Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Застывшие во времени. Кызыл-2012. Раздел: Родной край
Комментариев: 3
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 90
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 56
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 33, 27 августа / Меня некоторые спрашивают: ты что, на ЛДПР работаешь?!
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№33, 27 августа 2019 года.

    Пишут в блогах
Пишут в блогах

Меня некоторые спрашивают: ты что, на ЛДПР работаешь?!

Каждый день приходится на этот вопрос отвечать. Оптом отвечу.

На кандидата от ЛДПР я работал один раз в Нске, лет 15 назад.

На тувинских выборах я вообще ни на кого не работаю. Если кандидат против китайского засилья, против караоловцев – я такому кандидату всегда помогу: проконсультирую, сделаю социологию и т.п. Но ни на кого не работаю («не работай где живёшь» – политтехнологиское присловье).

Но это всё не важно. Важно то, что многие в Туве почему-то путают федеральные партии и местные расклады.

То есть на самом деле картинка-то такая:

• Не ЛДПР, а Андриан Ооржак;

• Не КПРФ, а красноярский азербайджанец;

• Не Справедливая Россия, а фермер Василий Оюн;

ну и т.п.

Кому я симпатизирую? Да любой силе, которая парламент разбавит, чтоб там не были 100% китайских кандидатов.

Я просто патриот России и Тувы. Вот и всё.

Борис Мышлявцев

(прочитано 335 раз)

 http://risk-inform.ru/article_8205.html
+2

Остальные материалы номера 33:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» Почему ЛДПР? (№33, 27 августа)
» Жители Тувы – за ЛДПР и перемены в республике! (№33, 27 августа)
» Кара-оол в кольце недругов (№33, 27 августа)
» Кто поможет тувинским сиротам? (№32, 20 августа)
» Выбери новый путь! (№32, 20 августа)
» Тува – за перемены! (№32, 20 августа)
» Предвыборная лихорадка в Туве (№32, 20 августа)
» Тува и ЛДПР за перемены! (№31, 13 августа)
» Высокие ставки (№31, 13 августа)
» Василий Оюн: «Будет жить село – будет жить Тува!» (№31, 13 августа)
» Андриан Ооржак: «Хватит терпеть беспредел!» (№31, 13 августа)
» Прокуратура: Нападение на кандидата в депутаты пока не расследовано (№30, 6 августа)
» Жулики в Туве всегда вне конкуренции (№30, 6 августа)
» Власть на дне: В регионах испытание выборами (№29, 30 июля)
» Нужно оградить кандидатов в депутаты от преступных действий чиновников! (№28, 23 июля)
» Предвыборный марафон с препятствиями и сюрпризами (№28, 23 июля)
» Выборы в Туве: Глава республики во главе списка «Единой России» (№27, 16 июля)
» Не упустить шансы на перемены (№26, 9 июля)
» Будут ли избирательные участки обеспечены электронными урнами и видеокамерами? (№26, 9 июля)
» Пан или пропал: Кто не с нами – тот против нас! (№26, 9 июля)
» С партиями разобрались. К выборам готовы (№25, 2 июля)
» Выборы в Туве начались с манипулирования избирательными округами (№24, 25 июня)
» Неужели фальсификации на выборах – это политика государства?! (№23, 18 июня)
» Кара-оол, Тамоев, Оюн – куда подевался ваш рейтинг? (№23, 18 июня)
» Выборы в Туве: кто даст бой партии жуликов и воров? (№22, 11 июня)
» Люди Тувы требуют честных выборов (№17, 30 апреля)
» Выборы в Туве должны быть честными! (№16, 23 апреля)
» Затишье перед парламентскими выборами в Туве (№47, 4 декабря)
» Тысяча голосов за гастарбайтера Тамоева? Не унижайте нас! (№37, 18 сентября)
 
   

Вот уж не думал, что буду жить в самой богатой стране мира, по телевидению которой идёт реклама «Возьми кредит и собери ребёнка в школу».

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank