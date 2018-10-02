Нужно решать социальные проблемы, а не распродавать Туву по кусочкам!

Открытое обращение Министру экономического развития Российской Федерации Орешкину Максиму Станиславовичу

Правительством Республики Тыва разработан и направлен на согласование в Минэкономразвития РФ проект Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва на период до 2030 года. Совет регионального общественного экологического движения «За Туву» просит Минэкономразвития РФ при рассмотрении представленного проекта учесть наши мнения по данному документу.

Проводимая Правительством Республики Тыва в течение последних 10-и лет экономическая политика, основанная на распродаже природного богатства Тувы, не решила ни одну из острых социальных и экономических проблем в республике. Некоторые проблемы наоборот обострились. По сравнению с 2007 годом, согласно данным официальной статистики, в 2017 году численность бедного населения в республике возросла со 109 до 132 тысяч человек (42% от общей численности населения). Поступающие от добывающих предприятий отчисления по налогам и сборам не решили проблему дотационности бюджета, их доля составляет менее 2-х процентов в общих доходах консолидированного бюджета республики. Сегодня по реальным располагаемым денежным доходам населения, Тува находится на уровне 2008 года. За последние 10 лет сократилась среднегодовая численность занятых в экономике со 106,9 до 98,7 тыс. человек. Наибольшее снижение допущено в сельском хозяйстве, строительстве и здравоохранении. Как следствие, нищета и бедность основной части населения привели к росту преступности, алкоголизма и наркомании. Тува находится в лидерах по убийствам, по летальным отравлениям алкоголем и по смертям на транспорте.

Вместо того, чтобы объективно оценить последствия проводимого экономического курса, Правительство РТ в разработанной Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 года предусматривает продолжение дальнейшей распродажи месторождений золота и металлов. На этот раз – в южной и западной части республики – на территории Тес-Хемского, Тандынского, Чеди-Хольского, Овюрского, Чаа-Хольского и Барун-Хемчикского районов.

Всем известно, что за предыдущие годы были проданы все основные участки недр Улуг-Хемского угольного бассейна, расположенные на территориях Кызылского, Тандинского, Улуг-Хемского и Дзун-Хемчикского районов, месторождения золота и цветных металлов в Каа-Хемском, Пий-Хемском и Тоджинском районах. Таким образом, практически вся территория республики превращается в зоны разработки месторождений природных ресурсов.

Кроме наращивания объемов разработки месторождений полезных ископаемых Правительство РТ предусматривает ежегодную вырубку леса с годовым объемом в 2,3 млн. кубометров на верховьях р. Енисей – на территории Тоджинского, Пий-Хемского и Каа-Хемского районов.

Нет сомнений, что в результате реализации правительственной Стратегии будет разрушена экосистема и уничтожена значительная часть растительного и животного мира. Под угрозой оказалась перспектива существования реки Енисей на нынешнем уровне. После выработки запасов минеральных ресурсов останутся пустующие карьеры и шахты, значительная часть территории Республики будет превращена в зоны экологического бедствия, не пригодные для жизни. Жителям республики хорошо известны катастрофические последствия закрытия комбинатов «Туваасбест» и «Тувакобальт», которые оставили после своей деятельности опасные для жизни людей и вредные для окружающей среды отходы. В случае принятия предложенной правительственной Стратегии, количество таких опасных объектов увеличится в десятки раз.

Сегодня наша природа обеспечивает средствами существования тысяч наших граждан, многие из них живут в основном только за счет своей земли и даров природы. Разработчики правительственной Стратегии не учитывают эти существенные моменты.

Разработанная Правительством Республики Тыва Стратегия социально-экономического развития Республики Тыва на период до 2030 года глубоко не проработана, нет убедительных обоснований ее экономической, экологической и социальной эффективности и целесообразности. Она не учитывает исторические и этнические особенности народа Тувы, традиционные формы хозяйственной деятельности тувинцев, существующие в течение многих столетий. Кроме того, она не защищает исконную среду обитания и традиционного образа жизни малочисленных этнических общностей: тувинцев-тоджинцев.

Считаем, что имеются другие альтернативные пути развития республики. Один из вариантов Альтернативной Стратегии Тувы нами разработан, он предусматривает в качестве приоритетного направления экономического развития Тувы – возрождение села, развитие агропромышленного комплекса и решение жилищной проблемы, которые могут реально решить главные социальные проблемы – безработицу, нищету и бедность населения.

К сожалению, предложенная альтернативная Стратегия развития Тувы, замечания и предложения, высказанные нами на совещании в феврале 2018 года в Министерстве природных ресурсов РТ при обсуждении правительственной Стратегии, остались без внимания и реакции со стороны должностных лиц. Предложения граждан, имеющих другие взгляды, органами государственной власти и их должностными лицами, просто проигнорированы.

В сложившихся условиях Региональное общественное экологическое движение «За Туву» намерено инициировать проведение референдума в Республике Тыва с вопросом о проекте Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва на период до 2030 года. В связи с чем, просим Минэкономразвития РФ учесть все негативные последствия реализации представленного проекта, не допустить нарушение экосистемы и сохранить уникальную природу Тувы.

Совет регионального общественного экологического движения «ЗА ТУВУ».