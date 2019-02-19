Для кого мэрия Кызыла прячет земельные участки?

Уважаемая редакция «Риск»!

По естественным причинам не афиширую свое имя. Просьба направить запрос в Прокуратуру РТ и по земельным участкам, которые образованы бывшим Мэром г.Кызыла на периферии города для индивидуального жилищного строительства и как-то скромненько ждут своей участи: неизвестно кому, неизвестно за что, неизвестно на каких условиях.

Это участки 17:18:0105019:90 (:91, 92, 182, 179, 79, 80, 81, 82, 183, 184, 185, 189, 190, 191, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 181, 84). Также подготовлен огромный земельный участок для ИЖС, вскоре будет уже размежеван на более мелкие, и непонятно опять, для каких целей образован этот участок – 17:18:01050149:180.

Я почему обращаюсь с этим вопросом? Эти участки пустые, пока не застроенные. При наличии огромной очереди на получение участков на льготных условиях (в первую очередь, многодетные семьи) данные участки втихушку распределяются «нужным» людям. Считаю, что данные участки необходимо внести в резерв для многодетных семей, а Мэрию обязать внести в бюджет 2020 года обеспечение участков техприсоединением к электроэнергии.

Указанные участки образованы еще в 2007 году, но Мэрия фактически бездействует и, имея данные участки, отвечает жителям города, что участков нет. На самом деле они есть, но Мэрия много лет бездействует в обеспечении их сетями и в выдаче многодетным семьям.