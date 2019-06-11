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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 22, 11 июня / Когда прокуратура Кызыла начнёт работать?
   
 
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№22, 11 июня 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Когда прокуратура Кызыла начнёт работать?

Прокурору г.Кызылу
Пономарёву Р.В.

ЗАПРОС

Уважаемый Роман Владимирович!

В газету «РИСК-экспресс» продолжают поступать письма кызылчан, недовольных попустительством прокуратуры г.Кызыла в отношении сотрудников ГИБДД и мэрии г.Кызыла, вследствие которого дороги в столице Тувы находятся в неудовлетворительном состоянии и нарушают требования безопасности.

Обращаю Ваше внимание, что Вы в нарушение действующего законодательства до сих пор не представили в редакцию газеты «РИСК-экспресс» ни одного ответа по существу на запросы редакции о мерах, принимаемых прокуратурой г.Кызыла к изменению ситуации разбитых дорог в отношении мэрии г.Кызыла, столичных служб, отвечающих за состояние дорог и ГИБДД республики, в чью обязанность входит контроль за обеспечением безопасности движения. Должен предупредить Вас, уважаемый прокурор, что в случае продолжения игнорирования официального запроса средства массовой информации я буду вынужден обратиться с жалобой на Вашу неадекватную для прокурора реакцию к своим должностным обязанностям к прокурору республики Боровкову или в суд.

Также прошу провести проверку состояния асфальтового покрытия дороги, ведущей в Правобережные дачи г.Кызыла в западном направлении к бывшей Звероферме. Асфальт разбит на большинстве участков дороги, грунтовая дорога не грейдируется, что не только доставляет дискомфорт для проезда транспорта, но и создаёт опасность для проезда автомобилей и прохода граждан, проживающих на дачах.

Прошу сообщить о мерах прокурорского реагирования в редакцию газеты по адресу: Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Интернациональная, 115, тел./факс. 66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров.

(прочитано 222 раза)

 http://risk-inform.ru/article_8044.html
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