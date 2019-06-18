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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 23, 18 июня / Выявлены нарушения по содержанию дорожного полотна
   
 
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№23, 18 июня 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Выявлены нарушения по содержанию дорожного полотна

Петрову Л.Ф.

ОТВЕТ

В соответствии с Вашим запросом сообщаю, что прокуратурой г.Кызыла совместно со страшим государственным инспектором ОГИБДД УМВД России по г. Кызылу и специалистом Департамента городского хозяйства были выявлены нарушения по содержанию дорожного полотна по ул. Титова (напротив дома 57 ул.Лопсанчапа) г.Кызыла.

Проверкой установлено, что Департаментом городского хозяйства мэрии г. Кызыла контрактов с ООО «Восток» на выполнение работ по ремонту дороги по ул. Титова от Арбитражного суда Республики до ул. Оюна Курседи последние 3 года не заключалось.

В настоящее время, по результатам торгов на выполнение работ по реконструкции и строительству автомобильной дороги по ул. Титова в г.Кызыле заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «Восток».

В ходе прокурорской проверки были выявлены нарушения федерального законодательства, в связи с чем прокуратурой г. Кызыла в адрес Мэра г.Кызыла 07.06.2019 было направлено представление об устранении нарушений содержанию дорожного полотна.

В отношении начальника Департамента городского хозяйства Черноусова А.Н. вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по ч.1 ст. 12.34 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в мировой суд г. Кызыла.

Заместитель прокурора г. Кызыла М.А. Цыганок

(прочитано 343 раза)

 http://risk-inform.ru/article_8060.html
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