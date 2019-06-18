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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 23, 18 июня / Выбор: По пути ли нам с жуликами и ворами?
   
 
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№23, 18 июня 2019 года.


Выбор: По пути ли нам с жуликами и ворами?

Выбор: По пути ли нам с жуликами и ворами?

В последнее время часто можно услышать от наших читателей один и тот же вопрос: «Вот вы пишите, пишите про чиновное воровство, а какой смысл? Они как сидели на своих постах, так и сидят. Как воровали, так и воруют». В вопросе чувствуется какая-то безнадёжность, безысходная тоска и полное отсутствие веры в правосудие. Хотя тут же скрывается и позитив, и ответ на вопрос. Уже никто не сомневается, что во власти сплошь и рядом засели жулики и воры. В этом очевидная заслуга СМИ.

Сегодня уже никого не удивишь домиками для уточек у «Димона», очередными дворцами у второсортных чиновников. Новости про полковников силовых органов, у которых в качестве карманных денег обнаруживаются годовые бюджеты многотысячных городов, а то и целых регионов, стали рутинными – где-то между заметками про заседания Путина и прогнозом погоды на завтра.

В некоторых странах журналистов называют «четвёртой властью», способных влиять на политику первых трёх ветвей власти. Но в реалиях России большинство средств массовой информации низведены до уровня обслуги. Журналисты не имеют никакой возможности влиять на чиновников и правоохранителей.

Конечно, будь в России правовое государство, где главенствует Закон, после громкой статьи с публикацией о преступлениях правоохранителей, как минимум, проводили бы открытое и честное расследование, затем показательный суд. Но, увы. Имеем то, что имеем. Поэтому вместо заслуженной кары для разоблачённых коррупционеров под гонения часто попадают сами журналисты, вытащившие на свет преступления. Буквально на днях оборотни в погонах в Москве подкинули нам очередной пример российской реальности: журналиста Ивана Голунова, опубликовавшего множество фактов коррупционной деятельности московской мэрии, объявили, чуть ли не наркобароном. И только дружная, достаточно неожиданная, поддержка его коллег заставила министра Колокольцева публично извиниться и выпустить невиновного журналиста на свободу. Про привлечение к ответственности фигурантов статей Голунова, конечно же, речи пока не идёт. А тех, кто вышел с протестом против очевидного неприкрытого произвола ментов, по-прежнему «винтят» и наказывают. Хотя, по идее, должны награждать за гражданскую смелость.

Тогда что же нам остаётся делать? Какие способы борьбы и изменения жизни нам остаются? Их не так уж и много – всего два.

Повторять силовой опыт столетней давности, думаю, не нужно. Чтобы совершить ещё одну революцию, мало «весь мир до основания разрушить», требуется иметь какие-то идеи для строительства нового мира, привлекательного большинству. Да и вряд ли нам хватит сил на ещё одну кровавую бойню – нет человеческих ресурсов, особенно молодёжи, для нового масштабного кровопролития. Страна и без того потихоньку вымирает. К тому же, нет гарантии, что свергнув сегодняшнюю власть, мы получим новую чем-то лучше. Как говорится, «всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются её плодами отпетые негодяи». Хотя, если наши «эффективные менеджеры» пойдут по пути братской Венесуэлы, то всё возможно...

Имеется и мирный, эволюционный путь для избавления от воровской власти. Но тут народу нужно определиться: воровать – это хорошо или плохо? Это не такой уж риторический вопрос. Конечно, при посторонних или под запись любой человек ответит, что плохо. Но тогда откуда столько случаев воровства, ведь не с Луны все эти жулики к нам свалились? Почему родители готовы давать любые взятки, чтобы пристроить своих чад поближе к бюджетной кормушке? Почему даже уже признанных судом уголовников, типа того же Бичелдея, продолжают считать уважаемыми людьми? Почему отсидевшие наркобароны, типа Леонида Кара-оола, публично учат нашу молодёжь патриотизму?

До тех пор, пока казнокрадство будет считаться некой доблестью и нормой нашей жизни, пока люди готовы добровольно и охотно давать взятки, пока понятия будут выше закона – изменений в стране ожидать бесполезно.

В этом, кстати, ещё одна функция СМИ – влияние на сознание людей. Однако учитывая тотальный контроль над информационной средой со стороны государства, это влияние сегодня минимально. ГосСМИ заняты только насаждением культа Путина, поисками врагов и стравливанием разных слоёв нашего общества между собой. А немногочисленная независимая пресса слишком разнородна, чтобы всерьёз продвигать другие ценности.

Но всё же, прогресс есть. Сегодня практически все знают, что нельзя одновременно быть честным, умным и состоять в «Единой России». Либо ты честный и умный, но ты не единоросс, либо ты честный педроссовец, но ты не умный. Либо ты умный представитель «Единой России», но ты негодяй. Посмотрите, как изворачиваются некоторые провластные кандидаты, лишь бы не оказаться под логотипом правящей партии. Многие идут под флагами других партий или вообще «самовыдвиженцами». На днях стало известно, что на выборы в Мосгордуму не зарегистрировано ни одного единоросса – им стыдно идти на выборы под флагом «партии жуликов и воров». И в этом тоже заслуга СМИ.

На следующем этапе эволюционного пути жулики и воры должны стать нерукопожатными. От них должны отворачиваться прохожие, их должны перестать пускать в приличные заведения. И даже собственные дети должны относиться к ним с презрением и осуждением. Только тогда станет понятно, что страна встаёт на новый путь.

Впрочем, и без революционного и эволюционного путей у нас остаётся ещё один, третий вариант – путь Римской империи – медленная деградация и неторопливое разрушение инфраструктуры с постепенным отколом национальных окраин. И времени для выбора у нас остаётся всё меньше.

О. Шын

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 http://risk-inform.ru/article_8064.html
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