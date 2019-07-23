    Перекрёсток мнений

Аноним, 17-07-2019 #1[ru]

Эдик Ондар – Стриптизер братьев Караол, кандидат в депутаты Верховного Хурала Тувы от ПЖиВ Единая Россия.

Аноним, 17-07-2019 #2[ru]

А что вообще сделал хорошего Тамоев в Туве?

Аноним, 17-07-2019 #7[ru]

Стриптизеры, проституты, лакеи – все кандидаты от ЕР.

Аноним, 17-07-2019 #8[ru]

Цеченлиг, который построил Сафрин, это тот, что в Монгулеке?

Аноним, 17-07-2019 #12[ru]

Нашей Туве нужно сильное духовное развитие.

Аноним, 17-07-2019 #16[ru]

Кандидат, который пообещает учителям (воспитателям) оклад, равный МРОТ (сейчас 5600), получит ОГРОМНУЮ поддержку!

Аноним, 17-07-2019 #17[ru]

«Оюму Донгак власти не жалуют за правду, которую она отстаивает в блогосфере. А я ей вообще не верю, у нее все посты какие то злобные, агрессивные и чересчур выдуманные. А Сайсуу Байкара достала чинуш организацией борьбы за права детей-сирот. А вот она что там делает. Мне вообще смешно. Причем обе безработные. Думаю мы не нуждаемся именно в таких кандидатах».

Конечно Оюма злобная и безработная – а вот братья черные добрые и с работой и с деньгами – поэтому они должны быть в Хурале и бегать голыми или в трусах в административных зданиях! Браво Анониму №15!

Аноним, 17-07-2019 #19[ru]

«А что нам могут сделать эти самовыдвиженцы? Ни одного нормального кандидата я не вижу». Ну если вы среди самовыдвиженцев не видите – то назовите нам нормального! Жириновский нормальный кандидат для Тувы в Хурал? Или, может, Кара-оол нормальный и он оставит пост главы Тувы и станет простым депутатом в Хурале? Ну назовите нам, кого вы видите! (А скорее всего сейчас спрячетесь в кусты или начнете по новому ныть, но так и не дадите нам ответа по существу).

Аноним, 17-07-2019 #24[ru]

Стриптизеры, проститутки, педофилы, зоофилы, наркоторговцы – угадайте, в какой партии им рады?

Аноним, 17-07-2019 #25[ru]

А разве ветви власти не должны быть отделены друг от друга? Почему глава исполнительной власти возглавляет список на выборах в законодательную власть? Ему мало одной должности?

Аноним, 18-07-2019 #28[ru]

Лживые, изворотливые, погрязшие в коррупции мошенники и интриганы, цинично называющие себя «избранниками народа»!..

Аноним, 18-07-2019 #30[ru]

Лозунг главного едроса шойгу-карлика, да-да-да, именно так! «Мы вас спасём – вам от спасения не уйти!» Спасайте лучше облака, им точно на вас насрать.

Аноним, 18-07-2019 #46[ru]

Аноним 15. А Алдын-Кыс Конгар тоже была безработной. Но когда ей нарисовали победу над Монгушом, стала высокооплачиваемой чиновницей на шее народа, да ещё и любовника приобрела в лице Юрика.

Аноним, 18-07-2019 #49[ru]

Члены Едрисни выдвинулись, и их имена известны Кара-оол Шолбан Валерьевич, Филлипова Елена Ивановна, Оюн Станислав Александрович в общей части списка, ах! Да! Там есть и другие: Глухов Виктор Григорьевич, Фалалеев Владимир Александрович, Ондар Марат-оол Идамович, Бартына-Сады Виталий Монгушевич, Конгар Алдын-Кыс Темир-ооловна, министр дорог Тувы Бады Олег Ооржакович, Ховалыг Вячеслав Товарищтаевич, Самойленко Ирина Петровна и другие – настолько все бесцветные лица, что не вызывают ни симпатий, ни восторга от их речей, законов, шоу.

Аноним, 18-07-2019 #53[ru]

Да! До чего же примелькались эти лица! Они что, рождены бесконечно сидеть в своих креслах? Какие тут ещё слова нужны, прогнило ВСЁ в родимом «королевстве»...

Аноним, 18-07-2019 #54[ru]

Здравствуйте! Сегодня на пересечении улиц Кузнецова и Карбышева, произошло серьёзное тройное ДТП. И все бы ничего, такие ДТП случаются регулярно, но виновником оказалась Амарта Айлана Мадыр-ооловна, главный бухгалтер Мэрии города Кызыла. Охамевшая особа, оторванная давно от реальности.

Аноним, 18-07-2019 #55[ru]

...Я-то считаю нужным утверждать, что я за тех, кто выкинет из власти Единую Россию и системную оппозицию, а за одно и братьев черных! Я хочу, чтобы власть менялась чаще! Раз в четыре года парламент полностью и тех из парламента, кто принял антинародные законы! Чтобы судили, а тех из исполнительной власти, кто допустил разграбление страны, на каторге восстанавливали награбленное! Все четко и справедливо!

Аноним, 18-07-2019 #59[ru]

Шолбан Кара-оол, после официальной регистрации партийного списка должен назначить ВриО Председателя Правительства РТ Александра Щура. Дальше его судьба уже висит на волоске! План «Б»: силовик будет зачищать Авгиевы конюшни Тувинской (читай Кара-ооловской) элиты. Назначение Александра Щура (руководителя МВД Тувы) вице-премьером – случай для республики беспрецедентный. Министры до этого приезжали из России на пару лет: отбыть повинность, продвинуться по карьерной лестнице – и обратно. Никогда еще никто из них не оставался в республике, не вливался в местный «политикум».

Сразу начали высказываться конспирологические версии: в Туве готовят дагестанский сценарий с зачисткой караоловцев. «Шойгу дал добро». Однако против этого говорит то, что Шолбан Кара-оол возглавляет на выборах в парламент список ЕР. Арестовывать лидера списка перед выборами – это все-таки совсем уж экзотика. Поэтому возможна, скорее, помесь хакасского и дагестанского варианта. Шолбану Кара-оолу, как и Зимину в свое время, не дадут фальсифицировать выборы. А честно победить шансов у него нет. Щура назначат врио до тех пор, пока с Шойгу не согласуют настоящего претендента на главу. А генерал Щур в отведенное ему время произведет некоторое очищение республики от особенно одиозных и коррумпированных политиков.

Это лишь версия, одна из возможных. Но зачем иначе генералу, которого с Тувой ничего не связывает, идти в тувинские вице-премьеры?

Аноним, 19-07-2019 #60[ru]

Щуру надо начать чистку с бывших ментов, которые сейчас во всех администрациях районов, СБУ не работает вообще в прокуратуре и судейском корпусе

Аноним, 19-07-2019 #62[ru]

В МВД вчера разговоров было, что Щур вместо Карлика будет в 2020г. Поэтому Карлик ходит с таким обреченным лицом, как обоссанный.

Аноним, 19-07-2019 #65[ru]

Проклятие Кара-оола словно проклятие как у французского писателя Мориса Дрюона «Проклятые короли» сбывается, народ стонет и плачет. Очередная трагедия: четверо взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тыве. Семь человек, включая троих детей, погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Тыве... Устанавливаются причины случившегося. А причина одна: необходимость перемен осознают все, а вот готовности к действию не вижу. Если не изменить путь республики сейчас – потом может остаться только путь на баррикады. Уходи досрочно, Шолбан Кара-оол, черная карма на тебе!

Аноним, 19-07-2019 #66[ru]

По информации корреспондента The Moscow Post, полученной из источников в администрации президента (АП), подготовлен сценарий ухода в отставку главы Республики Тыва Шолбан Кара-оола. За этим может стоять Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя АП. Ему уже удалось добиться отставки экс-главы Хакасии Виктора Зимина. Следующим станет Кара-оол? За что его могут отправить в отставку? Сергей Кириенко продолжает укреплять свои позиции в окружении президента. Заместителю главы АП уже удалось «обезглавить» Хакасию, где главой стал коммунист Валентин Коновалов. На очереди – соседняя Республика Тыва? И на кого же там будут делать ставку?

Аноним, 19-07-2019 #67[ru]

Кара-оолы (дословный перевод черные братья) не должны просто уходить – они должны сидеть пожизненно за то, что сделали со своим народом, доведя его до нищеты. Наши тюрьмы переполнены нашими детьми, федеральный наркоконтроль сажает невиновных, а наркобароны живут припеваючи.

Аноним, 19-07-2019 #77[ru]

А правда глаза кое-кому тут колет... Политика пенсионного грабежа и пенсионного геноцида в чистом виде. Еще почти две трети населения живут на грани нищеты, на грани выживания, благодаря антинародным деятелям из правительства, и антинародной партии Единой России...

Анониму72, 19-07-2019 #84[ru]

...Ну давайте по порядку – есть самовыдвиженцы и есть от партий: Самовыдвиженцы не нравятся, значит, от партий вам нравятся? Но от партий, если вам жириновский не нравится – значит, остаются коммунисты? Справедливороссы и Единороссы? За кого вы тут агитацию ведете? Я вот за тех, кто расхитителей и угнетателей в тюрьму посадит! Я четко определился! А вы за кого?

Аноним, 17-07-2019 #1[ru]

Пусть подавятся они чаем из этого сервиза.

Аноним, 18-07-2019 #10[ru]

Пока Кара-оол пляшет и танцует, гарцует на коне в шляпе мафиози Аль Капоне, в Туве каждый день гибнут дети.

Аноним, 19-07-2019 #11[ru]

Лучше бы это КОЗЕЛ запретил воровать и давно бы на эти деньги сделал безопасную переправу, мост, чтоб дети не тонули! Х...ой страдает из-за деградированного мозга, в свое время напрочь пропитого... Денег на мосты и переправы, а также на аварийное жилье и жилье сиротам нет, зато уйма денег на автомобили для победителей скачек, на сам Наадым, на фейерверки, и на прочие многочисленные праздники, форумы.

Аноним, 19-07-2019 #12[ru]

Надо же карликам чем-то отвлекать народ: агенты бегают, шакалы везде, куда не плюнь, праздники сплошные...

Аноним, 17-07-2019 #2[ru]

Дорога Кызыл-Сарыг-Сеп – большегрузы ломают дорогу. В день там по много раз большегрузы проезжают. Неудивительно, что дороги проходят в негодность.

Аноним, 17-07-2019 #4[ru]

Надо же, Шолбан про чабанов вспомнил – может и чабанская больница будет лечить теперь чабанов, а не ваши обтрепанные передки?!

Аноним, 17-07-2019 #6[ru]

Мутко – мастер по национальным проектам! Как он лихо провел самую дорогую в истории человечества Распилиаду – будут еще долго вспоминать. Правда, непонятно, чему он может научить наших карликов? Им только дай побольше денег – а «освоить» они всегда сумеют. Или Мутко тоже хочет долю от распила проекта «Кызыл-Курагино»? Тогда надо опять увеличивать стоимость стройки, иначе всем не хватит!

Аноним, 17-07-2019 #5[ru]

Карлики крутятся, как вши на гребешке – очень хочется украсть еще, но все старые схемы уже раскрыты и засвечены – приходится изворачиваться, чтобы изобрести новые способы.

Аноним, 19-07-2019 #6[ru]

А кто будет новым министром МВД?

Аноним, 17-07-2019 #11[ru]

Аноним №10 написал: «Лунсин не платит налогов – с какой стати?» Ну раз кто-то не платит налоги – то, естественно, кто-то ему разрешил не платить! А кто в республике может дать такое разрешение? Ну конечно, глава! А что, глава это делает, по доброте душевной?!

Аноним, 17-07-2019 #12[ru]

Туве подняться бы хотя бы до уровня Хакасии или Красноярского края... Но пока здесь правят кара-карлики, это фантастика.

Аноним, 18-07-2019 #13[ru]

11-му – спасибо. Если прокурор республики закрывает глаза на продажного главу республики Кара-оола Ш. и его братков, которых в народе зовут черными (дословный перевод), то зачем нам такой прокурор?

Аноним, 17-07-2019 #1[ru]

Поразительно, что Кара-оол за время своего правления угробил одну из двух ниточек, связывающих Туву с большой землей, и при этом даже не чешется! Спихнул проблему на соседей – и доволен.

Аноним, 17-07-2019 #2[ru]

Саяра с молодых лет была любовницей Ховалыка. Обслуживала его по высшему разряду. Сопровождала все его заграничные, засаянские поездки. И в машине, и в унитазе, так сказать. Так что, не берегла она честь свою. Грязная душой и телом.

Аноним, 17-07-2019 #4[ru]

Этих саяр в тувинской прокурне до хрена. Каким-то передком они туда пролазят, дебилослепошарые заочницы тувинского универа.

Аноним, 17-07-2019 #9[ru]

Видимо, кому-то срочно понадобилась земля под домом, вот и суетятся.

Аноним, 19-07-2019 #10[ru]

Этих элитных шлюх в мундирах полно в Тыве, и не всегда это женщины.