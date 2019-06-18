Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Непокоренный. Памятник жертвам политических репрессий. Раздел: Родной край
Комментариев: 19
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 94
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 42
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 23, 18 июня / Вера Лапшакова: Из кухарки в депутаты мимо членов правительства
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№23, 18 июня 2019 года.

    О главном начистоту

Вера Лапшакова: Из кухарки в депутаты мимо членов правительства

Вера Лапшакова: Из кухарки в депутаты мимо членов правительства

Собственно говоря, дело не в этой убогой бабёнке... Хоть сто раз Вера выйдет замуж и двести раз сменит фамилию, а для тувинцев она как была тунёвской Лапшачихой, так ею и останется до скончания времён. Ой, ой, вот не надо меня подозревать, что не люблю я её. На самом деле я её не только не люблю, но просто на дух не переношу!

Кстати, дух у неё, надо сказать, тяжёлый. А это не я определила – люди говорят. Вернее, чиновники тувинского правительства говорят, то есть не говорят, а перешёптываются. Точнее, перешёптывались года три-четыре назад, а теперь дышать, наверное, свободнее стало, потому что Веру по настоятельным просьбам Московского Кремля убрали из правительства. Тувинский чиновник в целом это же такой привередливый экземпляр: то ему одно не нравится, то – другое, а пуще всего он на запах нервно реагирует. Вышагивает, например, Вера Лапшакова по длинному правительственному коридору, а ей навстречу тувинец с повёрнутым набок носом, с перекошенными в сторону узкими глазами идёт и думает: и чем эти русские бабы всегда так остро воняют? А тувинский чиновник не только привередливый, но большей частью вороватый, но главное – глуповатый и потому не понимает, что Вера не сама по себе такие неприятные феромоны источает – это в её трудовой пот намертво въелся запах клана Тунёвых.

Вот что такое клан в политике – хорошо это или плохо? Если думать на тувинский манер, то клан – это хорошо. Есть огромный клан Монгушей, Ондаров, Ооржаков – это сила по историческим меркам, так ведь? Если сила, то однозначно хорошо, правда? Но, с другой стороны, правда и то, что у нас никто не говорит «клан кара-оолов», потому что нет такого клана, как древнего и славного воинского племени, а чаще употребляют словосочетание «близкое окружение», «банда братьев чёрных» или там, например, «братья кара-карлики»... Так что кара-ооловского клана нет – не сумел он его создать, а вот Тунёв на пустом месте из торговых точек продажи шмурдяка смог создать свой клан и потому он по политической части в республике выше братьев чёрных.

Давайте рассмотрим, кто такая Вера Лапшакова? Одно, простигосподи, аллилуйя и больше ничего. С детства или с юности она с Витей Тунёвым в знакомых числится – не суть важно. Важно другое. Кого Шолбан Кара-оол больше боится, Шойгу или Тунёва? Если судить по тому, что тунёвская лапшачиха из простой кухарки стала членом правительства, то, конечно, Тунёв для Кара-оола главнее министра обороны Шойгу. Хотя, что Шойгу, что Тунёв – одно вредительство в жизни простого тувинца. Каким образом кадровый отдел кара-ооловского правительства оформил Веру Лапшакову без подходящего высшего образования и официального диплома на руководящую должность в Агентство по межнациональным делам? Кто объяснит? Почему ФСБ моргала глазами и хлопала ушами? Агентство по межнациональным делам – это не рыболовецкий сейнер, где Лапшакова закручивала консервные банки. И это не столовая погранотряда, где она кашеварила. А также это не контора лотерейных билетов «Спортлото», где она подозрительно химичила с денежной выручкой. И даже это не какой-то там Центр русской культуры в бывшем кинотеатре «Пионер» советских времён, который Тунёв, как говорят, удачно прихватил в свои руки и пустил в коммерческий оборот художественную самодеятельность русского фольклора. ФСБ должна была напрячься и тщательно проверить, на каком основании тунёвская лапшачиха получала огромную зарплату из наших с вами налогов, уважаемые читатели?

Не только я называю её так – убогая Вера – все знают её скудоумие и постоянное обращение ко Христу – Отче нашему иже еси на небеси. Возможно, стоя у порога Вечности, желая отмолить грехи бурной молодости, убогая Вера жмётся ближе к богу и всуе его поминает. Ладно, по молодости маленькая Вера со школьных лет жила под девизом «а я люблю военных, красивых, здоровенных», Ну и пусть бы себе, правильно я говорю? Я бы и не придиралась, если бы она в поисках простого женского счастья перебирала мужиков и дожила бы до пенсии, работая то радисткой, то кухаркой. Но наши налогоплательщицкие деньги я ей не могу простить.

На вполне себе официальных мероприятиях эта кара-ооловская чиновница – государственная служащая обращается к людям: Ангела хранителя вам, братья и сестры во Христе! А в это самое время её русские братья и сестры во Христе улепётывают из Тувы в поисках лучшей доли, но Вера на всю Россию вешает лапшу на уши: не верьте зловредной оппозиции – русским в Туве живётся так хорошо, что лучше уже некуда! Я припоминаю случай, когда Союз русскоязычных граждан Тувы – «Россияне» обратились в федеральный центр с Обращением о том, что межнациональные отношения в республике напряжённые и русским здесь не очень комфортно. Надо признаться, я так думаю, что надо признаться – это действительно так. Но кухарка Вера на пару с зампредом правительства Александром Брокертом состряпали фальшивый документ от имени какой-то Ассамблеи тувинской дружбы народов, мол, всё в Туве с русским вопросом отлично, а это враги тувинского правительства во главе с Виктором Молиным придумывают межнациональную угрозу...

Вы мне можете, уважаемые читатели, сказать, мол, чего ты прицепилась к ней? Что, больше проблем не осталось, тем серьёзных нет? Да, отвечу я вам, важнее темы для меня на сегодняшний день нет. Эта сестра во Христе из тунёвского клана сначала проедала наш с вами бюджет в правительстве, теперь в Тоора-Хеме тоджинцам мозги пудрить принялась – в республиканский парламент в качестве депутата собралась проедать наши деньги. Аппетиты у неё – дай бог каждому! Гляньте на фото. Даже комментировать не надо, а стоит просто почитать, что она написала 12 июня в Интернете: «У каждого из нас есть «малая родина». Место где мы поём душой, отдыхаем телом, и просто чувствуем себя капельку счастливее...».

Теперь тунёвская лапшачиха под фамилией очередного мужа своей малой родиной называет Тоора-Хем, оседлав тоджинцев... Поёт душой, отдыхает телом за счёт наших с вами налогов, уважаемые читатели, и чувствует себя капельку счастливее...

Очень вредная тувинка

(прочитано 1481 раз)

 http://risk-inform.ru/article_8069.html
+26

 Доска объявлений 
ООО «Авангард», проектно-сметное бюро. Проектирование зданий и сооружений. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт и реконструкцию. Проектирование индивидуальных жилых домов и коттеджей.
г.Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, 31. Тел. 8905 920 6050
Дорогие жители Республики Тыва! Усвойте золотое правило - не плюйтесь и не сморкайтесь на землю. Земля - это ваша вторая Мать! Будьте культурными и воспитанными. Если вы увидели, что кто-то из ваших друзей плюнул или высморкался на землю - сделайте ему замечание! Спасибо за понимание!
Кужугет
Куплю баян «Велтмайстер».
Тел. 8963 203 4610
Сантехник Антон. Все виды сантехнических работ. Акты. Гарантия. Большой стаж.
Тел. 8913 346 1333
Остальные материалы номера 23:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» Где же ты, моя Бурико... (№16, 23 апреля)
» Обзор прессы (№16, 23 апреля)
» Кадровый кавардак при попустительстве Шойгу (№15, 16 апреля)
» Обзор прессы (№2, 15 января)
» Шолбан Кара-оол: кругом враги, предатели и воры (№48, 11 декабря)
» «Бархатный язычок» бьётся в истерике (№47, 4 декабря)
» «Шолбан Валерьевич, почему так бесстрашно воруют доверенные вами же лица?» (№47, 4 декабря)
» Налоговики Тувы: Всё, что соберём – своруем! (№46, 27 ноября)
» В Туве сформировано правительство негодяев? (№45, 20 ноября)
» Должность по расписке (№39, 2 октября)
» Сначала прокурора гинекологом, а потом гинеколога – в экологи (№36, 11 сентября)
» «Всё правительство – это криминальные элементы» (№35, 4 сентября)
» Спасите премьера Тувы от прилипших к нему уголовников! (№34, 28 августа)
» От любви до выборов через большие деньги (№29, 24 июля)
Материал входит в раздел тематического архива:
 
   

Европа пошла навстречу России, и продлила санкции, чтобы помочь окрепнуть импортозамещению. Путин снова всех переиграл!

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank