Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Онер Ондар и Роман Монгуш с интересом читают газету РИСК. Раздел: Люди
Комментариев: 26
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 79
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 44
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 31, 13 августа / Андриан Ооржак: «Хватит терпеть беспредел!»
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№31, 13 августа 2019 года.


Андриан Ооржак

Андриан Ооржак: «Хватит терпеть беспредел!»

Известный общественный деятель Андриан Ооржак решил вернуться в политику. Какие причины заставили сына первого Президента республики Тыва принять участие в выборах в Верховный Хурал, как он оценивает социально-экономическую ситуацию в регионе, почему разочаровался в «Единой России»? Об этом и многом другом откровенный разговор с одним из лидеров списка ЛДПР.

– Тува на федеральном уровне признана самым нищим регионом России. Как республика докатилась до такого позорного положения?

– Эффективность власти должна оцениваться по уровню жизни населения. В феврале вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что 41,5 % населения нашей республики находится за чертой бедности. Нынешней республиканской власти должно быть стыдно за нищету жителей Тувы.

Уровень напряженности в обществе зашкаливает. Нищета, криминал, алкоголизация. Люли бегут из республики. Разрыв между властью и людьми ширится с каждым днем. Простой человек не может свои беды донести до чиновников. Это недопустимо и это надо менять! Иначе социальный взрыв неизбежен.

ТУВА – НЕ КОЛОНИЯ!

– К вашему перечню проблем жителей Тувы можно ещё многое что добавить. Например, запредельные цены на уголь...

– Цены на уголь вызывают законное возмущение людей. Почему в Туве они в разы выше, чем в соседних регионах?! Уголь для наших жителей – стратегический продукт. Более 70 % жилого фонда отапливается углем. Он добывается на Каа-Хемском угольном разрезе. В 2008 году разрез внезапно признали банкротом. Запустили процедуру банкротства. Стратегически важное для республики предприятие ушло в какой-то кипрский офшор! Его собственники установили астрономические отпускные цены на уголь. Контролирующие органы ничего не предпринимают, хотя вопросов к обоснованности цены очень много. Депутаты молчат. В новом созыве Верховного Хурала мы этот вопрос обязательно подымем и постараемся остановить узаконенный грабеж населения. Наша республика – не колония!

– Почему молчат депутаты?

– К сожалению, нынешний созыв Верховного Хурала перестал принципиально реагировать на острые проблемы. Парламент не должен прогибаться под исполнительную власть. У него должна быть позиция, отражающая интересы избирателей, а не желание понравиться главе республики и его министрам. Без общественного и парламентского контроля чиновничий беспредел не остановить. В новом созыве мы изменим эту ситуацию и наш Хурал вновь станет независимым органом законодательной власти.

БАНКРОТСТВО ПАРТИИ ЧИНОВНИКОВ

– Многое говорит о политическом банкротстве республиканской власти. Но свое место эти горе-управленцы не спешат уступать...

– Нынешнее руководство республики не смогло решить насущные задачи, стоящие перед Тувой. Команда Шолбана Кара-оола несет полную ответственность за нынешнюю депрессивную ситуацию в республике. Можно сравнить громкие лозунги, которые они выдвинули в 2007 году, и плачевные результаты, к которым пришли спустя 12 лет своего правления. Перемены в тувинской власти не просто назрели. Они уже сильно запаздывают.

– Есть ли будущее у партии чиновников?

– «Единая Россия» сегодня полностью контролирует парламент и муниципальную власть. Она несет ответственность за все социально-экономические беды республики. Нынешний кризис во многом объясняется серьезными болезнями внутри партии.

Сегодня альтернативные точки зрения в ЕР подавляются. Хорошо себя в партии чувствуют только приспособленцы. Главное для начальства – личная преданность, а не профессиональные качества. Есть группа приближенных к республиканской верхушке людей, получивших доступ к бюджетным потокам. В Туве узкий круг лиц фактически приватизировал ЕР. Такая деградация добром не кончится. Она дискредитирует и федеральное руководство. История КПСС показывает, что отрыв руководства от партийных масс чреват развалом. Такие же тенденции мы сегодня видим в региональном отделении партии власти. И финал будет такой же.

ЛДПР – ЕДИНСТВЕННАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ВЛАСТИ

– Почему вы решили вернуться в политику и связали свою судьбу с ЛДПР?

– Вернулся в политику по понятным причинам – больше сил нет смотреть на безобразия, которые вытворяют с моей родной землей и с моим народом временщики. Быть в стороне в такой момент просто не по-мужски.

Выбор ЛДПР логичен. Это единственная парламентская партия, на которую республиканская власть сегодня не имеет рычагов влияния. Только у нашей партии есть шанс разрушить монополию «Единой России» и вернуть в тувинскую политику честную конкуренцию.

– Многие сомневаются, что нынешние выборы в Верховный Хурал будут честными. Как бороться с фальсификациями жуликов и воров?

– В Туве от выборов давно остались только формальные процедуры. Но в этом году ситуация поменяется. Федеральное руководство ЛДПР поставило перед нами задачу – жестко бить по нечистым рукам фальсификаторов. Члены всех избирательных комиссий будут находиться под пристальным вниманием наших наблюдателей и правоохранительных органов. Тех, кто не захочет играть по-честному, будем ловить и сажать в тюрьму. Хватит уже терпеть этот беспредел!

Беседовал Андрей Хомушку

(прочитано 730 раз)

 http://risk-inform.ru/article_8176.html
+3

 Доска объявлений 
ООО «Авангард», проектно-сметное бюро. Проектирование зданий и сооружений. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт и реконструкцию. Проектирование индивидуальных жилых домов и коттеджей.
г.Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, 31. Тел. 8905 920 6050
Сдам в аренду помещение под СТО площадью 326 кв.м по адресу Интернациональная, 115.
Тел. 66-7-66
Продам 3-комн. квартиру улучшенной планировки, кирпичный дом, проводной высокоскоростной интернет, доступно кабельное ТВ. Правый берег. Покупателю приятный бонус в виде капитального гаража в обществе №6 рядом с домом. Цена квартиры и гаража 2900тыс.руб. раздельно не продается!
Тел. 8923 381 5570, собственник.
Продам дом с участком в с.Шушенское.
Тел. 8913 344 1852
Остальные материалы номера 31:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» Тува и ЛДПР за перемены! (№31, 13 августа)
» Высокие ставки (№31, 13 августа)
» Василий Оюн: «Будет жить село – будет жить Тува!» (№31, 13 августа)
» Прокуратура: Нападение на кандидата в депутаты пока не расследовано (№30, 6 августа)
» Жулики в Туве всегда вне конкуренции (№30, 6 августа)
» Власть на дне: В регионах испытание выборами (№29, 30 июля)
» Нужно оградить кандидатов в депутаты от преступных действий чиновников! (№28, 23 июля)
» Предвыборный марафон с препятствиями и сюрпризами (№28, 23 июля)
» Выборы в Туве: Глава республики во главе списка «Единой России» (№27, 16 июля)
» Не упустить шансы на перемены (№26, 9 июля)
» Будут ли избирательные участки обеспечены электронными урнами и видеокамерами? (№26, 9 июля)
» Пан или пропал: Кто не с нами – тот против нас! (№26, 9 июля)
» С партиями разобрались. К выборам готовы (№25, 2 июля)
» Выборы в Туве начались с манипулирования избирательными округами (№24, 25 июня)
» Неужели фальсификации на выборах – это политика государства?! (№23, 18 июня)
» Кара-оол, Тамоев, Оюн – куда подевался ваш рейтинг? (№23, 18 июня)
» Выборы в Туве: кто даст бой партии жуликов и воров? (№22, 11 июня)
» Люди Тувы требуют честных выборов (№17, 30 апреля)
» Выборы в Туве должны быть честными! (№16, 23 апреля)
» Затишье перед парламентскими выборами в Туве (№47, 4 декабря)
» Тысяча голосов за гастарбайтера Тамоева? Не унижайте нас! (№37, 18 сентября)
» Нардепуки обещают переобещать обещанное (№34, 28 августа)
 
   

Похудела, как дура, к лету, а теперь ходишь, мёрзнешь без жира...

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank