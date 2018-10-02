Хопуя хапает

У нас этот вопрос стал просто надоевшим и наболевшим. Всё дело в том, что с приходом этого нового заведующего нашей Центральной больницы Кызылского кожууна Мочурга Сергеевича, стимулирующие выплаты понизили на 60%. Раньше мы получали 6 тысяч, а по решению нового заведующего мы стали получать 2 тысячи рублей. Ну, это же для нас унизительно. Разве мы такое заслужили?

Причём, мы неоднократно поднимали этот вопрос на каждом совещании, приглашая туда гостей из Правительства Тувы, Счётной палаты и Налоговой. Но при каждом таком совещании руководство нашего кожууна прямо перед всем медперсоналом больницы отвечали, что «размеры таких выплат исключительно зависят только от рассмотрения руководителя организации, никакая Ваша прокуратура, инспекция вам не поможет». Но почему-то там среди присяжных гостей заместители правительства Тувы по соц. политике и экономисты, бухгалтера все молчали. Говорят, что все эти стимулирующие выплаты утвердил Путин, и размер этой суммы не должно понижаться 50% МРОТ.

А потом оказалось, что этот Мочурга – самый близкий родственник и друг Хопуя Шолбана. Они вместе работали в перинатальном Центре. И, как выяснилось, во время управления с Хопуёй на этом Центре, точно также понижались размеры стимулирующих выплат всего медперсонала. Получается, его друг Мочурга тоже перенял опыт старого друга.

Прошу вас, кто может, передайте, пожалуйста, этот вопрос в Москву для полного рассмотрения. А если мы начнём вести себя против руководства кожууна, нас сразу уволят. А там и наши дети будут голодать, останутся без детсада. Ну, сами знаете, такое мы прошли, повторяться не будем. И так рабочие места нами куплены не дёшево, и все – за кредиты.