это решение обжаловал, его все-таки потом оправдали, но вспоминать ту историю ему неприятно.

За активность на работе ему не мстят, но тщательно «опекают»: вдруг Тюришев снова захочет вынести сор из избы на всеобщее обозрение.

Штраф за обращение, которого не было

Пенсионерке Галине Шергиной из Томска и ее единомышленницам, таким же пенсионеркам, повезло еще меньше. Они свое коллективное видео-обращение к Путину даже не успели отправить, но поплатились за него в буквальном смысле. Пенсионерки хотели пожаловаться на беспредел в правоохранительных органах региона, не называя конкретных имен и фамилий. Проблемы у них разные, но все не могут найти правды в структурах, которые призваны блюсти закон и порядок: в полиции, прокуратуре, судах.

Группу томских пенсионерок, которые пытались записать видеообращение на смартфон, задержала полиция. Суд признал их виновными в проведении... несанкционированного пикета! Галину оштрафовали на 20 тысяч рублей, еще трех пенсионерок – на 5 тысяч.

– Мы приехали в Москву и смогли пробиться на встречу с Бастрыкиным, – рассказывает Шергина. – По нашим ситуациям наконец-то возбудили дела, но наша местная прокуратура их тормозит, они не двигаются.

Жанр челобитных царю-батюшке не нов. Особенно востребован он в авторитарных государствах, где по-другому решить свою проблему человеку бывает попросту невозможно. А у нас какое государство? Вот то-то и оно.

В СССР была такая практика: писать жалобы в иностранные посольства. Например, в посольство США. Американцы передавали жалобы советской стороне, и проблема решалась. Вот и томские пенсионерки во главе с Галиной Шергиной тоже собираются писать письма в иностранные посольства. В обращение к президенту они больше не верят, да и денег лишних (вдруг снова оштрафуют) у них нет.

– Вся эта прямая линия – шоу, показуха, – возмущается Галина. – А чужое посольство по крайней мере не оштрафует простых российских граждан на «двадцатку» за крик о помощи.

Кому мстят чаще

По словам политолога Глеба Павловского, наказание за жалобу Путину бюрократическая система в принципе не приветствует. Есть вероятность «спалиться» на мести и навлечь на себя уже не народный гнев, а кого повыше, ведь граждане обращаются к Самому.

– Тот, кто применяет запрещенный прием, сильно рискует, – объясняет Павловский. – Всегда есть конкурент в аппарате, который может донести, указать на тебя. Мстят чаще всего тем, кто жалуется не на проблему, а на конкретного чиновника. Тому приходится защищаться.

Ольга Кузнецова

«Собеседник»