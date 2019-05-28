Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Дети прыгают в протоку парка с моста. Раздел: Родной край
Комментариев: 7
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 85
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 28
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 20, 28 мая / На что пойдёт прокурор, лишь бы не исполнять закон?
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№20, 28 мая 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

На что пойдёт прокурор, лишь бы не исполнять закон?

Прокурору г.Кызылу
Пономарёву Р.В.

ЗАПРОС

В соответствии с Федеральным законом «О средствах массовой информации» я направил в Ваш адрес запрос по поводу ненадлежащего содержания городских дорог и необеспечению должного уровня безопасности дорожного движения в Кызыле и, в частности, провалившейся на перекрёстке улиц Интернациональная и Дружбы.

Прокуратура г.Кызыла вместо проведения соответствующей проверки и ответа по существу направила в мой адрес встречный запрос за подписью заместителя прокурора города, в котором требует представить в прокуратуру переписку граждан с редакцией газеты «РИСК».

Уважаемый Роман Владимирович!

Должен сообщить Вам, что Вы работаете не в Одессе, чтобы на официальный Запрос отвечать Запросом. Поэтому, если Вы не ответите на Запрос в установленный законом срок, я буду вынужден обратиться в суд с соответствующим заявлением, и тогда уже суд обяжет Вас исполнить норму Закона.

В соответствии с вышеупомянутым ФЗ «О СМИ» редакция не вправе раскрывать данные респондентов без их согласия. Иное возможно только по запросу суда в рамках уголовного дела. В связи с этим я могу представить только одно обращение гражданина в газету, который дал своё согласие.

Прошу ускорить рассмотрение моего Запроса и наладить действенный контроль за деятельностью ГИБДД и мэрии г.Кызыла по обеспечению безопасности дорожного движения в г.Кызыле.

Ответ прошу направить по адресу: г.Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел./факс 66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров

(прочитано 364 раза)

 http://risk-inform.ru/article_8015.html
+3

Остальные материалы номера 20:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» Городские службы не справляются со своей работой (№20, 28 мая)
» Борьба за бабло – чего хочет Кара-оол? (№20, 28 мая)
» В этом году выявлено 20 нарушений закона в сфере безопасности дорожного движения (№19, 21 мая)
» Жилищно-коммунальные страсти (№17, 30 апреля)
» Как прокуратура Кызыла борется за безопасность на дорогах? (№17, 30 апреля)
» Кто ответит за бардак в Кызыле? (№16, 23 апреля)
» Обзор прессы (№16, 23 апреля)
» Обзор прессы (№12, 26 марта)
» Когда мэр Кызыла займётся проблемами города? (№7, 19 февраля)
» Обзор прессы (№6, 12 февраля)
» В споре рождается порядок (№5, 5 февраля)
» Кому насрать на народ? (№50, 25 декабря)
» Обзор прессы (№42, 23 октября)
Вечерний Кызыл
Комментариев: 2
Озеленение по-кызылски
Комментариев: 4
Застывшие во времени. Кызыл-2012.
Комментариев: 3
улица Калинина ночью.
Комментариев: 9
Долгострой в центре Кызыла
Комментариев: 17
 
Материал входит в разделы тематического архива:
 
   

«Рубль укрепляется». От создателей «Америка вот-вот рухнет» и «Европе недолго осталось».

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank