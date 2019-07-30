Тува научилась производить продукцию машиностроения и тяжёлой металлургии?

Начальнику Сибирского таможенного управления

Козлову К.Р.

ЗАПРОС

Уважаемый Константин Робертович!

В сети интернет 10 июля 2019 года появилась информация со ссылкой на ФТС России, что экспорт Республики Тыва в январе-апреле 2019 года составил 36,8 млн. долларов, что в 9 раз больше показателя аналогичного периода 2018 года.

В заметке перечисляются виды продукции, в которые входят, в частности: «Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, Насосы жидкостные; подъемники жидкостей, Металлоконструкции из черных металлов и сборные строительные конструкции».

Ранее ничего о производстве подобной продукции предприятиями республики не сообщалось.

При этом никаких сведений о том, что в Туве появились новые производства, способные производить на экспорт подобную продукцию, также не имеется.

Учитывая выше сказанное, прошу пояснить, каким образом данная продукция попала в товарную структуру экспорта республики, а также какие именно тувинские предприятия или частные лица занимаются подобной деятельностью?

Информацию прошу направить в редакцию по адресу: Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Интернациональная, 115, тел./факс 8(39422)66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров