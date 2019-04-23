Взять в руки клей

Выборы на Украине, но полное впечатление, что выбирают у нас. Причем, это такие странные выборы, на которые нам и ходить не нужно и голоса никому отдавать не придется – а всё равно как будто для нас кого-то выбирают. Россия – необычная страна. Она участвует в любых выборах, которые проводятся на планете. Судьбы России решаются в Судане и Черногории, в ЦАР и во Франции, в США и на Украине. Только на выборах в самой России неинтересно и не решается ничего.

Наш телевизор замер в ожидании дебатов в Киеве, наши граждане, забыв про свои пенсии, жировки и цены на хлеб и колбасу, всматривались в Порошенко и Зеленского, пытаясь угадать, кто из них будет нам лучшим другом. И всякий раз на этих заграничных выборах мы твердо убеждены в том, что там есть пророссийский кандидат. Что там не просто какие-то два господина или госпожи, которые заняты проблемами своих избирателей, а непременно один друг России и один недоброжелатель, управляемый за ниточки из Вашингтона.

Сегодня позиция России неуверенная, но все-таки кажется, что Зеленский лучше Порошенко. Просто потому, что квёлого и одутловатого Порошенко тут уже превратили в исчадье ада и латентного нациста, в сравнении с которым хоть комика, хоть кого выбери – всё будет лучше. Но для России лучше не будет. Потому что сейчас в наших отношениях мы подошли к такому рубежу, что реально популярных пророссийских политиков на Украине быть не может. Что даже если Зеленский будет фанатом Путина и постарается наладить отношения, Россия всё равно приложит в десять раз больше усилий, чтобы всё испортить.

Отношения треснули после Крыма и Донбасса, а не потому, что в Киеве у власти оказались какие-то не те люди. Но мы считаем, что можем творить, что угодно, а Украина еще должна у нас за это просить прощения и идти к нам на поклон. Это или какая-то высшая степень высокомерия или полная безмозглость. Выгода Российской Федерации проявится не в том, чтобы один президент Украины сменил другого, а в том, чтобы сама Россия изменила свое отношение к соседней стране. Разбитую посуду склеивать придется очень долго. Но мы даже клей в руки брать не хотим. Зато готовы еще что-нибудь расколотить.

Антон Орехъ