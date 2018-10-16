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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 41, 16 октября / Об ингушах и об идиотах
   
 
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№41, 16 октября 2018 года.

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Об ингушах и об идиотах

Об ингушах и об идиотах

Сначала некоторые факты, которые следует учитывать при обсуждении территориального конфликта между Ингушетией и Чечней.

Государственные телеканалы проигнорировали многотысячный протест в Ингушетии

Российские государственные телеканалы проигнорировали бессрочный протест в Ингушетии против обмена территориями с Чечней. Протестная акция длится уже вторую неделю, а участвуют в ней несколько тысяч человек.

С начала бессрочного протеста в центре Магаса ни один из федеральных телеканалов не сообщил об этом в своих выпусках новостей, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на «Медиалогию».

Стоит отметить, что государственные каналы практически никогда не освещают протестные акции, которые проходят в стране.

Многотысячный протест против решения властей провести обмен территориями с соседней Чечней начался в Магасе 4 октября. С тех пор люди не уходят с центральной площади города и требуют отставки республиканского правительства. Протестующие считают обмен землями неравноценным.

Конституционный суд Ингушетии потребовал провести народный референдум по соглашению с Чечней, однако власти заявили, что принятое ими решение является безальтернативным.

Евкуров рассказал об истории с подписанием соглашения о границе с Чечней

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров рассказал о своих переговорах с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, в результате которых было подписано соглашение об установлении границы между республиками.

В интервью телеканалу РБК Евкуров сказал, что тема с Кадыровым обсуждалась неоднократно еще «с 2009 или с 2010 года». Но пусковым моментом для переговоров стало недовольство жителей Ингушетии, которые обнаружили в пограничном с Чечней районе дорожный бульдозер, принадлежащий «Чеченавтодору».

Евкуров подчеркнул, что подписание соглашения не было демонстративным. «Это не показуха, это раз. Во-вторых, это стихийно произошло – ни я, ни Рамзан об этом даже не мыслили», – отметил он.

Глава Ингушетии заверил, что о подготовке соглашения знали некоторые чиновники и общественные деятели, а подготовка к подписанию документа интенсивно шла в течение месяца.

«Я как глава республики, пока мы с Рамзаном Кадыровым не утвердили карты, не мог [эти документы] показывать. Почему? Потому что вдруг у нас были бы какие-то изменения. Мы могли показать только утвержденные документы, которые утверждены и подписаны. Вот таким образом», – отметил при этом он.

Соглашение о закреплении границ было подписано Евкуровым и Кадыровым 26 сентября, вслед за этим его ратифицировали парламенты обеих республик, а в столице Ингушетии началась акция протеста, которая продолжается до сих пор.

В Ингушетии из-за акций протеста отключили мобильный интернет

Проблемы с мобильным интернетом в Магасе начались 3 октября, накануне первого митинга. В компании «Мегафон» подтверждают, что их интернет не работает в столице республики, но пока не собираются решать проблему. Протестующие объясняют проблемы со связью желанием прекратить народные волнения в Ингушетии.

Связи нет у операторов «большой тройки»: «Билайн», МТС, «Мегафон». Представители компаний никак не комментируют ситуацию.

Жители Ингушетии требуют отставки Юнус-Бек Евкурова и референдума для признания утвержденных границ. Их уже поддержал Конституционный суд республики. В свою очередь, глава республики назвал участников митингов провокаторами и попросил их «не создавать для республики проблем».

Накануне в парламенте Ингушетии планировали повторно обсудить перенос границы, но не собрали кворум – не удалось собрать нужного количества депутатов.

Федеральный центр никак не вмешивается в конфликт – пока кремлевские чиновники не хотят быть публично замешанными в проблеме.

В Ингушетии похитили сотрудника Amnesty International. Его раздели догола и пригрозили убить

Вооруженные люди в масках 6 октября похитили в Магасе сотрудника Amnesty International Олега Козловского, который наблюдал в Ингушетии за акциями протеста, сообщается на сайте правозащитной организации.

Похитители представились сотрудниками Центра по противодействию экстремизму регионального МВД, но не предъявили никаких документов. Они вывезли Козловского за пределы Магаса, где заставили раздеться догола и дважды угрожали убийством. Они предлагали Козловскому стать их информатором, а когда тот отказался, вывезли в Северную Осетию. Ему пригрозили убийством жены и детей в случае, если он расскажет о случившемся.

Олег Козловский сообщил в твиттере, что 7 октября вернулся в Москву, где обратился с заявлением в Следственный комитет. Пока что он не получил ответа от ведомства. Сейчас Козловский с семьей находится за границей, но в будущем намерен вернуться в Россию.

Факт № 1. Статья 11 Конституции Республики Ингушетия: «Возвращение политическими средствами незаконно отторгнутой у Ингушетии территории и сохранение территориальной целостности Республики Ингушетия – важнейшая задача государства».

То есть, Республика Ингушетия в своем основном законе заявляет о незаконно отнятых территориях и ставит цель их вернуть. Эти территории – т.н. «спорные территории» – составляют более четверти от общей площади поверхности Земли, занимаемой Ингушетией. Поэтому в разных источниках площадь республики варьируется в интервале от 3600 до 4900 кв.км.

Факт № 2. Республика Ингушетия – самый маленький субъект РФ по размеру территории. Меньше только города – субъекты РФ: Москва, Питер, Севастополь. А по плотности населения, 134,52 человека на кв.км. Ингушетия впереди всех регионов России, уступая лишь все тем же городам и еще Московской области.

То есть, ингуши живут тесно, намного теснее, чем жители других регионов России. Поэтому земля для них представляет особую ценность. Кроме того, население Ингушетии растет опережающими темпами, по рождаемости Ингушетия – № 1 в России. Так что в перспективе ингуши будут жить еще теснее, и они это понимают.

Факт № 3. По соглашению между Кадыровым и Евкуровым от 26.09.2018 Ингушетия отдает Чечне земли Сунженского района. В Сунженской долине проживает 3/4 населения Ингушетии и плотность населения там составляет более 600 человек на кв.км. Кроме того, именно в тех местах, которые по сговору с Кадыровым глава Ингушетии Евкуров передает Чечне, находятся родовые башни ингушей. Это те символы национального самосознания, которые стоят в одном ряду с языком и верой.

Факт № 4. Ингушский народ формировал свою идентичность, свое национальное «Я» в противопоставлении к русскому, чеченскому, осетинскому и грузинскому «Другому». Этому факту способствовали история и география. Чтобы это понять, достаточно посмотреть на карту, где маленькая и густонаселенная Ингушетия зажата между территориями, населенными гораздо более многочисленными народами. Операция «Чечевица» – стоит оценить дивный юмор товарища Берии, давший такое название депортации чеченского и ингушского народов в 1944 году в Казахстан и Киргизию по обвинению в сотрудничестве с фашистскими оккупантами (еще одна шутка Сталина-Берии, поскольку немцы до этих мест не дошли) – навсегда осталась в исторической памяти ингушского народа. Еще одна историческая травма – конфликт с Северной Осетией по поводу Пригородного района и других территорий, который в обозримое время не имеет шансов на разрешение.

Об ингушах и об идиотах

Факт № 5. Соглашение о территориальном переделе между Ингушетией и Чечней совершено главой республики Евкуровым вопреки Конституции Республики Ингушетии, вопреки воле народа и вопреки решению Конституционного суда республики, который 4.10.2018 потребовал проведения референдума по вопросу передела границ.

По сообщению лидера ингушского протеста Барата Чемурзиева, 9.09.2018 Евкурову задали вопрос, правда ли он ведет переговоры с главой Чечни о переделе земли, – он ответил, что это неправда. И 26.09.2018 подписал соглашение с Кадыровым.

То есть, глава Ингушетии совершил эту сделку с Кадыровым вопреки Конституции своей республики, вопреки решению КС своей республики, обманув свой народ.

Это то, что касается ингушей. Теперь об идиотах. Молчит Путин. Молчат федеральные СМИ. На площади в столице Ингушетии, Магасе, уже более двух недель стоят протестующие. Их некому разогнать, поскольку местная полиция их поддерживает, а у Кремля пока хватает мозгов не устраивать 1-ю Ингушскую войну, которая с учетом двух имеющихся, против Украины и Сирии, и с учетом пенсионного грабежа вполне может накрыть путинскую Россию медным тазом.

Пока молчат федеральные СМИ, в ход идут информационные орудия малого калибра. На сайте «Ридус» 9.10.2018 Максим Коломиец опубликовал материал «Что стоит за «нефтяным заговором» в территориальном споре Ингушетии и Чечни», в котором содержится подборка мнений «экспертов». «Юрист» Илья Ремесло, член Общественной палаты РФ, специализирующийся в последнее время исключительно на «разоблачениях» Навального, на минутку отвлекся от этой тяжелой работы и сообщил «Ридусу», что «от межевания границ выиграют обе стороны», а также, что, если отложить это решение, тогда «полыхнуло бы куда сильней». Прокремлевский «политолог» Алексей Мартынов объясняет ингушский протест исключительно происками западных «фабрик мысли». По его мнению «сложившуюся ситуацию «подогревают» лица, заинтересованные в дестабилизации ситуации на Северном Кавказе». Именно они, по мнению «политолога» Мартынова пытаются сеять рознь и «возбудить недоверие между чеченцами и ингушами, практически одним народом».

К прокремлевским идиотам из «Ридуса» добавил свой голос на «Эхе Москвы» Алексей Венедиктов, опубликовавший 9.10.2018 на сайте «Эха» текст «Конфликт между Ингушетией и Чечней», в котором предлагает посмотреть «на конфликт между Ингушетией и Чечней с другой стороны». Главное, как полагает Венедиктов, в том, что «ингуши от межевания реально выигрывают». И перечисляет «плюсы», которые ингушский народ получит от сговора Кадырова с Евкуровым, который эти двое заключили за спинами своих граждан. И нефть там «высокосернистая, добывать нерентабельно». И по площади ингуши, оказывается, выигрывают. Вот и Минприроды ингушам отдает часть территории Бамутского заповедника. А они почему-то недовольны. Явно их подогревают проклятые западные «фабрики мысли»...

Любопытно, если бы «юриста» Ремесло, «политолога» Мартынова, «журналиста» Венедиктова без их воли, принудительно, переселили из их жилищ, или объявили им, что они теперь живут в другой стране а некие «эксперты» стали бы объяснять что это все ради их блага, как бы они назвали этих «экспертов»?

Последние события явно свидетельствуют, что власти, что в Кремле, что в регионах, «не чуют под собой страны». На Северном Кавказе эта политическая аносмия вполне может привести к взрыву, способному катализировать общий развал страны.

Об ингушах и об идиотах

Игорь Яковенко

(прочитано 1184 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7602.html
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<< Комментарии к статье (Всего: 58) >>
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Аноним (гость) 21-10-2018 17:45:36   #58 [ru]
вы далековато ушли от темы статьи Wink
так что же делать с Кавказом и Кадыровым в частности?
ведь понятно, что главный виновник сегодняшнего конфликта - это он.
как расхлебывать эту ситуацию? еще один Карабах, Приднестровье, Абхазия, Осетия и Донбасс у нас намечается?
 
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Аноним (гость) 19-10-2018 07:03:58   #57 [ru]
Националист какой то странный, разоблачает Кремлевские полит. интриги, при этом во всем винит русских людей. Где логика то??? Тыва единогласно голосует за партию "жуликов и воров", виноваты русские! В Тыве не осталось никакого производства, более половины населения за чертой бедности, виноваты русские? Просто любопытно тебе лично что плохого сделали русские люди? Ответь, пожалуйста, очень интересно!
 
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Vermin 18-10-2018 18:24:21   #56 [ru]
по поводу Тирана. он мне своими последними воплями напомнил одного персонажа 10-летней давности - Shu-de. с ним я долго и безуспешно спорил на форуме - risk-inform.ru
Если это он и есть, то прошедшие годы не пошли ему на пользу - тут даже не застой в мыслях, а деградация..
  
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Vermin 18-10-2018 18:18:56   #55 [ru]
Националист, у меня появилось такое стойкое убеждение, что вы тот самый just, с которым мы давным-давно спорили на разные националистические темы. Вы или забыли пароль от своей учетки, или не хотите нести на себе груз ответственности за прошлые высказывания.
Мне тоже некоторые свои тогдашние мысли вспоминать не хотелось бы..
Например, я считал тогда, что Российская империя имеет право на жизнь, и не важно, кто в ней живет, какие нации называют себя русскими. Но случился "крымнаш", я увидел, чего на самом деле хочет наш народ, и теперь я не вижу ни одного аргумента, оправдывающего существование нашей страны в этой формации..

Но я помню и еще одно - все наши споры упирались в один вопрос - что вы предлагаете взамен? если не Россия, то что?
Я понимаю, что вы пытаетесь отползти от разлагающегося тела империи, и это желание любого здравомыслящего человека. но допустим, вы всех убедили в своей правоте, всё - тувинцы больше не хотят жить в России. Какие альтернативы? какие ваши предложения? на каком месте в мире вы видите Туву?
Помню, у джаста была одна идея - "отнять и поделить", то есть взять под свой контроль все добывающие предприятия и самим наладить сбыт ресурсов. у вас все так же осталось?

ps Является ли Националист Джастом или нет, на самом деле, не так важно - ясно только, что тувинской националистической среде не видно прогресса за прошедшие годы..
  
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Аноним (гость) 18-10-2018 13:21:04   #54 [ru]
"у вас есть возможность это доказать и мне и другим" - я не холоп и не раб, который играет под чью то дудку."

Почему же ? Вы отлично себя показали что вы пляшете ( а не играете) под дудку кара-пола и бичеьдея! Не забудьте им передать привет от меня ! И скажите им что вы свалились на национальной почве!
И Это видно не вооруженным глазом! На сим и закончим ! Пусть тепер сами люди определятся кто есть кто!
 
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Националист (гость) 18-10-2018 13:10:25   #53 [ru]
"у вас есть возможность это доказать и мне и другим" - я не холоп и не раб, который играет под чью то дудку.
 
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Националист (гость) 18-10-2018 12:57:45   #52 [ru]
Не хотел Вам писать... И все же...

Ваш Аноним написал: "Вопрос только один? СКОЛЬКО ЖЕ ВАС ТУТ КАРАОЛОВСКИХ ШЕСТЕРОК?" ну а что раз сказать больше нечего в защиту своего Русского Мира. Пишет о своей совковой молодости. И ему как совку не может прийти в голову, что у КАЖДОГО есть своя история жизни. Я не буду писать дальше о том как сами русские относились (да и относятся сейчас) к тувинцам, в Риске каждую неделю пишут такую хрень...

Вы так и не перестроились с РАЗВАЛОМ СССР, для Вас наверно тоже это является трагедией, как для Пу. Только почему то только в России это плохо. Другие республики Союза, так не считают. Вы даже думаете как СОВОК. Кто не разделяет Ваши принципы, то он сразу же становится "СКОЛЬКО ЖЕ ВАС ТУТ КАРАОЛОВСКИХ ШЕСТЕРОК?"

Нужно обязательно ввести праздник "День долбо*ба". Столько в стране народа, а праздника своего - нет!
 
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Аноним (гость) 18-10-2018 12:37:03   #51 [ru]
Националист написал:
"Но это чушь и абсурд о моей аффилированности с властью (что с местной и тем более федеральными)"

Уважаемый националист если это чушь -то у вас есть возможность это доказать и мне и другим! Как ? ОЧЕНЬ ПРОСТО давайте перейдем с мысли ,что во всем виноваты русские и обратим внимание на то ГДЕ ВИНОВАТЫ ВЛАСТИ И КАК ЭТО НАДО ПОПРАВИТЬ В РОССИИ ( ИЛИ В ТУВЕ) БУДУЩЕГО!
Как всегда ,ваш Аноним
 
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Националист (гость) 18-10-2018 12:25:38   #50 [ru]
"Вывод такой похоже очень что вы тут как раз для того чтобы косяки властей переводить на национализм и уводить людей от мысли в виновности властей и перевода стрелок на русских!" Но это чушь и абсурд о моей аффилированности с властью (что с местной и тем более федеральными)

Уважаемый Ваш Аноним, от Вас такого не ожидал. Думал, что Вы вполне адекватный человек...
 
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националисту (гость) 18-10-2018 12:24:43   #49 [ru]
Националист написал :
""виноват не народ" - это спорное утверждение. Когда началась первая, а затем вторая чеченские войны разве не народ одобрял такую политику? Вспомните конфликт с Грузией. Разве не народ развивал антигрузинскую истерику, когда грузин выгоняли из из школ детских домов в Москв?"

Уважаемый националист! Я конечно в детские сады не хожу и поэтому за детский сад ничего не скажу Но : В нашем доме живут и грузины и ингуши и чеченцы и киргизы и кого там нет! Так вот никто никого в нашем доме не травил и не травит по национальному признаку и во времена конфликтов и без конфликтов! Второе мой сын учился в классе .где училась девочка грузинка и тоже мы их хорошо знаем и никто на них не наезжал! Поэтому вы какую то чуню несете и хотите чтобы мы вам этом вопросе верили! Теперь по поводу чеченской войны и первой и второй -это не народ устроил .а власти! Но вы упорно тему властей обходите стороной! Да ! Народ достоин своих властей ,но это не означает ,что все кричат политике властей Одобряю! Ну вот мы и точно убедились и ответили на вопрос зачем тут националист? Под прикрытием националиста сидит караола шестерка ,которая все сваливает на русских! Вам ,уважаемый националист обидно это слышать ,а тем более признать - НОЭТО ФАКТ! А против фактов не попрешь! Как всегда ваш Аноним! Вопрос только один? СКОЛЬКО ЖЕ ВАС ТУТ КАРАОЛОВСКИХ ШЕСТЕРОК?
 
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