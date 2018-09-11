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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 36, 11 сентября / Вышедших на пенсию пожарных в Туве начали выгонять на улицу
   
 
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№36, 11 сентября 2018 года.

Вышедших на пенсию пожарных в Туве начали выгонять на улицу

Вышедших на пенсию пожарных в Туве начали выгонять на улицу

В Туве пожарные, которые вышли по выслуге лет на пенсию, остались без жилья. Их выселяют из квартир, в которых они прожили половину жизни. Об этом сообщил «Ридус».

На данный момент пожарным-пенсионерам приходится жить на съемных квартирах или гостить у друзей. Издание пообщалось с одним из пострадавших, Алексеем Поповым. Работать в экстренных службах он начал в 2004 году. Через многое прошел: был на пожарах, разгребал горы мусора и выяснял причины возгораний.

В 2016 году прошла реорганизация в МЧС. Должность Попова упразднили, и он получил место в поселке. Алексей остановился у брата в Сарыг-Сепе, а дети и жена – в Кызыле.

В 2017 году мужчина решил уволиться и уйти на пенсию по выслуге лет. В МЧС он проработал больше 20 лет. После этого республиканское управление ведомства подало в суд на Поповых. Они потребовали, чтобы семья освободила предоставленное жилье. Городской суд Кызыла удовлетворил требования представителей экстренный служб. Алексей подал апелляцию, но дело проиграл. Тогда бывший инспектор обратился в Верховный суд Республики Тыва, но там мужчине отказали в пересмотре дела. На данный момент остается надежда на Верховный суд РФ.

В данном случае семье Поповых полагается единовременная социальная выплата на покупку жилья, но они ее не получили, хотя в очереди стоят еще с 2016 года.

«Деньги на выплату должен выделять федеральный центр по запросу регионалов. Не знаем, то ли центр денег не дает, то ли наши не просят. Мы не просим оставить нам эти квартиры, мы просим позволить нам жить в них до получения выплаты», – сообщил Попов.

Если решение суда вступит в силу. Алексею и его семье придется снимать квартиру, а это большой удар по маленькому семейному бюджету, тем более им приходится оплачивать учебу старшего сына, который, несмотря на трудности и порой неблагодарность профессии, тоже выбрал работу пожарного.

Подобная ситуация случилась у Александра Кыныры. Мужчина проработал в МЧС 20 лет, уволился за выслугу лет и лишился служебного жилья. Сейчас бывший пожарный вынужден с тремя несовершеннолетними детьми жить на съемной квартире. Мужчина обошел все инстанции, но ответа нигде не получил.

«Служебное жилье относится к специализированному жилищному фонду, и после того, как трудовые отношения прекращаются, ведомства могут просить освободить квартиру. Здесь нет ничего удивительного», – объяснил «Ридусу» Юрист Александр Романов.

Но лазейки в этом деле все же есть. Стоит определить, как квартиры попали в специализированный жилищный фонд, если это жилье в обычном доме, а не на территории военной части. В этом случае акт органов госвласти можно оспорить.

(прочитано 316 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7535.html
+7

<< Комментарии к статье (Всего: 2) >>
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Аноним (гость) 12-09-2018 22:20:40   #2 [ru]
Я буду громко хохотать, когда начнут выселять из служебного жилья полицаев. Мочили-мочили "несогласных", а их как использованных гандонов выкинут на свалку...
 
0
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Шумов Андрей Семенович
Эрмак 12-09-2018 08:53:09   #1 [ru]
Ну и Что. МЧСовцы? Confused Very Happy
Начинаете РЕАЛЬНО Понимать к чему ведет эта Партия под названием " Единая Россия"? И что УЖЕ Шойгу не министр МЧС, а Министр обороны? Confused Very Happy
 
+3
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