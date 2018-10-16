Об ингушах и об идиотах

Аноним (гость) 21-10-2018 17:45:36 #58 [ru] вы далековато ушли от темы статьи

так что же делать с Кавказом и Кадыровым в частности?

ведь понятно, что главный виновник сегодняшнего конфликта - это он.

как расхлебывать эту ситуацию? еще один Карабах, Приднестровье, Абхазия, Осетия и Донбасс у нас намечается? 0 Аноним (гость) 19-10-2018 07:03:58 #57 [ru] Националист какой то странный, разоблачает Кремлевские полит. интриги, при этом во всем винит русских людей. Где логика то??? Тыва единогласно голосует за партию "жуликов и воров", виноваты русские! В Тыве не осталось никакого производства, более половины населения за чертой бедности, виноваты русские? Просто любопытно тебе лично что плохого сделали русские люди? Ответь, пожалуйста, очень интересно! 0 Vermin 18-10-2018 18:24:21 #56 [ru] по поводу Тирана. он мне своими последними воплями напомнил одного персонажа 10-летней давности - Shu-de. с ним я долго и безуспешно спорил на форуме - risk-inform.ru

Если это он и есть, то прошедшие годы не пошли ему на пользу - тут даже не застой в мыслях, а деградация.. 0 Vermin 18-10-2018 18:18:56 #55 [ru] Националист, у меня появилось такое стойкое убеждение, что вы тот самый just, с которым мы давным-давно спорили на разные националистические темы. Вы или забыли пароль от своей учетки, или не хотите нести на себе груз ответственности за прошлые высказывания.

Мне тоже некоторые свои тогдашние мысли вспоминать не хотелось бы..

Например, я считал тогда, что Российская империя имеет право на жизнь, и не важно, кто в ней живет, какие нации называют себя русскими. Но случился "крымнаш", я увидел, чего на самом деле хочет наш народ, и теперь я не вижу ни одного аргумента, оправдывающего существование нашей страны в этой формации..



Но я помню и еще одно - все наши споры упирались в один вопрос - что вы предлагаете взамен? если не Россия, то что?

Я понимаю, что вы пытаетесь отползти от разлагающегося тела империи, и это желание любого здравомыслящего человека. но допустим, вы всех убедили в своей правоте, всё - тувинцы больше не хотят жить в России. Какие альтернативы? какие ваши предложения? на каком месте в мире вы видите Туву?

Помню, у джаста была одна идея - "отнять и поделить", то есть взять под свой контроль все добывающие предприятия и самим наладить сбыт ресурсов. у вас все так же осталось?



ps Является ли Националист Джастом или нет, на самом деле, не так важно - ясно только, что тувинской националистической среде не видно прогресса за прошедшие годы.. 0 Аноним (гость) 18-10-2018 13:21:04 #54 [ru] "у вас есть возможность это доказать и мне и другим" - я не холоп и не раб, который играет под чью то дудку."



Почему же ? Вы отлично себя показали что вы пляшете ( а не играете) под дудку кара-пола и бичеьдея! Не забудьте им передать привет от меня ! И скажите им что вы свалились на национальной почве!

И Это видно не вооруженным глазом! На сим и закончим ! Пусть тепер сами люди определятся кто есть кто! 0 Националист (гость) 18-10-2018 13:10:25 #53 [ru] "у вас есть возможность это доказать и мне и другим" - я не холоп и не раб, который играет под чью то дудку. 0 Националист (гость) 18-10-2018 12:57:45 #52 [ru] Не хотел Вам писать... И все же...



Ваш Аноним написал: "Вопрос только один? СКОЛЬКО ЖЕ ВАС ТУТ КАРАОЛОВСКИХ ШЕСТЕРОК?" ну а что раз сказать больше нечего в защиту своего Русского Мира. Пишет о своей совковой молодости. И ему как совку не может прийти в голову, что у КАЖДОГО есть своя история жизни. Я не буду писать дальше о том как сами русские относились (да и относятся сейчас) к тувинцам, в Риске каждую неделю пишут такую хрень...



Вы так и не перестроились с РАЗВАЛОМ СССР, для Вас наверно тоже это является трагедией, как для Пу. Только почему то только в России это плохо. Другие республики Союза, так не считают. Вы даже думаете как СОВОК. Кто не разделяет Ваши принципы, то он сразу же становится "СКОЛЬКО ЖЕ ВАС ТУТ КАРАОЛОВСКИХ ШЕСТЕРОК?"



Нужно обязательно ввести праздник "День долбо*ба". Столько в стране народа, а праздника своего - нет! 0 Аноним (гость) 18-10-2018 12:37:03 #51 [ru] Националист написал:

"Но это чушь и абсурд о моей аффилированности с властью (что с местной и тем более федеральными)"



Уважаемый националист если это чушь -то у вас есть возможность это доказать и мне и другим! Как ? ОЧЕНЬ ПРОСТО давайте перейдем с мысли ,что во всем виноваты русские и обратим внимание на то ГДЕ ВИНОВАТЫ ВЛАСТИ И КАК ЭТО НАДО ПОПРАВИТЬ В РОССИИ ( ИЛИ В ТУВЕ) БУДУЩЕГО!

Как всегда ,ваш Аноним 0 Националист (гость) 18-10-2018 12:25:38 #50 [ru] "Вывод такой похоже очень что вы тут как раз для того чтобы косяки властей переводить на национализм и уводить людей от мысли в виновности властей и перевода стрелок на русских!" Но это чушь и абсурд о моей аффилированности с властью (что с местной и тем более федеральными)



Уважаемый Ваш Аноним, от Вас такого не ожидал. Думал, что Вы вполне адекватный человек... 0 националисту (гость) 18-10-2018 12:24:43 #49 [ru] Националист написал :

""виноват не народ" - это спорное утверждение. Когда началась первая, а затем вторая чеченские войны разве не народ одобрял такую политику? Вспомните конфликт с Грузией. Разве не народ развивал антигрузинскую истерику, когда грузин выгоняли из из школ детских домов в Москв?"



Уважаемый националист! Я конечно в детские сады не хожу и поэтому за детский сад ничего не скажу Но : В нашем доме живут и грузины и ингуши и чеченцы и киргизы и кого там нет! Так вот никто никого в нашем доме не травил и не травит по национальному признаку и во времена конфликтов и без конфликтов! Второе мой сын учился в классе .где училась девочка грузинка и тоже мы их хорошо знаем и никто на них не наезжал! Поэтому вы какую то чуню несете и хотите чтобы мы вам этом вопросе верили! Теперь по поводу чеченской войны и первой и второй -это не народ устроил .а власти! Но вы упорно тему властей обходите стороной! Да ! Народ достоин своих властей ,но это не означает ,что все кричат политике властей Одобряю! Ну вот мы и точно убедились и ответили на вопрос зачем тут националист? Под прикрытием националиста сидит караола шестерка ,которая все сваливает на русских! Вам ,уважаемый националист обидно это слышать ,а тем более признать - НОЭТО ФАКТ! А против фактов не попрешь! Как всегда ваш Аноним! Вопрос только один? СКОЛЬКО ЖЕ ВАС ТУТ КАРАОЛОВСКИХ ШЕСТЕРОК? 0