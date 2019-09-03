Требуется обеспечить честные выборы в Туве!

Президенту Российской Федерации

Путину В.В.

Копии: Генеральному прокурору Российской Федерации

Чайке Ю.Я.

Председателю ЦИК Российской Федерации

Панфиловой Э.А.

ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемый Владимир Владимирович!

В Республике Тыва 8 сентября 2019 года состоятся выборы депутатов Верховного Хурала Республики Тыва.

Выборы происходят в непростой обстановке, когда доверие к исполнительной и законодательной властям находится на критичном минимальном уровне. Шолбан Кара-оол, возглавляющий регион более 12 лет, довёл республику до такого состояния, что федеральные власти официально признали Туву самым бедным регионом в стране. Причиной тому – повальная коррупция в органах власти республики, тотальное воровство бюджетных средств и дискриминация русского населения на всех уровнях.

Шолбану Кара-оолу удерживать власть в республике помогает повсеместная фальсификация итогов голосования, осуществляемая избирательными комиссиями Тувы, которые в целях достижения нужных показателей в ходе голосования меняют урны с бюллетенями, заменяют проголосованные против «Единой России» бюллетени на другие, в которых избиратели якобы проголосовали за ЕР. Шолбан Кара-оол, не стесняясь, использует административный ресурс, заставляя бюджетников голосовать за ЕР и приводить каждому по 10 человек, которые также обязаны голосовать за ЕР. В ходе голосования специально подготовленные провокаторы устраивают на избирательных участках безобразия, которые являются затем основанием для полиции удалять наблюдателей от партий, конкурирующих на выборах с ЕР. Сотрудники МВД Тувы, как правило, также подготовлены для того, чтобы инициировать провокации.

В ходе голосования, особенно при подсчёте голосов, власти используют недобросовестных энергетиков «Туваэнерго» для «случайного» отключения электричества с целью создания условий для махинаций с избирательными бюллетенями.

Фактически избирательные комиссии Тувы превращены в мошеннические шайки, орудующие в интересах властей. В ходе регистрации кандидатов в депутаты избиркомы отказали по надуманным поводам многим независимым кандидатам. Зарегистрироваться им удалось только через судебные процедуры, на которые они потратили много сил, средств и времени. Это также подтверждает, что команда руководителя ИК РТ О.Фортуны и он сам нечистоплотны в своей деятельности и преднамеренно идут на нарушение закона в интересах исполнительной власти. Сам Фортуна, скорее всего, может быть привлечён к уголовной ответственности за содействие в передаче взятки.

Уважаемый Владимир Владимирович!

В республике весьма озабочены итогами предстоящих выборов и стремлением Ш.Кара-оола любой ценой остаться у власти. Мы понимаем, что в условиях тотального контроля за выборным процессом обеспечить честное подведение итогов голосования в настоящее время в Туве весьма сложно. ЛДПР и СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – единственные политические силы в республике, не утратившие доверие населения. Мы, Союз русскоязычных граждан Тувы, знаем, что уровень поддержки в Туве «Единой России» колеблется от 15 до 30% в разных муниципалитетах и понимаем, что если Кара-оолу и Фортуне удастся сфабриковать итоги голосования и остаться у власти, из республики уедут последние русскоязычные граждане, фактическая численность которых не превышает 6% от всей численности населения. И тогда никакая федеральная помощь будет не в состоянии вытащить республику из унизительной нищеты. Но самое страшное состоит в том, что если в Туве не будет русских, тут не будет и России. Скорее всего, именно к этому Кара-оол и ведёт республику.

Учитывая вышесказанное, просим обратить внимание федеральных органов власти на выборы в Туве 8 сентября 2019 года. Полагаем, что для обеспечения законных и справедливых выборов в Туве в соответствии с действующим выборным законодательством необходимо направить в республику компетентных и принципиальных членов Избирательной комиссии Российской Федерации и поручить ФСБ России обеспечить контроль за деятельностью членов избирательных комиссий, чтобы не допустить случаев фальсификаций. Просим также обязать руководство МВД Тувы, находящееся под давлением правительства республики, обеспечить порядок на избирательных участках, пресекать случаи провокаций и не допускать удаления сотрудниками МВД с избирательных участков наблюдателей, обеспечивающих контроль за голосованием.

О принятых мерах просим сообщить по адресу: 667001, Республика Тыва, г.Кызыл, а/я №57, Молину В.А.

С уважением,

Председатель Союза В.А. Молин

Секретарь Н.К. Золотухина