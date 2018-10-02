    Перекрёсток мнений

Аноним, 26-09-2018 #1[ru]

По сути, сентябрьская кампания в Хакасии объявила импичмент Шойгу. Жители соседнего региона показали Кремлю свое отношение к генералу-покровителю, хозяину трех областей и республик. Силовики под диктовку выходцам северной столицы не дали команде Шойгу привычно нарисовать итоги голосования. Согласовав использовать Педро Хакасии свой «авторитет», Шойгу и Президент получили сокрушительный и позорный удар перед мировым сообществом. Зима 2018-2019, с дорогущим тувинским углем даст еще большую ненависть земляков к звездному сыну и его маленькому другу...

Националист, 26-09-2018 #3[com]

Люди, которые пишут, что Единая Россия где-то там проиграла выборы, вы [чокнутые]? Что ЛДПР, что КПРФ – это та же самая контора под названием «Единая Россия».

Эрмак, 26-09-2018 #8[ru]

Да... Как посмотришь, что покупают сигареты ПОШТУЧНО, или как уголь уже не мешками, а ВЕДРАМИ, то сразу понимаешь, что Вы существуете в своей «сытой стране», а я почему-то вижу, как дети покупают «Ролтон». И сразу его начинают грызть... Вы в какой республике, области, крае живете? Может, на Севере, где нефть и Газ добывают?

Аноним, 26-09-2018 #13[ru]

В «Новой газете» №106 от 26 сентября в статье под названием «Что мы знаем о Тыве» Ш. Кара-оол самолично подтвердил, что мэр Ховалыг ему – не брат. Теперь Ховалыг может подать на «РИСК» в суд за клевету – ведь в каждом номере «РИСКА» писали, что он – «брат Кара-оола».

Аноним, 26-09-2018 #14[ru]

Туве пора бы просыпаться. Шайтан нам далеко не товарищ и не спасатель – он приносит большое зло каждому из нас, крышуя бандитов и казнокрадов. Он не созидатель, он разрушитель. В Хакасии общество поняло и дало отпор этому Шайтану. Будущий год – выборный год для Республики Тува... Всех призываю понять, что будущее Тувы, будущее наших детей и внуков – в наших руках! В этой связи пора объединятся всем здравомыслящим и активным людям. Готовиться к выборной кампании. Определять механизмы контроля и управления избирательных комиссий и участков по всей республике. Если мы будем вместе, то нечисть будет повержена. У них всё шатается. Компетентные органы уже собрали достаточно информации. Ждут только команд в ФАС. ЕСЛИ МЫ БУДЕМ АКТИВНЫ, то приближаем час Х для действий ФСБ. Вор должен сидеть в тюрьме!

Аноним, 27-09-2018 #19[ru]

Ховалыг В.Т., бывший министр имущественных отношений ооржаковского кабмина. Именно он совершенно за копейки помог приватизировать братьям Кара-оолам столичные торговые объекты. Таким образом водочная мафия занялась масштабной розничной торговлей. Но ключевые статьи доходов семья получала от оптово-розничной торговли водки и урожая улуг-хемских полей. Отсюда вывод: Ховалыг все-таки – близкий родственник главе Тувы. Просто так Тайыч никому добра не делает. Только за определенные мотивации в конвертиках. Рука руку моет!

Аноним, 27-09-2018 #20[com]

Даже если поверить Главе Тувы Кара-оолу, что мэр Ховалыг ему не брат, то что от этого изменится? Не всегда жулики и убийцы бывают братьями, только от этого их жертвам не легче. Ховалыга мэром Кызыла поставил и держит Кара-оол. И этого нам достаточно даже в том случае, если он ему не брат.

Аноним, 27-09-2018 #21[com]

Кара-оол специально поставил Ховалыга на Кызыл. И все понимают, зачем.

Аноним, 27-09-2018 #23[com]

Ну даже если представить, что Кара-оол и Ховалыг друг друга не знали до назначения второго мэром Кызыла, что от этого? Кара-оол, увидев, какой из него мэр, должен был эту лавочку прикрыть, однако послушный ему городской Хурал снова назначил Ховалыга мэром. И что, Кара-оол тут не причём? Не смешите меня.

Аноним, 27-09-2018 #25[com]

Кара-оол, правительство, Верховный Хурал, мэрия и городской Хурал – все они – одна шайка-лейка, сформированная Кара-оолами. И искать тут крайнего нет смысла. Выкинем из кресла Кара-оола – всем остальным крышка.

Аноним, 27-09-2018 #26[com]

Уберём Кара-оола – и Шойгу, как при Ооржаке, будет приезжать в Туву раз в 5 лет. Воздух будет чище, дышать будет свободнее.

Аноним, 27-09-2018 #28[com]

От этого Шайтана в Туве и Хакасии одни неприятности. В Хакасии ему дорога теперь заказана. То же самое нужно сделать и в Туве. Кара-оол до такой степени достал тувинцев, что прокатить Единую Россию на следующих выборах будет несложно. А там и Кара-оолу конец.

Аноним, 27-09-2018 #30[com]

У тувинцев нет единства. Каждый за себя. В этом проблема республики. Нет фигуры, которая бы всех устроила и объединила.

Аноним, 27-09-2018 #31[com]

Нужно время, и все, кто против Кара-оола, объединятся. Я – за Орус-оола.

Аноним, 27-09-2018 #32[ru]

31й, а чем вам не нравится Оюн?

Аноним, 27-09-2018 #33[com]

Оюн продался Кара-оолу, у них совместный сельхозбизнес – «пилят» бюджет. Так что ему веры уже нет – он за копейку удавится.

Аноним, 27-09-2018 #34[com]

Оюн сидит в засаде. Он ненавидит Кара-оола, который сломал ему и его родственникам жизни, сделал инвалидом его сестру Саяну. Он этого Кара-оолу никогда не простит, сколько бы бюджетных денег Кара-оол ему не дарил.

Аноним, 28-09-2018 #35[ru]

А сколько жизней и судеб загубил коротконогий урод? Будь будет проклят весь его род до 10 колена. Из рода в род.

Аноним, 26-09-2018 #1[ru]

Нравится мне, как жулье и ворье, не стесняясь, грабит народ. Не успели еще пенсии отнять, а уже награбленное делят. Эту кучку – чиновникам для повышения мотивации, эту – нефтяникам... Надо еще одну кучку не забыть – для полицаев, которые будут мочить несогласных.

Аноним, 27-09-2018 #2[ru]

Как всегда, ни одной светлой новости... Живем, как в темном королевстве, и никакого просвета!

Аноним, 27-09-2018 #3[ru]

В Минобрнауки министр распустил технический отдел, на его месте создал новый отдел или не понятно что, в котором работают новые специалисты, не разбирающиеся в деле. Даже, наверное, не отличают задвижки от вентиля, не то что паспорт готовности объекта в целом и паспорт готовности объекта по части теплоснабжения, тепломагистрали... Одним словом, делопроизводители, не понимающие, что передают, что пишут, отсюда и приписки. 100 % готовности объекта отопительному сезону. «Специалисты асы» Санчаа...

Аноним, 27-09-2018 #4[com]

В Туве зима всегда – неожиданность. А теперь ещё добавилась одна проблема – дико дорогой уголь. Спасибо Шойгу и Кара-оолу!

Аноним, 27-09-2018 #5[com]

Видимо, Дерипаска, Шойгу и Кара-оол наживаются на тувинском угле через кипрский оффшор. Негодяи! Всё им мало!

Националист, 26-09-2018 #2[com]

Фальшивая страна, фальшивая история, фальшивая церковь, фальшивое дворянство, фальшивое офицерство, фальшивые бизнесмены, фальшивые оборона с ракетами, фальшивый Рейхстаг, а теперь еще и Афон фальшивый будет. Только петух из навоза настоящий был. Но он растаял...

Аноним, 26-09-2018 #9[ru]

Шойгу заврался вконец. Четыре израильских истребителя прикрылись одним нашим самолётом!? Без системы опознавания «свой-чужой» ракета не взлетит!? Врун. А что ещё может бывший секретарь-комсомоль???

Аноним, 27-09-2018 #10[ru]

Последнее время власти РФ себя сильно опустили перед народом. Выборы показали, что протестные настроения россиян растут. Больно за Родину-Мать, она плачет...

Аноним, 27-09-2018 #11[ru]

Но где-то в колыбели уже улыбается младенец, будущий Емельян Пугачев! Уже слышен его звонкий детский смех!

Аноним, 27-09-2018 #15[com]

Шойгу, наверное, действительно в ПВО ничего не понимает, иначе бы такую муть не нёс. И Путина бы не подставлял.

Аноним, 27-09-2018 #16[ru]

Шойгу. Сколько зла и горя принёс людям. Нелюдь, проклят будь вместе с карликами навечно.

Аноним, 27-09-2018 #17[ru]

Генерал Рохлин отказался от звания Герой России, посчитав это позором в гражданской войне против Чечни. А Шойгу напялил на себя всё, что блестит, как павлин яркий, блестящий, самовлюблённый, даже медаль за перепись населения нацепил. ПОЗОР!

Аноним, 27-09-2018 #18[com]

Шайтан почти всегда врет. То с Боингом, то с фильмом про «наши вертолёты», то армией Пригожина, то с амфорами в Черном море, то с тигрицей из зоопарка. А Путину, видимо, это вранье нравится.

Аноним, 27-09-2018 #19[com]

А самому-то Шайтану не стыдно так врать?

Аноним, 27-09-2018 #20[com]

Откуда совесть у еврея, представляющегося то буддистом, то православным?

Аноним, 26-09-2018 #1[ru]

Ондар сожительствовал с родной сестрой судьи верховного суда А.Б., та ему родила детей, но он потом женился на другой родственнице ТСПЧ

Аноним, 26-09-2018 #2[ru]

Замом председателя назначен какой-то Эдуард Орешков. Значит, по доброй старой традиции главой будет тувинец.

Аноним, 26-09-2018 #3[ru]

Вы пишете про нечистоплотность и моральную деградацию большинства тувинских судей. Как вы считаете, судьями должны быть люди морально устойчивые, или они тоже живые люди? Судья Монгуш бросил свою семью и сына. Семья и ребенок долго страдали, очень страдают в настоящее время, и вы, наверное, правильно пишете про моральную деградацию.

Аноним, 27-09-2018 #6[com]

В моральном плане много вопросов к судьям всех уровней. Одна скрыла судимость близкого родственника и работает до сих пор, и это всем известно. Другой в Верховном суде скрыл преступление родного брата. Третья – побывала в ДТП. И Ондар В.К. эту ситуацию не исправит. Он сам такой же.

Аноним, 27-09-2018 #7[ru]

Как он может исправить ситуацию, если он сам совершил аварию и покалечил людей, а вместо него осудили невинных?

Аноним, 27-09-2018 #9[com]

Кого бы нам не поставили председателем ВС РТ, лучше не станет. Все они одним миром мазаны – подонки, служащие власти.

Аноним, 28-09-2018 #12[ru]

Привозные варяги прокуроры, следователи, фээсбэшники, полицаи не так страшны, как местные судьи. Вот где настоящая коррупция и зло.

Аноним, 26-09-2018 #1[ru]

Дела с образованием и наукой в нашей республике как никогда плохи. В руководстве – одни непрофессионалы. Когда уберут Санчаа Т.О.? Когда ей «стукнет» 65 лет в мае? Жалко, время будет упущено...

Аноним, 26-09-2018 #2[ru]

Пока читала, 2 раза чуть не описалась от смеха. И смех, и грех.

Аноним, 26-09-2018 #4[ru]

Карлик, отрасти усики, как генерал-гинеколог. Вот это будет юморина так юморина. Карлик с усами. Шойга если прикажет – он и отрастит, ха-ха-ха, усатый Карлик.

Аноним, 26-09-2018 #6[ru]

Надо, значит надо! Это же все для народа!

Аноним, 26-09-2018 #8[ru]

Зачем в Тыве вообще Правительство, народу то чуть больше 300 тыс. чел., очень много уехали, спасая себя и своих детей от карликовских бандюганов. В принципе вся Тыва – это небольшой квартал в городе миллионнике, хватило бы одного толкового менеджера или главы, и все...

Аноним, 26-09-2018 #9[ru]

С образованием в Тыве плохо, ниже плинтуса, дальше не куда! Надо менять всех в министерстве образования. Там все по знакомству, кумовству, родству.

Аноним, 26-09-2018 #10[ru]

Когда публичный дом перестает приносить прибыль, то меняют девочек, а не двигают кровати. Пора бы и у нас сменить главную бесполезную «девочку».

Аноним, 27-09-2018 #15[ru]

Проклятие Тывы – Шойгу. Под его крышей расцветает карликовская мафия – нажраться они не смогут никогда. Уже недвижимости по всему миру, уже внуков обеспечили по самое нехочу, но надо же всех любовниц обеспечить и их детей! Пусть все эти твари шайтановские, карликовские захлебнутся народной кровью. И их поганные собаки-агенты. Мы вас всех знаем.

Аноним, 27-09-2018 #18[com]

Карлик любит, чтобы его слушали. Так что ему надо больше чиновников. Солидно – столько министерств в республике!

Аноним, 27-09-2018 #19[com]

Убогий человек, Ваш Карлик. Что с него взять?

Аноним, 27-09-2018 #20[com]

Да он не то что министерствами, собственной женой управлять не в состоянии!

Аноним, 27-09-2018 #21[ru]

Шаржик к заметке замечательный. У Карлика выкидыш от Шой.уя.

Аноним, 28-09-2018 #23[ru]

Скудоумие, чванство, страх и жадность – вот начальство карлика.