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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 39, 2 октября / Должность по расписке
   
 
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№39, 2 октября 2018 года.

    О главном начистоту

Должность по расписке

Должность по расписке

«Умоляю Вас, молчите, принцесса! Вы так невинны, что можете сказать совершенно страшные вещи» (Евгений Шварц, сказка «Голый король»).

На прошедшей неделе О.В. Росова опубликовала государственный Доклад о своей деятельности на посту омбудсмена Тувы. Такого стыда я ещё ни разу не испытывала. Такого позора Тува ещё не знала.

По какой такой причине мадам Крольчикова, а теперь уже Росова, получила звание омбудсмена и должность правозащитника, наверное, она и сама уже не помнит. Если конкретно кто хочет знать, то могу, конечно, поделиться слухами, коими полнится земля тувинская. Но и она сама, если на то пошло, вокруг себя щедро оставляет памятные метки, которые превращаются в сплетни и разговоры о ней.

На Шолбана Кара-оола в плане Крольчиковой даже и думать не стоит – семена доброго и вечного, если кто меня понимает, в неё он не закладывал. Да и фамилию её, то ли бывшего, то ли настоящего мужа – известного местного адвоката – тувинская злоязычная общественность ей изменила, намекая на домашнее милое животное, приносящее обильное потомство вследствие высокой сексуальной активности. А вот мозговая активность у мадам Крольчиковой наоборот – очень низкая. А потому она несокрушимо верит в свою чистоту и невинность, яко святая Феврония ежи ея на небеси с благодатным сиречь мужем Петром. Ну, если кому непонятен церковнославянский жаргон, то в переводе это означает, что Ольга Валерьевна Росова-Крольчикова считает себя, наверное, самой непорочной и святой женщиной в Туве, достойной высокого звания омбудсмена – защитника сирых, убогих и инвалидов и не менее высокой чиновничьей зарплаты государственного служащего.

А получила она должность – хотите верьте мне, а хотите, то и не верьте – получила эту должность она за тунёвские дела. Вернее, за дела давно минувших дней, которые проворачивали совместно Кара-оол и Тунёв. В то время непонятно было, кто у кого был на побегушках. Знаете ли, 90-е годы не зря лихими сейчас называют: кто тогда успел кусок жирнее и слаще урвать, или ограбить кого-то, да и даже, может быть, убить (к примеру, коммерческого конкурента), то сейчас эти люди большей частью или в земле сырой лежат, или заседают в правительствах и парламентах. И оттуда указывают, как людям надо правильно жить. Шолбан с Витей, говорят, совместно технический спирт бодяжили и продавали тувинцам по 7 рублей за пластиковый стаканчик. Ну, может, не за 7 и не за пластиковый стаканчик, но технарь по-компанейски везли через всю Россию откуда-нибудь из Кабардино-Балкарии прямиком к нам.

Нет, минуточку, уважаемые читатели, я понимаю, что вы недоумеваете, мол, при чём тут Крольчикова со своим низким интеллектом и высокой половой активностью и совместный алкогольно-бутлеггерский бизнес этих тёмных друзей? Ладно, для самых нетерпеливых забегу вперёд и скажу, что ведь не зря же Кара-оол назначил своим заместителем Максима, отпрыска Тунёва-старшего? И в том же году совсем не зря он протащил на должность омбудсмена Тувы Крольчикову. Ой, да ну все у нас знают, что Шолбан так-то не совсем удачный бизнесмен, а вот Витя – совсем иное дело. Витя, говорят, скупает просроченную траву в аптеках, добавляет в эту труху перемолотую придорожный сорняк, который ему собирают бомжи и алкаши, фасует в пакетики и толкает эту муть в своих магазинах под видом чудодейственного лекарства от поноса и онкологических заболеваний.

Как известно, у Шолбана в 90-е годы было много амбиций, но мало коммерческой удачи, а Витя под руководством тестя грёб лопатой деньги, обирая глупых и доверчивых тувинцев, начиная с рынка недвижимости и заканчивая старой травяной трухой. Говорят, было дело, что Витя задолжал Шолбану какие-то деньги и начались между ними разборки. Витя туда-сюда тык-мык, денег нет, а Шолбан, как сдурел, грозит – вот, видимо, тогда и пришлось Вите замочить богатого тестя. Ну, тестя честь по чести похоронили, над гробом поплакали, надгробные речи там всякие сказали, а Витя вдруг сам сразу стал богатым. И уже сам взял Шолбана «на крючок».

Ну, да-да, долго что-то получается, ну а как про Крольчикову-то иначе? Так вот, слушайте дальше, Витя на тесте-покойничке и глупых тувинцах разбогател, и стал Шолбаном помыкать по-всякому. Например, денег даст Шолбану и говорит, мол, не надо, пока не отдавай, потом сочтёмся как-нибудь! Но бумажку-расписку всё же подпиши, потому как дружба дружбой, а денежки счёт любят. А мы же знаем Шолбана – деньги любит брать, а отдавать для него прямо, как хуже смерти.

Вот, теперь уже близко про Крольчикову. Она сама по себе так-то никому не нужна была. Да, возможно, сплетни это злостные, но отчего муж от неё отказался? То-то, видать, бракованная какая с женской стороны оказалась. Или сильно активная. Тунёв-старший, говорят, подобрал её и стал со всей силой, какая у него ещё оставалась, типа сожительствовать с ней. Вот он с ней так один год, вот второй и ещё немного, а тут в 2016-м году Кара-оолу снова нарисовали победу на выборах. Тут-то Витя и достал все денежные расписки. Не знаю, честно скажу, сама не присутствовала при этом разговоре, но в итоге-то что получилось? В итоге тунёвский отпрыск в обход умных и профессионально подготовленных молодых тувинцев стал зампредом правительства! А надоевшая Тунёву подружка Крольчикова – большим государственным человеком, в обязанности которого входит защита прав детей, осуждённых, детей-сирот и ещё много кого. Крольчикова, которая в жизни своей ничего более технически сложного, чем расстегнуть ширинку брюк, не делала, которая двух книжек, может, даже и не прочитала – она омбудсмен! Впрочем, что с Кара-оола можно взять? Это ж в обмен на расписки...

Спросить бы эту Крольчикову – она хоть один раз попыталась протиснуться в автобус №13, который ходит до левобережных дач? Или в автобус, что идёт на Вавилинский затон? Или на маршрутки №7 и 7 «а», которых катастрофически не хватает до «зверофермы» на правом берегу? Она хоть раз остановилась и вышла из своей тёплой служебной машины, чтобы подойти к сопливому, насквозь промёрзшему мальчишке, который слоняется по центру города, чтобы узнать – кто он, откуда, где его родители, почему он не в школе?

На этой неделе Ольга Росова опубликовала Доклад о своей деятельности. На 96 страницах! И скажу я вам, уважаемые читатели, это не доклад – песня! Песня наивной дуры. Но об этом в следующий раз.

Очень вредная тувинка

(прочитано 1392 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7579.html
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Аноним (гость) 08-10-2018 05:43:45   #12 [ru]
ТОВАРИЩИ ОПОМНИТЕСЬ, ЧТО пишите, у каждого своя жизнь,и каждый проживает как может.. Просто ужас... Нельзя так, что ВТ нету вредных привычек, да есть, если глубоко капнуть... Думаю такие гадости пишут закомплексованные люди, завистливые, неудачники по жизни... СТЫДНО...
 
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Аноним (гость) 07-10-2018 04:31:52   #11 [ru]
Дрольчикова всем ужо подрочила в правительстве наивная
 
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Аноним (гость) 06-10-2018 12:16:17   #10 [ru]
Конечно нормальная, если считать нормой вовремя раздвигать ноги, учитывая что сейчас все правительство увеличивает свой пенис.
За нищету и безработицу никто никогда не ответит, прокуроры и следователи сами не безгрешны дай бог далее по этапу в Красноярск, да побыстрее. В Красноярске куда не зайдешь все с Кызыла, все родные следователи и прокуроры.

Дай бог Шойгу крепкого здоровья, самого крепкого, какое есть во Вселенной.
Отец его - ярый коммунист, он - ярый христианин, или кажется что христианин.
 
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Аноним (гость) 05-10-2018 12:46:17   #9 [ru]
Да, нормальная она, что вы взьелись в нее
 
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Аноним (гость) 05-10-2018 11:07:16   #8 [ru]
Такое единодушное презрение к Росовой у комментаторов что-то да означает.
 
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Аноним (гость) 04-10-2018 06:40:38   #7 [ru]
не слышал ранее вообще про это существо! Незаметная, значит бездеятельная! Или как говорят многие комментаторы пиздеятельная, им наверное виднее! Полностью согласен с №5! Пиздеятельная проститутка РФ - отлично звучит!
 
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Аноним (гость) 03-10-2018 18:00:13   #6 [com]
Видимо у Россовой климакс, не важно выглядит.
 
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Аноним (гость) 03-10-2018 17:07:38   #5 [ru]
Есть такое звание - Герой России (чем они занимаются - читайте в соседней статье). А пора бы вводить звание - Проститутка России. Пол значения не имеет. Вот где была бы интрига и жестокая конкуренция!
 
+2
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Аноним (гость) 03-10-2018 15:19:36   #4 [ru]
Уполномоченный по правам человека в Республике Тува Ольга Россова высказала свое отношение к публикации ИА Regnum «В Туве делают бизнес на «притеснении русских», где утверждается, что провокации на почве межнациональных отношений могут приносить материальный доход строительному магнату. По ее словам, необходимо серьезно осмыслить попытки использования в коммерческих целях ксенофобские выступления некоторых граждан республики.
Б/у Кольчиковой надо бы помолчать, если мозгов не хватает.
Никому не помогла реально, сидит и бесстыжая получает по самое не хочу.
 
+1
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Аноним (гость) 03-10-2018 09:57:07   #3 [ru]
Оля грешным местом работает и думает.
Оля Трах.
 
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