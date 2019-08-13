Андриан Ооржак: «Хватит терпеть беспредел!»

Известный общественный деятель Андриан Ооржак решил вернуться в политику. Какие причины заставили сына первого Президента республики Тыва принять участие в выборах в Верховный Хурал, как он оценивает социально-экономическую ситуацию в регионе, почему разочаровался в «Единой России»? Об этом и многом другом откровенный разговор с одним из лидеров списка ЛДПР.

– Тува на федеральном уровне признана самым нищим регионом России. Как республика докатилась до такого позорного положения?

– Эффективность власти должна оцениваться по уровню жизни населения. В феврале вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что 41,5 % населения нашей республики находится за чертой бедности. Нынешней республиканской власти должно быть стыдно за нищету жителей Тувы.

Уровень напряженности в обществе зашкаливает. Нищета, криминал, алкоголизация. Люли бегут из республики. Разрыв между властью и людьми ширится с каждым днем. Простой человек не может свои беды донести до чиновников. Это недопустимо и это надо менять! Иначе социальный взрыв неизбежен.

ТУВА – НЕ КОЛОНИЯ!

– К вашему перечню проблем жителей Тувы можно ещё многое что добавить. Например, запредельные цены на уголь...

– Цены на уголь вызывают законное возмущение людей. Почему в Туве они в разы выше, чем в соседних регионах?! Уголь для наших жителей – стратегический продукт. Более 70 % жилого фонда отапливается углем. Он добывается на Каа-Хемском угольном разрезе. В 2008 году разрез внезапно признали банкротом. Запустили процедуру банкротства. Стратегически важное для республики предприятие ушло в какой-то кипрский офшор! Его собственники установили астрономические отпускные цены на уголь. Контролирующие органы ничего не предпринимают, хотя вопросов к обоснованности цены очень много. Депутаты молчат. В новом созыве Верховного Хурала мы этот вопрос обязательно подымем и постараемся остановить узаконенный грабеж населения. Наша республика – не колония!

– Почему молчат депутаты?

– К сожалению, нынешний созыв Верховного Хурала перестал принципиально реагировать на острые проблемы. Парламент не должен прогибаться под исполнительную власть. У него должна быть позиция, отражающая интересы избирателей, а не желание понравиться главе республики и его министрам. Без общественного и парламентского контроля чиновничий беспредел не остановить. В новом созыве мы изменим эту ситуацию и наш Хурал вновь станет независимым органом законодательной власти.

БАНКРОТСТВО ПАРТИИ ЧИНОВНИКОВ

– Многое говорит о политическом банкротстве республиканской власти. Но свое место эти горе-управленцы не спешат уступать...

– Нынешнее руководство республики не смогло решить насущные задачи, стоящие перед Тувой. Команда Шолбана Кара-оола несет полную ответственность за нынешнюю депрессивную ситуацию в республике. Можно сравнить громкие лозунги, которые они выдвинули в 2007 году, и плачевные результаты, к которым пришли спустя 12 лет своего правления. Перемены в тувинской власти не просто назрели. Они уже сильно запаздывают.

– Есть ли будущее у партии чиновников?

– «Единая Россия» сегодня полностью контролирует парламент и муниципальную власть. Она несет ответственность за все социально-экономические беды республики. Нынешний кризис во многом объясняется серьезными болезнями внутри партии.

Сегодня альтернативные точки зрения в ЕР подавляются. Хорошо себя в партии чувствуют только приспособленцы. Главное для начальства – личная преданность, а не профессиональные качества. Есть группа приближенных к республиканской верхушке людей, получивших доступ к бюджетным потокам. В Туве узкий круг лиц фактически приватизировал ЕР. Такая деградация добром не кончится. Она дискредитирует и федеральное руководство. История КПСС показывает, что отрыв руководства от партийных масс чреват развалом. Такие же тенденции мы сегодня видим в региональном отделении партии власти. И финал будет такой же.

ЛДПР – ЕДИНСТВЕННАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ВЛАСТИ

– Почему вы решили вернуться в политику и связали свою судьбу с ЛДПР?

– Вернулся в политику по понятным причинам – больше сил нет смотреть на безобразия, которые вытворяют с моей родной землей и с моим народом временщики. Быть в стороне в такой момент просто не по-мужски.

Выбор ЛДПР логичен. Это единственная парламентская партия, на которую республиканская власть сегодня не имеет рычагов влияния. Только у нашей партии есть шанс разрушить монополию «Единой России» и вернуть в тувинскую политику честную конкуренцию.

– Многие сомневаются, что нынешние выборы в Верховный Хурал будут честными. Как бороться с фальсификациями жуликов и воров?

– В Туве от выборов давно остались только формальные процедуры. Но в этом году ситуация поменяется. Федеральное руководство ЛДПР поставило перед нами задачу – жестко бить по нечистым рукам фальсификаторов. Члены всех избирательных комиссий будут находиться под пристальным вниманием наших наблюдателей и правоохранительных органов. Тех, кто не захочет играть по-честному, будем ловить и сажать в тюрьму. Хватит уже терпеть этот беспредел!

Беседовал Андрей Хомушку