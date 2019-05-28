    Перекрёсток мнений

Аноним, 22-05-2019 #1[ru]

Приезд десанта из различных министерств РФ имеет цель поддержать главу республики. Подготовлены десятки предложений по инвестиционным проектам от ЖД ветки до совершенно смешных – выделении 6 ставок госслужащих для Министерства культуры. Установка, которую получили федеральные чиновники в Москве перед вылетом в Туву, понятна: поддержать, согласовать, помочь реализовать (они этого не скрывают). Но как заявляют сами федеральные чиновники (а они в этом практически единодушны): – «Вы завершите начатые проекты – переселение, программа сирот, строительство спортивных объектов и пр. А так получается ситуация, что выделенные на переселение деньги потрачены, а домов нет! И теперь Вы (тувинское правительство) говорите: дайте еще, мы новые дома построим... Но нет решения системных управленческих проблем, которые мешают реализовать проекты».

Или было выделено 1,38 млрд. рублей на строительство стадиона в пгт. Каа-Хем. 700 млн. потратили на строительство, а 700 млн. вернули как неосвоенные обратно в Москву. Теперь минстрой РТ просит еще 460 млн. на завершение строительства, и 530 млн. – на подключение к инженерным сетям. Федеральщики в голос говорят: «на сети полмиллиарда для спортивного объекта выделять не будем! И почему не бьются цифры? 700 вернули, а не хватает 460. И как так получилось, что Вы строите объект в чистом поле и без сетей!» Но тем не менее Ш.Кара-оол уже пообещал ввод данного объекта в 2019 году! Еще до приезда высоких гостей! Наверное, в бюджете республики есть лишний миллиард на выполнение обещаний Главы?!

Аноним, 22-05-2019 #6[ru]

Карлик, почему тебе не отмазаться от своего двоюродного брата Чигдена? Или он уже не может ни на что влиять? Либо ему дороже 20 млн., чем кровные родственники?

Аноним, 22-05-2019 #9[ru]

Политолог Гращенков: Кара-оол погрузил Туву в депрессивное состояние. Глава Тувы Шолбан Кара-оол заявил, что объявит о своих намерениях идти на выборы губернатора к 2021г., когда срок его полномочий будет истекать. Эксперты отмечают, что за время работы Кара-оола в Туве республика «погрузилась в депрессивное состояние». По словам гендиректора Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, смены Кара-оола, который давно находится у власти, требует оппозиция. С другой стороны, главу Тувы до сих пор поддерживает министр обороны Сергей Шойгу. «Клуб регионов»

Аноним, 22-05-2019 #10[ru]

Все сваливают на него, сами на себя обязанность не могут взять

Аноним, 23-05-2019 #13[ru]

В Туве мужиков не осталось. Правоохранители стоят раком перед Карликом и Шайтаном. Народ превратили в рабов для наркобаронов...

Аноним, 23-05-2019 #14[ru]

Референдум за отставку Карлика! Протестовать против пенсионного грабежа! Против войны в Донбассе и Сирии! Вот к чему нужно призывать. Позор!

Аноним, 23-05-2019 #15[ru]

Федеральный десант высадился в Туве – педеральщики [болтали], съездили на природу, порадовались подаркам и УЕ... в Россию. Сколько денег потрачено было из федерального и республиканского бюджета на этот шабаш – мама дорогая!

Аноним, 23-05-2019 #16[ru]

Всегда волновала судьба забитого Путиным золотого костыля. Как он там? Или как только Путин отвернулся его тут же выдрали жадные Карлики?

Аноним, 24-05-2019 #17[ru]

Минэкономразвития России: Тыва станет первым регионом, для которого будет разработан индивидуальный комплексный план развития. Мы после этой показухи и сволочизма голосовать за Путина и его педросовских тварей не будем! За любую другую пойдем голосовать. Кто будет отвечать за нищету в Туве? Орешкин или те, кто миллиарды украл у моего народа?

Аноним, 24-05-2019 #18[ru]

Это нормально, 100-летие недавно отпраздновали. Мы – самые последние... предпоследние вошедшие. Это же хорошо – целое министерство! Хотя такое не впервые есть и министерства по С. Кавказу. Нам хотя бы до бедных регионов России подтянуться.

Аноним, 25-05-2019 #24[ru]

Уход Карлика будет лучшим, что произошло в республике за последние 100 лет. Дружно все помолимся всем Богам!

Аноним, 25-05-2019 #25[ru]

Кара-оол, пошел ты на фиг уже! Задолбал ты уже всех!!! Да нет, у него просто такие губки-бантиком. Жирное лицо. За все это тувинские избиратели не голосовали. Но все это они получили в 2016 году мы и узнаем, что реально ждёт республику в 2020 году и ближайшей пятилетке.

Аноним, 25-05-2019 #26[ru]

Нужно как в Екатеринбурге, Архангельске, Хакасии, Абхазии! И не нужно никому молиться. Карлики кремлёвские и местные-бандиты, а бандиты понимают только силу. Да воскреснут 60 богатырей, восставших против китайских оккупантов!

Аноним, 25-05-2019 #27[ru]

26-му: весь народ Тувы и русские, и тувинцы, и украинцы и др. – пусть научатся себя уважать! Сколько надо еще терпеть, пока карликовские бандиты будут убивать наших детей!? Может, хватит? Дайте жить и нормально работать всем, а не только охранникам и бандитам Юрасика, наркобаронам Лени и их ставленников. Вчера мы увидели, сколько молодежи бомжей в Кызыле, в районах.

Аноним, 22-05-2019 #3[ru]

Производство сельских товаров растет, как посчитали Кара-оол с Патрушевым, а на прилавках только привозные товары. Просто отлично!

Аноним, 23-05-2019 #4[ru]

В ПТУ часто учатся сироты ради получения места в общежитии. Получают все возможные профессии, до последнего момента оттягивая момент перехода во взрослую жизнь – из детства в бомжи...

Аноним, 22-05-2019 #1[ru]

А где факты, доказательство? Не люблю, когда домыслы – это все равно, что из воздуха берут.

Аноним, 22-05-2019 #3[com]

У нас что, выборы были?

Аноним, 23-05-2019 #5[com]

Все знают, как стряпаются ваши выборы. Сама была свидетелем. И мне – стыдно!

Аноним, 23-05-2019 #6[ru]

Раньше депутаты были из народа, а не воры и спекулянты, как сейчас. Потому и забота была настоящая для простых людей. А не шкурные интересы денежных мешков. Из года в год вы фальсифицируете выборы для Карлика, отнимая будущее у своего народа. Вы и привели тувинцев к катастрофе!

Аноним, 23-05-2019 #1[ru]

20 нарушений за полгода – это мало! Достаточно проехаться по какой-нибудь дороге в стороне от центра и можно найти сотни нарушений – ямы, никакие разметка, знаки. Из года в год ничего не меняется, а только становится хуже.

Аноним, 22-05-2019 #1[ru]

Остается ответственность причастных должностных лиц перед народом за бездарное освоение немалых народных денег при маленьком бюджете, а равно вредительство. Это должно быть оценено и осуждено без сроков давности при очередных выборах.

Аноним, 22-05-2019 #3[ru]

Ну а что делать? Не возвращать же эти самолеты теперь! Оставим их себе.

Анониму3, 22-05-2019 #4[ru]

«Ну а что делать, не возвращать же эти самолета теперь» Почему? Пусть теперь глава и заплатит из своего кармана! И вернет деньги в бюджет! Его же подчиненные лоханулись! Он их набрал – он за них и отвечает! Так нормально будет! Денег нет – пусть квартиры в Москве продадут или там, где у него еще квартиры есть и машины у него есть! Заправку пусть Карлик продаст.

Аноним, 23-05-2019 #6[ru]

Эти самолеты, наверное, изначально покупались для каких-нибудь випов, а не для народа. ...Сейчас редакции надо еще один запрос сделать – сколько в год бюджет Тувы тратит на обслуживание и содержание этих самолетов?

Аноним, 22-05-2019 #2[ru]

Ну если условно осудили, не нашли состава преступления, то есть за что. Следователи же тоже умные люди.

Аноним, 23-05-2019 #5[ru]

Наши следователи и полицаи давно потеряли квалификацию. Привыкли шить дела белыми нитками, выбивая «чистосердечное признание». Но если сталкиваются с чиновниками, которые могут на ворованные деньги нанять лучших адвокатов, то все шитые дела у них тут же разваливаются в суде.

Аноним, 24-05-2019 #6[ru]

Так и есть: чтобы все правоохранительные твари, начиная с прокуроров и судей, полицейских и их дети, мучались, как наши дети, от самых страшны болезней в тюрьмах!

Аноним, 22-05-2019 #1[ru]

Бурная деятельность на пороге выборов. Это смешно. Показуха!

Аноним, 22-05-2019 #2[ru]

Показуха это «бурная деятельность», а вот то, что он приехал не на своем Лексусе по разбитой дороге, а на вертолете санавиации, вот это уже не смешно. Возникают вопросы: – Что будет с больным, если Кара-оолу не приспичит молиться? К нему кто-нибудь прилетит? – Если больному нужна помощь, то почему сначала пиар с ламами на горе, а уже потом лечение? – Сколько вылетов в день, неделю, месяц делает вертолет сан-авиации и на скольких из этих рейсах бывает Кара-оол? Может, это просто VIP-транспорт для личных нужд?

Аноним, 22-05-2019 #3[ru]

Мерзость какая! То он с духами общается, то на рождество в иордань с корейцем прыгает! Ладно, был бы он человеком новым, малоизвестным... Но ведь все прекрасно знают, что это за личность. Еще какой то духовностью себя облачить пытается, противно!

Аноним, 22-05-2019 #2[ru]

Заслуга есть заслуга! Заслуги разные бывают! Есть заслуга за прислугу, а есть заслуга перед народом! Так что прошу не путать мух и котлет!

Аноним, 22-05-2019 #3[ru]

Может, у Шойгу синдром Брежнева? Тот тоже обожал блестящие висюльки.

Аноним, 22-05-2019 #4[ru]

Абсолютно без разницы, что он носит на груди. Раз считает, что заслужил, пусть носит!

Аноним, 23-05-2019 #2[ru]

1й, что тут непонятного? Мусор – это большие деньги! Не случайно Путин объявил масштабную программу по строительству перерабатывающих заводов по всей стране. Все хотят присосаться к золотому мусору! Правда, вряд ли у местных получится нагреться на бюджетных деньгах – Путин же объявил о создании единого оператора, которому и достанутся все деньги. И скорее всего это будет какой-нибудь очередной ротенберг.

Аноним, 22-05-2019 #1[ru]

Вот оно ОПГ Пи*ра ГНОЙНОГО. Признан виновным и осуждён на 4 года за хищение 20 миллионов рублей двоюродный брат Кара-оола Чигден Евгений. Также этот ловкач известен как владелец хладокомбината и острова на Серебрянке. Этот Евгений Чигден на каждом углу и каждому встречному говорил, что он все делает по приказу главы республики. Преступника удалось осудить благодаря показаниям преданного читателя паблика НТ+ также ранее осуждённого по этому делу Анай-оола Мергена Кыргысовича. P.S. Получается, каждый приближённый главы республики – коррупционер? Суукакараоолуходи!

Аноним, 22-05-2019 #3[com]

ШВК, говорят, хочет снять с должности Камбы Ламу нынешнего и проверить образование местных лам. И тибетский лама вроде будет теперь в хурээ. А разве он может вмешиваться в религиозную деятельность республики? Странно все это... Видимо, сильно обиделся он.

Аноним, 22-05-2019 #1[ru]

Неужели наша полиция может крышевать скотокрадов? Если это так, то как дальше жить в нашей стране? Получается, что если кто-то преследует свои цели, в данном случае убрать неугодного властям, то законы не работают, что ли? Наши правоохранительные органы прикрывают воров?

Анониму1, 22-05-2019 #2[ru]

Да все может наша полиция! Может крышевать, а может и не крышевать, а ловить! Их тоже так зажали, что и им деваться некуда! Просто нет сверху команды фас! А ОНИ ТОЖЕ ВСЕГО БОЯТСЯ!

Аноним, 22-05-2019 #3[ru]

Полицаи больше всех и боятся. Кто больше всех боится, тот и поднимается по карьерной лестнице. Наша полиция себя бережет

Аноним, 24-05-2019 #8[ru]

Схема эта давно известна, когда используются мелкие сошки типа недалёких воришек для того, чтобы зацепить крупную рыбу. Понятно, что сошки попались, согласились сотрудничать, сдали человека, которого и обворовали. А теперь, раскинув своими мозгами, поняли, что их используют втёмную в большой игре. Вот и обосрались.