На что пойдёт прокурор, лишь бы не исполнять закон?

Прокурору г.Кызылу

Пономарёву Р.В.

ЗАПРОС

В соответствии с Федеральным законом «О средствах массовой информации» я направил в Ваш адрес запрос по поводу ненадлежащего содержания городских дорог и необеспечению должного уровня безопасности дорожного движения в Кызыле и, в частности, провалившейся на перекрёстке улиц Интернациональная и Дружбы.

Прокуратура г.Кызыла вместо проведения соответствующей проверки и ответа по существу направила в мой адрес встречный запрос за подписью заместителя прокурора города, в котором требует представить в прокуратуру переписку граждан с редакцией газеты «РИСК».

Уважаемый Роман Владимирович!

Должен сообщить Вам, что Вы работаете не в Одессе, чтобы на официальный Запрос отвечать Запросом. Поэтому, если Вы не ответите на Запрос в установленный законом срок, я буду вынужден обратиться в суд с соответствующим заявлением, и тогда уже суд обяжет Вас исполнить норму Закона.

В соответствии с вышеупомянутым ФЗ «О СМИ» редакция не вправе раскрывать данные респондентов без их согласия. Иное возможно только по запросу суда в рамках уголовного дела. В связи с этим я могу представить только одно обращение гражданина в газету, который дал своё согласие.

Прошу ускорить рассмотрение моего Запроса и наладить действенный контроль за деятельностью ГИБДД и мэрии г.Кызыла по обеспечению безопасности дорожного движения в г.Кызыле.

Ответ прошу направить по адресу: г.Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел./факс 66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров