Меня некоторые спрашивают: ты что, на ЛДПР работаешь?!
Каждый день приходится на этот вопрос отвечать. Оптом отвечу.
На кандидата от ЛДПР я работал один раз в Нске, лет 15 назад.
На тувинских выборах я вообще ни на кого не работаю. Если кандидат против китайского засилья, против караоловцев – я такому кандидату всегда помогу: проконсультирую, сделаю социологию и т.п. Но ни на кого не работаю («не работай где живёшь» – политтехнологиское присловье).
Но это всё не важно. Важно то, что многие в Туве почему-то путают федеральные партии и местные расклады.
То есть на самом деле картинка-то такая:
• Не ЛДПР, а Андриан Ооржак;
• Не КПРФ, а красноярский азербайджанец;
• Не Справедливая Россия, а фермер Василий Оюн;
ну и т.п.
Кому я симпатизирую? Да любой силе, которая парламент разбавит, чтоб там не были 100% китайских кандидатов.
Я просто патриот России и Тувы. Вот и всё.
Борис Мышлявцев