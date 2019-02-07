Под угрозой основа жизни людей

Общественный деятель Владимир Орус-оол, знаменитые борцы, уроженцы Тес-Хемского района Шимет Суктер, Василий Чазыр, Ахмет Чаймаа и Буян Суктер, известные табунщики-коневоды Саян Соян, Сайын-Белек Соян, Ай-Чурек Арина, Самба Ланаа и Сылдыс Чаймаа ветеран просвещения Бижи Малчыновна Демчик и ещё 720 человек 7 февраля этого года подписали Открытое обращение на имя В. Канзая – Директора ФГБУ «ГПБЗ «Убсунурская котловина» и на имя Н. Шевцовой – Начальника отдела геологии и лицензирования Центрсибнедра по Республике Тыва. Эти 728 человек – жители и уроженцы сумона Кызыл-Чыраанский (с. Ак-Эрик) Тес-Хемского района готовы решительно отстаивать родную землю и свои священные места, собираются провести сход граждан и в настоящее время обратились ко всем своим землякам в Туве и за её пределами с призывом подписать Открытое обращение.

«Уважаемый Владислав Иванович!

Нам стало известно, что на Вашем рассмотрении находится письмо из Отдела геологии и лицензирования Центрсибнедра по Республике Тыва, подписанное начальником Отдела Н.Н. Шевцовой от 04.12.2018 года о предоставлении информации по получению права пользования недрами в целях геологического изучения, поисков, оценки и дальнейшей разработки месторождения хромовых руд на участке недр «Шара-Нурский», расположенном на территории Тес-Хемского кожууна Республики Тыва. На рассмотрении в Департаменте по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра) находится заявка от ООО «Ресурс» (Республика Бурятия) на проведение горных работ (канавы, шурфы), бурение скважин, с дальнейшей разработкой открытым способом месторождения хромовых руд.

Участок недр «Шара-Нурский» вместе с горой «Агар» находятся на территории охранной зоны кластерного участка «Ямаалыг» Государственного природного биосферного заповедника «Убсунурская котловина», отнесенного к объектам природы, находящихся под охраной ЮНЕСКО. Надеемся, что учитывая запреты на деятельность в охранной зоне, вы дадите отрицательный ответ на проведение вышеперечисленных видов работ на территории участка «Шара-Нурский».

Кроме этого, хотим добавить, что территория озера Шара-Нуур, горы Агар являются единственной территорией проживания и ведения хозяйственной деятельности (кочевого животноводства) коренных жителей сумона Кызыл-Чыраа. Проведение вышеперечисленных работ отнимут единственный источник жизни 97% жителей сумона – возможность ведения нами животноводства, т.к. будут уничтожены пастбища. На этих территориях мы разводим наш скот, перекочевывая в зависимости от сезонов года на летние, осенние, зимние и весенние пастбища.

Кроме того, гора Агар и озеро Шара-Нуур являются для нас местами, которым поклонялись наши предки и которым поклоняемся мы. Они нам, своим потомкам, завещали хранить и охранять эти святые места. Мы выполняли, выполняем и будем выполнять их завещание!

Озеро «Шара-Нуур» является соленым озером, в целебных водах и грязях которого лечатся сотни и сотни людей, которые приезжают сюда не только со всей Тувы, но и из других регионов России.

Мы думаем, что Вы знаете, что наши предки подвергались массовым репрессиям в сталинские годы, когда большая часть наших исконных территорий (около 70%) были переданы Монголии и нам оставили только небольшую нашу территорию с озером Шара-Нуур и горой Агар, на которую с переданных территорий насильственно переселили остальных жителей нашего сумона, наших земляков, и на уничтожение которой теперь претендуют чужие люди. В те не такие уж далекие времена наши предки оказали сопротивление этому насильственному переселению, за которое поплатилось больше половины мужского населения. Многие были расстреляны, остальные были сосланы в лагеря ГУЛАГа, большинство из которых оттуда так и не вернулось. Очень надеемся, что эта история не повторится.

Уважаемый Владислав Иванович! Мы считаем, что в Ваших силах остановить дальнейшее посягательство на уничтожение населяемых нами наших территорий, переданных своим потомкам нашими предками.

07.02.2019 года».

Как стало известно редакции, Владислав Канзай, скорее всего, теперь уже никогда не сможет оправдать надежды жителей и уроженцев села Ак-Эрик. На его место должны были назначить или уже назначили в эти дни Динмея Болбаан-оола, известного тем, что он является близким соратником и давним другом Главы Тувы Шолбана Кара-оола. В.И. Канзай – один из авторитетнейших специалистов международного уровня в области охраны окружающей среды, много лет проработавший директором заповедника «Убсунурская котловина», известен своим профессионализмом и принципиальностью. Убрать такого человека – значит устранить проблемы на пути варварского уничтожения святых и чистых для человечества территорий, признанных ЮНЕСКО.

В том, что это будет варварским уничтожением, ни жители Тес-Хемского района, ни ЮНЕСКО, ни ГРИНПИС не сомневаются. В Туве уже есть пример такого уничтожения – работа китайского горнодобывающего комбината «Лунсин» в Тоджинском районе. Природа жемчужины Тувы – Тоджи безвозвратно погибла. Китайская компания «Лунсин» не только безжалостно уничтожает природные богатства, но как бы в издевательство над тувинским народом вдобавок ко всему тщательно избегает уплаты налогов. Финансовые преступления комбината наконец-то стали предметом расследования правоохранительных органов и, как стало известно редакции, на прошлой неделе прошли обыски в офисе «Лунсин» в Кызыле и аресты его сотрудников.

В правительстве Тувы не скрывают грандиозных планов по распродаже месторождений Тувы:

1. Деспенский золоторудный узел в Тес-Хеме;

2. Ургайлыгская золоторудная площадь в Тандинском районе;

3. Кара-Хемское рассыпное золото в Барун-Хемчикском районе;

4. Солчурское свинцово-цинковое месторождение (полиметаллическая руда) в Овюрском районе;

5. Кызык-Чадрское золото-медно-молибденовое месторождение в Пий-Хемском районе;

6. Карасугское месторождение редкоземельных металлов в Улуг-Хемском районе;

7. Месторождение хрома в Агардагском горном массиве в Тес-Хеме.

Это перечислено только то, что известно редакции. И никто не сомневается, что напора и агрессивного устремления тувинского правительства хватит на то, чтобы всё это распродать, уничтожить и стереть с лица земли уникальную природу и уникальные экономические возможности Тувы.

Может ли правительство, во главе которого находятся коммерсанты, знающие только одну операцию «купи-продай», рачительно использовать природные богатства? Однозначно, нет. Но желание тут же получить деньги, не прикладывая никаких усилий, для такого правительства превыше всего. Возможно, начальник Отдела геологии и лицензирования Центрсибнедра по Республике Тыва Н. Шевцова только исполняет свою работу, систематически направляя запросы на имя директора заповедника «Убсунурская котловина»? Возможно. Но почему так упорно в этих запросах звучит ООО «Ресурс» из Бурятии?

«Уважаемый Владислав Иванович! Департаментом по недропользованию (Центрсибнедра) рассматривается заявка ООО «Ресурс» (Республика Бурятия) на получение права пользования недрами в целях геологического изучения, поисков и оценки месторождений хромовых руд на участке недр «Шара-Нурский», расположенном на территории Тес-Хемского кожууна Республики Тыва».

На первоначальный запрос от 27 февраля 2018 года В. Канзай предоставил сведения, что данный участок находится на территории охранной зоны. Казалось бы, вопрос исчерпан – законом запрещено. Однако через 10 месяцев, 4 декабря 2018 года, Н. Шевцова вновь отправляет на имя Канзая запрос:

«Учитывая запреты на деятельность в охранной зоне, установленные Положением об охранной зоне (утв. Постановлением Правительства Республики Тыва от 15.05.1996 г. №201), просим сообщить:

• возможно ли на участке недр «Шара-Нурский» проведение поисково-оценочных работ с проходкой канав, шурфов и бурением скважин, а также разработка месторождений полезных ископаемых?

• достаточно ли в этом случае согласования с заповедником и заключения экологической экспертизы или проведение таких работ на участке запрещено Положением об охранной зоне?»

И сама Шевцова, и Глава республики Кара-оол, и мы с вами все знаем, что нельзя там проводить геологоразведочные изыскания и разрабатывать промышленные месторождения – законом запрещено. Но мы знаем, что тувинское правительство законы не то что не уважает и обходит стороной, но даже просто нарушает. Убрав неугодного Владислава Канзая и заменив его на удобного Динмея Болбаан-оола, правительство получит нужное согласование с заповедником, а также нужные результаты экологической экспертизы.

Поэтому в Тес-Хеме растёт не просто озабоченность, но и недовольство действиями властей, растёт и ширится народный протест.

Алла Донгур-оол