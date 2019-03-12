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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 10, 12 марта / Есть лишь одна серьёзная партия – «Оставьте нас в покое»
   
 
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№10, 12 марта 2019 года.

    ПолитЛикБез
ПолитЛикБез

Есть лишь одна серьёзная партия – «Оставьте нас в покое»

О стабильности и переменах

В прошлом году мы увидели снижение всех видов рейтингов действующей власти: рейтинга одобрения, электорального рейтинга, рейтинга доверия. Это касалось и самых манифестных – президентских замеров. Рейтинг одобрения – это отношение к тому, что президент делает, как президент, как он выполняет свои обязанности. Электоральный рейтинг отвечает на вопрос, проголосовали бы вы за него, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье. Рейтинг доверия означает, доверяете ли вы такому-то. Понятно, что это несколько пересекающиеся облачка, если рисовать их в виде схемы, но есть и различия. Самый высокий, хотя и имеющий тенденцию к снижению – это рейтинг одобрения. Сейчас он выше 60%, если брать усредненные данные разных социологических служб. Самый низкий – это электоральный рейтинг. Он колеблется в районе 30%. Между ними находится рейтинг доверия, но он гораздо ближе к электоральному рейтингу, чем к рейтингу одобрения.

Возникает вопрос: как это может быть? Как можно одобрять того, кому ты не доверяешь и за кого не хотел бы проголосовать, если бы у тебя была такая возможность? Социологи объясняют это, как правило так: рейтинг одобрения – это признание status quo. Это констатация факта, что президентом является тот, кто является. Это отражение уровня базовой или пассивной лояльности. Рейтинг доверия – это эмоциональное отношение, это своего рода «люблю – не люблю», «нравится – не нравится». Электоральный рейтинг – «проголосовали ли бы вы за этого человека в ближайшее воскресенье» – подразумевает вопрос, хочу ли, чтобы также было и дальше.

Если мы посмотрим на рейтинги доверия партийной системе или парламенту, где представлены парламентские партии, там все еще хуже. 78 % опрошенных считают, что никакая партия не выражает их интересов. Очень высокие цифры полагающих, что партии выражают исключительно интересы богатых, облеченных властью и не интересуются простыми людьми и их нуждами.

Еще один важный социологический показатель, который стоит упомянуть: количество тех, кто выступает за стабильность, по сравнению с теми, кто считает, что нужны перемены. Долгие годы партия стабильности имела большинство, а те, кто были за перемены оставались в меньшинстве. Лето 2018 года оказалось переломным по ряду показателей, в том числе и по этому. Кривая поклонников стабильности пошла вниз, а сторонников перемен – вверх, произошло перекрещивание этих двух кривых.

Желание перемен в ответах респондентов варьируется от решительных и масштабных, до небольших, тактических. В исследовании по этим показателям сравниваются 2016-й и 2018-й годы. До пенсионной реформы в мае 2018-го ситуация выглядела следующим образом: к партии перемен прибывало, но росла она за счет сторонников небольших изменений. В 2018-ом по сравнению 2016-м их доля уменьшилась, а доля тех, которая хочет более масштабных перемен увеличилась. При этом доля тех, кто считает, что перемены не нужны, снижается, но медленно: в целом эта страта остается достаточно стабильной. То есть так называемое лоялистское ядро в обществе сохраняется, но большинство уже за теми, кто считает перемены необходимыми, и эта страта радикализируется: если год назад они скорее были за небольшие перемены, то теперь уже – за масштабные.

О партиях будущего

Нынешним партиям народ не доверяет, потому что они не отражают его интересы, а поддерживают богатых и чиновников. А кому доверяет? А никому! Каких перемен хочет? Непонятно пока.

То есть, сейчас мы сталкиваемся с моментом, когда колобок народного доверия укатился от бабушки и дедушки и никуда пока особенно не прикатился. Он, как говорится по-английски, goes a-begging – ходит просит, чтобы кто-нибудь его скушал. Но пока никого он не нашел, кому бы он смог довериться в какой-то измеримой части.

На что в обществе есть запрос, кроме туманных пожеланий «развития в правильном направлении»? Этот запрос толком не формулируется респондентами, но он есть, и его можно разбить на составляющие. Социологи, в частности, спрашивают о ценностях, в рамках которых должна развиваться Россия. Несмотря на то, что формулировка довольно общая, кое-какие интересные ответы мы можем получить.

Если мы берем разбивку, то что мы видим? Это, прежде всего, лоялистское ядро поклонников стабильности, которые говорят, что и так все правильно, и так все хорошо. Оно крутится вокруг 30%, в зависимости от формулировки вопроса.

Есть группа поклонников социальной справедливости, которая говорит, что государство должно больше заботиться о населении, быть более щедрым по отношению к нему. Ее условно можно назвать левой партией справедливости. Есть партия «закона для всех». Она считает, что государство должно устанавливать общие правила, следить за их соблюдением, в общем, помогать слабым и распределять ресурсы как-то более адекватно. Она представляет собой значительный кусок электорального пирога. В процентном отношении он составляет 26-28%.

А есть, к примеру, страта, которая утверждает, что у нас должна быть более открытая, менее агрессивная внешняя политика, что мы должны двигаться в сторону Европы. Это протопартия, которой на сегодняшний день не существует в публичном пространстве, а ее сторонники фактически объявлены изменниками Родины. Каждый, кто находится в этой страте, думает, что он один такой извращенец. Но на самом деле, их в нашей стране много. В зависимости от формулировки вопроса и выборки различных обстоятельств, таких людей от 18 до 24 %.

Далее у нас имеется протопартия «Россия – для русских». Она постулирует, что государство должно защищать титульную нацию. Ее нужно поднимать и обеспечивать, бороться с иммигрантами, в общем, устанавливать справедливость в ее пользу. Это условно националистическая партия и это от 10 до 12 процентов опрашиваемых, что тоже немало.

Что интересно, ни одной из этих партий не существует в публичном политическом пространстве. Никакой либеральной городской вестернацизионной партии нет и в помине. Нет на сегодняшний день и националистической структуры, которая могла бы успешно баллотироваться в муниципальное, региональное собрания или в Государственную думу. Они или в нашей стране запрещены, или находятся под плотным присмотром силовых структур. Имеется только партия «Оставьте нас в покое», и её рейтинг примерно равен размеру этого самого лоялистского ядра.

О будущей трансформации

Я из этой всей картины не пытаюсь извлечь какой-то прогноз. Мы сейчас не говорим о том, каким образом будет происходить трансформация партийной системы, каковы будут изменения в электоральном законодательстве. А они, скорее всего, будут, потому что надо будет что-то изобразить, чтобы преодолеть рубеж 2021 года, когда состоятся парламентские выборы. Для власти чрезвычайно важно будет иметь парламентское большинство на все последующие двадцатые...

Пока мы находимся в 2019-м году, запас инерционной прочности еще с нами. Тем не менее, на все региональные и муниципальные выборы 2019-го года мы будем смотреть с пристальным вниманием, так как в этот период будут проходить несколько чрезвычайно интересных кампаний, как по выборам губернаторов, так и выборам в законодательные собрания. Все помнят про выборы в Мосгордуму и избрание губернатора Санкт-Петербурга, но это не единственное, за чем надо следить...

Екатерина Шульман,
«Новые известия»
(в сокращении)

(прочитано 385 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7861.html
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