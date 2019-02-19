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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 7, 19 февраля / Решившихся на участие в республиканских программах загоняют в долги
   
 
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№7, 19 февраля 2019 года.

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Нам пишут

Решившихся на участие в республиканских программах загоняют в долги

Это реальная история со мной случилась. Но всё же потом когда в мой дом пришли ФССП Тувы за неоплатой пенсионных страховых взносов в размере 20 тыс., мне пришлось выплачивать всю сумму. Но здесь несправедливость состоит в том, что куда вообще такие средства перенаправляются, если в реале у меня и бизнеса не было, а только долг. Если посчитать всю Туву, таких случаев числится за 200-300 в год.

Я житель села Кара-Хаак, в октябре 2013 года по предложению Ли Т.С. становился на налоговый учет для дальнейшего вхождения в с/х программу «Одно село один продукт» села Кара-Хаак. Бизнес-план со стоимостью 5 тыс. руб. и др. нужные документы я сдал в экономический отдел Кызылского кожууна и ждал, когда будет комиссия для решения. Но та комиссия так и не состоялась до июня 2014 года, а это означало, что срок посадки картофеля закончился и бизнеса уже в этот год не будет.

Мне тогда никто не звонил и не сообщил об этом, и я подумал, что комиссии не было вообще. До этого времени, когда я ждал комиссию, у меня долг в ПФ на страховые взносы вместе с долгами прошлого 2013 года уже превысил 20000 руб., в налоговом не сдан отчет. Как было сказано – бизнеса никакого не было, а вместо этого на мое имя образовались долги перед ПФ. В июле 2014 года я приостановил предпринимательское дело, половину долга заплатил, а половина еще до сих пор не погашена, так как у меня никакого бизнеса и другого дохода в то время и до настоящего времени – нет.

Чтобы постараться заново каким-то образом оказаться на этой программе «Одно село – один продукт», я в том же июле месяце решил написать о себе и о своей деятельности по выращиванию картофеля на газете «Вести Кызылского кожууна». Ну как бы я тоже, как и другие, хочу быть в программе, увеличить площадь земли, и иметь с/х технику, но в отделе гл. редактора по указанию Ли мне отказали в таком деле. Я только потом в сентябре того 2014 года узнал, что на программу «Одно село – один продукт» села Кара-Хаак уже выдвинуты и решены КОМИССИЕЙ два человека – это Монгуш Артыш и Ким Геннадий. Монгуш Артыш – это сын одного специалиста, работающего в Администрации Кызылского кожууна, а Ким Геннадий – это кореец, близкий друг Ли Т.С. Они оба из города Кызыла, в нашем Кара-Хааке они даже не жили. И как я помню то время, я там был единственный человек в селе, претендующий и соответствующий на эту программу.

Я до сих пор не пойму, по чьей вине образовались эти необоснованные страховые взносы в ПФ, что мне делать в таком случае? И почему вообще все так получилось? С подобными историями людей, ставших жертвами такого обмана по всей Туве – НЕМАЛО, у них гораздо больше долгов, чем у меня, потому что такой процесс преобразования должников, происходил каждый год по одному и тому же сценарию. Они до сих пор на сегодняшний день живут в долгах в ПФР. А эти долги, хотя приостановлены, но все же год за годом увеличиваются, прибавляя по 2 рубля в день, а остановить этот процесс никто не в силах.

Чтобы остановить эти надбавки к долгам на ПФ – про это хоть раз обсуждали в Хурале представителей власти? Мы знаем, что страховки от таких случаев нигде не предусмотрено, ну тогда защищающая сторона таких случаев, как у меня – ГДЕ? Никто не сможет ответить на это вопрос.

Любому понятно, что условия программы до конца не разработаны, и абсолютно нету никаких гарантий возврата рискованно-израсходованных средств на программу, и вообще гарантийных обязательств госпрограмм НЕТУ. Ошибка еще и в том, что нужно было уже после комиссии в тот же день автоматически, принудительно приостановить дело оставшихся претендентов на бизнес, согласовавшись с ними в той же комиссии. Люди же забывают про взносы в ПФ, и только лишь вспомнят, когда из ПФР или от судебных приставов приходят письма об уже накопившихся за год долгах. Бывали случаи, когда человек узнал о своем долге в ПФР спустя 2-3 года, потому что прописка и место жительства в районах спутаны, а номера сотовых телефонов сменили, чтобы избежать звонков кредитных учреждений.

Эти ответственные исполнители и соисполнители программ не учли каждую деталь процесса, не было тонкого подхода к делу, никому из них в голову не пришли возможные отрицательные последствия госпрограмм. Исполнители только лишь создали, объявили и собрали первых из списка имен участников госпрограмм, не думая об остальных оставшихся с долгами людях...

Я НИКОГДА НЕ БУДУ ВЫПЛАЧИВАТЬ ЭТОТ ОСТАВШИЙСЯ ДОЛГ НА ПФ – ЭТО НЕ МОЯ ВИНА!..

(прочитано 430 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7814.html
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