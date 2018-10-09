    Пресс-служба прокуратуры сообщает

Обвинение по директору ГКУ «Госстройзаказ» готово к суду

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Иван Семчишин утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего и.о. директора ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» и предпринимателя, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Должностное лицо обвиняется также в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Как установлено пятым следственным управлением (с дислокацией в городе Новосибирск) Главного следственного управления Следственного комитета России, в 2015-2016гг. указанные лица, действуя по предварительному сговору, под видом оплаты работ и материалов по государственному контракту на выполнение дополнительных работ по реконструкции в г.Кызыле объекта «Дом народного творчества» совершили хищение денежных средств из бюджета Республики Тыва на сумму 7 715 100 рублей.

Кроме того, в декабре 2013 года по указанию и.о. директора ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» из средств бюджета республики на расчетный счет ООО «Инвестстрой» незаконно перечислены денежные средства за фактически неисполненные обязательства по государственному контракту по объекту «Станция переливания крови и вспомогательный блок». Это позволило директору общества похитить бюджетные денежные средства на сумму почти 123 миллиона рублей, что привело к срыву государственной программы «Развитие здравоохранения». Директор общества осужден ранее за совершенное преступление к длительному сроку лишения свободы.

После вручения обвиняемым копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Кызылский городской суд Республики Тыва.

Уголовное дело за незаконную субсидию

Прокуратурой Каа-Хемского района проверено целевое расходование субсидий, выделенных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в рамках реализации мероприятии подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Республики Тыва на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Установлено, что гражданин, который не работал в сельской местности 21 мая текущего года был включен в список получателей субсидий по указанной подпрограмме, а 29 июня на его счет, открытый в АО «Россельхозбанк», незаконно перечислено 712 530 рублей субсидии. Таким образом, гражданин получил реальную возможность распоряжаться субсидией по своему усмотрению.

Факт этот был установлен прокурорской проверкой, материалы которой 20 августа текущего года были направлены в следственные органы Межмуниципального отдела МВД РФ «Кызылский». По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере), в отношении получателя субсидии возбуждено уголовное дело.

Постановление о возбуждении уголовного дела прокуратурой района проверено и признано законным и обоснованным.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Обвинение против «Вертикали»

Прокуратура Республики Тыва утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Вертикаль», который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, директор общества, используя свое положение, в рамках республиканских программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы, а также социальной защиты семьи и детей на 2014-2016 годы, заключил с государственным казенным учреждением Республики Тыва «Госстройзаказ» государственные контракты на общую сумму более 400 млн. руб.

В счет оплаты работ по контрактам ГКУ «Госстройзаказ» перечислило на расчетные счета ООО «Вертикаль» 296 млн. рублей.

Сроки выполнения условий указанных государственных контрактов истекли 31 декабря 2015 года и 15 сентября 2016 года. Несмотря на это, директор ООО «Вертикаль» принятые на себя обязательства по заключенным контрактам, предметом которых являлось приобретение и передача 292 жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда и 54 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до настоящего времени не выполнил.

В результате указанных действий Министерству финансов Республики Тыва причинен ущерб на сумму 296 млн. рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кызылский городской суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, в сентябре 2018 года вступили в законную силу решения, принятые Арбитражными судами Республики Тыва и г. Красноярска по исковым заявлениям ГКУ «Госстройзаказ» к ООО «Вертикаль», о взыскании вышеуказанных сумм неосновательного обогащения.