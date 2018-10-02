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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 39, 2 октября / Перекрёсток мнений
   
 
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№39, 2 октября 2018 года.

    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Обвал власти в России. Что дальше?

Аноним, 26-09-2018 #1[ru]

По сути, сентябрьская кампания в Хакасии объявила импичмент Шойгу. Жители соседнего региона показали Кремлю свое отношение к генералу-покровителю, хозяину трех областей и республик. Силовики под диктовку выходцам северной столицы не дали команде Шойгу привычно нарисовать итоги голосования. Согласовав использовать Педро Хакасии свой «авторитет», Шойгу и Президент получили сокрушительный и позорный удар перед мировым сообществом. Зима 2018-2019, с дорогущим тувинским углем даст еще большую ненависть земляков к звездному сыну и его маленькому другу...

Националист, 26-09-2018 #3[com]

Люди, которые пишут, что Единая Россия где-то там проиграла выборы, вы [чокнутые]? Что ЛДПР, что КПРФ – это та же самая контора под названием «Единая Россия».

Эрмак, 26-09-2018 #8[ru]

Да... Как посмотришь, что покупают сигареты ПОШТУЧНО, или как уголь уже не мешками, а ВЕДРАМИ, то сразу понимаешь, что Вы существуете в своей «сытой стране», а я почему-то вижу, как дети покупают «Ролтон». И сразу его начинают грызть... Вы в какой республике, области, крае живете? Может, на Севере, где нефть и Газ добывают?

Аноним, 26-09-2018 #13[ru]

В «Новой газете» №106 от 26 сентября в статье под названием «Что мы знаем о Тыве» Ш. Кара-оол самолично подтвердил, что мэр Ховалыг ему – не брат. Теперь Ховалыг может подать на «РИСК» в суд за клевету – ведь в каждом номере «РИСКА» писали, что он – «брат Кара-оола».

Аноним, 26-09-2018 #14[ru]

Туве пора бы просыпаться. Шайтан нам далеко не товарищ и не спасатель – он приносит большое зло каждому из нас, крышуя бандитов и казнокрадов. Он не созидатель, он разрушитель. В Хакасии общество поняло и дало отпор этому Шайтану. Будущий год – выборный год для Республики Тува... Всех призываю понять, что будущее Тувы, будущее наших детей и внуков – в наших руках! В этой связи пора объединятся всем здравомыслящим и активным людям. Готовиться к выборной кампании. Определять механизмы контроля и управления избирательных комиссий и участков по всей республике. Если мы будем вместе, то нечисть будет повержена. У них всё шатается. Компетентные органы уже собрали достаточно информации. Ждут только команд в ФАС. ЕСЛИ МЫ БУДЕМ АКТИВНЫ, то приближаем час Х для действий ФСБ. Вор должен сидеть в тюрьме!

Аноним, 27-09-2018 #19[ru]

Ховалыг В.Т., бывший министр имущественных отношений ооржаковского кабмина. Именно он совершенно за копейки помог приватизировать братьям Кара-оолам столичные торговые объекты. Таким образом водочная мафия занялась масштабной розничной торговлей. Но ключевые статьи доходов семья получала от оптово-розничной торговли водки и урожая улуг-хемских полей. Отсюда вывод: Ховалыг все-таки – близкий родственник главе Тувы. Просто так Тайыч никому добра не делает. Только за определенные мотивации в конвертиках. Рука руку моет!

Аноним, 27-09-2018 #20[com]

Даже если поверить Главе Тувы Кара-оолу, что мэр Ховалыг ему не брат, то что от этого изменится? Не всегда жулики и убийцы бывают братьями, только от этого их жертвам не легче. Ховалыга мэром Кызыла поставил и держит Кара-оол. И этого нам достаточно даже в том случае, если он ему не брат.

Аноним, 27-09-2018 #21[com]

Кара-оол специально поставил Ховалыга на Кызыл. И все понимают, зачем.

Аноним, 27-09-2018 #23[com]

Ну даже если представить, что Кара-оол и Ховалыг друг друга не знали до назначения второго мэром Кызыла, что от этого? Кара-оол, увидев, какой из него мэр, должен был эту лавочку прикрыть, однако послушный ему городской Хурал снова назначил Ховалыга мэром. И что, Кара-оол тут не причём? Не смешите меня.

Аноним, 27-09-2018 #25[com]

Кара-оол, правительство, Верховный Хурал, мэрия и городской Хурал – все они – одна шайка-лейка, сформированная Кара-оолами. И искать тут крайнего нет смысла. Выкинем из кресла Кара-оола – всем остальным крышка.

Аноним, 27-09-2018 #26[com]

Уберём Кара-оола – и Шойгу, как при Ооржаке, будет приезжать в Туву раз в 5 лет. Воздух будет чище, дышать будет свободнее.

Аноним, 27-09-2018 #28[com]

От этого Шайтана в Туве и Хакасии одни неприятности. В Хакасии ему дорога теперь заказана. То же самое нужно сделать и в Туве. Кара-оол до такой степени достал тувинцев, что прокатить Единую Россию на следующих выборах будет несложно. А там и Кара-оолу конец.

Аноним, 27-09-2018 #30[com]

У тувинцев нет единства. Каждый за себя. В этом проблема республики. Нет фигуры, которая бы всех устроила и объединила.

Аноним, 27-09-2018 #31[com]

Нужно время, и все, кто против Кара-оола, объединятся. Я – за Орус-оола.

Аноним, 27-09-2018 #32[ru]

31й, а чем вам не нравится Оюн?

Аноним, 27-09-2018 #33[com]

Оюн продался Кара-оолу, у них совместный сельхозбизнес – «пилят» бюджет. Так что ему веры уже нет – он за копейку удавится.

Аноним, 27-09-2018 #34[com]

Оюн сидит в засаде. Он ненавидит Кара-оола, который сломал ему и его родственникам жизни, сделал инвалидом его сестру Саяну. Он этого Кара-оолу никогда не простит, сколько бы бюджетных денег Кара-оол ему не дарил.

Аноним, 28-09-2018 #35[ru]

А сколько жизней и судеб загубил коротконогий урод? Будь будет проклят весь его род до 10 колена. Из рода в род.

Коротко

Аноним, 26-09-2018 #1[ru]

Нравится мне, как жулье и ворье, не стесняясь, грабит народ. Не успели еще пенсии отнять, а уже награбленное делят. Эту кучку – чиновникам для повышения мотивации, эту – нефтяникам... Надо еще одну кучку не забыть – для полицаев, которые будут мочить несогласных.

Аноним, 27-09-2018 #2[ru]

Как всегда, ни одной светлой новости... Живем, как в темном королевстве, и никакого просвета!

Обзор прессы

Аноним, 27-09-2018 #3[ru]

В Минобрнауки министр распустил технический отдел, на его месте создал новый отдел или не понятно что, в котором работают новые специалисты, не разбирающиеся в деле. Даже, наверное, не отличают задвижки от вентиля, не то что паспорт готовности объекта в целом и паспорт готовности объекта по части теплоснабжения, тепломагистрали... Одним словом, делопроизводители, не понимающие, что передают, что пишут, отсюда и приписки. 100 % готовности объекта отопительному сезону. «Специалисты асы» Санчаа...

Аноним, 27-09-2018 #4[com]

В Туве зима всегда – неожиданность. А теперь ещё добавилась одна проблема – дико дорогой уголь. Спасибо Шойгу и Кара-оолу!

Аноним, 27-09-2018 #5[com]

Видимо, Дерипаска, Шойгу и Кара-оол наживаются на тувинском угле через кипрский оффшор. Негодяи! Всё им мало!

Когда пироги печёт сапожник

Националист, 26-09-2018 #2[com]

Фальшивая страна, фальшивая история, фальшивая церковь, фальшивое дворянство, фальшивое офицерство, фальшивые бизнесмены, фальшивые оборона с ракетами, фальшивый Рейхстаг, а теперь еще и Афон фальшивый будет. Только петух из навоза настоящий был. Но он растаял...

Аноним, 26-09-2018 #9[ru]

Шойгу заврался вконец. Четыре израильских истребителя прикрылись одним нашим самолётом!? Без системы опознавания «свой-чужой» ракета не взлетит!? Врун. А что ещё может бывший секретарь-комсомоль???

Аноним, 27-09-2018 #10[ru]

Последнее время власти РФ себя сильно опустили перед народом. Выборы показали, что протестные настроения россиян растут. Больно за Родину-Мать, она плачет...

Аноним, 27-09-2018 #11[ru]

Но где-то в колыбели уже улыбается младенец, будущий Емельян Пугачев! Уже слышен его звонкий детский смех!

Аноним, 27-09-2018 #15[com]

Шойгу, наверное, действительно в ПВО ничего не понимает, иначе бы такую муть не нёс. И Путина бы не подставлял.

Аноним, 27-09-2018 #16[ru]

Шойгу. Сколько зла и горя принёс людям. Нелюдь, проклят будь вместе с карликами навечно.

Аноним, 27-09-2018 #17[ru]

Генерал Рохлин отказался от звания Герой России, посчитав это позором в гражданской войне против Чечни. А Шойгу напялил на себя всё, что блестит, как павлин яркий, блестящий, самовлюблённый, даже медаль за перепись населения нацепил. ПОЗОР!

Аноним, 27-09-2018 #18[com]

Шайтан почти всегда врет. То с Боингом, то с фильмом про «наши вертолёты», то армией Пригожина, то с амфорами в Черном море, то с тигрицей из зоопарка. А Путину, видимо, это вранье нравится.

Аноним, 27-09-2018 #19[com]

А самому-то Шайтану не стыдно так врать?

Аноним, 27-09-2018 #20[com]

Откуда совесть у еврея, представляющегося то буддистом, то православным?

Порочность тувинской судебной системы

Аноним, 26-09-2018 #1[ru]

Ондар сожительствовал с родной сестрой судьи верховного суда А.Б., та ему родила детей, но он потом женился на другой родственнице ТСПЧ

Аноним, 26-09-2018 #2[ru]

Замом председателя назначен какой-то Эдуард Орешков. Значит, по доброй старой традиции главой будет тувинец.

Аноним, 26-09-2018 #3[ru]

Вы пишете про нечистоплотность и моральную деградацию большинства тувинских судей. Как вы считаете, судьями должны быть люди морально устойчивые, или они тоже живые люди? Судья Монгуш бросил свою семью и сына. Семья и ребенок долго страдали, очень страдают в настоящее время, и вы, наверное, правильно пишете про моральную деградацию.

Аноним, 27-09-2018 #6[com]

В моральном плане много вопросов к судьям всех уровней. Одна скрыла судимость близкого родственника и работает до сих пор, и это всем известно. Другой в Верховном суде скрыл преступление родного брата. Третья – побывала в ДТП. И Ондар В.К. эту ситуацию не исправит. Он сам такой же.

Аноним, 27-09-2018 #7[ru]

Как он может исправить ситуацию, если он сам совершил аварию и покалечил людей, а вместо него осудили невинных?

Аноним, 27-09-2018 #9[com]

Кого бы нам не поставили председателем ВС РТ, лучше не станет. Все они одним миром мазаны – подонки, служащие власти.

Аноним, 28-09-2018 #12[ru]

Привозные варяги прокуроры, следователи, фээсбэшники, полицаи не так страшны, как местные судьи. Вот где настоящая коррупция и зло.

Больше министерств – больше лизоблюдов

Аноним, 26-09-2018 #1[ru]

Дела с образованием и наукой в нашей республике как никогда плохи. В руководстве – одни непрофессионалы. Когда уберут Санчаа Т.О.? Когда ей «стукнет» 65 лет в мае? Жалко, время будет упущено...

Аноним, 26-09-2018 #2[ru]

Пока читала, 2 раза чуть не описалась от смеха. И смех, и грех.

Аноним, 26-09-2018 #4[ru]

Карлик, отрасти усики, как генерал-гинеколог. Вот это будет юморина так юморина. Карлик с усами. Шойга если прикажет – он и отрастит, ха-ха-ха, усатый Карлик.

Аноним, 26-09-2018 #6[ru]

Надо, значит надо! Это же все для народа!

Аноним, 26-09-2018 #8[ru]

Зачем в Тыве вообще Правительство, народу то чуть больше 300 тыс. чел., очень много уехали, спасая себя и своих детей от карликовских бандюганов. В принципе вся Тыва – это небольшой квартал в городе миллионнике, хватило бы одного толкового менеджера или главы, и все...

Аноним, 26-09-2018 #9[ru]

С образованием в Тыве плохо, ниже плинтуса, дальше не куда! Надо менять всех в министерстве образования. Там все по знакомству, кумовству, родству.

Аноним, 26-09-2018 #10[ru]

Когда публичный дом перестает приносить прибыль, то меняют девочек, а не двигают кровати. Пора бы и у нас сменить главную бесполезную «девочку».

Аноним, 27-09-2018 #15[ru]

Проклятие Тывы – Шойгу. Под его крышей расцветает карликовская мафия – нажраться они не смогут никогда. Уже недвижимости по всему миру, уже внуков обеспечили по самое нехочу, но надо же всех любовниц обеспечить и их детей! Пусть все эти твари шайтановские, карликовские захлебнутся народной кровью. И их поганные собаки-агенты. Мы вас всех знаем.

Аноним, 27-09-2018 #18[com]

Карлик любит, чтобы его слушали. Так что ему надо больше чиновников. Солидно – столько министерств в республике!

Аноним, 27-09-2018 #19[com]

Убогий человек, Ваш Карлик. Что с него взять?

Аноним, 27-09-2018 #20[com]

Да он не то что министерствами, собственной женой управлять не в состоянии!

Аноним, 27-09-2018 #21[ru]

Шаржик к заметке замечательный. У Карлика выкидыш от Шой.уя.

Аноним, 28-09-2018 #23[ru]

Скудоумие, чванство, страх и жадность – вот начальство карлика.

(прочитано 640 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7578.html
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<< Комментарии к статье (Всего: 10) >>
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Аноним (гость) 06-10-2018 20:29:20   #10 [ru]
Да не провал власти, а создание иллюзии честных выборов (без выбора).
Лапша для электората.
 
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Аноним (гость) 06-10-2018 12:11:04   #9 [ru]
БЕС-Путний давно издевается над своим народом, столько красивых бумаг нарисовал, а цена этим бумагам ноль, даже печку не растопишь.
 
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Аноним (гость) 05-10-2018 18:08:57   #8 [ru]
Индия готова подписать контракт на поставку пяти комплектов системы С-400. Контракт может быть подписан в начале октября в присутствии Путина, который прибывает в Индию в официальным визитом. Правда, есть некоторые нюансы, о которых российские СМИ пока не сообщают. На покупку С-400 Индии будет выдан кредит в размере полутора миллиардов долларов под сиротские 1,2 процента годовых сроком на 20 лет. Возврат кредита будет происходить не в денежной форме, а поставками пальмового масла. Уж с чем-чем, а с пальмами в Индии все хорошо. Натурпродукт.

кто из простых смертных может получить такой кредит и второй вопрос -а кто за такой бизнес заплатит- догадываетесь
 
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Националист (гость) 05-10-2018 04:25:07   #7 [ru]
СерпомПо
Маразм поправкой не вылечить

Пресс-секретарь Песков говорит, что внесенный Путиным законопроект о смягчении 282-й статьи УК призван «исправить проявления маразма».

Ничего исправить невозможно.

Суть дела в ином.

Законами, поправками в законы деятельность российских властей не регулируется, равно как и их репрессивных приложений в виде следствия, прокуратуры, центров «Э», «Бэ», «Мэ» и т.п. Например, начальник Росгвардии Золотов выступает в интернете с угрозами в адрес Навального и никакой закон к нему не применяется, никакого экстремизма в этом прокуроры и следователи не видят.

Это и есть маразм в двадцать первом веке - жить по понятиям.

Значение в России имеет только сохранение власти и доходов от власти, а закон – промокашка. Он всегда применяется властями так, как им удобно.

Если же неудобно, то власти его вовсе не применяют – как показала последняя история с реакций прокуратуры на выявленные «Голосом» приписки в 80 тысяч голосов на выборах президента в марте 2018 года. Даже и проверку отказались проводить, хотя им в нос сунули доказательства преступления.

Нет большего нарушителя закона в России, чем российские власти. Они дадут сто очков вперед любому гражданину.

Вот и поправки Путина. Что это? Вся современная кампания властей против лайков и репостов имеет одну цель – подавить возмущение людей низким уровнем жизни, ухудшением уровня жизни на фоне невероятного обогащения правителей.

Причина лайков и репостов, призывов сменить власти в России в окончательном уничтожении Путиным и его подчиненными выборов на всех уровнях, в превращении государственных СМИ в пропаганду, в откровенном пренебрежении социальными и другими естественными правами людей. В глухоте правящего класса, наконец. В его наглости, бессовестности. В лицемерии.

Никакой «экстремизм» не имел бы в России места при свободных выборах, свободе слова, сменяемости властей и возможностях для граждан участвовать в политической жизни своей страны, самим определять ее судьбу.

Старческая, маразматическая «вертикаль», путинская государственная машина, давно зашедшая в тупик, совершенно выродилась (в губернаторах - охранники президента!).

Вместо того, чтобы принимать решения о коренной смене порядков в стране, заняться тем, чтобы предотвратить социальный взрыв, социальную революцию, власть обратилась к репрессиям.

Взамен серьезных решений, она предлагает наивные мелочи, вроде поправок к статье 282.

Эти его поправки отлично показывают уровень понимания происходящего в стране. Дом горит, а главный озабочен тем, чтобы погасить спичку....
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Аноним (гость) 04-10-2018 05:09:09   #6 [ru]
Вас грабят, а Вы ГОЛОСУЙТЕ,ГОЛОСУЙТЕ за клоуна-шизика маразматика селфищика Караоолу и дебильных его депутатов, что в республиканском парламенте, что в городском социально пониженной патриотичностью Пропадать будете Ваш Карлик. Что с него взять?
 
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Аноним (гость) 03-10-2018 18:27:38   #5 [com]
Меня интересует, чем топит свой домище Кара-оол?Не вижу чёрного дыма зимой над его крышей?
 
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Аноним (гость) 03-10-2018 12:30:53   #4 [ru]
Добрый день. Прав №3. Поздно спохватились за дорогой уголь. Вернее это только брюзжание Никто не подает голоса против разграбление тувинской земли и тувинцев. Как зиму переживем? Тоже боитесь свой голос поднять, мол. за это вас с работы снимут, детей не возьмут на работу? Жалкие вы люди... Тогда замерзайте в своих домах, а дети ваши в холодных, плохо отапливаемых школах, садиках, в больницах и в домах культуры. Тем временем посмотрите в Кызыле, зайдите в министерства. ведомства и др. где "работают" наши чиновники - они весь день от жары открывают двери, раздеваются чуть ли не до гола и ходят между кабинетами со стаканами кофе! Во жируют! Конечно им мороз не страшен. А в районах из-за нехватки денег на отопление (им мало дают денег, а потом еще и воруют сами уголь) люди мерзнут. Никому до этого нет дела.Какие депутаты, правозащитники,писатели, журналисты - слабо им защитить свой мерзнущий народ! Дорогой уголь, который раньше ничего не стоил для тувинцев и валялся в земле, теперь поставит крест "гордому тувинскому народу"- потомкам Субедея!?
 
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Аноним (гость) 03-10-2018 11:32:02   #3 [ru]
Про дико дорогой уголь в Туве. К вашему сведению - этот уголь такой уже последние 10 лет. С 01.01. 2019 будет он еще дороже: традиционно, ежегодно на 7-8%, потому что пришел новый год, плюс к этому будет рост из-за повышения НДС с 18% до 20% ! Сейчас уже на трассе наши доблестные предприниматели торгуют им за 3200 рэ за тонну, а за мешок "тувинский" - 250 рэ. Пропадать будем вместе братцы-тувинцы? Тем более до пенсии нам теперь не дожить! Спасибо партии единой, родной!
 
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Националист (гость) 03-10-2018 10:13:07   #2 [ru]
Готов ли Запад умереть за Нарву? Этот вопрос приписывают Путину с его атомным шантажем. Также зловеще выглядит фраза Путина: "Зачем на МИР, если в ней не будет России". Не он ли является большой угрозой не только для самой России, но и всего ЧЕЛОВЕЧЕСТВА???

А готовы ли сами русские матери, что бы их дети умирали за Нарву, за Путина?! Судя по потерям в Сирии, что ГОТОВЫ! Видно готовы нарожать еще, по приказу скрепоносца. Кстати, кто не в курсе - все данные о погибших русских военных засекречены.
Прочтите статью Андрея Пионтковского "Поверит ли Путин тексту новой военной доктрины НАТО?" rusmonitor.com
 
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Националист (гость) 03-10-2018 08:05:17   #1 [ru]
Уважаемые и не очень граждане РФ. А так же личности без флага, гимна и национального танца, которые, сидя по заграницам, сладко спят и сытно кушая, гадят на все, что имеют, восхваляя то, от чего сбежали.
Последние события заставили меня таки среагировать и обратиться к вам с просьбой – не борзейте.
Вы, власти, можете и дальше рассказывать о вашем величии.
Вы, народ, можете и дальше хавать эту херню.
Лучшим и самым откровенным символом вашего величия в последние годы стал российский самолет, сбитый российской ракетой, которой (скорее всего) управлял российский оператор в небе над Сирией, то есть, очень далеко от вашей земли. И вина за это возложена на Израиль.
Господа, я просто шизею от вашей тупости и призываю вас ошизеть вместе со мной, но призадумавшись над несколькими вещами.

Первое.
Да, 15 погибших жалко и очень. Но судя по тому, что их как мясо привезли в страну и в мешках пораздавали родне – здесь их жалеют гораздо сильнее, чем дома. Или я что пропустил? Был траур? Торжественные похороны? Тварь плешивая, опустив голову, скрипнула зубами? Нет. А посему не орите.

Второе.
Цена этим мертвым для вашей власти гораздо выше, чем живым. За мертвых ваша страна наварила как минимум 900,000,000 от продажи С-300.
Далее. Чего это вы там буйно разорались на тему – надо ответить. Кому? Западу?
Убогие. Вы реально думаете, что ваши хозяева будут всех нас гасить за вашу идею? Ха-ха вам. Да у них давно все здесь. Бабки, жены, любовницы, дети. Дома и машины. Бизнесы. Они даже триперы свои здесь лечат. Да они и ваших детей на убой отправят, но обязательно на этом наварятся. www.facebook.com...
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ВВС Израиля пообещали отомстить за российских лётчиков и полностью уничтожить ПВО Сирии.

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