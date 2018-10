Хопуя хапает

Аноним (гость) 07-10-2018 04:27:59 #9 [ru] Почему Килижековым не занимается прокуратура и СК РФ? +3 Аноним (гость) 04-10-2018 20:19:04 #8 [com] Большой хер всему голова, даже главе☝️ 0 Аноним (гость) 04-10-2018 20:16:44 #7 [com] Чабанскую превратили в колхоз, хороших специалистов уже нет, только пидор х*и удлиняет бегает и какие-то деревенщины шастают. Кстати,выходит у всех членов нашего правительста члены по пол метра?Ни у кого походка не изменилась? +2 Аноним (гость) 04-10-2018 07:38:52 #6 [ru] РФ - российский феодализм +2 Аноним (гость) 03-10-2018 18:46:34 #5 [com] А правда что главный врач Чабанской больницы Дёгтя рёва МВ.стала депутатом благодаря удачной операции по увеличению половых органов главе республики на 7см? Не зря в этой больнице работает врач с золотыми руками Карпенко АИ.С такими способностями он и его руководитель далеко пойдут.Нужным людям, нужные сантиметры. +2 Аноним (гость) 03-10-2018 18:14:18 #4 [com] Хитрый хакас Килижешеков сперва на липовых поставках медикаментов заработал на домик в Швейцарии, а теперь Хопуя добивает. Про хенерала-гинеколога вообще писать нет слов. +2 Аноним (гость) 03-10-2018 16:56:55 #3 [ru] Денег на новые дворцы и мерседесы не хватает! Отнеситесь с пониманием! +2 Аноним (гость) 03-10-2018 16:12:43 #2 [ru] Понижение зарплат произошло во всех учреждениях Минздрава. При чём здесь Хопуя? Может лучше в Минздраве спросить почему идёт снижение . Там все умные. Интересно ,на сколько себе снизили, хотя и ежу понятно на сколько. 0 Аноним (гость) 03-10-2018 07:27:50 #1 [ru] Это во всех больницах, прокурор проснись +3