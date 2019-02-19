Когда мэр Кызыла займётся проблемами города?
Мэру г. Кызыла К.Б. Сагаан-оолу
ЗАПРОС
Уважаемый Карим Байлак-оолович!
Город Кызыл известен своими бедами: плохими дорогами, вороватыми чиновниками, канцерогенной сажей, плохо работающим общественным транспортом и опасной для жизни средой.
Пока кызылчанам Вы известны лишь инициативами в области общественного транспорта и ограничения легальной торговли винно-водочными изделиями.
Прошу сообщить, какие инициативы разрабатываются в мэрии г. Кызыла по решению следующих городских проблем:
1. по строительству, ремонту и содержанию асфальтированных дорог в столице Тувы;
2. по пресечению коррупции в мэрии;
3. по созданию условий, обеспечивающих в Кызыле соответствующих санитарным нормам состояние воздушной среды и борьбе с сажей;
4. по укреплению полицией общественного порядка и созданию в Кызыле безопасных условий жизни граждан.
Ответ прошу направить в редакцию электронной почтой и по адресу: г.Кызыл, ул. Интернациональная, 115, тел./факс 8(39422)66-7-66.
С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров