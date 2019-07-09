Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Долгострой в центре Кызыла Раздел: Родной край
Комментариев: 17
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 100
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 52
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 26, 9 июля / Пан или пропал: Кто не с нами – тот против нас!
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№26, 9 июля 2019 года.

Пан или пропал: Кто не с нами – тот против нас!

Пан или пропал: Кто не с нами – тот против нас!

Выборы депутатов Верховного Хурала Тувы набирают обороты. Формируются команды. Проводятся политсоветы по выдвижению кандидатов от политических партий. Партии и самовыдвиженцы подают документы в Избирательную комиссию Республики Тыва. Хаотично возникло сразу несколько центров политической активности. Такого в Туве не было давно. Наверное, такое броуновское политическое движение можно назвать возрождением в республике гражданского общества, ростки которого так тщательно выпалывались «Единой Россией» с 2007 года.

Однако построение колонн претендентов на власть не такое уж хаотичное, как может показаться. В нём просматривается одна очень понятная логика: одни идут под зонтиком Кара-оола и «Единой России», другие – против. Логика проста, как арбуз: кто не с нами, тот против нас! Всё это происходит на фоне падения авторитета партии, получившей с лёгкой руки блогера Навального прозвище «партии жуликов и воров».

В такой ситуации у «Единой России» только один шанс на успех, да и то в случае, если удастся расколоть оппозицию, стравив её между собой. Некоторые перспективы такого сценария развития событий есть, поскольку у всех на этих выборах свои цели и задачи. И если подавляющее большинство избирателей на выборах объединяет отвращение к партии жуликов и воров, протащивших пенсионную реформу, оставившую за бортом социального обеспечения до 20 млн. граждан России, то тувинскую оппозицию сплачивает не столько желание получить свой кусок пирога, сколько страх и ненависть к Кара-оолу и беспокойство за будущее Тувы. Похоже, это чувство овладевает не только теми, кто по вине власти остался вне социальных лифтов, но и находящимися внутри власти. Видимо, уже в самой власти начался разлад. Признаком такого состояния власти является скандальное увольнение якобы за четыре опоздания на работу зампреда правительства М.Тунёва, ранее числящегося в ярых сторонниках Кара-оола.

Приметой нынешних выборов является подковёрное выдвижение кандидатов от Кара-оола под видом самовыдвиженцев или представителей других партий. Похоже, Кара-оол решил двигать от «Единой России» благовоспитанных врачей и педагогов, в отношении которых не имеется скандальных разоблачений, и которые будут играть роль болванчиков в парламенте Тувы. Но если они в большинстве своём не пройдут в парламент, что весьма вероятно из-за низкого рейтинга партии жуликов и воров, то их постараются заместить ставленниками Кара-оола из числа депутатов, попавших в парламент самовыдвижением или от других партий.

Следует отметить, что в целом, вероятно, операция Карлика на включение своих вассалов в команды КПРФ и «Справедливой России» не удалась. Ни В. Оюн, ни Р. Тамоев, по всей видимости, оказались к таким шагам не готовы. В связи с этим Карлику пришлось обратить внимание на федеральные партии, не имеющие статуса думских. Речь идёт о «Коммунистах России» и ещё одной-двумя партий, о которых мы ранее ничего не слышали и названия которых «всплывут» на днях. В общем, тувинская власть на этих выборах, скорее всего, будет представлена «Единой Россией», одной-двумя непарламентскими партиями и кучей самовыдвиженцев. Оппозиция же может состояться из думских партий ЛДПР, КПРФ и СР, а также ряда непарламентских партий, из которых следует выделить наиболее боеспособные «Партию Пенсионеров» и «Гражданская инициатива», недавно сменившая название на весьма символичное «Партия Перемен».

Пока трудно утверждать, под какие партии будут мимикрировать караооловские нукеры, однако уже с большой долей уверенности можно полагать, что в их число не попадёт «Партия Пенсионеров», которой Избирательная комиссия РТ отказала в регистрации на основании каких-то бюрократических уловок. Но «пенсионеры» не расстроились, по-новому провели политсовет и повторно подали документы в Избирательную комиссию РТ на регистрацию.

Но всё же, основная масса наиболее известных публичных политических фигур, имеющих общественную поддержку, достаточное материальное положение, связь со средствами информации и способность технологически подкрепить свои желания на выборах – это независимые от тувинских властей выдвиженцы, коих на выборах соберётся большое представительство. Их достаточно много, вполне может собраться по два-три кандидата на один избирательный округ. Всех их назвать сейчас нет возможности. Помяну лишь нескольких наиболее ярких вероятных кандидатов. Скорее всего, на выборах будут участвовать известный православный строитель Сергей Сафрин, дорожник Андрей Кок, блогер Оюма Донгак и другие.

Полная панорама предвыборных баталий будет известна к концу июля, когда Избирательная комиссия проведёт регистрацию или когда закончатся судебные разбирательства по отказам в регистрации. Но уже сейчас оппоненты власти потирают руки: список «Единой России» возглавит Глава правительства Шолбан Кара-оол. Лучшей антипропаганды для «партии жуликов и воров» придумать было бы сложно.

Сегодня Кара-оол – это ходячий компромат партии власти. Именно его подавляющая часть населения республики считает виновным в падении уровня жизни жителей республики, росте преступности, в том числе чиновничьей, заболеваний сифилисом и туберкулёзом, ущемлении прав граждан при обращении в органы власти для получения земельного участка под личное жилищное строительство. Именно с ним связывают люди рост коррупции в органах власти республики, превалировании интересов бюрократии перед насущными проблемами простых граждан. Так что участие Кара-оола в выборах во главе списка «Единой России» – большой подарок для оппозиции.

Многие ожидали, что «Единую Россию» на выборах в Туве возглавит наш земляк министр обороны С.Шойгу. Но этого не случилось. После поражения в Хакасии Шойгу не рискует публично поддерживать кого-либо на выборах, опасаясь за свой рейтинг успешного чиновника. К тому же трагедия при погружении глубоководного аппарата или станции АС-31 (по другим сведениям – АС-12) ВМФ в Баренцевом море, когда во время пожара погибли (отравились ядовитым дымом) 13 капитанов и один подполковник медслужбы, в том числе семь капитанов 1 ранга и два Героя России, очень подкосила позиции Шойгу в Кремле. И уменьшила степень его влияния на избирательные процессы.

Как известно, Шойгу с жаром берётся за решение любых задач. От строительства картонного Рейхстага, гигантских храмов и кучи мусороперерабатывающих заводов до создания научных рот. Однако это совсем не мешает странным неожиданным пожарам на одной из самых совершенных подлодок, используемых якобы в научных целях. Когда неожиданно в мирных условиях на суперсовременной сверхсекретной подводной лодке враз погибают 14 элитных моряков, из которых 7 капитанов первого ранга (полковников) и сразу два Героя России, становится понятным, в каком состоянии на самом деле находятся Вооружённые силы страны.

Другая проблема Кара-оола – недавний визит в Туву самого богатого друга президента Путина олигарха Геннадия Тимченко. Прибыл он явно неспроста – в Москве решается вопрос финансирования строительства железной дороги в Туву. Всем давно было понятно, что ставленник Шойгу Байсаров никогда не наладит добычу угля на Элегестинском месторождении, ни за что не построит обогатительную фабрику, дорогу «Курагино – Кызыл» и, тем более – порт в Ванино. По одной простой причине, что он ничего подобного в жизни никогда не совершал. Все его успехи за 10 лет – это отжатие месторождения у опального олигарха Пугачёва, которое теперь нужно подороже продать. Сейчас он оформляет документы для передачи всего «приобретённого» в Туве новому инвестору. И этим инвестором, скорее всего, может стать кремлёвский олигарх Геннадий Тимченко. Но приход Тимченко в Туву в качестве инвестора, скорее всего, означает конец эпохи Шойгу – Кара-оола в республике. В этом нет ничего необычного, подход к решению проблемы в Туве отработан – так олигархи поступают во всех регионах России, если они заходят туда со своим инвестиционным проектом.

К Тимченко можно относиться по-разному. Кому-то он симпатичен, кому-то – нет. Но что очевидно, так это то, что большинство жителей Тувы встретят смену власти в республике и уход Кара-оола подальше от тувинских дел с большим облегчением. Лавры освободителя республики от ненавистного правителя, навязанного нам нашим замечательным земляком Шойгу, могут достаться именно Тимченко, сглаживая общий негативный эффект от строительства железной дороги, к которому коренное население республики относится с опаской.

Но главное, это вполне может отразиться на ходе выборной кампании в Верховный Хурал Тувы. Конечно, получит «Единая Россия» большинство в парламенте, или нет, провалится Кара-оол на выборах или Фортуна сумеет «нарисовать» заказанный им результат, мы узнаем 9 сентября. А вот если Тимченко реально зайдёт в Туву, то никаких сомнений насчёт будущего Кара-оола уже не будет. И нам уже не придётся кричать ему «геть!». Помнится, ещё лет восемь назад гуру Кара-оола тувинский Мефистофель Бичелдей грустно поведал журналисту «Русского репортёра», что они хорошо понимают: как только экскаватор вынет первый ковш грунта на строительстве железной дороги «Курагино – Кызыл», команды Кара-оола при власти в Туве не будет.

Выборы в Хурал только начались. Думаю, впереди нас ждёт много неожиданного. Я буду держать в курсе читателей газеты о том, что будет происходить на выборном поле и под ковром публичных событий.

Кондрат Пчёлкин

(прочитано 2547 раз)

 http://risk-inform.ru/article_8102.html
+10

 Доска объявлений 
Услуги электрика с допуском. Все виды электромонтажных работ, подключения со столба, СИП провод.
Тел. 8923 267 3359
Шаман Кужугет принимает с 10 до 17 часов по ул. Кечил-оола, д.3 кв.4.
Тел. 8913 347 1313, 8963 206 9999
Продам частный дом в д.Каа-Хеме по адресу ул.Комарова, 21. За 1250 тыс. рублей.
Тел. 8929 335 0889
Продам два участка в собственности (Минусинск). Есть свет. Недорого.
Тел. 8960 761 2882
Остальные материалы номера 26:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» Не упустить шансы на перемены (№26, 9 июля)
» Будут ли избирательные участки обеспечены электронными урнами и видеокамерами? (№26, 9 июля)
» С партиями разобрались. К выборам готовы (№25, 2 июля)
» Выборы в Туве начались с манипулирования избирательными округами (№24, 25 июня)
» Неужели фальсификации на выборах – это политика государства?! (№23, 18 июня)
» Кара-оол, Тамоев, Оюн – куда подевался ваш рейтинг? (№23, 18 июня)
» Выборы в Туве: кто даст бой партии жуликов и воров? (№22, 11 июня)
» Пустозвонство по-кара-ооловски (№21, 4 июня)
» Фальсификации на выборах – угроза для конституционного строя России! (№19, 21 мая)
» Пора объявлять бой рассаднику фальсификаций выборов в Туве! (№18, 14 мая)
» «Единую Россию» осенью ожидают проблемы (№18, 14 мая)
» Люди Тувы требуют честных выборов (№17, 30 апреля)
» Выборы в Туве должны быть честными! (№16, 23 апреля)
» ОПГ + ОПС = крепкое сотрудничество (№15, 16 апреля)
» Для главы Тувы Кара-оола выборы в Верховный Хурал – вопрос жизни и смерти (№15, 16 апреля)
» Давайте поговорим начистоту! (№14, 9 апреля)
» Тува на пороге парламентских выборов (№14, 9 апреля)
» В преддверии осенних выборов в Туве (№13, 2 апреля)
» Пришло время показать жуликам, что мы не быдло! (№2, 15 января)
» Затишье перед парламентскими выборами в Туве (№47, 4 декабря)
» Тысяча голосов за гастарбайтера Тамоева? Не унижайте нас! (№37, 18 сентября)
» Нардепуки обещают переобещать обещанное (№34, 28 августа)
» Современная Тува: Торжество интернационализма или геноцид русских? (№30, 31 июля)
Одиночный пикет около Верховного Суда Тувы
Комментариев: 1
 
   

Голиковa заявила, что Россия катастрофически теряет население, но ВЦИОМ обещал подготовить улучшенную методику подсчёта.

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank