Как тувинское правительство намерено решать проблему аварийного жилья?

Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Республики Тыва Овсянникову Е.Ю.

ЗАПРОС

Уважаемый Евгений Юрьевич!

По сообщениям в СМИ, федеральным правительством принято решение о продолжении Программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. В Туве Программа была сорвана, в том числе из-за низкой оплаты стоимости квадратного метра жилья. Однако, как стало известно, стоимость кв. метра жилья для Тувы ещё снижена. Очевидно, что это приведёт к сбоям в строительстве и снижению качества жилья как такового.

В связи с этим прошу сообщить, какая стоимость кв. метра жилья закладывается при выполнении Программы по Туве? И что предпринимает министерство строительства для решения проблемы увеличения норматива стоимости капвложений при реализации Программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья?

С ответом прошу не задерживать, поскольку редакция готовит материал о ходе выполнения федеральной программы по переселению к 26 февраля 2019г.

Ответ прошу направить в редакцию электронной почтой и по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная, 115, тел./факс 8(39422)66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров