С «кыштагом» в голове далеко не поедешь

Я до сих пор не услышал от Шолбана Валерьевича Кара-оола про такое отношение к коррупции в своём регионе, как он руководит на этом видео («Аппаратное совещание_Кыштаг для молодой семьи-2018» – ред.). Ведь главная причина промышленного и экономического спада нашего региона лежит именно в этом. Также к таким негативным факторам экономического спада относятся тайные сговоры под названием «услуга за услугу» между сотрудниками кожуунных Администраций, избиркомом и сельских поселений. Их же кумовство с давних пор опередило смысл о развитии. Те же связи и взятки при принятии на важные рабочие места.

К чему эти многоуровневые внеплановые проверки, если госсредства миллиардами пропадают, растворяясь в неизвестности. Это всё квалифицируется как коррупция. А молчание и содействие отобранных депутатов в сельских поселениях стало главной причиной скрытия фактов коррупции и подобных преступлений всего кожууна. Про результативность влияния партийных структур по отношению к этой проблеме я вообще молчу – система продажна.

Несмотря на это, почему до сих пор председатель, главный регулятор политической системы Тувы Шолбан Валерьевич Кара-оол, не проводит такое же аппаратное совещание в таком же темпе, как показано на этом видео? В чём секрет его десятилетнего молчания по отношению к этой проблеме?

Знаю: не поборов коррупцию, в Туве никакое развитие невозможно. Но даже если не он, то где позитивные результаты принятия решений по этой же проблеме их многочисленных, многоуровневых подчинённых, Мергена Ооржака? Отсюда и понятно их глубоко искреннее отношение к своему региону. Не «Кыштаг» важен народу, а реальное соблюдение правопорядка в регионе, где сегодня каждый ворует. Может быть, и без кыштага обойдёмся, только если с привозом спирта и коррупцией справимся. Потому что социально-экономический подъём и рост промышленности определяется не единым «Кыштагом в селе», где и так конкурсный отбор наглядно сфальсифицирован. Стоимость недостроя маленького кыштага разве сравнишь с украденными миллиардами строительных программ Тувы? Когда дома сирот и переселенцев и так превращены в долгострои. Так что, хочешь дальше молчать по этому поводу?

Айдын Саая