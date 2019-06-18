Вера Лапшакова: Из кухарки в депутаты мимо членов правительства

Собственно говоря, дело не в этой убогой бабёнке... Хоть сто раз Вера выйдет замуж и двести раз сменит фамилию, а для тувинцев она как была тунёвской Лапшачихой, так ею и останется до скончания времён. Ой, ой, вот не надо меня подозревать, что не люблю я её. На самом деле я её не только не люблю, но просто на дух не переношу!

Кстати, дух у неё, надо сказать, тяжёлый. А это не я определила – люди говорят. Вернее, чиновники тувинского правительства говорят, то есть не говорят, а перешёптываются. Точнее, перешёптывались года три-четыре назад, а теперь дышать, наверное, свободнее стало, потому что Веру по настоятельным просьбам Московского Кремля убрали из правительства. Тувинский чиновник в целом это же такой привередливый экземпляр: то ему одно не нравится, то – другое, а пуще всего он на запах нервно реагирует. Вышагивает, например, Вера Лапшакова по длинному правительственному коридору, а ей навстречу тувинец с повёрнутым набок носом, с перекошенными в сторону узкими глазами идёт и думает: и чем эти русские бабы всегда так остро воняют? А тувинский чиновник не только привередливый, но большей частью вороватый, но главное – глуповатый и потому не понимает, что Вера не сама по себе такие неприятные феромоны источает – это в её трудовой пот намертво въелся запах клана Тунёвых.

Вот что такое клан в политике – хорошо это или плохо? Если думать на тувинский манер, то клан – это хорошо. Есть огромный клан Монгушей, Ондаров, Ооржаков – это сила по историческим меркам, так ведь? Если сила, то однозначно хорошо, правда? Но, с другой стороны, правда и то, что у нас никто не говорит «клан кара-оолов», потому что нет такого клана, как древнего и славного воинского племени, а чаще употребляют словосочетание «близкое окружение», «банда братьев чёрных» или там, например, «братья кара-карлики»... Так что кара-ооловского клана нет – не сумел он его создать, а вот Тунёв на пустом месте из торговых точек продажи шмурдяка смог создать свой клан и потому он по политической части в республике выше братьев чёрных.

Давайте рассмотрим, кто такая Вера Лапшакова? Одно, простигосподи, аллилуйя и больше ничего. С детства или с юности она с Витей Тунёвым в знакомых числится – не суть важно. Важно другое. Кого Шолбан Кара-оол больше боится, Шойгу или Тунёва? Если судить по тому, что тунёвская лапшачиха из простой кухарки стала членом правительства, то, конечно, Тунёв для Кара-оола главнее министра обороны Шойгу. Хотя, что Шойгу, что Тунёв – одно вредительство в жизни простого тувинца. Каким образом кадровый отдел кара-ооловского правительства оформил Веру Лапшакову без подходящего высшего образования и официального диплома на руководящую должность в Агентство по межнациональным делам? Кто объяснит? Почему ФСБ моргала глазами и хлопала ушами? Агентство по межнациональным делам – это не рыболовецкий сейнер, где Лапшакова закручивала консервные банки. И это не столовая погранотряда, где она кашеварила. А также это не контора лотерейных билетов «Спортлото», где она подозрительно химичила с денежной выручкой. И даже это не какой-то там Центр русской культуры в бывшем кинотеатре «Пионер» советских времён, который Тунёв, как говорят, удачно прихватил в свои руки и пустил в коммерческий оборот художественную самодеятельность русского фольклора. ФСБ должна была напрячься и тщательно проверить, на каком основании тунёвская лапшачиха получала огромную зарплату из наших с вами налогов, уважаемые читатели?

Не только я называю её так – убогая Вера – все знают её скудоумие и постоянное обращение ко Христу – Отче нашему иже еси на небеси. Возможно, стоя у порога Вечности, желая отмолить грехи бурной молодости, убогая Вера жмётся ближе к богу и всуе его поминает. Ладно, по молодости маленькая Вера со школьных лет жила под девизом «а я люблю военных, красивых, здоровенных», Ну и пусть бы себе, правильно я говорю? Я бы и не придиралась, если бы она в поисках простого женского счастья перебирала мужиков и дожила бы до пенсии, работая то радисткой, то кухаркой. Но наши налогоплательщицкие деньги я ей не могу простить.

На вполне себе официальных мероприятиях эта кара-ооловская чиновница – государственная служащая обращается к людям: Ангела хранителя вам, братья и сестры во Христе! А в это самое время её русские братья и сестры во Христе улепётывают из Тувы в поисках лучшей доли, но Вера на всю Россию вешает лапшу на уши: не верьте зловредной оппозиции – русским в Туве живётся так хорошо, что лучше уже некуда! Я припоминаю случай, когда Союз русскоязычных граждан Тувы – «Россияне» обратились в федеральный центр с Обращением о том, что межнациональные отношения в республике напряжённые и русским здесь не очень комфортно. Надо признаться, я так думаю, что надо признаться – это действительно так. Но кухарка Вера на пару с зампредом правительства Александром Брокертом состряпали фальшивый документ от имени какой-то Ассамблеи тувинской дружбы народов, мол, всё в Туве с русским вопросом отлично, а это враги тувинского правительства во главе с Виктором Молиным придумывают межнациональную угрозу...

Вы мне можете, уважаемые читатели, сказать, мол, чего ты прицепилась к ней? Что, больше проблем не осталось, тем серьёзных нет? Да, отвечу я вам, важнее темы для меня на сегодняшний день нет. Эта сестра во Христе из тунёвского клана сначала проедала наш с вами бюджет в правительстве, теперь в Тоора-Хеме тоджинцам мозги пудрить принялась – в республиканский парламент в качестве депутата собралась проедать наши деньги. Аппетиты у неё – дай бог каждому! Гляньте на фото. Даже комментировать не надо, а стоит просто почитать, что она написала 12 июня в Интернете: «У каждого из нас есть «малая родина». Место где мы поём душой, отдыхаем телом, и просто чувствуем себя капельку счастливее...».

Теперь тунёвская лапшачиха под фамилией очередного мужа своей малой родиной называет Тоора-Хем, оседлав тоджинцев... Поёт душой, отдыхает телом за счёт наших с вами налогов, уважаемые читатели, и чувствует себя капельку счастливее...

Очень вредная тувинка