За альтернативный путь развития Тувы!

Главная цель развития любого региона – это обеспечение высокого качества жизни населения, формирование благоприятной среды жизнедеятельности для нынешних и будущих жителей. А достижение цели зависит от правильно выбранного пути, от направлений и ориентиров движения. При выборе стратегии следует изучить все возможные пути развития региона. Всегда бывают альтернативные варианты.

Правительственная стратегия развития. Правительство республики еще в 2007 году определило свой экономический курс – полномасштабное освоение природных ресурсов республики. Выбранный курс подтвержден и в новой стратегии правительства до 2030 года.

Суть правительственного курса, если его выразить простым языком, – жить и развиваться за счет распродажи природных ресурсов республики. То есть, выбран курс на создание сырьевой экономики в Туве, курс на разграбление национальных богатств.

Для этой цели, сначала были проданы основные участки Улуг-Хемского угольного бассейна, расположенные на территориях Кызылского, Тандинского, Улуг-Хемского и Дзун-Хемчикского кожуунов. Наше богатство, которым мы всегда гордились, – уголь уже не является достоянием нашего народа, а принадлежит частным компаниям. Мое глубокое убеждение – допущена большая ошибка. Одного Элегестинского месторождения угля вполне хватило бы на 100 лет, чтобы загрузить проектируемую железную дорогу. Остальные участки угля остались бы нашим потомкам, они бы решали, как лучше их использовать в своих интересах.

Вторая ошибка – продажа двух крупнейших месторождений, расположенных на самой прекрасной, веками нетронутой территории, жемчужине Тувы – Тодже, на истоках реки Енисей. Освоение Кызыл-Таштыгского месторождения полиметаллических руд и Ак-Сугского месторождения медно-порфировых руд, безусловно, разрушит экосистему региона, изменит ландшафт территории. Через 25-30 лет будет совсем другая Тоджа – разграбленная и опустошенная.

Конечно, природные ресурсы должны осваиваться, служить людям, живущим на этой территории. Но ведь речь идет о тотальном освоении ресурсов и опустошении за короткое время всех богатств Тувы. Именно такую политику мы считаем ошибочной. Именно с целью предотвратить катастрофу, была написана мною альтернативная Стратегия развития Тувы, где были предложены другие, более оптимальные пути развития Тувы с учетом наших исторических и национальных особенностей. К сожалению, наши министры и экономисты, которые пишут стратегии и программы, не считаются с чужими мнениями и предложениями.

Несмотря на то, что ранее проданные месторождения еще не освоены в полном объеме, правительство предусматривает распродажу других оставшихся месторождений. В Стратегии развития социально-экономического развития республики до 2030 года предусматривается вовлечь в оборот: месторождения золота (Деспенское золоторудное месторождение в Тес-Хемском кожууне, Ургайлыгское золоторудное месторождение, которое расположено на территории 3-х кожуунов – Тандынском, Чеди-Хольском и Тес-Хемском, Кара-Хемское рассыпное золото в Барун-Хемчикском кожууне), месторождения цветных металлов – Солчурское свинцово-цинковое месторождение в Овюрском кожууне, Кызык-Чадрское золото-медно-молибденового месторождение в Пий-Хемском кожууне, Кара-сугское месторождение редкоземельных металлов в Чаа-Хольском кожууне и Агардагское месторождение хрома на юго-востоке республики.

В окончательной редакции стратегии под давлением общественности были исключены из перечня золоторудные месторождения – Уургайлыкское и Кара-Хемское.

Последствия намеченного курса очевидны, в случае реализации правительственной Стратегии вся республика превратится в сплошные карьеры и шахты по добыче минерально-сырьевых ресурсов, в результате чего будет нанесен огромный урон природе, будет разрушена среда существования растительного, животного мира и человека.

Бесперспективность осуществляемого нашим правительством экономического курса подтверждается жизнью. Новые горнорудные предприятия не решили ни одну из проблем, а именно на это рассчитывали наши руководители. Численность работающих на добывающих предприятиях составляет всего 2,4 процента от всех занятых в экономике республики. Следует указать, что больше половины работников на добывающих предприятиях – приезжие из-за пределов республики и страны. Трудоустроенные местные граждане в основном заняты на вспомогательных и малоквалифицированных должностях. В 2017 году в консолидированный бюджет республики поступили от добывающих предприятий отчисления от налогов и сборов на 549 млн. рублей, доля их – всего 1,8 процента в общих доходах консолидированного бюджета республики.

Так что решить социальные и экономические проблемы республики за счет продажи природного богатства не получится. Положение вместо улучшения, наоборот, обостряется. Главный показатель – уровень жизни населения. У нас он падает, увеличивается отставание в социальном развитии от соседних регионов. В республиках Алтай и Хакасии число бедных людей заметно снизилось. Наши соседи вывели из состояния бедности десятки тысяч своих граждан, а мы загнали дополнительно десятки тысяч своих земляков в бедность и нищету.

Тува должна развиваться по другому пути. Изменение социально-экономической ситуации требует смены экономического курса правительства. Иначе через 25-30 лет республика может оказаться без природных минеральных ресурсов, с разрушенной природой, разграбленной территорией и деградировавшим населением.

Альтернативный путь развития Тувы должен быть основан на возрождении села. Проблемы, накопившиеся за последние десятилетия, носят концептуальный характер, их решение лежит в плоскости изменения подхода к оценке роли сельского хозяйства, сельского труженика в жизни и экономике республики. При нынешней проводимой политике сельское хозяйство продолжит свою деградацию, отток населения из сельской местности ускорит спад сельского производства и вымирание села. Поэтому необходимо пересмотреть базовые основы аграрной политики и вернуть жителей в село.

Нужна система, которая порождает у человека чувства собственника, чувства хозяина на своей земле, что является основой для создания стабильного уклада жизни.

Село – не только центр по производству продуктов питания, но и центр неповторимой природной культуры. Вырождение культуры приводит к вырождению села. Село способно разрешить не только проблемы питания, но и ряд других проблем общества, которые сейчас относятся к категории неразрешимых. Более того, село может стать локомотивом общественного развития и вывести республику на новый уровень развития.

С чего начать? Мы должны создать для сельской молодежи комфортные условия для проживания и занятия бизнесом. Это единственно возможный путь возрождения села. При обустройстве села должно быть осуществлено комплексное формирование всей социальной инфраструктуры, образования и занятости населения в местах проживания. В каждом сельском поселении должны функционировать медицинские, образовательные, спортивные учреждения, дома культуры, развиваться сфера услуг.

Анализ сложившегося экономического потенциала и накопленных трудовых навыков коренного населения указывает на целесообразность приоритетного развития агропромышленного комплекса. Именно в этом, в существенной мере уже сложившемся звене хозяйства, имеются значительные неиспользованные резервы, привлечение которых позволит успешно решить острые проблемы республики.

Вопрос кардинального развития села не может быть решен в рамках отдельных проектов типа «Корова кормилица», «Кыштаг для молодой семьи», «Одно село – одна продукция» и т.д. Конечно, эти проекты нужны, они оказывают поддержку отдельным гражданам, носят характер социальной поддержки, но они никогда не решат вопросы экономического развития всего сельскохозяйственного комплекса. Селянам нужны не отдельные подачки, а государственная политика поддержки села, направленная на развитие всего агропромышленного комплекса и социального обустройства села.

Первая главнейшая задача села – обеспечение продовольственной безопасности республики. Мы сами должны производить продуктов питания в достаточных объемах для удовлетворения потребностей населения. Ситуация с производством и потреблением основных продуктов питания в нашей республике крайне сложная. Среди регионов Сибирского Федерального округа по производству мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов, картофеля, овощей и бахчевых культур Тува занимает устойчивое последнее место. При этом, разрыв отставания в производстве этих продуктов от соседних регионов значительный.

Вопросы самообеспечения основными продуктами питания связаны не только с продовольственной безопасностью республики, но и дополнительными возможностями для местных предпринимателей заработать деньги. По моим оценкам, ежегодно мы завозим в республику продуктов питания на сумму более 4 млрд. рублей. Это притом, что все это мы в состоянии произвести сами. Эти огромные средства должны оставаться в республике.

Ситуация на мировом рынке продовольствия такова, что к 2030 году, по оценкам экспертов, численность населения планеты достигнет до 10-12 млрд. человек и вопрос обеспечения их чистой водой и продуктами питания станет решающим, особенно, экологически чистыми продуктами.

В решении вопроса продовольствия немаловажная роль принадлежит дарам природы. Издавна население Тувы занималось сбором растений для лекарственных целей и питания. Надо восстановить эту традицию, разработать государственную программу развития этого вида деятельности. В Туве много растений, дающих лекарственное, дубильное и пищевое сырье.

Создать кооперативные, семейные и другие малые предприятия по сбору и переработке, консервированию дикорастущих ягод и грибов. Особое внимание должно быть обращено на изготовление лекарственных трав, ягод. Леса Тувы богаты елью, пихтой, лиственницей, березой, кедром, которые являются прекрасным лекарственным сырьем для приготовления различных медицинских препаратов. Это и хвоя, почки и кора пихты сибирской, живица лиственницы, сосновые смолы, орехи и их скорлупа кедра и т.д. Они служат сырьем для приготовления самых разнообразных лекарств и препаратов. Их умное использование может дать миллиардные доходы населению и обеспечить трудоустройством не одну тысячу человек.

Комплексное использование лесов и их даров – одна из важных задач наших властей и каждого жителя республики. Богатейшие запасы природных ресурсов являются нашим преимуществом по сравнению с другими регионами, где уже имеется дефицит этих ресурсов. Но все это возможно, если мы сумеем сохранить уникальную природу Тувы.

Возрождение села обеспечит восстановление пищевой и легкой промышленности на базе производимой сельскими тружениками сельскохозяйственной продукции.

Проблема сбыта сельскохозяйственной продукции – главная проблема сегодняшнего дня, которая тормозит развитие сельского хозяйства. Сегодня произведенная сельскими тружениками продукция не востребована, производители продают ее за бесценок. Это не только экономический ущерб, но и психологический. Ценность труда сельского работника опущена до самых низов. Вот главная причина бедности населения и духовной деградации сельского населения республики.

В легкой промышленности, в первую очередь, необходимо развитие ее отраслей, перерабатывающих животное сырье (шерсть, кожу, пух). Тува может в перспективе стать крупным поставщиком шуб, меховой овчины, валяной обуви, отдельных видов кожаной обуви, войлока. Надо организовать на месте переработку производимых в республике козьего пуха, овечьей шерсти (производство пряжи, вязание изделий из пуха и шерсти).

По моим оценкам, производство изделий из производимых на сегодняшний день шерсти, пуха и кожевенного сырья, овчин может дать миллиардные доходы производителям сельского хозяйства и работникам обрабатывающих предприятий. Например, если мы наладим производство валенок и войлока для утепления и звукоизоляции, то конечная продукция из шерсти грубошерстной овцы может оцениваться не менее 100 млн. рублей. Мы сегодня их выбрасываем.

Тува – один из важных охотничье-промысловых районов Сибири – богата пушными зверями и дикими копытными. В развитии легкой промышленности будет способствовать охотничье-промысловые ресурсы нашей природы: белка, соболь, ондатра, лисица, горностай. Грамотное их использование может принести промысловикам хорошие доходы, а республике и валюты.

Заключение. Остановить дальнейшее ухудшение социально-экономической ситуации возможно. Но для этого необходима смена экономического курса. Действующая власть не хочет и не будет менять свою экономическую политику. Это значит, надо менять саму власть, в Верховный Хурал Республики должны прийти новые политические силы, новые люди.

Скоро выборы депутатов Верховного Хурала Республики Тыва. Из партий, участвующих в выборах, Справедливая Россия поддержала альтернативную Стратегию развития Тувы, идет на выборы под лозунгом: «Будет жить село – Будет жить Тува!». Поддержка альтернативного пути развития Тувы парламентской партией дает нам хорошие шансы для смены экономического курса республики. Если победит на этих выборах Справедливая Россия, то можно рассчитывать на возрождение Тувы уже в ближайшем будущем. Я надеюсь, что избиратели нашей республики сделают правильный выбор.

Салчак В.Б.,

заслуженный работник Республики Тыва.