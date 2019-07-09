Пан или пропал: Кто не с нами – тот против нас!

Выборы депутатов Верховного Хурала Тувы набирают обороты. Формируются команды. Проводятся политсоветы по выдвижению кандидатов от политических партий. Партии и самовыдвиженцы подают документы в Избирательную комиссию Республики Тыва. Хаотично возникло сразу несколько центров политической активности. Такого в Туве не было давно. Наверное, такое броуновское политическое движение можно назвать возрождением в республике гражданского общества, ростки которого так тщательно выпалывались «Единой Россией» с 2007 года.

Однако построение колонн претендентов на власть не такое уж хаотичное, как может показаться. В нём просматривается одна очень понятная логика: одни идут под зонтиком Кара-оола и «Единой России», другие – против. Логика проста, как арбуз: кто не с нами, тот против нас! Всё это происходит на фоне падения авторитета партии, получившей с лёгкой руки блогера Навального прозвище «партии жуликов и воров».

В такой ситуации у «Единой России» только один шанс на успех, да и то в случае, если удастся расколоть оппозицию, стравив её между собой. Некоторые перспективы такого сценария развития событий есть, поскольку у всех на этих выборах свои цели и задачи. И если подавляющее большинство избирателей на выборах объединяет отвращение к партии жуликов и воров, протащивших пенсионную реформу, оставившую за бортом социального обеспечения до 20 млн. граждан России, то тувинскую оппозицию сплачивает не столько желание получить свой кусок пирога, сколько страх и ненависть к Кара-оолу и беспокойство за будущее Тувы. Похоже, это чувство овладевает не только теми, кто по вине власти остался вне социальных лифтов, но и находящимися внутри власти. Видимо, уже в самой власти начался разлад. Признаком такого состояния власти является скандальное увольнение якобы за четыре опоздания на работу зампреда правительства М.Тунёва, ранее числящегося в ярых сторонниках Кара-оола.

Приметой нынешних выборов является подковёрное выдвижение кандидатов от Кара-оола под видом самовыдвиженцев или представителей других партий. Похоже, Кара-оол решил двигать от «Единой России» благовоспитанных врачей и педагогов, в отношении которых не имеется скандальных разоблачений, и которые будут играть роль болванчиков в парламенте Тувы. Но если они в большинстве своём не пройдут в парламент, что весьма вероятно из-за низкого рейтинга партии жуликов и воров, то их постараются заместить ставленниками Кара-оола из числа депутатов, попавших в парламент самовыдвижением или от других партий.

Следует отметить, что в целом, вероятно, операция Карлика на включение своих вассалов в команды КПРФ и «Справедливой России» не удалась. Ни В. Оюн, ни Р. Тамоев, по всей видимости, оказались к таким шагам не готовы. В связи с этим Карлику пришлось обратить внимание на федеральные партии, не имеющие статуса думских. Речь идёт о «Коммунистах России» и ещё одной-двумя партий, о которых мы ранее ничего не слышали и названия которых «всплывут» на днях. В общем, тувинская власть на этих выборах, скорее всего, будет представлена «Единой Россией», одной-двумя непарламентскими партиями и кучей самовыдвиженцев. Оппозиция же может состояться из думских партий ЛДПР, КПРФ и СР, а также ряда непарламентских партий, из которых следует выделить наиболее боеспособные «Партию Пенсионеров» и «Гражданская инициатива», недавно сменившая название на весьма символичное «Партия Перемен».

Пока трудно утверждать, под какие партии будут мимикрировать караооловские нукеры, однако уже с большой долей уверенности можно полагать, что в их число не попадёт «Партия Пенсионеров», которой Избирательная комиссия РТ отказала в регистрации на основании каких-то бюрократических уловок. Но «пенсионеры» не расстроились, по-новому провели политсовет и повторно подали документы в Избирательную комиссию РТ на регистрацию.

Но всё же, основная масса наиболее известных публичных политических фигур, имеющих общественную поддержку, достаточное материальное положение, связь со средствами информации и способность технологически подкрепить свои желания на выборах – это независимые от тувинских властей выдвиженцы, коих на выборах соберётся большое представительство. Их достаточно много, вполне может собраться по два-три кандидата на один избирательный округ. Всех их назвать сейчас нет возможности. Помяну лишь нескольких наиболее ярких вероятных кандидатов. Скорее всего, на выборах будут участвовать известный православный строитель Сергей Сафрин, дорожник Андрей Кок, блогер Оюма Донгак и другие.

Полная панорама предвыборных баталий будет известна к концу июля, когда Избирательная комиссия проведёт регистрацию или когда закончатся судебные разбирательства по отказам в регистрации. Но уже сейчас оппоненты власти потирают руки: список «Единой России» возглавит Глава правительства Шолбан Кара-оол. Лучшей антипропаганды для «партии жуликов и воров» придумать было бы сложно.

Сегодня Кара-оол – это ходячий компромат партии власти. Именно его подавляющая часть населения республики считает виновным в падении уровня жизни жителей республики, росте преступности, в том числе чиновничьей, заболеваний сифилисом и туберкулёзом, ущемлении прав граждан при обращении в органы власти для получения земельного участка под личное жилищное строительство. Именно с ним связывают люди рост коррупции в органах власти республики, превалировании интересов бюрократии перед насущными проблемами простых граждан. Так что участие Кара-оола в выборах во главе списка «Единой России» – большой подарок для оппозиции.

Многие ожидали, что «Единую Россию» на выборах в Туве возглавит наш земляк министр обороны С.Шойгу. Но этого не случилось. После поражения в Хакасии Шойгу не рискует публично поддерживать кого-либо на выборах, опасаясь за свой рейтинг успешного чиновника. К тому же трагедия при погружении глубоководного аппарата или станции АС-31 (по другим сведениям – АС-12) ВМФ в Баренцевом море, когда во время пожара погибли (отравились ядовитым дымом) 13 капитанов и один подполковник медслужбы, в том числе семь капитанов 1 ранга и два Героя России, очень подкосила позиции Шойгу в Кремле. И уменьшила степень его влияния на избирательные процессы.

Как известно, Шойгу с жаром берётся за решение любых задач. От строительства картонного Рейхстага, гигантских храмов и кучи мусороперерабатывающих заводов до создания научных рот. Однако это совсем не мешает странным неожиданным пожарам на одной из самых совершенных подлодок, используемых якобы в научных целях. Когда неожиданно в мирных условиях на суперсовременной сверхсекретной подводной лодке враз погибают 14 элитных моряков, из которых 7 капитанов первого ранга (полковников) и сразу два Героя России, становится понятным, в каком состоянии на самом деле находятся Вооружённые силы страны.

Другая проблема Кара-оола – недавний визит в Туву самого богатого друга президента Путина олигарха Геннадия Тимченко. Прибыл он явно неспроста – в Москве решается вопрос финансирования строительства железной дороги в Туву. Всем давно было понятно, что ставленник Шойгу Байсаров никогда не наладит добычу угля на Элегестинском месторождении, ни за что не построит обогатительную фабрику, дорогу «Курагино – Кызыл» и, тем более – порт в Ванино. По одной простой причине, что он ничего подобного в жизни никогда не совершал. Все его успехи за 10 лет – это отжатие месторождения у опального олигарха Пугачёва, которое теперь нужно подороже продать. Сейчас он оформляет документы для передачи всего «приобретённого» в Туве новому инвестору. И этим инвестором, скорее всего, может стать кремлёвский олигарх Геннадий Тимченко. Но приход Тимченко в Туву в качестве инвестора, скорее всего, означает конец эпохи Шойгу – Кара-оола в республике. В этом нет ничего необычного, подход к решению проблемы в Туве отработан – так олигархи поступают во всех регионах России, если они заходят туда со своим инвестиционным проектом.

К Тимченко можно относиться по-разному. Кому-то он симпатичен, кому-то – нет. Но что очевидно, так это то, что большинство жителей Тувы встретят смену власти в республике и уход Кара-оола подальше от тувинских дел с большим облегчением. Лавры освободителя республики от ненавистного правителя, навязанного нам нашим замечательным земляком Шойгу, могут достаться именно Тимченко, сглаживая общий негативный эффект от строительства железной дороги, к которому коренное население республики относится с опаской.

Но главное, это вполне может отразиться на ходе выборной кампании в Верховный Хурал Тувы. Конечно, получит «Единая Россия» большинство в парламенте, или нет, провалится Кара-оол на выборах или Фортуна сумеет «нарисовать» заказанный им результат, мы узнаем 9 сентября. А вот если Тимченко реально зайдёт в Туву, то никаких сомнений насчёт будущего Кара-оола уже не будет. И нам уже не придётся кричать ему «геть!». Помнится, ещё лет восемь назад гуру Кара-оола тувинский Мефистофель Бичелдей грустно поведал журналисту «Русского репортёра», что они хорошо понимают: как только экскаватор вынет первый ковш грунта на строительстве железной дороги «Курагино – Кызыл», команды Кара-оола при власти в Туве не будет.

Выборы в Хурал только начались. Думаю, впереди нас ждёт много неожиданного. Я буду держать в курсе читателей газеты о том, что будет происходить на выборном поле и под ковром публичных событий.

Кондрат Пчёлкин