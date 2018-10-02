Должность по расписке

«Умоляю Вас, молчите, принцесса! Вы так невинны, что можете сказать совершенно страшные вещи» (Евгений Шварц, сказка «Голый король»).

На прошедшей неделе О.В. Росова опубликовала государственный Доклад о своей деятельности на посту омбудсмена Тувы. Такого стыда я ещё ни разу не испытывала. Такого позора Тува ещё не знала.

По какой такой причине мадам Крольчикова, а теперь уже Росова, получила звание омбудсмена и должность правозащитника, наверное, она и сама уже не помнит. Если конкретно кто хочет знать, то могу, конечно, поделиться слухами, коими полнится земля тувинская. Но и она сама, если на то пошло, вокруг себя щедро оставляет памятные метки, которые превращаются в сплетни и разговоры о ней.

На Шолбана Кара-оола в плане Крольчиковой даже и думать не стоит – семена доброго и вечного, если кто меня понимает, в неё он не закладывал. Да и фамилию её, то ли бывшего, то ли настоящего мужа – известного местного адвоката – тувинская злоязычная общественность ей изменила, намекая на домашнее милое животное, приносящее обильное потомство вследствие высокой сексуальной активности. А вот мозговая активность у мадам Крольчиковой наоборот – очень низкая. А потому она несокрушимо верит в свою чистоту и невинность, яко святая Феврония ежи ея на небеси с благодатным сиречь мужем Петром. Ну, если кому непонятен церковнославянский жаргон, то в переводе это означает, что Ольга Валерьевна Росова-Крольчикова считает себя, наверное, самой непорочной и святой женщиной в Туве, достойной высокого звания омбудсмена – защитника сирых, убогих и инвалидов и не менее высокой чиновничьей зарплаты государственного служащего.

А получила она должность – хотите верьте мне, а хотите, то и не верьте – получила эту должность она за тунёвские дела. Вернее, за дела давно минувших дней, которые проворачивали совместно Кара-оол и Тунёв. В то время непонятно было, кто у кого был на побегушках. Знаете ли, 90-е годы не зря лихими сейчас называют: кто тогда успел кусок жирнее и слаще урвать, или ограбить кого-то, да и даже, может быть, убить (к примеру, коммерческого конкурента), то сейчас эти люди большей частью или в земле сырой лежат, или заседают в правительствах и парламентах. И оттуда указывают, как людям надо правильно жить. Шолбан с Витей, говорят, совместно технический спирт бодяжили и продавали тувинцам по 7 рублей за пластиковый стаканчик. Ну, может, не за 7 и не за пластиковый стаканчик, но технарь по-компанейски везли через всю Россию откуда-нибудь из Кабардино-Балкарии прямиком к нам.

Нет, минуточку, уважаемые читатели, я понимаю, что вы недоумеваете, мол, при чём тут Крольчикова со своим низким интеллектом и высокой половой активностью и совместный алкогольно-бутлеггерский бизнес этих тёмных друзей? Ладно, для самых нетерпеливых забегу вперёд и скажу, что ведь не зря же Кара-оол назначил своим заместителем Максима, отпрыска Тунёва-старшего? И в том же году совсем не зря он протащил на должность омбудсмена Тувы Крольчикову. Ой, да ну все у нас знают, что Шолбан так-то не совсем удачный бизнесмен, а вот Витя – совсем иное дело. Витя, говорят, скупает просроченную траву в аптеках, добавляет в эту труху перемолотую придорожный сорняк, который ему собирают бомжи и алкаши, фасует в пакетики и толкает эту муть в своих магазинах под видом чудодейственного лекарства от поноса и онкологических заболеваний.

Как известно, у Шолбана в 90-е годы было много амбиций, но мало коммерческой удачи, а Витя под руководством тестя грёб лопатой деньги, обирая глупых и доверчивых тувинцев, начиная с рынка недвижимости и заканчивая старой травяной трухой. Говорят, было дело, что Витя задолжал Шолбану какие-то деньги и начались между ними разборки. Витя туда-сюда тык-мык, денег нет, а Шолбан, как сдурел, грозит – вот, видимо, тогда и пришлось Вите замочить богатого тестя. Ну, тестя честь по чести похоронили, над гробом поплакали, надгробные речи там всякие сказали, а Витя вдруг сам сразу стал богатым. И уже сам взял Шолбана «на крючок».

Ну, да-да, долго что-то получается, ну а как про Крольчикову-то иначе? Так вот, слушайте дальше, Витя на тесте-покойничке и глупых тувинцах разбогател, и стал Шолбаном помыкать по-всякому. Например, денег даст Шолбану и говорит, мол, не надо, пока не отдавай, потом сочтёмся как-нибудь! Но бумажку-расписку всё же подпиши, потому как дружба дружбой, а денежки счёт любят. А мы же знаем Шолбана – деньги любит брать, а отдавать для него прямо, как хуже смерти.

Вот, теперь уже близко про Крольчикову. Она сама по себе так-то никому не нужна была. Да, возможно, сплетни это злостные, но отчего муж от неё отказался? То-то, видать, бракованная какая с женской стороны оказалась. Или сильно активная. Тунёв-старший, говорят, подобрал её и стал со всей силой, какая у него ещё оставалась, типа сожительствовать с ней. Вот он с ней так один год, вот второй и ещё немного, а тут в 2016-м году Кара-оолу снова нарисовали победу на выборах. Тут-то Витя и достал все денежные расписки. Не знаю, честно скажу, сама не присутствовала при этом разговоре, но в итоге-то что получилось? В итоге тунёвский отпрыск в обход умных и профессионально подготовленных молодых тувинцев стал зампредом правительства! А надоевшая Тунёву подружка Крольчикова – большим государственным человеком, в обязанности которого входит защита прав детей, осуждённых, детей-сирот и ещё много кого. Крольчикова, которая в жизни своей ничего более технически сложного, чем расстегнуть ширинку брюк, не делала, которая двух книжек, может, даже и не прочитала – она омбудсмен! Впрочем, что с Кара-оола можно взять? Это ж в обмен на расписки...

Спросить бы эту Крольчикову – она хоть один раз попыталась протиснуться в автобус №13, который ходит до левобережных дач? Или в автобус, что идёт на Вавилинский затон? Или на маршрутки №7 и 7 «а», которых катастрофически не хватает до «зверофермы» на правом берегу? Она хоть раз остановилась и вышла из своей тёплой служебной машины, чтобы подойти к сопливому, насквозь промёрзшему мальчишке, который слоняется по центру города, чтобы узнать – кто он, откуда, где его родители, почему он не в школе?

На этой неделе Ольга Росова опубликовала Доклад о своей деятельности. На 96 страницах! И скажу я вам, уважаемые читатели, это не доклад – песня! Песня наивной дуры. Но об этом в следующий раз.

Очень вредная тувинка