Факты, аналитика, суждения Когда мэр Кызыла займётся проблемами города? Мэру г. Кызыла К.Б. Сагаан-оолу ЗАПРОС Уважаемый Карим Байлак-оолович! Город Кызыл известен своими бедами: плохими дорогами, вороватыми чиновниками, канцерогенной сажей, плохо работающим общественным транспортом и опасной для жизни средой. Пока кызылчанам Вы известны лишь инициативами в области общественного транспорта и ограничения легальной торговли винно-водочными изделиями. Прошу сообщить, какие инициативы разрабатываются в мэрии г. Кызыла по решению следующих городских проблем: 1. по строительству, ремонту и содержанию асфальтированных дорог в столице Тувы; 2. по пресечению коррупции в мэрии; 3. по созданию условий, обеспечивающих в Кызыле соответствующих санитарным нормам состояние воздушной среды и борьбе с сажей; 4. по укреплению полицией общественного порядка и созданию в Кызыле безопасных условий жизни граждан. Ответ прошу направить в редакцию электронной почтой и по адресу: г.Кызыл, ул. Интернациональная, 115, тел./факс 8(39422)66-7-66. С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров (прочитано 373 раза)