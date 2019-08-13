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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 31, 13 августа / Тува и ЛДПР за перемены!
   
 
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№31, 13 августа 2019 года.

Тува и ЛДПР за перемены!

Тува и ЛДПР за перемены!

Уважаемые земляки!

Родная Тува переживает тяжелые времена. Нынешняя власть за последние 12 лет довела республику до развала. Беспредел чиновников стал нормой жизни. Простые люди нигде не могут найти правды и защиты. Экономика – в глубоком упадке, социальная сфера – в глухом тупике. Иностранные инвесторы отравляют Енисей ядовитыми отходами. Почти половина жителей Тувы находится за чертой бедности. Безнадежность и отсутствие перспектив заставляет людей покидать малую Родину в поисках лучшей доли в чужих краях.

Можно ли в такой ситуации оставаться в стороне, наблюдая, как на глазах умирают наши традиции, наши надежды и наши мечты? Считаем, что нет. Дети и внуки не простят нам трусости и равнодушия. 8 сентября состоятся выборы в Верховный Хурал. Это последний шанс вытащить Туву из пропасти! Мы идем на выборы большой командой людей, готовых отдать всё ради нашей Родины. Наша цель – честно служить избирателям, отстаивать их интересы и заставлять чиновников работать на благо жителей Тувы.

Мы понимаем, что нам придется очень трудно в этой избирательной кампании. Мы выбрали дорогу не для слабаков. Независимые народные кандидаты вызывают жуткую изжогу у партии власти. Ведь партия жуликов и воров боится всех, кого не может контролировать. Мы знаем, что они сделают всё возможное, чтобы не допустить нас до участия в выборах. Уже делают. Угрожают, интригуют, подкупают. Мы не сомневаемся, что 8 сентября фальсификаторы будут использовать на полную катушку административный ресурс и черные технологии. Им есть что терять – место у кормушки и возможность безнаказанно воровать миллиарды рублей.

Но нас не сломить, потому что мы уверены в поддержке земляков. Для нас на кону судьба родной Тувы, будущее наших детей. Именно поэтому мы сделаем все возможное, чтобы выборы прошли честно, а бесчестные фальсификаторы получили реальные тюремные сроки. На избирательных участках в день выборов будут работать независимые наблюдатели. Они не позволят своровать нашу победу. Надеемся, что и вы не останетесь в стороне. Рассчитываем на вашу смелость, неравнодушие и поддержку.

ВМЕСТЕ – ПОБЕДИМ!

(прочитано 629 раз)

 http://risk-inform.ru/article_8184.html
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