Василий Оюн: «Будет жить село – будет жить Тува!»

Василий Майлолович Оюн – известный в Туве политик, хозяйственник, занимавший самые высокие должности в исполнительных и законодательных органах власти. Фигура, подчас вызывающая споры с разных сторон.

Немного из его биографии. Родился он в семье учителя в селе Чодураа. В 1986 году окончил Алтайский сельскохозяйственный институт и начал работать зоотехником отделения, зоотехником-селекционером, а затем главным зоотехником в совхозе «им. Жданова» Улуг-Хемского района. С 1990 по 1993 годы руководил совхозом. Затем возглавил Чеди-Хольский район и успешно руководил им четыре года. В тяжёлые для страны годы с 1997 по 2002 годы В.Оюн трудился первым заместителем Главы правительства Республики Тыва, совмещая с должностью министра экономики. Именно тогда при его непосредственном участии была принята эпохальная федеральная программа развития производительных сил Тувы.

С 2002 по 2010 годы (два созыва) являлся сначала депутатом, а следом председателем Великого Хурала Тувы. Затем он создал крестьянско-фермерское хозяйство «Оюн», которое в настоящее время является общепризнанным флагманом всего сельского хозяйства Тувы. С 2014 года по настоящее время Оюн В.М. – депутат Верховного Хурала, руководитель фракции партии «Справедливая Россия».

Всё, чем бы он ни занимался, у него получается хорошо и качественно. За короткий срок ему удалось добиться поразительных для Тувы результатов в части сельхозпроизводства и переработки сельхозпродукции. Созданный им Агрохолдинг «Заря» занимает ведущее место в производстве продуктов питания в республике. Возглавила большое хозяйство супруга Ч.Х.-Д. Оюн. По официальным данным, в 2018 году доля агрохолдинга, в который входят Кызылская птицефабрика, Сукпакский мясокомбинат, ферма и молокозавод, в общем производстве Республики Тыва составили: муки – 74%, молока – 52%, зерна – 94%, колбасных изделий – 46%, почти 100% яиц и мяса птицы. В настоящее время агрохолдинг не только обеспечивает потребности республики, но и поставляет свою продукцию за границу. Указом Главы Тувы Чечен Хурен-Дашовна за успехи в труде удостоена звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РТ». Государственную награду она заслужила своей успешной деятельностью в области сельского хозяйства.

Но что бесспорно – личность Василия Майлоловича никого не оставляет равнодушным. И оппоненты, и его сторонники признают его деловитость, опыт, авторитет, умение собирать команду и эффективно работать. Людям импонирует его постоянное стремление идти вперед. Оюн В.М. идёт на выборы, сегодня он представляет своё видение на процессы, происходящие в республике. И рассказывает о себе, своей семье и товарищах. Мы задали ему несколько вопросов, и он ответил на них с присущей ему откровенностью.

– С чем Ваша партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ идёт на выборы? Какие приоритеты Вы считаете наиболее важными?

Мы идём на выборы, чтобы решать главную проблему сегодняшнего дня – нищету и бедность наших земляков. В богатой ресурсами республике люди не должны жить бедно, они должны иметь возможность работать, кормить себя и своих детей. Учитывая то, что абсолютное большинство бедных живёт в сельской местности и то, что сельское хозяйство является основой нашей экономики, мы закладываем в качестве приоритета первоочередное решение сельских проблем. Главный лозунг нашей предвыборной программы – «Будет жить село – будет жить Тува!».

Наша цель – законодательно установить приоритетность развития села. На основе этого разработать и принять комплексную государственную программу развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса в целом. По нашей оценке, в эту программу надо вкладывать не менее 5 миллиардов рублей ежегодно. Полностью финансировать программу за счёт республиканского бюджета не получится, нужна будет поддержка на федеральном уровне. А такая возможность есть. В майских указах Президента России определены 12 национальных приоритетных проектов развития страны, на реализацию которых предусматривается около 25 триллионов рублей. Наша задача – чтобы республика вошла в эти проекты. Вот почему нужна государственная программа возрождения села и законодательное её закрепление, без чего мы просто не сможем обосновать необходимость федеральной поддержки.

– Почему приоритет отдаете селу?

Для Тувы сельский уклад жизни не имеет альтернативы. Село кормит нас, оно даёт возможность людям работать и зарабатывать. Оно сохраняет тувинский этнос.

Сегодня мы тратим на питание и напитки более 11 миллиардов рублей в год. Эти деньги в основном уходят за Саяны, поскольку мы не производим в таких объёмах продукты у себя в республике, удельный вес собственного производства продуктов питания мизерный. По данным Красноярскстата, в 2018 году в республике произвели продуктов питания и напитков всего на 165 млн. рублей. Развитие села и АПК, решая проблему обеспечения населения собственными продуктами питания, даёт возможность местным предпринимателям зарабатывать деньги, решает вопросы повышения денежных доходов населения. Только так можно остановить отток населения из сёл и вернуть молодёжь и специалистов в село.

Ещё один важный момент. В мире сегодня голодают сотни миллионов людей. И продовольственная проблема будет нарастать с каждым годом. Гарантировать продовольственную безопасность может только собственное производство. При этом надо иметь в виду, что кормить людей нужно качественными продуктами питания. По обнародованным результатам проверок Ростехнадзора качества продуктов питания: масла, молока, сыра, алкоголя, питьевой воды – процент подделок составляет от 40 до 80 %. Контрафакт сосисок и пельменей доходит до 100%. А наша продукция натуральная, пока ещё экология республики позволяет нам производить качественную продукцию.

– А есть ли у нас перспективы поднять село?

Конечно, такие возможности есть. Республика в советское время обеспечивала себя продовольственным и фуражным зерном, молоком и яйцами. Если сравнить нынешнее производство с 1989 годом (до развала СССР), то уровень промышленного производства указанных продуктов составляет от 5 до 6%. Это говорит о том, что у нас есть возможности и опыт производить мясо, молоко, продовольственное и фуражное зерно, обеспечивать в них собственное потребление.

Доля агрохолдинга «Заря» в производстве сельхозпродуктов растёт, расширяется и ассортимент выпускаемой продукции. На первый взгляд кажется, что это очень крупное хозяйство. Но большая доля агрохолдинга в сельскохозяйственном производстве связана с тем, что практически нет других более-менее крупных хозяйств в республике. Наша задача – чтобы в республике были сотни таких хозяйств.

Сельскохозяйственное производство может быть рентабельным и престижным, если будет государственная политика по развитию села. Надо сначала вложить в село финансовые ресурсы, обеспечивающие модернизацию агропромышленного комплекса, закупки высокопроизводительной техники, подготовки высококвалифицированных кадров, внедрение новых современных технологий. Средства необходимы и на создание социальных условий в селе, а они должны быть такие же, как в городе. Для этого нужна политическая воля людей, находящихся у власти. Вот почему нужно законодательно объявить приоритетность возрождения села.

– А ещё, какие проблемы вы видите кроме села?

Есть и другие острые вопросы в республике. Конечно, трудно начинать собственное производство, не имея доступа к кредитам. Меня, как и многих других наших граждан, тревожит экономический курс правительства. Хотим все проблемы решить за счёт увеличения числа горнорудных компаний и экспорта нашего минерального сырья и древесины за рубеж. Для этой цели и будет строиться железная дорога.

Я разделяю озабоченность и целевые задачи учредителей и участников Общественного экологического движения «За Туву», которые требуют смены экономического курса и прекращения дальнейшей распродажи природного богатства республики. Кстати, многие кандидаты от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ являются участниками этого движения. К сожалению, предложения наших граждан и общественных организаций у нас в республике просто игнорируются. Так не должно быть. Это несправедливо. Наши природные ресурсы – это достояние всего народа, они должны служить не только сегодняшнему поколению, но и будущим нашим потомкам. Им не нужна разграбленная территория.

Среди других наиболее острых вопросов, которые волнуют наших сограждан – цены на уголь и тарифы на электроэнергию. Моё мнение: с этими вопросами надо срочно разбираться. Это какой-то бюрократический парадокс: имея огромные запасы и достаточные объёмы добычи угля в республике, жители платят за него неоправданно высокие цены. Такого раньше в республике никогда не было. Нет никакого объяснения тому, что у нас – самые высокие цены на уголь для населения по России. Да, наверное, и во всём мире. Никто толком не может объяснить, откуда они берутся, учитывая, что уголь на разрезе Каа-Хемский добывается самым дешёвым открытым способом, а цена на него – почти 2800 руб. за тонну. Аналогичная ситуация и с ценами за электроэнергию.

Странно, что мы не получаем никаких преференций от того, что водное зеркало республики, а это 30 тысяч гектаров, затоплено водохранилищем Саяно-Шушенской ГЭС, откуда мы получаем электроэнергию. Это несправедливо. В структуре себестоимости продукта – электроэнергия занимает до 40%. За Саянами предприятия в два-три раза меньше платят. К примеру, в Хакасии один киловатт – 3,5 рубля. А у нас – 7 рублей. Население республики платит за киловатт-час 3,6 рубля, в то время когда в Хакасии тариф для населения – 1,5 рубля. Это создаёт заведомо неравные конкурентные возможности для наших производств и граждан, которые усиливаются нашей отдалённостью. Почему мы платим самые высокие тарифы на электроэнергию, когда Саяно-Шушенская ГЭС производит самую дешевую электроэнергию? Нужно снизить стоимость электроэнергии хотя бы до двух рублей за киловатт, а лучше – до рубля. Например, за счёт федеральных субсидий. Это стало бы огромным толчком для развития имеющихся в республике производств и возникновению новых, а также повышения благосостояния граждан, до половины из которых сейчас живут в нищете.

Уверен: республика должна ставить перед федеральным центром вопросы о снижении тарифов на электроэнергию для республики с учётом географических, исторических и социально-экономических реалий. Это же ненормально, когда в регионе слабое развитие производств, самое бедное население – и самые высокие тарифы на электроэнергию, очень дорогие уголь и горюче-смазочные материалы. Так нам не победить бедность никогда, сколько бы мы об этом ни говорили. Это какое-то экономическое недоразумение. С этим нужно наводить порядок, потому что в конечном итоге всё это как раз и тормозит развитие производства в республике, создаёт для людей дискомфорт жизни, из-за чего они уезжают жить и работать в другие регионы страны. Я уверен, что такие вопросы решить можно. Эти вопросы должны стоять на постоянном контроле депутатов.

Важный вопрос, на который надо следует обратить внимание – это духовно-нравственное состояние нашего общества. Иждивенчество, стремление жить за счёт государства, других людей, равнодушие ко всему, что происходит вокруг, становятся нормой жизни для многих людей. Если не принять кардинальные меры, то эти негативные явления могут привести к самым серьёзным последствиям для будущего республики и наших потомков.

Конечно, вопросы духовно-нравственного возрождения не останутся без нашего пристального внимания. Мы внесли конкретные предложения в предвыборную программу. Это касается всей социальной сферы, образования, здравоохранения, социальной защиты, молодёжной политики, развития культуры и спорта.

– В случае, если избиратели доверят кандидатом Справедливой России, с чего вы начнете?

Мы, безусловно, рассчитываем на поддержку избирателей, иначе бы не участвовали в выборной кампании. Я считаю, что без обновления состава парламента невозможно осуществить коренные изменения в экономике и социальной жизни республики. Для нас принципиально важным будет восстановление доверия граждан к парламенту и восстановление его конституционных полномочий в полном объёме.

Есть серьёзные вопросы по эффективности государственного управления в республике. Налогоплательщики республики несут неоправданно большие расходы на содержание неэффективных аппаратов государственного и муниципального управления, объёмы которых достигли 1,5 миллиарда рублей в год. Эти затраты не только велики, но и абсолютно нерациональны, так как раздутый государственный аппарат оказался не способным решить ни одну из острых проблем экономики и социальной жизни. Из-за этого в республике растёт бедность большинства населения.

Требует тщательного анализа структура, полномочия и численность аппарата государственного управления. На принятие важнейших решений велико влияние коррупции, пустившей глубокие корни. Вряд ли кто станет спорить, что уровень коррупции в республике достиг критического предела. Надо отделить бизнес от власти, установить подотчётность органов исполнительной власти гражданам и парламенту – это главные условия эффективной работы с коррупцией. Тогда и с федеральным центром будет легче решать вопросы финансовой поддержки республиканских программ.

Другой вопрос – состояние местного самоуправления. Реалии таковы, что оно уже утратило самостоятельность и практически не оказывает влияния на социально-экономическую ситуацию на своих территориях. Надо вернуть органам местного самоуправления автономию в решении вопросов местного значения за счёт перераспределения налоговых доходов в пользу местных бюджетов. Необходимо перераспределить полномочия и ресурсы в пользу сельских и городских поселений. И тогда уже повысить ответственность должностных лиц и органов местного самоуправления за социально-экономическое развитие территории и развитие малого предпринимательства, за социальную защиту граждан, проживающих на территории поселения.

– Вы – хороший пример настоящей семейственности, когда родители и дети увлечённо заняты одним делом. Трудно быть примером для семьи?

Да, моя семья работает вместе, в одной отрасли. Супруга Оюн Чечен Хурен-Дашовна трудится главой крестьянского (фермерского) хозяйства Чеди-Хольского района, ведёт хозяйство на мини-молокозаводе, является животноводом-тысячником и одним из активных участников губернаторского проекта «Одно село – один продукт». Мини-завод под её управлением выпускает продукцию с сентября 2012 года – пастеризованное молоко, сливки, сметану, кефир, творог, тувинский сыр быштак. А ведь раньше излишки молока приходилось выливать. Такие мини-заводы на местах – огромное подспорье для чабанов-тысячников. Перерабатывать на месте, это значит, доставлять в Хову-Аксы, Кызыл и другие поселки качественный продукт.

Сын окончил Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова и сразу вернулся в республику. Сейчас он руководит агрохолдингом «Заря». Дочь получила образование в Оксфордском университете в Англии и теперь руководит мясокомбинатом в с.Сукпак. Я рад, что мои дети ответственно относятся к работе, к труду они приучены с детства. На них всегда можно положиться. Они достойно выдержали все трудности и невзгоды. Особо горжусь тем, что никто из них не кичится ни своим положением, ни доходами. Они умеют отвечать за свои дела и поступки. Мы – одна семья, у нас одни нравственные ценности, одно желание сделать нашу республику процветающей.

– Каковы Ваши пожелания в связи с выборами?

К должностным лицам органов государственной власти и местного самоуправления – соблюдение законности и открытости проведения выборов, уважения выбора своего народа. Они должны обеспечить равные условия всем партиям и кандидатам. То, с каким трудом нам пришлось защищать права наших кандидатов-одномандатников, говорит о том, что избирательная система республики серьёзно больна и её нужно лечить от глупости, бюрократизма и пренебрежения законностью. Мы намерены совместно с другими здоровыми силами на выборах наладить действенный контроль за ходом голосования и подсчётом голосов. А чтобы у недобросовестных членов избирательных комиссий было меньше соблазна «химичить», необходимо, чтобы на избирательные участки пришло как можно больше сознательных ответственных граждан, чтобы они могли сделать осознанный выбор.

Все же понимают, что республика требует перемен. Особая просьба к членам участковых и территориальных комиссий: прекратите фальсифицировать итоги голосования, уважайте выбор своих земляков и подумайте о будущем нашей Тувы, наших детей!