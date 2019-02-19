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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 7, 19 февраля / Как тувинское правительство намерено решать проблему аварийного жилья?
   
 
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№7, 19 февраля 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Как тувинское правительство намерено решать проблему аварийного жилья?

Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Тыва Овсянникову Е.Ю.

ЗАПРОС

Уважаемый Евгений Юрьевич!

По сообщениям в СМИ, федеральным правительством принято решение о продолжении Программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. В Туве Программа была сорвана, в том числе из-за низкой оплаты стоимости квадратного метра жилья. Однако, как стало известно, стоимость кв. метра жилья для Тувы ещё снижена. Очевидно, что это приведёт к сбоям в строительстве и снижению качества жилья как такового.

В связи с этим прошу сообщить, какая стоимость кв. метра жилья закладывается при выполнении Программы по Туве? И что предпринимает министерство строительства для решения проблемы увеличения норматива стоимости капвложений при реализации Программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья?

С ответом прошу не задерживать, поскольку редакция готовит материал о ходе выполнения федеральной программы по переселению к 26 февраля 2019г.

Ответ прошу направить в редакцию электронной почтой и по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная, 115, тел./факс 8(39422)66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров

(прочитано 314 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7815.html
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