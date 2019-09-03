Заключительная фаза борьбы за власть

Настоящая выборная кампания проходит в непростой обстановке. Федеральным властям явно не до Тувы. Обострение ситуации в Сирии, где министр обороны РФ С.Шойгу уже как минимум дважды рапортовал об «окончательной победе над террористами», сложная ситуация в Украине, Путину пришлось пойти на попятную и откликаться на предложение обмена пленными и осуждёнными. А также взрывы и пожары на полигонах и складах Минобороны – всё это невольно накладывает свой отпечаток на ситуацию в Туве, связывая по рукам главного крышевателя Кара-оола и его жуликоватой камарильи. Все понимают, что смена состава депутатов парламента Тувы неминуемо приведёт к переоценке ценностей и ревизии всего совершённого, чего так страшатся Кара-оол и его ближайшее окружение.

На выборах отчётливо присутствуют три команды кандидатов: кара-ооловская проправительственная «Единая Россия», чаще всего именуемая как «партия жуликов и воров», и две самостоятельные команды – СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ и ЛДПР. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ассоциируется в глазах избирателей с личностью её лидера Василия Майлоловича Оюна, а ЛДПР – с Андрианом Шериг-ооловичем Ооржаком. Так уж случилось, что Шолбан Кара-оол назначил своим принципиальным оппонентом именно Ооржака, из каких-то своих соображений полагая, что, скорее всего, именно он – наиболее вероятный его сменщик на посту Главы республики. Поэтому весь запал правительственной чернухи обрушился исключительно на семью Ооржаков. А поскольку Андриан Ооржак официально ничего не возглавлял, весь гнев сосредоточился на его отце, президенте Тувы Шериг-ооле Ооржаке, которого сейчас обвиняют во всех грехах, кроме разве что измены Родине.

Василий Оюн в этой сваре предусмотрительно не участвует, предлагая избирателем свою программу, включающую возрождение сельского хозяйства, сохранение экологии, повышение уровня жизни людей и рост экономики. При этом он не разглагольствует, как Кара-оол и его чиновники, туманно обещая светлое будущее, а предлагает конкретные меры борьбы с бедностью и возрождения разрушенной экономики путём повышения условий конкурентоспособности экономики снижением тарифа на электроэнергию до 1 рубля за киловатт-час и цены на уголь до 800 рублей за тонну.

Такие чёткие ориентиры понятны избирателю и вызывают уважение к кандидатам, идущим на выборы с конкретными задачами, исполнение которых можно проконтролировать. Это повышает шансы на победу кандидатов, идущих на выборы под флагом СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. И потому, чем ближе день голосования, тем беззастенчивее чиновники Тувы цепляются за власть. К сожалению, для Кара-оола, Избирательная комиссия Тувы и лично её начальник Фортуна не справились с поставленной перед ними задачей отсеять вероятных оппонентов «Единой России» от участия в выборах. На сегодняшний день можно смело сказать, что организовать, как ранее, безальтернативные выборы властям удалось только по двум округам – там кандидаты от ЕР (подруга Ш.Кара-оола Дина Оюн по округу №1 и брат Ш.Кара-оола Юрий по округу №15) идут в паре со своими спойлерами. Избирателям не останется ничего другого, как голосовать либо за женщину, о которой из публикаций в СМИ известно, что она проститутка, либо за мужчину, о котором СМИ открыто писали, как он бегает в чём мать родила по парламенту, размахивая пистолетом. Впрочем, на момент подготовки материала, в Москве не принято решение по делу о регистрации по округу №15 кандидата Зои Сат. Оно будет рассмотрено 4 сентября, за четыре дня до голосования. Если это решение состоится в пользу кандидата от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, у избирателей Каа-Хемского района появится выбор. А кандидату от «Единой России» в этом процессе достанется роль аутсайдера.

Всё же большинство решений избирательных комиссий по отказу в регистрации несогласованных с Кара-оолом кандидатов не прошли проверку судом. Можно сколько угодно критиковать тувинскую судейскую систему, но факт налицо: нагнуть её в угоду «партии жуликов и воров» в большинстве случаев не удалось. Окончательно обо всех судебных решениях говорить ещё рано – последние вердикты ожидаются после подписания номера газеты в печать. Однако уже сейчас можно смело сказать, что махинаторы избирательных комиссий в большинстве случаев были посрамлены.

Самым заметным событием в этом плане стало решение Верховного суда РФ по известному врачу, практикующему в Москве, Вячеславу Ондару, баллотирующемуся от Партии пенсионеров. ВС РФ обязал Избирательную комиссию Тувы зарегистрировать его в качестве кандидата. И теперь он на избирательном округе №3 даст бой кандидату от ЕР ректору Университета Хомушку. Ни для кого не секрет уровень преподавания в нашем университете. Поэтому Хомушку в депутаты рвётся не от хорошей жизни. Эксперты вполне обоснованно полагают, что на третьем избирательном округе оппозиционно настроенные избиратели, а их явное большинство, будут выбирать между Борисом Балчий-оолом из СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ и Юлией Арланмай из ЛДПР. Думается, больше всех от регистрации Ондара выиграет очевидный лидер опросов общественного мнения Борис Балчий-оол, который ведёт самую активную кампанию, встречается с избирателями, убеждает поддержать при голосовании именно его.

Непростая ситуация сложилась на избирательном округе №2. Очевидными лидерами опросов в нём являются Хомушку Тарачы от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ и самовыдвиженец Монгун-оол Монгуш. Хомушку начал избирательную кампанию раньше, и у него имеется некоторое преимущество. Остальные кандидаты вряд ли смогут с ними конкурировать.

На округе №4 безусловным лидером является Яков Федотов, выдвинутый СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИЕЙ. Он выгодно отличается от остальных кандидатов на округе молодостью, энергией и отсутствием связей с партией власти. Думается, простой русский парень устроит большинство избирателей. И дело даже не в том, что его оппоненты – люди малоизвестные, ничем себя в жизни не проявившие. Кандидат от «Единой России» ассоциируется как жулик и вор, а работающий сантехником из команды Кара-оола кандидат Огородников, не имеющий отношения к коммунистам, но оформленный по заказу Кара-оола гастарбайтером Тамоевым как бы от КПРФ, не в состоянии набрать и 2% голосов. Всё это значительно усиливает шансы Якова Федотова на победу.

На округе №5 единороссу Чингису Каминову оппонирует Николай Дартай-оол из СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. Против представителя власти играет его принадлежность к партии, называемой в народе партией жуликов и воров. Кандидат, выдвинутый в парламент для защиты интересов Кара-оола, в Кызыле уж точно заведомо непроходной. Выиграть выборы в состоянии только при тотальной фальсификации итогов голосования махинаторами Фортуны.

Пожалуй, самая ожесточённая борьба состоится в округе №6. В первую очередь это продиктовано участием в выборах личного врага Кара-оола лидера ЛДПР Адриана Ооржака. Чтобы помешать Ооржаку на выборах, махинаторы зарегистрировали двух спойлеров «Единой России» с фамилией Ооржак – Андрея и Рената. Но юристам ЛДПР через суд удалось отменить регистрацию этих псевдо-двойников. Теперь Ооржак на округе будет только один, что ломает планы Кара-оола. Против него активно играет целая команда, сформированная властью: Шолбан Кыргыс от «Единой России», Юрий Ананьин под вывеской «Патриотов России» и некто Владимир Монгуш. Борзописец Кадыг-оол по заказу Карлика изготовил на шести страницах чернуху про семью Ооржаков, а Карлик подпольно издал её тиражом в 60 тыс. экземпляров и поручил своим нукерам разнести эту чернуху по домам по всей республике. Но сделана она настолько топорно и без «огонька», что вряд ли сможет убедить избирателей голосовать за кандидата от партии жуликов и воров. Тем не менее, думается, что основная ожесточённая схватка состоится между этими тремя кандидатами и Андрианом Ооржаком. А вот победителем этой борьбы вполне может стать кандидат от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – профессиональный потомственный энергетик Сергей Верзаков, не участвующий в этих разборках. Спокойный, уравновешенный человек, заслуженно пользующийся уважением, в такой предвыборной ситуации вполне может устроить большинство избирателей.

На округе №7 пока два кандидата – выставленный Кара-оолом Юрий Ооржак и Мерген Хомушку от ЛДПР. Явным лидером является, конечно, Мерген Хомушку, поскольку кандидат от «Единой России» рассматривается избирателями как заведомо несамостоятельная фигура, призванная только для защиты интересов бандитов, коррупционеров и воров.

На округе №8 один явный фаворит предвыборной гонки – независимый кандидат Юрий Салчак. Пробиться на выборы сквозь бюрократические препоны ему удалось с большим трудом, поскольку вредить ему власти начали с момента сбора подписей в поддержку. Дело дошло до того, что у его сборщиков чиновники кожууна во главе с руководителем района, не стесняясь, отбирали листы с подписями – так его боится республиканская власть. Затем по команде из Кызыла ТИК района отказалась его регистрировать в качестве кандидата. Ему пришлось обращаться к юристам. В итоге, грамотному юристу Светлане Филипповой удалось сломить сопротивление избирательной бюрократии и через суд зарегистрировать Юрия Салчака на выборах. Помешать его победе в состоянии разве что только кандидат от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Чечена Базыр-оол.

На округе №9 пока только три кандидата: от «Единой России», ЛДПР и КПРФ. Все трое – люди малоизвестные. Победу кому-то из них может принести партия, которую они представляют. Как известно, «Единая Россия» воспринимается как «партия жуликов и воров», а КПРФ после того, как её в Туве возглавил гастарбайтер Тамоев – как спойлер «Единой России». В такой ситуации победа может достаться представителю ЛДПР.

На округе №10 выставлено аж семь кандидатов, разобраться среди которых с виду не так просто. Замеры общественного мнения говорят о том, что наибольшие шансы на победу, если Фортуне не удастся фальсифицировать итоги голосования, у кандидата от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Мижит-Доржу Сата, которому противостоит кандидат от «Единой России» со своими партнёрами. Так что на самом деле ситуация на округе достаточно прозрачна.

Отчаянная борьба намечается на избирательном округе №11, там «Единая Россия» выставила спикера парламента Кан-оола Даваа, в отношении которого после выборов ожидается возбуждение уголовного дела по обвинению в получении взятки от китайцев. Но, похоже, Даваа не является единственным кандидатом от Кара-оола, поскольку в пику к нему властями выставлен на округе кандидат-самовыдвиженец Мерген Биче-оол. Говорят, Кан-оол и Кара-оол не поделили какие-то деньги, откуда и вырос конфликт. Против двух кандидатов от власти на округе зарегистрированы Ия Тюлюш от ЛДПР и Монгуш Айбек от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, которые и соберут, по всей видимости, протестные голоса. Представители власти понимают это и активно уговаривают независимых кандидатов сняться с выборов, переходя от посулов к угрозам.

На округе №12 зарегистрировано четыре кандидата, из них наиболее проходным считается Радик Дотпе от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, которому противостоит ставленник Кара-оола Динмей Балбан-оол.

В округе №13 пока четыре кандидата. Партию власти представляют Елена Ховалыг от «Единой России» и Денис Денисов из КПРФ. Оппонируют им представитель СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Владимир Серен-Хуурак и Юрий Монгуш от ЛДПР. Василий Оюн обоснованно ставит на победу Серен-Хуурака, у которого, похоже, наибольшие шансы на победу.

Нешуточная борьба разразилась на округе №14, в который входят Пий-Хемский и Тоджинский районы. Лидерами выборов там являются Бичи-оол Валерий от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ и Эрес Кара-Сал от ЛДПР, которые ведут агрессивную выборную кампанию. Кандидаты от «Единой России» и КПРФ им явно проигрывают, в связи с чем за этим округом закреплён первый заместитель председателя правительства Брокерт, пытающийся повлиять на оппонентов партии жуликов и воров, чтобы они снялись с выборов и уступили дорогу правительственному кандидату. Позиции претендента от партии жуликов и воров слабы ещё и потому, что она – директор школы, которую обвиняли в доведении школьницы до самоубийства. А такое на выборах не прощается.

Про ситуацию на округе №15 я уже писал выше, а вот на округе №16 необходимо остановиться отдельно. Партия власти выставила здесь отставного прокурора и зампреда правительства, ныне отирающегося в коридорах власти в качестве общественного помощника по махинациям на выборах Артура Монгала. Ему помогают на выборах два спойлера. Отсутствие авторитета и привязанность к русскому пороку Монгала среди избирателей общеизвестны. Основными претендентами на победу в округе являются кандидат от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ местный выходец Олег Эренчин и самовыдвиженец юрист Темир Яндай-оол, зарегистрировавшийся через суд. Видимо, основная борьба за мандат доверия состоится между ними.

С виду достаточно пёстрая ситуация на выборах на самом деле, как видит уважаемый читатель, проста, как арбуз. В кампании участвуют три команды.

Цель первой – партии власти во главе с Кара-оолом – сохранение статус-кво. Это необходимо, чтобы обезопасить себя от уголовного преследования за совершённые в последние 12 лет «подвиги». Сама команда состоит из обанкротившихся людей, неким символом которых является Шолбан Кара-оол, чья деятельность привела к тому, что Тува официально стала самым бедным регионом страны, и таких горе-менеджеров, ближайших сподвижников Кара-оола, как Владимир Фалалеев. Этот «блестящий менеджер» умудрился сократить республиканский «Водоканал» до статуса городского и трижды (!) успешно обанкротить его, получив в награду за это должность первого заместителя председателя правительства Тувы Ш. Кара-оола. Когда пытаешься осмыслить, чем Фалалеев так нравится Кара-оолу, невольно вспоминаешь, что сей «талантливый специалист» умудрился за счёт предприятия-банкрота, коим является «Водоканал», построить себе шикарный коттедж в Долине нищих в столице республики и не сесть в тюрьму. А потом, доведя «до ручки» стройки республики, вернуться в этот «Водоканал» и обанкротить его в четвёртый (!!!) раз. Его вклад в развал экономики республики не остался незамеченным – сейчас он баллотируется в депутаты Верховного Хурала Тувы по спискам «Единой России». Другой типичный представитель Кара-оола – Дина Оюн. Она сама себя воспринимает с такой долей критики, что ни разу не обратилась в суд на СМИ, называющей от лаконичного «женщина с низкой социальной ответственностью» до откровенного – «вышедшая в тираж по возрасту проститутка».

Экономическая программа ЕР состоит в том, что нужно срочно распродать все месторождения полезных ископаемых и передать леса республики китайцам под вырубку, построить железную дорогу, по которой всё добытое и срубленное олигархи могли бы беспрепятственно вывести. Чиновники правительства и сам Кара-оол пытаются убедить избирателей, что у властей нет никаких рычагов на владельцев Каа-Хемского угольного разреза, и потому снизить цену с 3 тыс. рублей за тонну даже на рубль невозможно. Они умалчивают о тех, кто организовал передачу разреза в оффшорную кампанию. И совсем не собираются говорить о том, кто на самом деле является владельцем разреза. Именно эти люди имеют с этого огромные доходы, складывающиеся из разницы между нормативной и фактической спекулятивной ценами. К тому же никто не опровергает известную всем информацию о том, что реальными совладельцами разреза, похоже, являются наш замечательный земляк Сергей Шойгу, его кошелёк олигарх Олег Дерипаска, премьер Тувы Шолбан Кара-оол и ныне уволенный губернатор Хакасии Виктор Зимин, которым мы и вынуждены платить за наш тувинский уголь сумасшедшую цену.

Партии власти противостоят две абсолютно независимые команды – ЛДПР и СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Цель этих партий – смена курса во благо людей. ЛДПР не скрывает, что намерена с корнем вырвать жульническую команду Кара-оола из всех органов власти. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ напрямую себя не противопоставляет действующей власти, ограничиваясь обещанием реализации программы возрождения сельского хозяйства, создания условий для роста малого и среднего бизнеса и снижения уровня бедности путём снижения тарифа эл.энергии до 1 рубля за кВт.час и стоимости угля до экономически обоснованной в 800 рублей за тонну, как в Кузбассе, где уголь добывают в шахтах.

До дня голосования осталось несколько дней. У избирателей Тувы есть время, чтобы определиться, за кого голосовать: за представителей партии жуликов и воров и их спойлеров или за кандидатов, не связанных с действующей воровской властью.

Кондрат Пчёлкин