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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 29, 30 июля / Зачем нам нужны депутаты?
   
 
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№29, 30 июля 2019 года.


Зачем нам нужны депутаты?

Зачем нам нужны депутаты?

Наверное, многие считают, что они нам нужны для вручения знаковым юбилярам очередных открыток, грамот, медалек и цветочков. Или для участия в государственных праздниках в качестве свадебных генералов или в качестве группы поддержки губернатора. Или для разрезания красных ленточек на открытии каких-нибудь объектов. Во всяком случае, полистав новости официального сайта Верховного Хурала, создаётся именно такое впечатление. И только ближе к очередным выборам депутаты выходят из своего привычного праздного амплуа и, как коты в период гона, зачем-то начинают ходить в народ, уговаривая людей проголосовать за них ещё раз. Правда, в последние годы такие хождения происходят всё реже и тише – видимо, процесс фальсификаций поставлен на такой уровень, что любая агитация как бы утратила всякий смысл.

На самом деле, депутат – это не свадебный генерал, не клоун по вызову, и даже не дорогостоящая подтанцовка для Главы исполнительной власти. Это лицо, выбранное гражданами в органы власти, чьей задачей, как правило, является контроль за исполнительной властью, представление интересов избирателей во властных структурах, защита их прав, закреплённых в Конституции и законах.

Вы, наверное, удивитесь, но в полномочиях депутатов не прописаны обязанности восторгаться губернатором и, не глядя, голосовать за любые инициативы, исходящие от него. Парламент – это юридически равноправный орган власти наряду с исполнительной властью. И, по своей задумке, он должен быть оппозиционным правительству, обязан критически подходить к деятельности чиновников, контролировать выполнение законов, принятых депутатами.

Если открыть Конституцию Республики Тыва, то там можно найти, к примеру, Статью 98 об «Организации работы Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва», Статью 101 о «Статусе депутатов Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва», Статью 102 о «Законодательной инициативе Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва», Статью 103 о «Полномочиях Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва».

Кроме Конституции в нашем регионе имеется ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА от 17 января 2011 года N287 ВХ-I «О статусе депутата Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва», в котором подробно расписаны все права и обязанности депутата. Газетная площадь не позволяет цитировать огромный многостраничный текст Закона, но вы всегда сможете найти его в открытом доступе.

Впрочем, некоторые пункты стоит озвучить.

Например, в Статье 103 Конституции РТ:

8) утверждение по представлению Главы – Председателя Правительства Республики Тыва республиканского бюджета, контроль за его исполнением;

Это главная функция депутата, влияющая на жизнь всего населения. Но когда в последний раз вы слышали дискуссию о принятии бюджета? По-моему, со времен разгрома команды Василия Оюна никаких споров в стенах Верховного Хурала не бывало. С одной стороны общий объём бюджета растёт из года в год, а с другой – население нищает с той же скоростью, с какой растёт бюджет. И куда уходят дополнительные средства – депутаты не спрашивают и нам не рассказывают.

10) определение порядка использования земли и других природных ресурсов республиканского значения, охраны объектов истории, культуры и природы, передачи объектов государственной собственности Республики Тыва в муниципальную;

Земля – это один из важнейших вопросов нашего региона. При немалой территории Тувы и не слишком высокой плотности её заселения, оказывается, очень трудно получить землю для строительства жилья. Куда ни плюнь – попадёшь на землю какого-нибудь даргалара. А депутаты как бы нипричём...

13) установление порядка управления и распоряжения государственной собственностью Республики Тыва;

Любая продажа за бесценок государственной собственности в угоду отдельных чиновников происходит при попустительстве депутатов. Если бы они были не бессловесными марионетками, у нас бы не было таких ситуаций, когда здания фабрик и гостиниц вдруг оказывались в руках всем известных начальников.

14) установление республиканских налогов, а также порядка их взимания, определение порядка выпуска республиканских займов и ценных бумаг;

Депутаты могут влиять на размеры поборов с населения. Облегчить положение наиболее бедных, упростить фискальное давление на бизнес для немногочисленных предпринимателей. Но не пользуются этим правом, без споров и обсуждений принимая всё спущенное с правительства. Единственное – не забывают пробить какие-нибудь очередные льготы и преференции себе любимым и своим спонсорам. Например, при остром дефиците бюджета Глава, при молчаливом согласии депутатов, взял да и освободил китайскую компанию «Лунсин» на 10 лет от налогов, которые только в 2017 году составили 700 млн. рублей.

15) назначение по представлению Главы – Председателя Правительства Республики Тыва на должность и освобождение от должности Уполномоченного по правам человека в Республике Тыва;

16) назначение по представлению Главы – Председателя Правительства Республики Тыва и иных лиц, если это предусмотрено федеральным законом, на должность и освобождение от должности председателя Счетной палаты Республики Тыва, его заместителя и аудиторов Счетной палаты Республики Тыва;

То есть, депутаты должны управлять кадровыми назначениями на ключевых должностях в правительстве. Но сегодняшние «избранники» этим правом не пользуются.

В Законе Республики Тыва «О статусе депутата Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва», в Статье 9 написано:

1. Депутат Верховного Хурала поддерживает постоянную связь с избирателями округа, от которого он избран, ответственен перед ними и подотчетен им.

3. Депутат Верховного Хурала регулярно информирует избирателей о своей деятельности во время встреч с ними, а также через средства массовой информации.

Но вдруг в 2017 году наши депутаты дописали в эту Статью ещё один пункт:

9. Правительство Республики Тыва определяет специально отведенные места для проведения встреч депутатов Верховного Хурала с избирателями, а также определяет перечень помещений, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Республики Тыва для проведения встреч депутатов Верховного Хурала с избирателями, и порядок их предоставления. Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для проведения встреч депутатов Верховного Хурала с избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления соответствующего муниципального образования для проведения встреч депутатов Верховного Хурала с избирателями, и порядок их предоставления.

Этот пункт №9, по сути, отменяет предыдущие пункты Статьи и показывает всю ничтожность и убогость нынешнего состава Верховного Хурала. Народная поддержка своих избирателей – это главная защита и опора любого депутата. Но они голосованием за эту поправку добровольно вручили свои намордники с поводками в руки чиновников, над которыми и должны были надзирать. И теперь губернатор будет решать где, когда и с кем депутаты смогут встречаться.

Недавно в бывшей братской стране Украине прошли выборы в парламент, где с огромным отрывом победила партия «Слуга народа». Российские пропагандисты похохатывают над этим названием: типа, ну что за название, «принеси-подай, чего изволите». Хотя, в общем-то, депутат выбирается народом для обслуживания его интересов. А у нас почти всех депутатов можно записать в партию «Слуга чиновника». Не так уж и давно мы жили с украинцами в одной стране, но они в своём гражданском развитии опередили нас как минимум на 20 лет – мы всё ещё топчемся на месте и не можем изжить рабскую психологию, раз за разом выбирая себе не слуг, а хозяев посолиднее... Выборы в сентябре покажут, появились ли ростки гражданского общества и у нас.

О. Шын

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 http://risk-inform.ru/article_8147.html
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