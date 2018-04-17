A- | A | A+ 12pt №15, 17 апреля 2018 года. Выдержки из альтернативной Стратегии развития Тувы

Почему правительственная Стратегия не способна решить нынешние острые социально-экономические вопросы? Продолжение. Начало в №14. Продвигаемая Правительством Республики Тыва Стратегия развития республики не в состоянии обеспечить устойчивое экономическое развитие республики и не способна решить сегодняшние острые социально-экономические проблемы. Этот мой вывод основан на следующих обстоятельствах. Первое. Правительственная Стратегия развития республики не обеспечит устойчивого долгосрочного экономического развития республики. Устойчивое развитие территории не может быть основано на разрушении среды обитания людей, растительного и животного мира республики. Устойчивое развитие исходит из баланса: социальный, экономический и экологический, решать вопросы развития следует только в рамках именно этой триады. С тем, что шахты, разрезы рано или поздно закроются, думаю, никто со мною не будет спорить. Запасы недр истощаются, природные ресурсы не возобновляются. Деятельность ГОКов рассчитана на 16-30 лет. Что потом? Мы имеем горький опыт по Тувакобальту и Туваасбесту. Все эти возможные последствия будущего освоения месторождений должны быть учтены уже сегодня. Во всем должна быть сбалансированность, нарушение равновесия интересов, как правило, приводит к социальной напряженности. Такие печальные уроки в нашей истории уже были. Разрушение среды обитания людей, растительного и животного мира приведет к изменению исконных видов, форм хозяйственной деятельности, уклада жизни населения, что создаст угрозу самому существованию малочисленного этноса, так как с укладом жизни непрерывно связаны такие понятия как культура, язык и история нашего народа. Второе. Правительственная Стратегия развития социально-экономического развития РТ не направлена на развитие местной экономики, а предусматривает превращение Тувы в сырьевой придаток международных и российских компаний по добыче минеральных ресурсов. Следует понять простую истину, что главная цель иностранных и отечественных инвесторов, вкладывающих свои средства в разработки месторождений, заключается в одном – получение максимальной прибыли за счет хищнической эксплуатации природных ресурсов. Интересы республики, нужды населения их не волнуют. Наглядным примером может служить отношение угольных компаний к нуждам населения. Производство угля растет, вместе с производством растут и цены на уголь, который стал недоступным многим жителям. Правительственные чиновники признаются в своем бессилии что-либо сделать, чтобы хотя бы приостановить рост цен. Сейчас условия диктуют угольные компании, а не власти республики. Такая же ситуация наблюдается с тарифами на электроэнергию, которые в нашей республике намного выше, чем в соседних регионах. Всем известно, что были затоплены пашни и пастбища, выведены из хозяйственного оборота сельскохозяйственные земли, являвшиеся основой животноводства, земледелия многих сельских поселков. В итоге получили самые высокие тарифы на электроэнергию. Следует также указать, что предлагаемая Правительством РТ Стратегия социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 года не соответствует целевым установкам основной концепции Стратегии социально-экономического развития России, которая предусматривает перевод российской экономики с инерционного энерго-сырьевого на инновационный путь развития. Наши власти, выходит, что игнорируют политическую установку Президента России, усиливая сырьевую направленность экономики республики, как субъекта федерации. Третье. Предложенная правительственная Стратегия не может решить наши острые социальные проблемы – занятости населения, бедности и нищеты. Как показала жизнь, с начала реализации крупных проектов по освоению месторождений прошло более 10 лет, однако позитивных изменений в жизни абсолютного большинства населения не происходит. Согласно исследованиям РИА «Рейтинг», качество жизни населения Тувы ухудшается за последние 5-6 лет. Республика в 2010-2011 годах занимала по качеству жизни населения 78-е место в стране, а начиная с 2012 года, мы занимаем самое последнее – 85 место в РФ. Такие неудовлетворительные показатели связаны, прежде всего, с ростом количества бедного населения, численность которого увеличивается из года в год. По данным Росстата, за чертой бедности находились в 2010 году 91,1 тыс. человек или 29,6% от общей численности населения, а по итогам 2016 года – 136,6 тыс. человек или 43,3 процента. Бедных стало даже больше, чем было в 2006 году. Это по данным официальной статистики, которая определяет бедность на основании заниженного, по крайней мере, на 50 процентов прожиточного минимума. Фактически проблема бедности куда масштабнее и глубже, чем эти пресловутые 43 процента. По моим оценкам – не менее 70 процентов населения республики сегодня находится за чертой бедности. Заявление партии «ПАРНАС» Региональное отделение партии «Народной свободы» в Республике Тыва обсудили на своем заседании и приняли решение о поддержке создания в республике регионального общественного Движения «За Туву!» и альтернативную Программу Стратегии развития Тувы, в которой изложены конкретные пути решения назревших проблем в экономике и социальной сфере без ущерба природных богатств Тувы. В ней особенное внимание уделяется человеку, его правам и свободам, уровню и качеству его жизни, которых сегодня нам так не хватает. Главным направлением экономического процветания альтернативная Стратегия видит в возрождении села, а не разрушении прекрасной природы Тувы. Решение проблем только за счет распродажи природных богатств республики, которое просматривается правительственной программой, мы считаем крайне неправильным, даже вредным – это уничтожает Туву. РО ПП «Партия Народной свободы» будущую Туву, оставленную нашими предками, хочет видеть чистой, любоваться ее красотами, чтобы мы разводили на этой земле скот, выращивали и собирали урожай, пользовались ее животным и растительным миром, чтобы берегли ее, сохранили для будущих поколений так же, как мы получили ее от предков. Мы полностью поддерживаем цели и идеи общественного Движения «За Туву!» и будем активно участвовать в реализации поставленных целей. Сопредседатель регионального отделения Салчак Ю.Ш. * * * Информация Группой граждан, жителей г. Кызыла создано городское отделение регионального общественного движения «За Туву!». На собрании сформирован Совет городского отделения и избраны сопредседатели. Следует отметить, что в соседних регионах уровень жизни населения хоть медленно, но меняется в лучшую сторону. Так, доля бедного населения в Республике Алтай снизилась с 36,8 процента в 2006 году до 26,8 процента в 2016 году, а в соседней Хакасии наблюдается снижение бедности – с 24,3 процента в 2006 году до 17,4 процента в 2016 году. А у нас численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума возросла за этот период с 41,1 процента до 43,3. Наши соседи вывели за этот период из состояния бедности десятки тысяч своих граждан, а мы за последние 11 лет загнали в состояние бедности и нищету дополнительно десятки тысяч своих граждан. Известно, что главной причиной бедности населения является высокая безработица. За последние 10 лет рабочие места вместо увеличения, наоборот, сокращаются. Такие данные дает официальная статистика. Если среднегодовая численность занятых в экономике в 2007 году составляла 106, 8 тыс. человек, то в 2016 году она сократилась до 103,2 тыс. человек. Наибольшее снижение занятости населения допущено в основной отрасли экономики республики – в сельском хозяйстве: с 13,3 до 8,5 тыс. человек. Ставка Правительства РТ решить проблему занятости населения за счет реализации крупномасштабных проектов не оправдалась. По данным Красноярскстата, численность работающих на добывающих предприятиях составляет всего 2,4 процента от всех занятых в экономике республики. Следует заметить, что больше половины работников на добывающих предприятиях – это приезжие из-за пределов республики и страны. Так что развитие горнодобывающих отраслей не решает и проблему безработицы в республике. Четвертое. Предусматриваемая в правительственной Стратегии цель о формировании бездотационного бюджета республики за счет налоговых отчислений от горнорудных предприятий также не имеют под собой реальную основу. Из сайта Правительства РТ видно, что в 2017 году в консолидированный бюджет республики поступили от добывающих предприятий отчисления от налогов и сборов на сумму 549 млн. рублей. Но эта сумма не оказывает существенного влияния и составляет всего 1,8 процента в общих доходах консолидированного бюджета республики. При таких обстоятельствах прогнозировать формирование бездотационного бюджета республики – несерьезно. Правительство РТ не учитывает действующее налоговое и бюджетное законодательство в стране и то обстоятельство, что в настоящее время только 12 регионов имеет бездотационный бюджет. К примеру, самым крупным производителем угля в стране является Кемеровская область, которой в 2017 году добыто 241 млн. тонн угля. При этом, область остается дотационной, на 2018 год запланированы в бюджете дотации на сумму 8,5 млрд. рублей. Республика Якутия за 2017 год добыла 16,8 млн. тонн угля, золота на 24,8 тонны и алмазов на 36,9 млн. карат на сумму 3,7 млрд. долларов США. Однако, республика остается дотационной. Пятое. Правительство РТ не учитывает пагубные последствия разработки месторождений, которые несравнимо больше, чем отдача от горнорудных компаний. Государственные органы, призванные контролировать соблюдение законодательства по экологии не имеют сведений (или может просто не хотят их обнародовать) о размерах и объемах ущерба от деятельности предприятий, добывающих минеральные ресурсы. Очевидно всем, как разрушается природа, загрязняются почвы, водный и воздушный бассейны республики, сокращается численность диких зверей и рыб. Разрушаются автодороги от тяжелых грузовых автомобилей, перевозящих уголь и металлические руды, на восстановление, ремонт и содержание которых тратятся ежегодно сотни миллионов рублей бюджетных средств. Сегодня наша природа, леса, реки и озера обеспечивают средствами существования тысяч наших граждан, многие из них живут в основном только за счет своей земли и даров природы. Пушнина, мясо диких зверей, рыба, орехи и грибы, ягоды не только не обеспечивают поддержку в решении продовольственных вопросов, питание для многих семей, но и приносит доходы от продажи их на рынке. Не обращено внимание на эти существенные моменты. Последствия массового вовлечения в хозяйственный оборот минерально-сырьевых ресурсов республики в таких крупных масштабах прогнозируемы каждому здравомыслящему человеку. На мой взгляд, правительственная Стратегия, превращая всю территорию республики в карьеры и шахты по добыче минерального сырья, окончательно изменит природный ландшафт, уничтожит растительный и животный мир. Негативные воздействия на окружающую природу, пастбища и пашни, загрязнение водного и воздушного бассейна республики может разрушить сложившийся вековой уклад жизни коренного населения республики. Для меня очевидна ошибочность выбранной нашими республиканскими властями экономической политики. Приведенные выше факты убедительно доказывают, что попытки властей решить социально-экономические проблемы республики за счет наращивания добычи природных ресурсов не принесли положительных результатов. За 2012-2017 годы объем продукции добывающих предприятий вырос в 6,3 раза. Однако, это никак не отразилось на повышение уровня жизни населения республики, а наоборот, растет бедность и нищета населения. Продолжение следует. (прочитано 431 раз) http://risk-inform.ru/article_7269.html +5

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Шумов Андрей Семенович Эрмак 19-04-2018 03:39:33 #2 [ru] Аноним номер 1...

Да очередная БРЕХНЯ, которая не Учитывает ВЕСЬ Исторический ОПЫТ развития Тувы, Федерации, да и ВСЕГО Мира...

Болтать о "традиционности в Туве, на Фоне роста Детской преступности, на Фоне того, как в Туве то ДОБЫВАЮТ тот же Уголь, но Цены при этом в республике самые высокие, на Фоне Вопросов, а где тот Скот, про который говорят в Государственных СМИ, конечно не просто ГЛУПО, но и уже выглядит Идиотично...

Тува имела, до присоединения Крыма древнейшие Развалины, которые ДОКАЗЫВАЛИ, что живущие в Туве не Уроды, дикари, а продставтели Того Народа, который затовлял Китайцев понимать Смысл Реки Хем-Хем, или Кем- Кем, а по РУССКИ Реки Рек...

Но Разве наши "ученые" ЭТО то ПОНИМАЮТ?

Разве ВОР Бичелдей то Понимает почему ЕНисей начинается с точки Слияния Хемчика и Улуг-Хема?

Разве этот ВОР то Понимает почему Древние Китайцы то, что Русские называют Енисей, который ДЕЛИТ РФ пополам , называли Хем-Хем?

И чему удивляться, что приходится очень БЫСТРО Спасать тех Идиотов, которые Выпили в Улуг-Хеме ядовитую Жидкость?

Если в Школах Тувы навязывают понятие что Тувинцы то ДИКИЕ, и их Якобы гонял еще какойто "чингисхан", Если Туви

Что с стороны Правительства, что с Стороны Оппозиции?

Чем же Пусто Брех Салчак лучшее по точно такого же ПУСТО Бреха Кара-оола?

И когда в Туве то ВЫРАСТИТ Поколение, которое сможет НАУЧИТЬ Уважать ТУВИНСКИЙ Язык?

А без Знания Тувинского, СВОЕГО Языка,Как может Развиваться Тува?

Точно таки же как может Россию Развивать Русско Язычный РАБ Путин?

Смогут ли Тувинцы то ПОНЯТ, на СВОЕМ Языке, чем слова ЛИЧНОСТЬ и Частность отличаются между Собой?

Если Они и сейчас не понимают РАЗНИЦУ между Словами ЧАНГЫС и Чингис? нцы не Понимают Разницу между словами ЧАНГЫС и Чингис, то о каком Экономическом, Экологическом Развитии Тувы может Идти то Речь?Что с стороны Правительства, что с Стороны Оппозиции?Чем же Пусто Брех Салчак лучшее по точно такого же ПУСТО Бреха Кара-оола?И когда в Туве то ВЫРАСТИТ Поколение, которое сможет НАУЧИТЬ Уважать ТУВИНСКИЙ Язык?А без Знания Тувинского, СВОЕГО Языка,Как может Развиваться Тува?Точно таки же как может Россию Развивать Русско Язычный РАБ Путин?Смогут ли Тувинцы то ПОНЯТ, на СВОЕМ Языке, чем слова ЛИЧНОСТЬ и Частность отличаются между Собой?Если Они и сейчас не понимают РАЗНИЦУ между Словами ЧАНГЫС и Чингис? +1 Аноним (гость) 18-04-2018 21:11:57 #1 [com] Все это понятно, и уже публиковалось почти в том же виде. Как оппозиционеры предлагают внедрять свою стратегию в жизнь? +7 Остальные материалы номера 15: Свежий анекдот

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