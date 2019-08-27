Меня некоторые спрашивают: ты что, на ЛДПР работаешь?!

Каждый день приходится на этот вопрос отвечать. Оптом отвечу.

На кандидата от ЛДПР я работал один раз в Нске, лет 15 назад.

На тувинских выборах я вообще ни на кого не работаю. Если кандидат против китайского засилья, против караоловцев – я такому кандидату всегда помогу: проконсультирую, сделаю социологию и т.п. Но ни на кого не работаю («не работай где живёшь» – политтехнологиское присловье).

Но это всё не важно. Важно то, что многие в Туве почему-то путают федеральные партии и местные расклады.

То есть на самом деле картинка-то такая:

• Не ЛДПР, а Андриан Ооржак;

• Не КПРФ, а красноярский азербайджанец;

• Не Справедливая Россия, а фермер Василий Оюн;

ну и т.п.

Кому я симпатизирую? Да любой силе, которая парламент разбавит, чтоб там не были 100% китайских кандидатов.

Я просто патриот России и Тувы. Вот и всё.

Борис Мышлявцев