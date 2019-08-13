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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 31, 13 августа / Государство всеми силами преследует участников протестов
   
 
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№31, 13 августа 2019 года.


Государство всеми силами преследует участников протестов

Государство всеми силами преследует участников протестов

Против них – полицейские, приставы, военкомы, следователи, судьи, прокуроры

1. Полиция и Росгвардия бьют людей.

После акции за свободные выборы в Москве 27 июля издание «ОВД-Инфо» сообщило о более чем 25 случаях избиения демонстрантов. Издание Baza сообщило, что пострадали 77 человек. В их числе – дизайнер Константин Коновалов, разработчик логотипа московского метро. Он был избит бойцами Росгвардии во время пробежки еще до начала акции. Коновалову сломали ногу. Затем на него завели административное дело о нарушении порядка организации и проведения митинга. После акции 3 августа в больницу попали не менее 18 человек, пострадавших при задержании.

2. Судебные приставы ищут долги протестующих.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) проводит «рейдовые мероприятия» в квартирах задержанных участников акций протеста. 7 августа ведомство объявило, что насчитало у них задолженность на общую сумму 26 миллионов рублей – в основном это долги по кредитам. Приставы обходят квартиры, чтобы составить акты описи и ареста имущества. К тем, кого они не застали дома, предпримут «принудительные меры привода или даже объявления в розыск». Сколько именно должников приставы насчитали среди протестующих, ведомство не сообщило. «Медуза» запросила комментарии в ФССП, но на момент публикации этого текста не получила ответа.

3. Военкоматы вычисляют уклонистов от армии.

2 августа Следственный комитет объявил, что 134 жителя Москвы из числа задержанных 27 июля длительное время уклоняются от службы в армии. В отношении 16 из них теперь решается вопрос о возбуждении дела по статье 328 УК РФ («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы»). СК добавил, что привлечение к уголовной ответственности не освободит фигурантов этих дел от призыва. Еще до начала акции о таких проверках предупредил московский департамент безопасности и противодействия коррупции. Департамент объяснил их тем, что среди протестующих «высока доля лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу». Вычислять уклонистов должны сотрудники военных комиссариатов: их заранее направили в отделы полиции, куда свозили задержанных.

4. Суды арестовывают лидеров оппозиции.

Суды отправили под административный арест большинство независимых кандидатов в Мосгордуму, которые активно участвовали в акции 27 июля. Муниципального депутата и незарегистрированного кандидата Юлию Галямину сначала арестовали на 10 суток, а сразу после выхода из спецприемника – еще на 15 суток. Другого кандидата Константина Янкаускаса арестовали на семь суток, а потом – еще на 10 суток. Кандидат Дмитрий Гудков отбывает 30 суток, кроме того, ему грозит еще один арест по второму административному делу. Муниципальный депутат Илья Яшин находится под 10-дневным арестом, Владимир Милов – под 30-дневным арестом. Директор Фонда борьбы с коррупцией, незарегистрированный кандидат Иван Жданов получил 15 суток (он объявил голодовку). Сотрудника того же фонда Георгия Албурова суд арестовал на 10 суток.

На свободе остается незарегистрированный кандидат Любовь Соболь: ее оштрафовали на 300 тысяч рублей за акцию 15 июля, а потом допросили по уголовному делу о массовых беспорядках 27 июля. Соболь проходит по этому делу свидетелем. Арестовать ее по административной статье не позволяет закон: у Соболь есть ребенок младше 14 лет – КоАП запрещает арестовывать женщин, у которых есть дети, не достигшие этого возраста.

5. СК обвиняет протестующих в массовых беспорядках.

Следственный комитет после акции 27 июля завел уголовное дело по статье о массовых беспорядках. В постановлении о возбуждении дела говорится, что неустановленные лица заранее планировали беспорядки с «вооруженным сопротивлением» под предлогом требования допуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Основой дела служат показания сотрудников Росгвардии, которые заявили о том, что пострадали в столкновениях с протестующими, испытав «сильную физическую боль и моральный вред».

По состоянию на 7 августа арестованы девять человек: Сергей Абаничев, Владислав Барабанов, Кирилл Жуков, Евгений Коваленко, Даниил Конон, Алексей Миняйло, Иван Подкпоаев, Самариддин Раджабов и Егор Жуков. В защиту Егора Жукова (он студент ВШЭ и популярный видеоблогер) развернулась общественная кампания. Самариддин Раджабов с 1 августа держит голодовку в знак протеста против выдвинутых против него обвинений. Голодовку объявил и Кирилл Жуков. Еще один фигурант дела, Сергей Фомин, находится в розыске.

6. Прокуратура отнимает ребенка у двух участников акции.

Прокуратура потребовала лишить родительских прав москвичей Дмитрия и Ольгу Проказовых, которые пришла на акцию 27 июля с годовалым ребенком, а затем отдали его родственнику. Человек, которому передали младенца, – это фигурант дела о массовых беспорядках Сергей Фомин. 31 июля у него прошел обыск, его допросили в качестве свидетеля и отпустили, а затем заочно предъявили обвинение и объявили в розыск. Самих супругов вызвали на допрос в Следственный комитет в связи с возбуждением уголовных дел по статьям об оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Проказовы проходят по этим делам как свидетели.

7. Ректоры университетов угрожают студентам отчислением.

Ректор Российского государственного гуманитарного университета Александр Безбородов 2 августа предупредил студентов, что участие в несанкционированных акциях может повлечь за собой отчисление из вуза. Студенты и выпускники РГГУ ответили ректору открытым письмом, в котором попросили его сосредоточиться на своих обязанностях, а «не на изыскании способов наказания обучающихся за их внеуниверситетскую деятельность». Безбородову напомнили об одном из пунктов Конвенции о защите прав человека, в котором говорится о запрете двойного наказания за одно и то же правонарушение. «Если человек был осужден и подвергнут наказанию судебной или исполнительной властью государства, университет тем более не должен карать его за тот же поступок еще раз», – заключили авторы обращения.

В ответ ректор РГГУ еще раз заявил, что участие студентов в таких акциях неприемлемо и «меру вплоть до отчисления» в таких случаях применять можно.

Отчислять студентов, которых привлекли к ответственности за акции, пригрозил и ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков. Он сослался на университетский устав, в котором говорится, что грубое правонарушение несовместимо с дальнейшим обучением. Конкретный пункт устава он не назвал. Ректор МГУ Виктор Садовничий ограничился просьбой к студентам быть «очень аккуратными» на акциях протеста. Он признал право студента «отстаивать свою точку зрения, если этого требуют его убеждения».

«Медуза»

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 http://risk-inform.ru/article_8183.html
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