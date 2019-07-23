Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Иван Чучев, Каадыр-оол Бичелдей, Сергей Конвиз. Раздел: Люди
Комментариев: 32
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 70
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 44
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 28, 23 июля / Перекрёсток мнений
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№28, 23 июля 2019 года.

    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Выборы в Туве: Глава республики во главе списка «Единой России»

Аноним, 17-07-2019 #1[ru]

Эдик Ондар – Стриптизер братьев Караол, кандидат в депутаты Верховного Хурала Тувы от ПЖиВ Единая Россия.

Аноним, 17-07-2019 #2[ru]

А что вообще сделал хорошего Тамоев в Туве?

Аноним, 17-07-2019 #7[ru]

Стриптизеры, проституты, лакеи – все кандидаты от ЕР.

Аноним, 17-07-2019 #8[ru]

Цеченлиг, который построил Сафрин, это тот, что в Монгулеке?

Аноним, 17-07-2019 #12[ru]

Нашей Туве нужно сильное духовное развитие.

Аноним, 17-07-2019 #16[ru]

Кандидат, который пообещает учителям (воспитателям) оклад, равный МРОТ (сейчас 5600), получит ОГРОМНУЮ поддержку!

Аноним, 17-07-2019 #17[ru]

«Оюму Донгак власти не жалуют за правду, которую она отстаивает в блогосфере. А я ей вообще не верю, у нее все посты какие то злобные, агрессивные и чересчур выдуманные. А Сайсуу Байкара достала чинуш организацией борьбы за права детей-сирот. А вот она что там делает. Мне вообще смешно. Причем обе безработные. Думаю мы не нуждаемся именно в таких кандидатах».

Конечно Оюма злобная и безработная – а вот братья черные добрые и с работой и с деньгами – поэтому они должны быть в Хурале и бегать голыми или в трусах в административных зданиях! Браво Анониму №15!

Аноним, 17-07-2019 #19[ru]

«А что нам могут сделать эти самовыдвиженцы? Ни одного нормального кандидата я не вижу». Ну если вы среди самовыдвиженцев не видите – то назовите нам нормального! Жириновский нормальный кандидат для Тувы в Хурал? Или, может, Кара-оол нормальный и он оставит пост главы Тувы и станет простым депутатом в Хурале? Ну назовите нам, кого вы видите! (А скорее всего сейчас спрячетесь в кусты или начнете по новому ныть, но так и не дадите нам ответа по существу).

Аноним, 17-07-2019 #24[ru]

Стриптизеры, проститутки, педофилы, зоофилы, наркоторговцы – угадайте, в какой партии им рады?

Аноним, 17-07-2019 #25[ru]

А разве ветви власти не должны быть отделены друг от друга? Почему глава исполнительной власти возглавляет список на выборах в законодательную власть? Ему мало одной должности?

Аноним, 18-07-2019 #28[ru]

Лживые, изворотливые, погрязшие в коррупции мошенники и интриганы, цинично называющие себя «избранниками народа»!..

Аноним, 18-07-2019 #30[ru]

Лозунг главного едроса шойгу-карлика, да-да-да, именно так! «Мы вас спасём – вам от спасения не уйти!» Спасайте лучше облака, им точно на вас насрать.

Аноним, 18-07-2019 #46[ru]

Аноним 15. А Алдын-Кыс Конгар тоже была безработной. Но когда ей нарисовали победу над Монгушом, стала высокооплачиваемой чиновницей на шее народа, да ещё и любовника приобрела в лице Юрика.

Аноним, 18-07-2019 #49[ru]

Члены Едрисни выдвинулись, и их имена известны Кара-оол Шолбан Валерьевич, Филлипова Елена Ивановна, Оюн Станислав Александрович в общей части списка, ах! Да! Там есть и другие: Глухов Виктор Григорьевич, Фалалеев Владимир Александрович, Ондар Марат-оол Идамович, Бартына-Сады Виталий Монгушевич, Конгар Алдын-Кыс Темир-ооловна, министр дорог Тувы Бады Олег Ооржакович, Ховалыг Вячеслав Товарищтаевич, Самойленко Ирина Петровна и другие – настолько все бесцветные лица, что не вызывают ни симпатий, ни восторга от их речей, законов, шоу.

Аноним, 18-07-2019 #53[ru]

Да! До чего же примелькались эти лица! Они что, рождены бесконечно сидеть в своих креслах? Какие тут ещё слова нужны, прогнило ВСЁ в родимом «королевстве»...

Аноним, 18-07-2019 #54[ru]

Здравствуйте! Сегодня на пересечении улиц Кузнецова и Карбышева, произошло серьёзное тройное ДТП. И все бы ничего, такие ДТП случаются регулярно, но виновником оказалась Амарта Айлана Мадыр-ооловна, главный бухгалтер Мэрии города Кызыла. Охамевшая особа, оторванная давно от реальности.

Аноним, 18-07-2019 #55[ru]

...Я-то считаю нужным утверждать, что я за тех, кто выкинет из власти Единую Россию и системную оппозицию, а за одно и братьев черных! Я хочу, чтобы власть менялась чаще! Раз в четыре года парламент полностью и тех из парламента, кто принял антинародные законы! Чтобы судили, а тех из исполнительной власти, кто допустил разграбление страны, на каторге восстанавливали награбленное! Все четко и справедливо!

Аноним, 18-07-2019 #59[ru]

Шолбан Кара-оол, после официальной регистрации партийного списка должен назначить ВриО Председателя Правительства РТ Александра Щура. Дальше его судьба уже висит на волоске! План «Б»: силовик будет зачищать Авгиевы конюшни Тувинской (читай Кара-ооловской) элиты. Назначение Александра Щура (руководителя МВД Тувы) вице-премьером – случай для республики беспрецедентный. Министры до этого приезжали из России на пару лет: отбыть повинность, продвинуться по карьерной лестнице – и обратно. Никогда еще никто из них не оставался в республике, не вливался в местный «политикум».

Сразу начали высказываться конспирологические версии: в Туве готовят дагестанский сценарий с зачисткой караоловцев. «Шойгу дал добро». Однако против этого говорит то, что Шолбан Кара-оол возглавляет на выборах в парламент список ЕР. Арестовывать лидера списка перед выборами – это все-таки совсем уж экзотика. Поэтому возможна, скорее, помесь хакасского и дагестанского варианта. Шолбану Кара-оолу, как и Зимину в свое время, не дадут фальсифицировать выборы. А честно победить шансов у него нет. Щура назначат врио до тех пор, пока с Шойгу не согласуют настоящего претендента на главу. А генерал Щур в отведенное ему время произведет некоторое очищение республики от особенно одиозных и коррумпированных политиков.

Это лишь версия, одна из возможных. Но зачем иначе генералу, которого с Тувой ничего не связывает, идти в тувинские вице-премьеры?

Аноним, 19-07-2019 #60[ru]

Щуру надо начать чистку с бывших ментов, которые сейчас во всех администрациях районов, СБУ не работает вообще в прокуратуре и судейском корпусе

Аноним, 19-07-2019 #62[ru]

В МВД вчера разговоров было, что Щур вместо Карлика будет в 2020г. Поэтому Карлик ходит с таким обреченным лицом, как обоссанный.

Аноним, 19-07-2019 #65[ru]

Проклятие Кара-оола словно проклятие как у французского писателя Мориса Дрюона «Проклятые короли» сбывается, народ стонет и плачет. Очередная трагедия: четверо взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тыве. Семь человек, включая троих детей, погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Тыве... Устанавливаются причины случившегося. А причина одна: необходимость перемен осознают все, а вот готовности к действию не вижу. Если не изменить путь республики сейчас – потом может остаться только путь на баррикады. Уходи досрочно, Шолбан Кара-оол, черная карма на тебе!

Аноним, 19-07-2019 #66[ru]

По информации корреспондента The Moscow Post, полученной из источников в администрации президента (АП), подготовлен сценарий ухода в отставку главы Республики Тыва Шолбан Кара-оола. За этим может стоять Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя АП. Ему уже удалось добиться отставки экс-главы Хакасии Виктора Зимина. Следующим станет Кара-оол? За что его могут отправить в отставку? Сергей Кириенко продолжает укреплять свои позиции в окружении президента. Заместителю главы АП уже удалось «обезглавить» Хакасию, где главой стал коммунист Валентин Коновалов. На очереди – соседняя Республика Тыва? И на кого же там будут делать ставку?

Аноним, 19-07-2019 #67[ru]

Кара-оолы (дословный перевод черные братья) не должны просто уходить – они должны сидеть пожизненно за то, что сделали со своим народом, доведя его до нищеты. Наши тюрьмы переполнены нашими детьми, федеральный наркоконтроль сажает невиновных, а наркобароны живут припеваючи.

Аноним, 19-07-2019 #77[ru]

А правда глаза кое-кому тут колет... Политика пенсионного грабежа и пенсионного геноцида в чистом виде. Еще почти две трети населения живут на грани нищеты, на грани выживания, благодаря антинародным деятелям из правительства, и антинародной партии Единой России...

Анониму72, 19-07-2019 #84[ru]

...Ну давайте по порядку – есть самовыдвиженцы и есть от партий: Самовыдвиженцы не нравятся, значит, от партий вам нравятся? Но от партий, если вам жириновский не нравится – значит, остаются коммунисты? Справедливороссы и Единороссы? За кого вы тут агитацию ведете? Я вот за тех, кто расхитителей и угнетателей в тюрьму посадит! Я четко определился! А вы за кого?

Коротко

Аноним, 17-07-2019 #1[ru]

Пусть подавятся они чаем из этого сервиза.

Аноним, 18-07-2019 #10[ru]

Пока Кара-оол пляшет и танцует, гарцует на коне в шляпе мафиози Аль Капоне, в Туве каждый день гибнут дети.

Аноним, 19-07-2019 #11[ru]

Лучше бы это КОЗЕЛ запретил воровать и давно бы на эти деньги сделал безопасную переправу, мост, чтоб дети не тонули! Х...ой страдает из-за деградированного мозга, в свое время напрочь пропитого... Денег на мосты и переправы, а также на аварийное жилье и жилье сиротам нет, зато уйма денег на автомобили для победителей скачек, на сам Наадым, на фейерверки, и на прочие многочисленные праздники, форумы.

Аноним, 19-07-2019 #12[ru]

Надо же карликам чем-то отвлекать народ: агенты бегают, шакалы везде, куда не плюнь, праздники сплошные...

Обзор прессы

Аноним, 17-07-2019 #2[ru]

Дорога Кызыл-Сарыг-Сеп – большегрузы ломают дорогу. В день там по много раз большегрузы проезжают. Неудивительно, что дороги проходят в негодность.

Аноним, 17-07-2019 #4[ru]

Надо же, Шолбан про чабанов вспомнил – может и чабанская больница будет лечить теперь чабанов, а не ваши обтрепанные передки?!

Аноним, 17-07-2019 #6[ru]

Мутко – мастер по национальным проектам! Как он лихо провел самую дорогую в истории человечества Распилиаду – будут еще долго вспоминать. Правда, непонятно, чему он может научить наших карликов? Им только дай побольше денег – а «освоить» они всегда сумеют. Или Мутко тоже хочет долю от распила проекта «Кызыл-Курагино»? Тогда надо опять увеличивать стоимость стройки, иначе всем не хватит!

Мутные концессионные соглашения требуют прокурорской проверки

Аноним, 17-07-2019 #5[ru]

Карлики крутятся, как вши на гребешке – очень хочется украсть еще, но все старые схемы уже раскрыты и засвечены – приходится изворачиваться, чтобы изобрести новые способы.

Аноним, 19-07-2019 #6[ru]

А кто будет новым министром МВД?

Красноярский край и Тува продемонстрировали высокую долю граждан за чертой бедности

Аноним, 17-07-2019 #11[ru]

Аноним №10 написал: «Лунсин не платит налогов – с какой стати?» Ну раз кто-то не платит налоги – то, естественно, кто-то ему разрешил не платить! А кто в республике может дать такое разрешение? Ну конечно, глава! А что, глава это делает, по доброте душевной?!

Аноним, 17-07-2019 #12[ru]

Туве подняться бы хотя бы до уровня Хакасии или Красноярского края... Но пока здесь правят кара-карлики, это фантастика.

Аноним, 18-07-2019 #13[ru]

11-му – спасибо. Если прокурор республики закрывает глаза на продажного главу республики Кара-оола Ш. и его братков, которых в народе зовут черными (дословный перевод), то зачем нам такой прокурор?

Как жизнь, Хакасия?

Аноним, 17-07-2019 #1[ru]

Поразительно, что Кара-оол за время своего правления угробил одну из двух ниточек, связывающих Туву с большой землей, и при этом даже не чешется! Спихнул проблему на соседей – и доволен.

Мёртвая хватка Саяры

Аноним, 17-07-2019 #2[ru]

Саяра с молодых лет была любовницей Ховалыка. Обслуживала его по высшему разряду. Сопровождала все его заграничные, засаянские поездки. И в машине, и в унитазе, так сказать. Так что, не берегла она честь свою. Грязная душой и телом.

Аноним, 17-07-2019 #4[ru]

Этих саяр в тувинской прокурне до хрена. Каким-то передком они туда пролазят, дебилослепошарые заочницы тувинского универа.

Аноним, 17-07-2019 #9[ru]

Видимо, кому-то срочно понадобилась земля под домом, вот и суетятся.

Аноним, 19-07-2019 #10[ru]

Этих элитных шлюх в мундирах полно в Тыве, и не всегда это женщины.

(прочитано 335 раз)

 http://risk-inform.ru/article_8138.html
+1

Остальные материалы номера 28:
 
   
   
 
Материал входит в раздел тематического архива:
 
   

«Является ли свободой осознанная необходимость пойти в рабство?» (Виктор Шендерович).

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank