Об ингушах и об идиотах
Сначала некоторые факты, которые следует учитывать при обсуждении территориального конфликта между Ингушетией и Чечней.
Государственные телеканалы проигнорировали многотысячный протест в Ингушетии
Российские государственные телеканалы проигнорировали бессрочный протест в Ингушетии против обмена территориями с Чечней. Протестная акция длится уже вторую неделю, а участвуют в ней несколько тысяч человек.
С начала бессрочного протеста в центре Магаса ни один из федеральных телеканалов не сообщил об этом в своих выпусках новостей, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на «Медиалогию».
Стоит отметить, что государственные каналы практически никогда не освещают протестные акции, которые проходят в стране.
Многотысячный протест против решения властей провести обмен территориями с соседней Чечней начался в Магасе 4 октября. С тех пор люди не уходят с центральной площади города и требуют отставки республиканского правительства. Протестующие считают обмен землями неравноценным.
Конституционный суд Ингушетии потребовал провести народный референдум по соглашению с Чечней, однако власти заявили, что принятое ими решение является безальтернативным.
Евкуров рассказал об истории с подписанием соглашения о границе с Чечней
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров рассказал о своих переговорах с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, в результате которых было подписано соглашение об установлении границы между республиками.
В интервью телеканалу РБК Евкуров сказал, что тема с Кадыровым обсуждалась неоднократно еще «с 2009 или с 2010 года». Но пусковым моментом для переговоров стало недовольство жителей Ингушетии, которые обнаружили в пограничном с Чечней районе дорожный бульдозер, принадлежащий «Чеченавтодору».
Евкуров подчеркнул, что подписание соглашения не было демонстративным. «Это не показуха, это раз. Во-вторых, это стихийно произошло – ни я, ни Рамзан об этом даже не мыслили», – отметил он.
Глава Ингушетии заверил, что о подготовке соглашения знали некоторые чиновники и общественные деятели, а подготовка к подписанию документа интенсивно шла в течение месяца.
«Я как глава республики, пока мы с Рамзаном Кадыровым не утвердили карты, не мог [эти документы] показывать. Почему? Потому что вдруг у нас были бы какие-то изменения. Мы могли показать только утвержденные документы, которые утверждены и подписаны. Вот таким образом», – отметил при этом он.
Соглашение о закреплении границ было подписано Евкуровым и Кадыровым 26 сентября, вслед за этим его ратифицировали парламенты обеих республик, а в столице Ингушетии началась акция протеста, которая продолжается до сих пор.
В Ингушетии из-за акций протеста отключили мобильный интернет
Проблемы с мобильным интернетом в Магасе начались 3 октября, накануне первого митинга. В компании «Мегафон» подтверждают, что их интернет не работает в столице республики, но пока не собираются решать проблему. Протестующие объясняют проблемы со связью желанием прекратить народные волнения в Ингушетии.
Связи нет у операторов «большой тройки»: «Билайн», МТС, «Мегафон». Представители компаний никак не комментируют ситуацию.
Жители Ингушетии требуют отставки Юнус-Бек Евкурова и референдума для признания утвержденных границ. Их уже поддержал Конституционный суд республики. В свою очередь, глава республики назвал участников митингов провокаторами и попросил их «не создавать для республики проблем».
Накануне в парламенте Ингушетии планировали повторно обсудить перенос границы, но не собрали кворум – не удалось собрать нужного количества депутатов.
Федеральный центр никак не вмешивается в конфликт – пока кремлевские чиновники не хотят быть публично замешанными в проблеме.
В Ингушетии похитили сотрудника Amnesty International. Его раздели догола и пригрозили убить
Вооруженные люди в масках 6 октября похитили в Магасе сотрудника Amnesty International Олега Козловского, который наблюдал в Ингушетии за акциями протеста, сообщается на сайте правозащитной организации.
Похитители представились сотрудниками Центра по противодействию экстремизму регионального МВД, но не предъявили никаких документов. Они вывезли Козловского за пределы Магаса, где заставили раздеться догола и дважды угрожали убийством. Они предлагали Козловскому стать их информатором, а когда тот отказался, вывезли в Северную Осетию. Ему пригрозили убийством жены и детей в случае, если он расскажет о случившемся.
Олег Козловский сообщил в твиттере, что 7 октября вернулся в Москву, где обратился с заявлением в Следственный комитет. Пока что он не получил ответа от ведомства. Сейчас Козловский с семьей находится за границей, но в будущем намерен вернуться в Россию.
Факт № 1. Статья 11 Конституции Республики Ингушетия: «Возвращение политическими средствами незаконно отторгнутой у Ингушетии территории и сохранение территориальной целостности Республики Ингушетия – важнейшая задача государства».
То есть, Республика Ингушетия в своем основном законе заявляет о незаконно отнятых территориях и ставит цель их вернуть. Эти территории – т.н. «спорные территории» – составляют более четверти от общей площади поверхности Земли, занимаемой Ингушетией. Поэтому в разных источниках площадь республики варьируется в интервале от 3600 до 4900 кв.км.
Факт № 2. Республика Ингушетия – самый маленький субъект РФ по размеру территории. Меньше только города – субъекты РФ: Москва, Питер, Севастополь. А по плотности населения, 134,52 человека на кв.км. Ингушетия впереди всех регионов России, уступая лишь все тем же городам и еще Московской области.
То есть, ингуши живут тесно, намного теснее, чем жители других регионов России. Поэтому земля для них представляет особую ценность. Кроме того, население Ингушетии растет опережающими темпами, по рождаемости Ингушетия – № 1 в России. Так что в перспективе ингуши будут жить еще теснее, и они это понимают.
Факт № 3. По соглашению между Кадыровым и Евкуровым от 26.09.2018 Ингушетия отдает Чечне земли Сунженского района. В Сунженской долине проживает 3/4 населения Ингушетии и плотность населения там составляет более 600 человек на кв.км. Кроме того, именно в тех местах, которые по сговору с Кадыровым глава Ингушетии Евкуров передает Чечне, находятся родовые башни ингушей. Это те символы национального самосознания, которые стоят в одном ряду с языком и верой.
Факт № 4. Ингушский народ формировал свою идентичность, свое национальное «Я» в противопоставлении к русскому, чеченскому, осетинскому и грузинскому «Другому». Этому факту способствовали история и география. Чтобы это понять, достаточно посмотреть на карту, где маленькая и густонаселенная Ингушетия зажата между территориями, населенными гораздо более многочисленными народами. Операция «Чечевица» – стоит оценить дивный юмор товарища Берии, давший такое название депортации чеченского и ингушского народов в 1944 году в Казахстан и Киргизию по обвинению в сотрудничестве с фашистскими оккупантами (еще одна шутка Сталина-Берии, поскольку немцы до этих мест не дошли) – навсегда осталась в исторической памяти ингушского народа. Еще одна историческая травма – конфликт с Северной Осетией по поводу Пригородного района и других территорий, который в обозримое время не имеет шансов на разрешение.
Факт № 5. Соглашение о территориальном переделе между Ингушетией и Чечней совершено главой республики Евкуровым вопреки Конституции Республики Ингушетии, вопреки воле народа и вопреки решению Конституционного суда республики, который 4.10.2018 потребовал проведения референдума по вопросу передела границ.
По сообщению лидера ингушского протеста Барата Чемурзиева, 9.09.2018 Евкурову задали вопрос, правда ли он ведет переговоры с главой Чечни о переделе земли, – он ответил, что это неправда. И 26.09.2018 подписал соглашение с Кадыровым.
То есть, глава Ингушетии совершил эту сделку с Кадыровым вопреки Конституции своей республики, вопреки решению КС своей республики, обманув свой народ.
Это то, что касается ингушей. Теперь об идиотах. Молчит Путин. Молчат федеральные СМИ. На площади в столице Ингушетии, Магасе, уже более двух недель стоят протестующие. Их некому разогнать, поскольку местная полиция их поддерживает, а у Кремля пока хватает мозгов не устраивать 1-ю Ингушскую войну, которая с учетом двух имеющихся, против Украины и Сирии, и с учетом пенсионного грабежа вполне может накрыть путинскую Россию медным тазом.
Пока молчат федеральные СМИ, в ход идут информационные орудия малого калибра. На сайте «Ридус» 9.10.2018 Максим Коломиец опубликовал материал «Что стоит за «нефтяным заговором» в территориальном споре Ингушетии и Чечни», в котором содержится подборка мнений «экспертов». «Юрист» Илья Ремесло, член Общественной палаты РФ, специализирующийся в последнее время исключительно на «разоблачениях» Навального, на минутку отвлекся от этой тяжелой работы и сообщил «Ридусу», что «от межевания границ выиграют обе стороны», а также, что, если отложить это решение, тогда «полыхнуло бы куда сильней». Прокремлевский «политолог» Алексей Мартынов объясняет ингушский протест исключительно происками западных «фабрик мысли». По его мнению «сложившуюся ситуацию «подогревают» лица, заинтересованные в дестабилизации ситуации на Северном Кавказе». Именно они, по мнению «политолога» Мартынова пытаются сеять рознь и «возбудить недоверие между чеченцами и ингушами, практически одним народом».
К прокремлевским идиотам из «Ридуса» добавил свой голос на «Эхе Москвы» Алексей Венедиктов, опубликовавший 9.10.2018 на сайте «Эха» текст «Конфликт между Ингушетией и Чечней», в котором предлагает посмотреть «на конфликт между Ингушетией и Чечней с другой стороны». Главное, как полагает Венедиктов, в том, что «ингуши от межевания реально выигрывают». И перечисляет «плюсы», которые ингушский народ получит от сговора Кадырова с Евкуровым, который эти двое заключили за спинами своих граждан. И нефть там «высокосернистая, добывать нерентабельно». И по площади ингуши, оказывается, выигрывают. Вот и Минприроды ингушам отдает часть территории Бамутского заповедника. А они почему-то недовольны. Явно их подогревают проклятые западные «фабрики мысли»...
Любопытно, если бы «юриста» Ремесло, «политолога» Мартынова, «журналиста» Венедиктова без их воли, принудительно, переселили из их жилищ, или объявили им, что они теперь живут в другой стране а некие «эксперты» стали бы объяснять что это все ради их блага, как бы они назвали этих «экспертов»?
Последние события явно свидетельствуют, что власти, что в Кремле, что в регионах, «не чуют под собой страны». На Северном Кавказе эта политическая аносмия вполне может привести к взрыву, способному катализировать общий развал страны.
Игорь Яковенко