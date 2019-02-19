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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 7, 19 февраля / Когда мэр Кызыла займётся проблемами города?
   
 
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№7, 19 февраля 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Когда мэр Кызыла займётся проблемами города?

Мэру г. Кызыла К.Б. Сагаан-оолу

ЗАПРОС

Уважаемый Карим Байлак-оолович!

Город Кызыл известен своими бедами: плохими дорогами, вороватыми чиновниками, канцерогенной сажей, плохо работающим общественным транспортом и опасной для жизни средой.

Пока кызылчанам Вы известны лишь инициативами в области общественного транспорта и ограничения легальной торговли винно-водочными изделиями.

Прошу сообщить, какие инициативы разрабатываются в мэрии г. Кызыла по решению следующих городских проблем:

1. по строительству, ремонту и содержанию асфальтированных дорог в столице Тувы;

2. по пресечению коррупции в мэрии;

3. по созданию условий, обеспечивающих в Кызыле соответствующих санитарным нормам состояние воздушной среды и борьбе с сажей;

4. по укреплению полицией общественного порядка и созданию в Кызыле безопасных условий жизни граждан.

Ответ прошу направить в редакцию электронной почтой и по адресу: г.Кызыл, ул. Интернациональная, 115, тел./факс 8(39422)66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров

(прочитано 373 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7816.html
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