Дикие криминальные выборы

Вряд ли кто станет спорить с мнением, что все выборы оригинальны и каждые из них проходят по своему неповторимому сценарию. Но далеко не всегда исполнительная власть использует для обеспечения стабильности организованный криминал. Тем не менее, все выборы можно условно разделить на две категории: договорные и конкурентные. Последние 10 лет мы в России в целом (и в Туве в частности) наблюдали «политические договорняки», когда итоги голосования в общем и целом известны ещё до объявления выборов. Но в прошлом году политическая машина «Единой России» сразу в нескольких регионах дала неожиданный для властей сбой. Одновременно в нескольких регионах РФ ставленники «партии жуликов и воров» выборы проиграли. Случился конфуз и в соседней с Тувой Хакасии, губернатору которой на выборах помогали лично президент Путин и министр обороны Шойгу. В связи с этим в Туве накануне выборов депутатов парламента возникли обоснованные надежды на то, что выборы 2019 года могут стать поворотными для судьбы республики и её народа с непредсказуемым результатом.

Об итогах выборов пока говорить рано – когда верстался этот номер, официальных итогов голосования ещё не было – а вот о ходе выборов как таковых можно смело говорить как о конкурентных, принципиальных и очень специфичных. Специфика состояла не только в том, что Тува на выборах обычно преподносит сюрпризы – достаточно вспомнить выборы мэра Кызыла Кашина в 1998 году или депутатов парламента в 2006-07 годах. Свой отпечаток наложили ожидания выборов Главы республики, которые должны состояться в 2021 году.

РАЗВАЛ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ И СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОГО КРИМИНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА

Общее мнение состоит в том, Шолбан Кара-оол за 12 лет правления при поддержке Сергея Шойгу развалил в республике всё, что можно было развалить. И даже то, что развалить, казалось, было невозможно. Так что можно смело утверждать, что более бездарного руководства у Тувы за всю её историю со времён Урянхайского края и ТНР не было никогда. Шолбан Валерьевич не только довёл народное хозяйство «до ручки», но и при активной поддержке нашего замечательного геройского земляка Сергея Шойгу в целом дискредитировал власть как таковую. Фактически можно говорить о тотальном разграблении региона при попустительстве федеральных правоохранительных и специальных служб. Все, кто имел доступ к бюджету и ресурсам республики, 12 лет крали не только то, что «плохо лежит», но даже то, что с виду «лежало хорошо». За эти годы прогнило буквально всё. И за примерами далеко ходить не надо.

Начнём с того, что, избавившись от грамотного и толкового министра внутренних дел Лесняка, власти полностью развалили и деморализовали МВД республики. Его сменщик Лобанов, находясь за рулём служебной «Волги» в самовольной отлучке за пределами республики без оформления отпуска или командировки, скорее всего, в нетрезвом состоянии, совершил ДТП с тяжёлыми последствиями, разбил служебную машину и сделал свою жену инвалидом. Его сменил другой не менее скандальный министр Щур, у которого ранее в Ростове подчинённые торговали оружием, являющимся вещественными доказательствами. Он и в Туве тоже отличился – из райотдела полиции сбежала группа заключённых. Скандальный факт выявил повсеместные грубые нарушения несения службы подчинёнными министра. Его уволили из органов, однако он тут же был пригрет Шолбаном Кара-оолом и принят в правительство в качестве заместителя Главы.

На этом примере видно, что, судя по всему, именно наличие компрометирующих сведений является пропуском в ближний круг Кара-оола, в том числе при назначении на высокие должности в составе правительства.

Организованная преступная группа при личной опеке со стороны Главы правительства Кара-оола была сформирована в качестве руководства госналогслужбы республики, где открыто похищались огромные деньги налогоплательщиков, в том числе при активном участии личного друга Главы дорожника Сергея Уюсова. А переговоры о передаче взяток велись в кабинете другого личного друга Главы, руководителя избирательной комиссии Тувы Олега Фортуны. Сейчас налоговики во главе со своим руководителем Вероникой Суге-Маадыр и её мужем Анатолием находятся под арестом в ожидании суда. По некоторым данным, взятка предполагалась для председателя парламента Тувы, главного единоросса республики Кан-оола Даваа.

Другое уголовное дело связано с незаконным освобождением китайской компании «Лунсин» от уплаты налогов в течение 10 лет. Только за один год таким образом был нанесён ущерб республиканскому бюджету в сумме 700 млн. рублей. Распоряжение издал лично Шолбан Кара-оол по согласованию с парламентом, в котором 31 депутат из 32 – единороссы.

Другой личный друг Главы известный в республике сепаратист и националист Каадыр-оол Бичелдей был назначен Главой министром образования и там совершил уголовное преступление с хищением из бюджета 44 млн. рублей, предназначенных для обустройства спортивных площадок при школах. Был осуждён и в настоящее время «отбывает наказание» в должности директора государственного музея, где хранятся уникальные артефакты, которые, скорее всего, могут быть подменены на фальшивые.

Но, пожалуй, самым скандальным известием стала информация о привлечении к уголовной ответственности банды под руководством председателя Конституционного суда Республики Тыва Аяса Саая, которая при активном содействии Главы правительства похищала бюджетные средства, выделенные Шолбаном Кара-оолом под видом неких «научно-практических конференций». На саму конференцию было потрачено только 370 тыс. рублей. По версии следствия, глава суда поручил начальнику финансового отдела обналичить часть средств для проведения конференции и передать ему 1,96 млн. Деньги остались у председателя суда, хотя в отчёте он указал о полном их расходовании.

Если ко всему этому добавить, что правительством республики провалены федеральные программы по обеспечению жильём детей-сирот и переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, и при этом было похищено из бюджета почти 2 млрд. рублей, то картина становится совсем неприглядной. А если учесть, что в махинациях с бюджетными средствами активно участвовали мошенники из ближайшего окружения Кара-оола, такие как Якушев и Крапивин, по подложным документам получавшие деньги, то невольно появляется мысль о том, что руководством республики при попустительстве нашего замечательного земляка в республике создано преступное сообщество.

ГДЕ ГОЛОВА ПРЕСТУПНОЙ ГИДРЫ?

Якушев был официально признан судом виновным в мошенничестве, что не мешает ему в настоящее время в ранге доверенного лица Кара-оола реконструировать одну семейную АЗС и строить другую, одновременно отбывая условный срок. Компанию Крапивина судят в арбитражном суде прокуратура и антимонопольное ведомство за заключение фиктивного договора на строительство инженерных сетей, что, однако, не помешало Кара-оолу недавно вручить Крапивину награду за «доблестный труд» – орден республики. После такого вряд ли кто будет сомневаться, что Крапивин делится с ним своими «нетрудовыми доходами», поскольку в республике широко в ходу пословица о том, что «Бог наградил Шолбана даром ничего не делать даром».

Все эти факты общеизвестны, их широко освещали СМИ. По ним даже ведутся расследования или уже приняты судебные решения. Если бы не «крышевание» Кара-оола со стороны Шойгу, он бы давно мог занять место, аналогичное тому, что занимают сейчас бывшие губернаторы Кировской области, Сахалина, Коми и других регионов – Белых, Гайзер и Хорошавин со товарищи. Все они, как выяснилось, создали в регионах организованные преступные сообщества, целью криминальной деятельности которых было хищение бюджетных средств и присвоение государственной собственности. Всё то, что мы наблюдаем и в Туве. И лишь покровительство Шойгу не позволяет правоохранителям и чекистам республики поймать это жульё за руку.

А руководство республики живёт по принципу: «не пойман – не вор!» Хотя и пойманные за руку уголовники Бичелдей и Якушев, невзирая на вступившие в законную силу приговоры судов, чувствуют себя в компании Кара-оола превосходно. Уголовнику Бичелдею в компенсацию за судебное преследование жители вотчины Кара-оола – Улуг-Хемского района – присвоили даже звание почётного гражданина. Таков показатель криминализации населения республики, что официально провозглашённого уголовника считают героем... А сам Кара-оол с удовольствием принимает сомнительные услуги криминалитета, демонстрируя свою лояльность к тем, от кого он как Глава республики должен был шарахаться, как от чумы.

КОГДА НИЗЫ НЕ МОГУТ, А ВЕРХИ ЗАЖРАЛИСЬ: ОБСТАНОВКА ПЕРЕД ВЫБОРАМИ

Наглое и неприкрытое воровство денег из тощего глубоко дотационного бюджета республики друзьями и родственниками Шолбана Кара-оола, получившее своё развитие при его активной поддержке, не могло не сказаться на уровне жизни простых людей. 12 лет тотального воровства привели к тому, что доля нищих в республики, по официальным данным, за это время с 30% увеличилась до 50%. По этому показателю Тува официально признана правительством России самым бедным в стране регионом.

В такой ситуации в республике не могла не сформироваться оппозиция, недовольная деятельностью Шолбана Кара-оола, сосредоточившего в своих руках всю власть во благо личного обогащения. Для всех стало очевидным, что если Кара-оолу удастся в могильной тишине непротивления населения «нарисовать» выборы 8 сентября 2019 года, то он имеет все шансы с помощью Шойгу и после 21 года сидеть в кресле Главы республики. И такая оппозиция на выборах себя активно проявила. Причём она оказалась разноплановой и многоуровневой. Кара-оол не рассчитывал, что в республике найдутся лидеры, способные бросить ему вызов. Поэтому складывающаяся обстановка его сначала озадачила, а затем очень обозлила. И он кинулся в драку, мобилизовав все имеющиеся у него силы и возможности.

До выборов расклад претендентов выглядел следующим образом. Определённые виды на выборы имели кроме Главы республики Шолбана Кара-оола и другие известные в республике люди. Среди них – успешный бизнесмен Василий Оюн, сын президента Тувы Андриан Ооржак и известный врач из Москвы Вячеслав Ондар. С политическим прикрытием не было проблем только у первых двух: Ш.Кара-оол «рулит» «Единой Россией», а В.Оюн – СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИЕЙ. А вот А.Ооржаку и В.Ондару с партийным обеспечением выборов нужно было определяться.

Кроме правящей «Единой России», КПРФ, ЛДПР и СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ желание участвовать в выборах изъявили учредители РО Партии Пенсионеров. В.Ондар решил идти от пенсионеров, зная, что рискует, и нужно будет регистрироваться на выборах сбором подписей в свою поддержку. Что не гарантирует успеха в случае недоброжелательного отношения властей. В конечном итоге это его и подкосило. Невзирая на заверения Кара-оола, данные на свадьбе у дочери Иргита, где тот обещал «всё уладить», Партию Пенсионеров ИК РТ не зарегистрировала. Отказали в регистрации и самому Ондару. Он с трудом по суду всё же зарегистрировался за неделю до дня голосования, но времени на агитацию у него уже не было.

А сын президента Тувы Андриан Ооржак оказался предусмотрительнее. Он долго приглядывался, под флагом какой партии повести людей на выборы. Приоритетной в таком случае является партия, имеющая статус думской, поскольку кандидатов от такой партии трудно не допустить до выборов. «Единая Россия» отпала сразу, поскольку её давно и крепко оседлал Кара-оол. КПРФ, после того, как Кара-оолу удалось продавить в качестве руководителя тувинского регионального отделения кандидатуру гастарбайтера Тамоева, для роли оппозиционной силы не подходила, поскольку откровенно легла под правительство, исполняя роль штрейкбрехера. Позиция Василия Оюна, возглавляющего тувинское РО СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, на предстоящих выборах была неочевидной. Поэтому Ооржаку оставалось либо пытаться пробиться на выборы через непарламентскую партию без каких-либо гарантий участия на выборах, либо встать под знамёна ЛДПР и точно знать, что его и команду ИК РТ зарегистрирует. Он выбрал второй более надёжный вариант. И не ошибся. Этот союз оказался взаимовыгодным: ЛДПР получила второе дыхание и толчок к развитию в Туве, а Андриан Ооржак – политическое покровительство федеральной партии, имеющей фракцию в Государственной Думе и твёрдую регистрацию своих кандидатов на выборах, невзирая на негативное отношение властей. Этим выбором впоследствии и решил воспользоваться Кара-оол, раздувая националистический психоз и выставляя ЛДПР как партию, которая представляет интересы исключительно русских, что по замыслу Кара-оола должно было оттолкнуть тувинского избирателя от команды Ооржака.

А Василию Оюну ничего придумывать не пришлось. Он как руководитель РО партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, полагал, что это гарантирует ему и его товарищам по выборам беспроблемную регистрацию кандидатами в депутаты.

ПЕРВЫЕ БОИ НА ЮРИДИЧЕСКОМ ФРОНТЕ

Но жизнь оказалась гораздо сложнее и запутаннее. Эти выборы для Кара-оола настолько знаковые, а их результаты так важны, что он «поставил на уши» Избирательную Комиссию Тувы, дабы та воспрепятствовала вероятным конкурентам Кара-оола на выборах. В том числе и откровенно противозаконными методами.

В результате сговора поначалу за бортом выборов оказалась Партия Пенсионеров, более половины кандидатов-одномандатников СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ и дюжина кандидатов-самовыдвиженцев. В то время как спойлеры «Единой России» Ш.Кара-оола странным образом без проблем были зарегистрированы на выборах, хотя впоследствии решениями судов эти регистрации была признаны незаконными и отменены. Так, к примеру, Фортуна и К зарегистрировали на выборах по фиктивным документам ранее совсем неизвестную даже специалистам т.н. «Казацкую партию РФ». Но юристам ЛДПР удалось в суде доказать, что регистрация «казачков» была «липовой». Её сняли с выборов. Как выяснилось позже, власть выставила засланных Кара-оолом «казачков» с очевидной целью: чтобы от их имени судиться с его оппонентами. Так они неудачно пытались снять с выборов депутата Госдумы С.Натарова, стоявшего в первой тройке ЛДПР и лидера команды Андриана Ооржака. Причём связь «казачков» с правительством даже не скрывалась: их аффилированность с властью подтверждал тот факт, что интересы партии в судах при попытках снять с выборов лидеров ЛДПР представлял ни кто иной, как министр юстиции Аяс Оюн. Понятно, что такое без соответствующего личного указания Главы правительства было бы невозможно. Также с выборов были сняты кандидаты-спойлеры округа №6 Андрей и Ренат Ооржаки, которые по замыслу властей должны были сбить с толку избирателей, желающих голосовать за кандидата Андриана с точно такой же фамилией.

Случилась у властей «осечка» и с кандидатами от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. Василию Оюну пришлось регистрировать своих кандидатов-одномандатников через тяжёлые и длительные судебные процедуры. Последнего из них – Сарыглара, имеющего наибольшие шансы на победу в округе №7 (Барум) – Верховный суд РФ обязал ИК РТ зарегистрировать вечером 7 сентября, чем поставил Фортуну и всю Избирательную комиссию Тувы «на уши». На этом округе избирательная комиссия «провернула» «досрочное голосование» почти тысячи избирателей. Теперь эти бюллетени будут признаны недействительными, поскольку в них отсутствует фамилия кандидата Сарыглара.

В связи с этим возникает закономерный вопрос: «Как такое могло случиться, когда ИК РТ регистрировала партию и кандидатов, у которых, как выяснилось в суде, не было на это законных прав, в то же самое время незаконно отказали в регистрации кандидатам от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ (Владимиру Серен-Хуураку, Николаю Тартый-оолу, Радику Дотпе, Олегу Эренчыну, Борису Балчий-оолу, Чечене Базыр-оол и Альберту Сарыглару) и независимым кандидатам (Юрию Салчаку, Монгун-оолу Монгушу и Темиру Яндай-оолу»? Ошибками такое назвать никак нельзя. Избирательные комиссии, принимавшие решения, отменённые затем в суде, должны быть строго наказаны и как минимум – распущены. А затем ими должны заниматься следователи...

СРЫВАЯ МАСКУ ЗАКОННОСТИ С ПЕРЕХОДОМ НА КРИМИНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ

Но мы понимаем, что заведомо откровенное закононепослушание членов избирательных комиссий – результат запрещённого законом использования административного ресурса со стороны правительства Тувы. И оно этим не ограничилось. К примеру, власти Монгун-Тайги растянули на перевале транспарант, на котором было написано, что ЛДПР в район дорога закрыта. На подъезде к Чадану автобус с агитаторами встретили боевики под водительством человека, очень похожего на заместителя председателя администрации по безопасности Болат-оола Куулара, который руководил действиями молодчиков. Под угрозой расправы автобус был вынужден развернуться назад. Такая же банда ждала его на подъезде к Ак-Довураку.

Ранним утром 5 сентября возле штаба ЛДПР в Кызыле неизвестными злоумышленниками был сожжён автомобиль штаба. В МВД Тувы сначала заявили, что машина, скорее всего, загорелась сама. А когда им представили видео, на котором видно, как злоумышленники обливают машину бензином и поджигают, предположили, что это сделали сами ЛДПР-овцы в целях провокации. При этом был установлен удивительный факт, указывающий на вероятное участие в преступлении людей Кара-оола: камера, находившаяся на здании Минстроя правительства Тувы, в поле зрения которой всё происходило, почему-то оказалась отключенной...

В эту же ночь пришло сообщение якобы о попытке неизвестных злоумышленников пробраться в штаб «Единой России». Попытка была пресечена дворником, вооружённым метлой...

Поздно вечером 7 сентября автобус с журналистами и наблюдателями на подъезде к Туве остановили под видом неких дорожных работ неизвестные «строители». Затем к автобусу подъехали верхом на конях молодчики числом в 30-40 человек. Часть их была в масках, некоторые действовали открыто. Они были вооружены автоматами Калашникова, у них была взрывчатка, они явно готовились дать бой прибывшим из России. Нападавшие заблокировали проезд, прострелили колёса автобуса, чтобы он не мог дальше ехать. В автобусе ехала съёмочная группа «8 канала» из Красноярска, поэтому всё произошедшее было снято на камеру и сотовые телефоны. По запросу депутата Госдумы С.Натарова на место преступления прибыли полицейские из Красноярского края и Тувы во главе с и.о. министра внутренних дел Тарначи, руководство УФСБ, спецназ, а также представители прокуратуры и Следственного комитета РФ. Конники, среди которых журналисты опознали большого друга Кара-оола руководителя республиканской федерации конного спорта Таймира Сарыглара, спешно скрылись в ночи по обочинам дороги.

ЗАМЕТАЯ СЛЕДЫ: ПОЛИЦАИ НА СТРАЖЕ... ПРЕСТУПНИКОВ

Сам Таймир Сарыглар, которого знающие люди считают личным конюхом Кара-оола,потом пояснил случившееся своим случайным ночным нахождением на трассе. Если ему верить, молодые люди на конях якобы пытались на ночной трассе предложить гостям Тувы дикоросы, а те нагло снимали их на видео и не выходили из автобуса, тем самым провоцируя на ответные действия.

Аналогичной точки зрения придерживается и и.о. министра внутренних дел Тувы Март-оол Тарначи, прибывший на место преступления три часа спустя. Он полагает, что конников было не 30-40, а только 10, в автобусе были совсем не наблюдатели, а обычные красноярские журналисты, которые своим поведением как раз и провоцировали конфликт. Выстрелов он также не слышал и оружия у нападавших не видел. Да и он сильно сомневается, что вообще кто-то стрелял. А ещё недействительность инцидента, по его мнению, подтверждается тем, что колёса автобусу с журналистами повредили не все, а только два передних. Так что, по его мнению, никакого инцидента не было и разбираться тут не с чем.

Однако проблема в том, что видео событий на ночной дороге сняли журналисты «8 канала» Красноярска, и он уже транслируется в Красноярске и сети Интернет. Лица многих нападавших, в том числе конюха Кара-оола, на них выглядят чётко. Вечером 9 сентября в Думе состоится заседание фракции ЛДПР, по решению которой В.Жириновский должен принять решение. У лидера СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИС.Миронова также имеются все документы, включая видеосюжеты с места событий. Так что не знаю, что будет с итогами выборов, а скандал Кара-оолу в связи с действиями молодчиков обеспечен.

При этом он вряд ли сможет сослаться на то, что «не в курсе». До этого четыре раза такие же молодчики, угрожая расправой, препятствовали агитации ЛДПР в Сарыг-Сепе, где баллотируется его брат Юрий. Да и сам Шолбан Кара-оол дал пример национальной ненависти. Выступая на стадионе перед тувинской аудиторией, он на тувинском языке говорил: «Кто, Жириновский кормить нас будет? Жириновский говорил: Россия для русских. Я думаю, что те, кто продался национализму, то спрос будет с них. Не надо нас унижать». Сейчас все эти материалы в следственном управлении. Думаю, им будет дана соответствующая юридическая оценка. Да и сам Владимир Вольфович Жириновский подобное вряд ли оставит без внимания.

ФАЛЬСИФИКАЦИИ КАК ОСНОВА ПОБЕДЫ НА ВЫБОРАХ

Не брезговали чиновники и откровенной чернухой. Огромным тиражом в 60 тыс. экземпляров правительство выпустило листовку-чернуху на 12 страницах без каких-либо выходных данных. О том, что это дело рук чиновников говорит хотя бы тот факт, что, в частности, развозила по Кызылу эту чернуху женщина, очень похожая на министра экономики Каратаеву.

Но главный рычаг на выборах у подлецов – изготовление фальшивых бюллетеней с целью подмены использованных после голосования. Вечером 6 сентября около 23 часов в гаражное общество в Кызыле приехала группа неизвестных во главе с женщиной, похожей на замминистра образования Ощепкову. Всех, кто там был, попросили удалиться, а сторожа заставили открыть ворота на территорию общества. А затем, по заявлению очевидцев, до 40 автомобилей заезжали в общество, грузились избирательными бюллетенями и выезжали. В каждом сидел старший офицер МВД. Похоже, в этом гаражном обществе печатали фальшивые бюллетени, поскольку настоящим бюллетеням в гаражном обществе вряд ли уместно храниться.

Но МВД и ФСБ, а уж тем более ИК РТ вряд ли этим заинтересуются... По-видимому, перед ними поставлена задача – любой ценой обеспечить в Туве победу партии, именуемой в народе как «партия жуликов и воров».

Не обошлось и без предательства. Кандидат от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по округу №14 Валерий Бичи-оол в последний момент снялся с выборов. Одновременно снялись и списочники – Михаил Куулар и Владимир Ооржак. Правда, зачем это было жуликам и ворам, непонятно. Это только повысило шансы на победу кандидатам от ЛДПР. А в группе было четыре кандидата, так что предательство Куулара и Ооржака на предвыборную ситуацию в целом никак не повлияло.

В день голосования 8 сентября на избирательных участках ИК РТ организовала абсолютный бардак. Так, в 12 часов на участок №27 прибыл гражданин Д. для голосования. Но вдруг выяснилось, что он... уже проголосовал! Правда, в списке для голосования его паспорт был указан неверно. А в Тээли наблюдатели поймали за руку члена избирательной комиссии при вбросе 39 бюллетеней, отмеченных за «Единую Россию». На других избирательных участках случилось и вовсе чудное: с 8 утра начали голосование в обычные урны для голосования, а в 9 часов принесли и подключили электронные урны. При этом счёт проголосованных бюллетеней оказался разным.

СТАРШОЙ БРОСИЛ МЛАДШОГО?

А теперь взглянем на ситуацию в Туве с другой стороны. Как известно, всем нашим правительством и его Главой Шолбаном Кара-оолом лично руководит наш замечательный земляк и непререкаемый авторитет Сергей Шойгу. Если верить Кара-оолу, то у нас даже тырят по карманам бюджетные деньги исключительно с его соизволения. У Шойгу до недавнего времени под патронажем находилось три региона: Тува, Красноярский край и Хакасия. В прошлом году на выборах Хакасия «сделала ручкой» нашему замечательному герою, «прокатив» на выборах его ставленника Зимина. В Красноярском крае, похоже, Анатолий Быков «добивает» ставленника алюминиевого короля, близкого к нашему земляку губернатора края Александра Усса. В такой ситуации, если что-то похожее случится в Туве, Шойгу потеряет влияние в последнем оставшемся у него регионе.

Этого допустить он не может, поскольку после утраты влияния в Туве может встать вопрос о целесообразности использования его в Минобороны, где он мало что понимает. Однако Шойгу демонстративно не предпринимает никаких публичных шагов для поддержки проштрафившегося Кара-оола. Он был в Кызыле перед выборами, но даже торгового центра «Гаруда» в компании тувинского премьера не посетил.

Похоже, он «сливает» нашего Главу. Видимо, у него имеется свой запасной вариант на случай провала Кара-оола на выборах. И он уже начал его реализовывать. Не случайно зампред Чудаан-оол вдруг так осмелел и оформил в Москве в Администрации Президента соответствующие документы. Скорее всего, Шойгу предоставил Кара-оола самому себе, дав ему понять: выплывешь – рули республикой дальше. А нет – пеняй на себя. Именно поэтому правительство Тувы, многочисленные караооловские ЧОПы и прикормленные властью бандиты так распоясались. У Кара-оола земля горит под ногами, и он готов на всё, чтобы удержать власть. Отсюда и подстрекательство к межнациональным конфликтам, в которых, вероятно, он ищет спасение.

Когда верстался номер, точных сведений об итогах выборов не было. По предварительным данным, у «Единой России» 50% «с хвостиком», у ЛДПР – 24%, у СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – 18%, у КПРФ – 6%, а у Коммунистов России – 5%. Активисты ФОМа на выходе зафиксировали в Кызыле более 50% у ЛДПР.

Однако точных данных нет, поскольку члены УИКов не выдали копии протоколов. Даже депутату Госдумы С.Натарову. В понедельник в Кызыле циркулировали слухи, что у ЕР – 84% голосов, у ЛДПР – 6%, у СР – менее 5%, а остальные набрали в пределах погрешности. Но даже по состоянию на 13 часов 50 избирательных комиссий не сдали протоколы. Так что говорить об окончательных итогах голосования не приходится.

Судя по всему, власти республики решили нагло сфабриковать итоги голосования. Посмотрим, что из этого выйдет. Видеоматериалов и других доказательств у ЛДПР столько, что если не отмена итогов, то, по крайней мере, грандиозный скандал Кара-оолу обеспечен.

В следующем номере я подробнее расскажу об этих выборах.

Кондрат Пчёлкин