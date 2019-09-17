Что происходит в Улан-Удэ?

Вечером 9 сентября перед правительством Бурятии начался митинг. Его участники потребовали освободить из-под административного ареста двух сторонников якутского шамана Александра Габышева, который идет в Москву «изгонять Путина».

Затем на площадь приехал проигравший выборы кандидат в мэры города Вячеслав Мархаев и заявил, что отказывается признавать результаты голосования, согласно которым победил самовыдвиженец Игорь Шутенков. Протестующие его поддержали.

10 сентября полиция попыталась задержать несколько протестующих, но их отбили. Днем на акции произошли столкновения с ОМОНом и людьми в масках. Тогда правоохранителям удалось задержать депутата Цыренова и двух его соратников.

Глава Бурятии Алексей Цыденов призвал всех кандидатов, которые шли на выборы в Улан-Удэ, с уважением отнестись к результатам голосования. По словам губернатора региона, силовики действовали на акции «сдержанно и профессионально». Цыденов выразил им отдельную благодарность.

Перцовка, избиения, статья 318: как пытаются разогнать митинг в Улан-Удэ

«Не смогу перешагнуть через свою совесть». Ведущая бурятского телеканала уволилась из-за разгона митинга в Улан-Удэ Ведущая бурятского телеканала АТВ Анна Зуева уволилась из-за протестов в Улан-Удэ. Об этом Зуева написала в фейсбуке. «Разгон мирных жителей Росгвардией и захват депутата Народного Хурала Баира Цыренова почти никто из местных СМИ не освещал. И я осознала, что после увиденного [в Улан-Удэ] не смогу красиво и непринуждеенно рассказывать своим телезрителям о суперреспублике от [губернатора Бурятии] Алексея Цыденова и городе для людей от [мэра Улан-Удэ] Игоря Шутенкова», – заявила Зуева. 10 сентября, накануне увольнения, журналистка выложила на свой ютьюб-канал видео разгона акции протеста в Улан-Удэ; она сняла этот сюжет для Общественного телевидения России. «Сибирь.Реалии» отмечают, что Зуева стала практически единственным журналистом из Бурятии, сделавшим репортаж о протестах в Улан-Удэ. В разговоре с «Сибирь.Реалии» Зуева сказала, что решение уволиться приняла сама, без давления со стороны руководства АТВ. «Все, что происходило в Улан-Удэ, было очень страшно. И я поняла, что не смогу завтра выйти на АТВ, чтобы красиво и непринужденно рассказывать о жизнерадостных новостях. Не смогу перешагнуть через свою совесть», – сказала журналистка. Сотрудник Росгвардии призвал коллег не задерживать мирных митингующих Сотрудник Росгвардии из Бурятии записал видеообращение, в котором призвал коллег не подчиняться «заведомо преступным приказам». Видео было выложено на ютьюбе 15 сентября. В нем росгвардеец называет задержания на митингах в Улан-Удэ незаконными. «Уважаемые коллеги из Росгвардии, прошу вас не выполнять заведомо преступных приказов. Вы же чьи-то дети, братья, сестры, мужья. Пожалуйста, не превышайте своих полномочий», – заявил росгвардеец. Автором ролика выступил стрелок отряда военизированной охраны ФГУП «Охрана» Виктор Хоржиров, сообщает издание «Сибирь.Реалии». Как отмечает «Московский комсомолец в Бурятии», Хоржиров участвовал в выборах 8 сентября. Он баллотировался в городской совет Улан-Удэ от КПРФ, но проиграл кандидату от «Единой России». Позже представитель ведомства Валерий Грибакин заявил, что Виктора Хоржирова привлекут к дисциплинарной ответственности. По информации издания Baza, Хоржиров извинился перед руководством и признал, что «погорячился».

В столице Бурятии Улан-Удэ четвертый день [с 9 сентября] продолжается митинг за перевыборы мэра и против преследований сторонников шамана, идущего «изгонять» Путина. Ночью 12 сентября силовики штурмовали автобус на площади, где ночевали активисты. После этих событий на активистов могут завести уголовные дела по 318 статье – применение насилия к представителю власти.

Как пишет «Тайга.инфо», штурм автобуса начался в 2 часа ночи. На видеозаписи активисты говорят, что росгвардейцы применили баллоны с перцовкой. «Больше всех пострадала Сэлмэг Балданова (девушка, которая снимала в это время прямой эфир). Ее вытащили из автобуса за ноги. Когда ее волокли, то она сильно ударилась головой об ступеньки. Еще одной женщине стало плохо в отделе полиции у нее посинели губы, начались судороги, она не могла дышать. Скорая помощь увезла пострадавшую в больницу», – пишет телеграм-канал «Город для народа».

Всего тогда задержали 17 человек, рассказал «МБХ медиа» депутат Народного Хурала от КПРФ Тумэн Дондоков. Среди задержанных депутат Баир Цыренов. Позже всех их отпустили и пригласили в полицию для составления протоколов. Участник событий рассказал «Тайге.инфо», что росгвардейцы обосновали штурм тем, что на площади будет мероприятие, а площадь должна быть закрыта. «Но никто нас не предупреждал об этом», – говорит он.

В пресс-службе МВД Бурятии «Тайге.инфо» рассказали, что сотрудники не применяли спецсредства, а наоборот – «граждане проигнорировали законные требования сотрудников полиции, оказали активное сопротивление и применили слезоточивый газ». По этому поводу «началась доследственная проверка, в рамках которой будет принято процессуальное решение». «Очевидно, имеется в виду проверка по статье о массовых беспорядках или применении насилия к полицейским», – пишет «Тайга.инфо». Омбудсмен по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова сообщила, что сотрудник Росгвардии получил повреждение глазной роговицы, с чем обратился в больницу.

На три дня на площади, где проходят протесты, ограничено движение автомобилей. Это связано с подготовкой праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол, рассказали в полиции.

Известный в республике блогер Дмитрий Баиров получил суммарно 15 суток по статьям 19.3 (неповиновение распоряжению полиции) и 20.1 (мелкое хулиганство). Он жалуется, что получил травму при задержании, в котором участвовали неизвестные люди в масках с топорами и полиция. Депутат Леонтий Красовский говорит, что у блогера диагностировали сотрясение мозга.

Первый зампред правительства Бурятии Игорь Зураев назвал «чертями и провокаторами» участников протеста, но позже извинился за свои слова, хотя мнение о протестах не поменял.

Коммунисты собираются оспорить в суде результаты выборов мэра на отдельных участках, рассказал Дондоков. На этих выборах 8 сентября победил врио Игорь Шутенков.

Сергей Тепляков

«МБХ медиа»

В единстве с бандитами? В Улан-Удэ силовики при участии неизвестных в масках попытались разогнать участников протестов против итогов выборов

«Народ хотел встать стеной, но они вытащили дубинки, чуть ли не топорики. Реально, они топорами угрожали людям – спецназ. Мужики говорят, что это не ОМОН, что только ФСБ может так работать» – рассказала первый секретарь райкома КПРФ по Советскому району Улан-Удэ Нина Хандарова о событиях 10 сентября.

На нескольких опубликованных записях видно, что силовикам помогают спортивного вида мужчины в штатской одежде и в балаклавах: они участвуют в потасовках с участниками протеста, свободно передвигаются в толпе сотрудников ОМОНа.

Как минимум у одного из тех, кто участвовал в нападениях на протестующих, в руках заметен предмет, похожий на топор или монтировку.

После того как полиция задержала нескольких человек, мужчины с закрытыми лицами организованно впрыгнули в подъехавший белый микроавтобус без номерных знаков. За ними следовали сотрудники ОМОНа, сдерживавшие участников акции, которые пытались догнать молодых людей в масках. Затем микроавтобус уехал.

Дубинка по-бурятски

...Все как под копирку. В Москве, вместо того, чтобы пойти на спокойный диалог с оппозиционными кандидатами в Мосгордуму, власти устроили протестное лето, с избиениями мирных граждан, арестами, уголовными делами.

В Бурятии вчера все началось всего лишь с «неприятных» вопросов активиста Баирова вновь избранному мэру Игорю Шутенкову. Но тот общаться с народом не захотел, что привело к стихийному митингу, продолжавшемуся всю ночь. И если сначала люди требовали освободить бурятских сторонников Александра Габышева (более известного как Саня Шаман), идущего в Москву «изгонять Путина», то через несколько часов это переросло в политический протест с требованием пересмотреть итоги мэрских выборов. Хотя изначально результаты выборов, на которых сенатор-коммунист Мархаев с большим разрывом (36% против 52%) проиграл врио мэра Улан-Удэ (с февраля 2019) Шутенкову, никто не оспаривал.

Но ни Шутенков, ни Цыденов даже не подумали выйти и поговорить с людьми. Зачем, когда есть ОМОН?

Только в состоянии ли дубинки решить проблему республики, которая находится на 70-м месте по социально-экономическому развитию, 18% населения которой живут за чертой бедности, а 2,8% за чертой крайней бедности?

Телеграмм-канал «СерпомПо»

10.09.2019.