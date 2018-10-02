Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Буддийский храм “Цэчэнлинг”. Раздел: Родной край
Комментариев: 8
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 77
User Пользователей: 1

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 37
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 39, 2 октября / С «кыштагом» в голове далеко не поедешь
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№39, 2 октября 2018 года.

    Нам пишут
Нам пишут

С «кыштагом» в голове далеко не поедешь

Я до сих пор не услышал от Шолбана Валерьевича Кара-оола про такое отношение к коррупции в своём регионе, как он руководит на этом видео («Аппаратное совещание_Кыштаг для молодой семьи-2018» – ред.). Ведь главная причина промышленного и экономического спада нашего региона лежит именно в этом. Также к таким негативным факторам экономического спада относятся тайные сговоры под названием «услуга за услугу» между сотрудниками кожуунных Администраций, избиркомом и сельских поселений. Их же кумовство с давних пор опередило смысл о развитии. Те же связи и взятки при принятии на важные рабочие места.

К чему эти многоуровневые внеплановые проверки, если госсредства миллиардами пропадают, растворяясь в неизвестности. Это всё квалифицируется как коррупция. А молчание и содействие отобранных депутатов в сельских поселениях стало главной причиной скрытия фактов коррупции и подобных преступлений всего кожууна. Про результативность влияния партийных структур по отношению к этой проблеме я вообще молчу – система продажна.

Несмотря на это, почему до сих пор председатель, главный регулятор политической системы Тувы Шолбан Валерьевич Кара-оол, не проводит такое же аппаратное совещание в таком же темпе, как показано на этом видео? В чём секрет его десятилетнего молчания по отношению к этой проблеме?

Знаю: не поборов коррупцию, в Туве никакое развитие невозможно. Но даже если не он, то где позитивные результаты принятия решений по этой же проблеме их многочисленных, многоуровневых подчинённых, Мергена Ооржака? Отсюда и понятно их глубоко искреннее отношение к своему региону. Не «Кыштаг» важен народу, а реальное соблюдение правопорядка в регионе, где сегодня каждый ворует. Может быть, и без кыштага обойдёмся, только если с привозом спирта и коррупцией справимся. Потому что социально-экономический подъём и рост промышленности определяется не единым «Кыштагом в селе», где и так конкурсный отбор наглядно сфальсифицирован. Стоимость недостроя маленького кыштага разве сравнишь с украденными миллиардами строительных программ Тувы? Когда дома сирот и переселенцев и так превращены в долгострои. Так что, хочешь дальше молчать по этому поводу?

Айдын Саая

(прочитано 549 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7575.html
+20

<< Комментарии к статье (Всего: 3) >>
Система определила вас как робота. Если это не так, сообщите администрации.

avatar
Аноним (гость) 03-10-2018 18:23:02   #3 [com]
2ой,ВЫ ЧТО! ,КШВ СЫНА В ЯПОНИИ ТО ЛИ В САМУРАИ, ТО ЛИ В СУМОИСТЫ ГОТОВИТ В НОВОСТЯХ ПИШУТ. ЕГО САМОГО ВРОДЕ НЕ ВЗЯЛИ ГОВОРЯТ, В ТЕАТР КАБУКИ ГЕЙШЕЙ ТОЛЬКО ПРЕДЛОЖИЛИ. ЯПОНЦЫ ЕЩЁ ТЕ ИЗВРАЩЕНЦЫ.
 
+4
avatar
Аноним (гость) 03-10-2018 08:23:19   #2 [ru]
а чего дети карликов кыштагом не занимаются, пусть по молодецки поднимают сельское хозяйство в Тыве, жить на награбленное в Москве и Англии каждый сможет, а ты заработай, попробуй.
 
+5
avatar
Аноним (гость) 03-10-2018 07:32:06   #1 [ru]
Шойгу - Кара-оол - беда
 
0
Остальные материалы номера 39:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» Альтернативная Стратегия развития Тувы (№17, 1 мая)
» Почему правительственная Стратегия не способна решить нынешние острые социально-экономические вопросы? (№16, 24 апреля)
» Возможно ли в Туве развитие? (№49, 12 декабря)
Материал входит в раздел тематического архива:
 
   

ВВС Израиля пообещали отомстить за российских лётчиков и полностью уничтожить ПВО Сирии.

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank