    Перекрёсток мнений

Аноним, 29-08-2019 #1[ru]

В 2020 году в аэропорту Кызыла откроется международный сектор – рапортавал Кара-оол. Как сообщил Глава Тувы Шолбан Кара-оол, аэропорт Кызыла получит международный статус. «Повысится не только статус нашей воздушной гавани, которая сможет распахнуть свои ворота для организации международных рейсов, но и всей нашей республики». Но министр всех дорог Тувы, смотрящий Бады О.О., а ныне кандидат в депутатики, 8 апреля 2019 г. постановил своим Постановлением №155: открытие аэропорта г. Кызыла для международных полетов воздушного судна состоится в III квартале 2019 года.

Опять соврамши поимели свой народ, как и строительство котельных в Ак-Довураке на 2,2 млрд. рублей должно начаться в 2020 году, написал в понедельник на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава республики Шолбан Кара-оол. Смешно, но в 2015 году, котельная (новая ТЭЦ) по бумагам была построена и уже сдана на эту же сумму. Народ! Вас в очередной раз поимели. Запомните местные улюлюкающие саркасты: что позволено Юпитеру, то не позволено быку. И наоборот. Поясняю: вы можете сходить в кустики или надуть в штаны, а он – нет. Гордитесь! 8 сентября выборы! По-Думай-Те, кого вы выберете!

Аноним, 28-08-2019 #2[ru]

Фанерные поп-исполнители и лизоблюды «хурешмены» почитайте, может что-то словите (если конечно же хватит у вас извилин в мозгах). Как противно видеть вас. Наступят новые времена, будете прокляты Свободным народом Тувы!

Аноним, 28-08-2019 #4[ru]

Хопуя-брак...р. Самое то для обслуживания вояжей путина-шойгу по рыбалкам и охотам. Чудан-оол очень опасен как юрист, потому, что он владеет знаниями юриспруденции, но нечестен по своей сути. Скользкий, жестокий, злопамятный. Это – последыш Карлик-оола. Проверять не нужно, будет ещё хуже...

Эрмак, 28-08-2019 #6[com]

Да... разве у Московских «экономистов» хватит УМА понять, почему к тому же Аэропорту в Самаре не только поездом возят пассажиров, но и Керосин возят ТУДА. Не так как в Кызыле с Абакана, по 400 км через Саяны... Так что пока гонять самолеты из того же Иркутска в Кызыл, или с Красноярска. Чтобы там их заправлять... Так что пока в Кызыл не повезут керосин в ЖД цистернами, Московским «экономистам», надо перестать позориться в Туве. Кара-оолу это простительно, а Силуанову? Разве этот москаль понимает, что Тува до 1945 года при Сталине помогала, а сейчас стала «дотационной»...

Аноним, 28-08-2019 #7[ru]

Щур будет сидеть в Совете Федерации! Это 100%. После выборов максимум через месяц. Ростов рулит.

Аноним, 29-08-2019 #16[ru]

Отличительной чертой Тувы по сравнению с другими регионами является тесная вовлеченность мафии в политику. Многие стремятся к власти в Туве уже потому, что закон обеспечивает защиту от уголовной ответственности. Та самая неприкосновенность, которую Тува обеспечивает победившим на выборах чиновникам от Единой России, как раз и заставляет преступников идти во власть. Многие удивляются, почему губернатор Кара-оол, который ни разу не избирался за все свои три срока правления республикой, а дважды назначался Парламентом-Хуралом по представлению Москвы, и в третий раз, в 2016 году, был досрочно запущен в выборы, чтобы через подставных своих спойлеров, разобрать 100% муниципальных депутатов Тувы, чем лишил возможности участия, единственного альтернативного кандидата Ондара в выборах. Он так боится выборов?! Фальшь в мелочах и во всей его деятельности – это его кредо. Выбери меня, выбери меня, Завтра буду грабить я тебя! Время менять власть... пойдём на выборы 8 сентября! Нас не запугать! Уверен, что 8 сентября на избирательные участки придут все, кто заинтересован в возрождении Тувы и прекращении беспредела партии чиновников!

Аноним, 29-08-2019 #20[com]

Единая Россия – это бледный аналог КПСС. Толька там была идеология «помоги ближнему», «не укради» и «не прелюбодияй», а у ЕР идеология простая: «не пойман – не вор». Поэтому там, как правило, непойманные воры.

Аноним, 29-08-2019 #21[com]

Чтобы понять, кто в Единой России окопался, посмотрите на чёрных братков и их окружение – бандит на воре сидит и коррупционером погоняет. Чего стоят уголовники Якушев, и Бичелдей. Все его чиновники – жульё. И только плохая работа полиции помогает им оставаться на плаву.

Аноним, 29-08-2019 #23[com]

Не нужно думать, что бандитская жульническая партия «Единая Россия» только в Туве. Она такая везде, во всех регионах страны. У всех из партийной бюрократии одна общая задача – разбогатеть и не сесть в тюрьму.

Аноним, 29-08-2019 #24[com]

Как ловко автор расставил акценты! И действительно – Кара-оола никто не любит. Одни его ненавидят, другие боятся, а третьи хотят на его место. И всем он – враг! На этих выборах нужно обязательно прокатить Кара-оола и его «Единую Россию». Только тогда возможны положительные перемены в Туве.

Аноним, 29-08-2019 #27[com]

Позор коммунистам! Тамоев не выдаёт агитационные материалы кандидатам – явно работает на «Единую Россию».

Аноним, 29-08-2019 #28[com]

Да там какие кандидаты? Тамоев всех приличных коммунистов сразу исключил из партии, как пришёл. Осталась одна шушера, которых никто не знает. Они и раньше-то ничего не набирали, а теперь и подавно... Ну кто будет голосовать за гастарбайтера Тамоева?

Аноним, 29-08-2019 #29[ru]

За Кара-оолом Москва, все жулики, что собрались в правительстве РФ. Обратите внимание на Степашина. Они там все такие. И все – за жуликов Тувы!

Аноним, 29-08-2019 #32[ru]

А я буду голосовать за Василия Оюна и его Справедливую Россию. К нему, конечно, тоже есть претензии, однако он – единственный, кто добился в Туве реальных успехов в сельском хозяйстве. Оюн смог наладить работу молокозавода и мясокомбината, возобновил деятельность птицефабрики, возродил обанкроченный совхоз в Балгазыне. Таких практичных людей в Туве больше нет.

Аноним, 29-08-2019 #33[ru]

Там не только Василий Оюн – там много что делает его жена Чечена Хурендашевна. Она молодец!

Аноним, 29-08-2019 #34[ru]

Знаете, за бюджетный счёт и дурак работать сможет.

Аноним, 29-08-2019 #35[ru]

Ну да, «за бюджетный счёт и дурак работать сможет». А вот Кара-оол что-то не смог. Всё развалил. И водочный завод, и птицефабрику, и все-все другое. Ничего не смог сделать – а у него в руках бюджет всей республики! ...

Аноним, 29-08-2019 #40[ru]

Что вы тут все раскудахтались? Мочить надо Карлика и его свору! Ни одного голоса партии жуликов и воров! Голосуйте за Василия Оюна – единственного труженика из всех партийных кандидатов!

аноним, 30-08-2019 #41[ru]

Выборы у нас не в Президенты или Главы, а в ВХ, если кто забыл. Почему нападки на Главу идут – непонятно, лучше бы на кандидатов нападали.

Аноним, 30-08-2019 #48[ru]

На наковальню и по яйцам, по яйцам им всем – шакальему отродью. Только за №1 в списке партий ЛДПР!

Аноним, 30-08-2019 #53[ru]

Вы****ки же хотят быть крутыми. На, бери! В Туве столько проблем епт, а героев – нет!

Аноним, 30-08-2019 #54[ru]

Как это героев в Туве нет? А Серёжа? Ты не прав, №53, нет не прав. Этот всем героям герой. Посмотри сколько у него значков, «медалек», «орденов», и всё в мирное время, а представляешь сколько их у него было бы во время войны, ого-го! И какого Карлика воспитал и взрастил для народа Тувы! Всем Карликам Карлик! Да что там говорить, тоже герой! Целых два героя! А братья у Карлика – тоже герои! Вот видишь, сколько героев? Так что ты не прав, брат!

Аноним, 31-08-2019 #59[ru]

Евреям и бандеровцам, которые правят страной, Тыва нахрен не нужна и карасуки это знают. Знают, что им никто и ничего не предъявит, прокуроши оказывают эскорт-услуги нашим чиновникам – охренеть!

Аноним, 31-08-2019 #62[ru]

Согласен полностью с призывом Навального, Аноним 60, выступить с единственным кандидатом от объединенной оппозиции!

Аноним, 31-08-2019 #63[ru]

Комуняги – это гастарбайтер Тамоев – жополиз педросов!

Аноним, 29-08-2019 #1[ru]

Мэрами городов надо ставить только тех людей, которые в нем родились и выросли. А то сначала Бай-Тайга рулила, теперь Чаа-Холь рулит городом.

Аноним, 29-08-2019 #2[com]

Кызыл наводнили беженцы из районов. Там им нет ни работы, ни денег. Даже обокрасть уже некого. Вот и бегут несчастные в Кызыл. А тут их тоже никто не ждёт. И куда им податься? На дачи!

Аноним, 29-08-2019 #5[com]

Весь смысл дач в том, что там совсем не городская жизнь. А то, во что они превращают дачи, ни город, ни деревня, ни пойми что. Да хоть бы дороги на эти дачи сделали нормальными. А то ведь там ни проехать, ни пройти.

Аноним, 29-08-2019 #6[com]

Этот Сергей Степашин, похоже, в доле с Шойгу. И от его контрольного визита ни холодно, ни жарко.

Аноним, 29-08-2019 #9[ru]

Ховалыг был неважным мэром. Но этот Саган-оол – вообще придурок! Не разбирается ни в чём. А ещё заявляет, что будет Главой республики! Никем он не будет. Карлика снимут – и он останется без работы. Вот увидите.

Аноним, 29-08-2019 #10[ru]

В ближайшее время Туву заполонят иностранные туристы? Ага, заполонят, держи карман пошире. Международный статус аэропорту в Кызыле им нужен для того, чтобы чартерами наркоту возить.

Аноним, 29-08-2019 #11[ru]

Да никакого статуса не будет! Перед выборами поговорят – и успокоятся. Как обычно. Взлётно-посадочная полоса была нужна Шойгу, чтобы садить самолёты в Кызыле, а не в Абакане. Да раз в 5 лет привозить Путина. И всё. Больше она никому не нужна.

Каганов, 28-08-2019 #1[com]

Вообще даже известие о ядерных авариях определенную часть населения нашей страны только радует – ведь это означает, что ведется создание нового оружия, оле-оле-оле Россия! Существует большая категория граждан, которые уверены, что военная техника России способна конкурировать с техникой НАТО. Удивительно, но так. Граждане, прекрасно понимающие, что страна не способна создать даже мобильника, телевизора, автомобиля или самолета, который бы не отставал от западных аналогов на несколько поколений, при этом уверены, что уж военные разработки страны (секретные, разумеется) точно находятся на передовом уровне и будут сильнее западных аналогов. Хотя если за минувшие десятилетия где-то на территориях третьего мира случались прямые масштабные столкновения большого числа единиц отечественной и американской военной техники, они заканчивались полным разгромом отечественных изделий. Но об этом в другой раз.

Аноним, 29-08-2019 #2[com]

Шойгу доигрался – заразил радиацией целый регион.

Аноним, 29-08-2019 #3[ru]

Бедный Северодвинск.

Аноним, 31-08-2019 #11[ru]

7-му – Кара-оолы что перспективного сделали в республике? Покажи, а я скажу – тюрьмы переполнены нашими детьми, работы нет. Из Тувы уезжают целыми семьями, заставляют шпионить всех, кого можно заставить. И за последние десять лет кратно выросло благосостояние Кара-оолов. Эти братки хапают все, а сидят в тюрьмах за них – другие.

Аноним, 31-08-2019 #12[ru]

За последние годы бандиты черных братков хорошо вооружились. Видно «старшой» помог под видом охранных организаций. Эти твари типа Кара-оола Юрасика. Какое право дочери черных братков имеют работать судьями? В какой стране это еще можно провернуть? Только в России!

Аноним, 29-08-2019 #1[com]

«Кара-оол Шолбан вступил в борьбу с собственным народом!!!». Да он эту борьбу начал сразу, как заступил на должность. И никогда не закончит.

Аноним, 29-08-2019 #2[ru]

Воинская часть Шойгу досрочно голосует. Для того, чтобы можно было проконтролировать, как они голосуют и, если что, подменить бюллетени. Даже своим оболваненным воинам не доверяют!