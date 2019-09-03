Поддерживаем СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ!

Уважаемые земляки!

Скоро состоятся выборы депутатов Верховного Хурала Республики Тыва. Вы знаете, что в течение последних 12 лет во главе нашей республики стоят представители Единой России. Мы возлагали серьезные надежды на молодых руководителей, которые давали нам большие обещания, заверяли нас в том, что при них будут справедливость, новые рабочие места и мы будем жить в достатке. Прошло 12 лет, свои обещания и заверения единороссы не выполнили. Произошло все наоборот.

Люди, которые обманули нас, не выполнив свои обещания, снова рвутся к власти. На предстоящих выборах мы будем голосовать против Единой России и ее представителей. А причины нашего решения следующие:

• За то, что они допустили снижение уровня жизни нашего народа. По данным статорганов, число бедных и нищих людей достигло до 42 процентов от общей численности населения республики. Эти цифры по официальной статистике. На самом деле гораздо больше людей живут в бедности и нищете.

• За сокращение и ликвидации рабочих мест, в результате чего тысяч наших граждан лишились стабильных доходов и заработка. Только в сельском хозяйстве и строительстве лишились работы почти 8 тысяч наших граждан.

• За ухудшение социально-экономического положения в республике, что привело к бегству из Тувы тысяч наших граждан. За годы правления единороссов отток населения из республики превысил число прибывших на 26 000 человек. В другие регионы выезжают, как правило, наиболее активная и образованная часть населения: инженеры, экономисты, врачи, учителя и высококвалифицированная рабочая сила, именно в них сегодня так остро нуждается сама республика.

• За то, что ветераны и дети часами, а порой и днями, стоят в очередях, чтобы получить медицинскую помощь. А попасть на прием к врачам узких специальностей становится просто невозможно, так как либо они отсутствуют, либо их не хватает в поликлиниках. Эти услуги можно получить только в платных медицинских учреждениях.

• За неудовлетворительные условия для учебы наших детей. В настоящее время обучаются во вторую и третью смену 33,2 процента учащихся дневных общеобразовательных школ. Образование постепенно все больше становится платным. Родители вынуждены нанимать учителей-репетиторов для своих детей, покупать учебники и искать деньги на ремонт школы и классов и т.д. Из-за отсутствия мест в детских садах, родители также вынуждены тратить немалые деньги за услуги частных дошкольных учреждений.

• За обострение криминальной обстановки в республике. За 12 лет число зарегистрированной преступности в республике выросло на 19 процентов, совершаются самые страшные убийства – убийства целых семей, детей. Растет численность брошенных детей и пожилых людей, что свидетельствует о падении нравственных устоев общества. Люди теряют веру в будущее.

Мы обозначили лишь несколько причин, почему единороссы не имеют морального права и дальше находиться у власти. Все указанные провалы связаны не с отсутствием или недостатком финансовых средств, или другими объективными причинами, а они произошли в результате бесхозяйственности, а во многих случаях – из-за воровства выделенных на развитие республики средств людьми, которым мы доверили распоряжаться этими средствами.

Мы не замечаем, что эти проблемы волнуют наших депутатов и чиновников. Похоже, что они и народ живут в разных мирах. Резко возросла коррупция. В истории республики не было таких массовых случаев, когда члены правительства и другие ответственные руководители республики привлекались к уголовной ответственности.

Проведенная «Единой Россией» пенсионная реформа отодвинула на 5 лет срок выхода на пенсию тысяч наших земляков, ожидавших получение пенсий. Наши «единороссы» лишили ветеранов государственной и муниципальной службы нашей республики доплат к пенсиям. Такого отношения властей к своим ветеранам нет ни в одном регионе страны.

У нас вызывает особую тревогу экономическая политика нашего Правительства, главной целью которой является распродажа природных ресурсов Тувы. В случае победы на выборах, они могут распродать все наши богатства. Нельзя дать им возможность разграбить Туву.

На предстоящих выборах Верховного Хурала Республики Тыва мы намерены поддержать Справедливую Россию.

Справедливая Россия предложила наиболее реальную и близкую нам предвыборную программу, чем другие участвующие в выборах партии. Нельзя не согласиться с их главным лозунгом: «Будет жить село – будет жить Тува». Сельское хозяйство – это наша традиционная основная отрасль экономики.

Мы поддерживаем Программу Справедливой России в части защиты уникальной природы Тувы и ее ресурсов, а также ее предложения по решению жилищной проблемы, снижению цен на уголь и электроэнергию.

У Справедливой России есть достойная команда. Ее кандидаты заметно отличаются от кандидатов других партий своими профессиональными навыками. Многие из этих кандидатов удостоены государственных и ведомственных наград. Многих, которых мы в состоянии произвести сами, кандидатов мы знаем лично, они имеют большой практический опыт работы в законодательных, исполнительных и муниципальных органах власти. В числе кандидатов есть и много новых людей, которые работают в разных отраслях экономики, социальной сферы и спорта. Возглавляет команду опытный политик, государственный деятель и хозяйственник – Оюн Василий Майлолович. Мы им доверяем!

Уважаемые наши земляки!

Призываем вас поддержать СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ, дать ей возможность реализовать свою программу возрождения Тувы!

С уважением,

Шулуу-Маадыр Светлана Чоодуевна,

Заслуженный Работник образования Российской Федерации;

Ооржак Татьяна Чымбаевна,

Заслуженный Работник Республики Тыва, Ветеран Гостелерадио;

Кыргыс Маадыр-оол Ангыр-оолович,

Заслуженный Работник Республики Тыва, Ветеран Труда;

Неделин Владимир Сергеевич,

Ветеран труда;

Балчир Борбак-оол Балчирович,

кандидат сельскохозяйственных наук;

Салчак Валерий Болай-оолович,

Заслуженный Работник Республики Тыва, Ветеран труда;

Монгуш Шириин Шыырапович,

Заслуженный Работник Республики Тыва, ветеран сельскохозяйственного производства;

Оюн Багай-оол Анай-оолович,

Почетный дорожник России, Заслуженный Работник Республики Тыва.

Мартый-оол Виктор Васильевич,

Заслуженный работник культуры Республики Тыва.

Обращение к жителям Тувы!

Правительство республики продолжает проводить политику полномасштабной распродажи природного богатства Тувы. Разработанная Стратегия социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 года в декабре 2018 года была согласована в Минэкономразвития России. Решительный протест Общественного экологического движения «За Туву», видимо, на короткое время приостановило ее утверждение в Верховном Хурале Республики Тыва и, соответственно, начало второго этапа массовой распродажи природного богатства Тувы.

Общественное экологическое движение «За Туву» выражает глубокую озабоченность и тревогу в связи с предстоящей массовой распродажей природных ресурсов южных и западных районов республики, что может произойти сразу после выборов, если единороссы получат большинство в Верховном Хурале РТ.

С учетом ранее проданных месторождений угля, золота и цветных металлов на территориях Кызылского, Чеди-Хольского, Улуг-Хемского, Дзун-Хемчикского, Тоджинского, Тере-Хольского и Каа-Хемского районов, то практически не остается не тронутых мест в Туве. Кроме того, будет осуществляться вырубка леса с годовым объемом 2,0 млн. куб. метров на территориях Каа-Хемского, Тоджинского, Пий-Хемского и Тес-Хемского кожуунов.

Совершенно очевидно, что после реализации стратегического плана Правительства РТ будет разрушена экосистема, уничтожена значительная часть растительного и животного мира. Оказалась под угрозой засыхания наша река Енисей. Нашим будущим поколениям единороссы хотят оставить опустошенную и разграбленную землю. Если мы этого допустим, то наши потомки никогда не простят нас.

Общественное экологическое движение «За Туву» постоянно указывало на необходимость корректировки Стратегии. Нами был даже предложен вариант альтернативной Стратегии развития Тувы, основные ее положения были опубликованы в средствах массовой информации и направлены в адрес Главы Республики Тыва, Председателя Верховного Хурала Республики и Председателя Общественной палаты. Однако, никакой реакции со стороны указанных должностных лиц на наши обращения не последовало.

Сейчас появилась хорошая возможность защитить и сохранить нашу природу. Справедливая Россия поддержала нас, предусмотрев в своей предвыборной программе наши предложения. Призываю жителей Тувы проголосовать на предстоящих выборах Верховного Хурала РТ за Справедливую Россию и ее кандидатов. Все вместе спасем Туву и будущее наших детей!

С уважением,

Салчак Валерий Болай-оолович,

руководитель Центра ОЭД «За Туву!»