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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 29, 30 июля / Украинцы предложили своим политикам снять хаки
   
 
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№29, 30 июля 2019 года.

    ПолитЛикБез
ПолитЛикБез

Украинцы предложили своим политикам снять хаки

Чем ответим мы?

Пока избиратели в Москве протестуют из-за того, что их подписи в поддержку кандидатов были признаны подделкой, в Украине опять прошли свободные выборы и на них полностью сменился состав парламента.

Предыдущий, восьмой состав Верховной рады контролировался политиками, пришедшими к власти после Майдана. 133 места из 450 принадлежали в раде «Блоку Петра Порошенко», еще 82 представляли «Народный фронт» бывшего премьер-министра Арсения Яценюка. Лицо девятой Рады будет совсем другим: партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» получила беспрецедентное для Украины большинство в 253 голоса, партия Порошенко «Европейская солидарность» смогла провести всего 24 депутата, победив при этом лишь в единственном избирательном округе (как и в России, выборы проходили по смешанной системе, половина депутатов выбиралась по партийным спискам).

Выборы в Раду прошли мирно, без значительных нарушений, а их результаты были признаны всеми украинскими политиками. Из российской перспективы, как и в случае последних президентских выборов, все происходящее в Киеве выглядит чистой фантастикой: вот «партия власти» добровольно складывает свои полномочия и переходит в оппозицию.

Украинцам не надо доказывать своим избиркомам, что они существуют и действительно ставили подписи в чью-то поддержку: они просто берут и делегируют во власть новых политиков, когда старые кажутся недостаточно хорошими.

Если оставить в стороне политическую зависть, нам важно понять три вещи об украинских парламентских выборах 2019 года.

Во-первых, они вновь демонстрируют несостоятельность московской госпропаганды, развернутой против Киева за последние пять лет. Очевидно, что «фашистские хунты» не проводят открытых выборов, на которых меняется власть. Более того, в Раду вообще не попали националисты, которыми одно время так пугало россиян наше телевидение. Яроша, Билецкого и Тягнибока, которые, по данным отечественных политологов, все эти годы захватывали в Киеве власть, в новом парламенте не будет. Без особого внимания оставили украинцы и новых популистов, в частности, сделанную наспех перед выборами «Партию Шария». Весь запрос украинского общества на обновление политической системы был выигран в 2019 году Зеленским и его лозунгами против старых олигархов и за мир на востоке страны.

Во-вторых, сторонники Порошенко после поражения на президентских выборах не только снова потеряли очки, но и со своими 24 мандатами смогли даже претендовать на статус одной из крупнейших оппозиционных фракций. 45 мест в девятой Раде получили депутаты «Оппозиционной платформы», лидера которой Юрия Бойко весной видели в компании российского премьера Медведева, как ни в чем не бывало обсуждающего газовые тарифы – как будто на дворе 2013 год. Такой расклад сил означает, что критиковать Зеленского в парламенте будут не только «справа», но и «слева» – за неготовность идти на новые уступки восточным регионам страны и России. С одной стороны, такие результаты опять же показывают, насколько свободно устроена украинская политика и каким неадекватным было ее описание в российской пропаганде последних лет. С другой, у Кремля сейчас появляются новые возможности для возобновления старой игры на украинской территории.

И третье соображение, самое важное. Многие украинские патриоты сейчас разочарованы и утверждают, что итоги выборов 2019 года ставят под угрозу существование украинского государства: слишком быстрый поворот от политики Порошенко может снова толкнуть страну в объятия «старшего брата» со вполне предсказуемыми, с учетом опыта последних пяти лет, последствиями. Мы не можем указывать украинским патриотам, как относиться к выбору своего народа, но заметим, как выглядит ситуация из московской либеральной перспективы.

Расклад фракций девятой Рады, беспрецедентное большинство Зеленского и второе место «Оппозиционной платформы» говорят об отзыве доверия избирателей у «партии войны».

То есть у тех представителей украинской политики, которые получили свою власть в контексте войны на Донбассе и кто и в 2019 году продолжал строить свою риторику вокруг «Армии, веры и языка». Украинцы предложили своим политикам снять хаки. Это произошло объективно, вне зависимости от того, насколько такое требование уместно и справедливо с учетом внешней политики Кремля.

В этом состоит главный урок украинских выборов для России. Московская «партия войны» привыкла к своей безотзывности, так что российские избиратели не смогут сегодня ответить украинцам взаимностью. Если мы тоже хотим нормализации отношений (и в нашем случае признания вины), то россияне должны искать политические инструменты для этого. Без демократии это вряд ли станет возможным, в «доброго царя» никто не поверит.

Что касается Украины, то власть там находится в руках народа совсем не в силу многовековых культурных различий между «европейским Киевом» и «азиатской Москвой», о чем так любят рассуждать националисты. Просто ни один украинский политик не хочет оказаться у друга в Ростове.

Кирилл Мартынов
«Новая газета»

(прочитано 178 раз)

 http://risk-inform.ru/article_8150.html
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