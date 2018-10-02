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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 39, 2 октября / Хопуя хапает
   
 
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№39, 2 октября 2018 года.

    Нам пишут
Нам пишут

Хопуя хапает

У нас этот вопрос стал просто надоевшим и наболевшим. Всё дело в том, что с приходом этого нового заведующего нашей Центральной больницы Кызылского кожууна Мочурга Сергеевича, стимулирующие выплаты понизили на 60%. Раньше мы получали 6 тысяч, а по решению нового заведующего мы стали получать 2 тысячи рублей. Ну, это же для нас унизительно. Разве мы такое заслужили?

Причём, мы неоднократно поднимали этот вопрос на каждом совещании, приглашая туда гостей из Правительства Тувы, Счётной палаты и Налоговой. Но при каждом таком совещании руководство нашего кожууна прямо перед всем медперсоналом больницы отвечали, что «размеры таких выплат исключительно зависят только от рассмотрения руководителя организации, никакая Ваша прокуратура, инспекция вам не поможет». Но почему-то там среди присяжных гостей заместители правительства Тувы по соц. политике и экономисты, бухгалтера все молчали. Говорят, что все эти стимулирующие выплаты утвердил Путин, и размер этой суммы не должно понижаться 50% МРОТ.

А потом оказалось, что этот Мочурга – самый близкий родственник и друг Хопуя Шолбана. Они вместе работали в перинатальном Центре. И, как выяснилось, во время управления с Хопуёй на этом Центре, точно также понижались размеры стимулирующих выплат всего медперсонала. Получается, его друг Мочурга тоже перенял опыт старого друга.

Прошу вас, кто может, передайте, пожалуйста, этот вопрос в Москву для полного рассмотрения. А если мы начнём вести себя против руководства кожууна, нас сразу уволят. А там и наши дети будут голодать, останутся без детсада. Ну, сами знаете, такое мы прошли, повторяться не будем. И так рабочие места нами куплены не дёшево, и все – за кредиты.

(прочитано 966 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7573.html
+19

<< Комментарии к статье (Всего: 9) >>
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Аноним (гость) 07-10-2018 04:27:59   #9 [ru]
Почему Килижековым не занимается прокуратура и СК РФ?
 
+3
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Аноним (гость) 04-10-2018 20:19:04   #8 [com]
Большой хер всему голова, даже главе☝️
 
0
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Аноним (гость) 04-10-2018 20:16:44   #7 [com]
Чабанскую превратили в колхоз, хороших специалистов уже нет, только пидор х*и удлиняет бегает и какие-то деревенщины шастают. Кстати,выходит у всех членов нашего правительста члены по пол метра?Ни у кого походка не изменилась?
 
+2
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Аноним (гость) 04-10-2018 07:38:52   #6 [ru]
РФ - российский феодализм
 
+2
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Аноним (гость) 03-10-2018 18:46:34   #5 [com]
А правда что главный врач Чабанской больницы Дёгтя рёва МВ.стала депутатом благодаря удачной операции по увеличению половых органов главе республики на 7см? Не зря в этой больнице работает врач с золотыми руками Карпенко АИ.С такими способностями он и его руководитель далеко пойдут.Нужным людям, нужные сантиметры.
 
+2
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Аноним (гость) 03-10-2018 18:14:18   #4 [com]
Хитрый хакас Килижешеков сперва на липовых поставках медикаментов заработал на домик в Швейцарии, а теперь Хопуя добивает. Про хенерала-гинеколога вообще писать нет слов.
 
+2
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Аноним (гость) 03-10-2018 16:56:55   #3 [ru]
Денег на новые дворцы и мерседесы не хватает! Отнеситесь с пониманием!
 
+2
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Аноним (гость) 03-10-2018 16:12:43   #2 [ru]
Понижение зарплат произошло во всех учреждениях Минздрава. При чём здесь Хопуя? Может лучше в Минздраве спросить почему идёт снижение . Там все умные. Интересно ,на сколько себе снизили, хотя и ежу понятно на сколько.
 
0
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Аноним (гость) 03-10-2018 07:27:50   #1 [ru]
Это во всех больницах, прокурор проснись
 
+3
Остальные материалы номера 39:
 
   
   
 
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