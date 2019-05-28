Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Дети прыгают в протоку парка с моста. Раздел: Родной край
Комментариев: 7
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 87
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 35
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 20, 28 мая / Перекрёсток мнений
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№20, 28 мая 2019 года.

    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

В ожидании чуда

Аноним, 22-05-2019 #1[ru]

Приезд десанта из различных министерств РФ имеет цель поддержать главу республики. Подготовлены десятки предложений по инвестиционным проектам от ЖД ветки до совершенно смешных – выделении 6 ставок госслужащих для Министерства культуры. Установка, которую получили федеральные чиновники в Москве перед вылетом в Туву, понятна: поддержать, согласовать, помочь реализовать (они этого не скрывают). Но как заявляют сами федеральные чиновники (а они в этом практически единодушны): – «Вы завершите начатые проекты – переселение, программа сирот, строительство спортивных объектов и пр. А так получается ситуация, что выделенные на переселение деньги потрачены, а домов нет! И теперь Вы (тувинское правительство) говорите: дайте еще, мы новые дома построим... Но нет решения системных управленческих проблем, которые мешают реализовать проекты».

Или было выделено 1,38 млрд. рублей на строительство стадиона в пгт. Каа-Хем. 700 млн. потратили на строительство, а 700 млн. вернули как неосвоенные обратно в Москву. Теперь минстрой РТ просит еще 460 млн. на завершение строительства, и 530 млн. – на подключение к инженерным сетям. Федеральщики в голос говорят: «на сети полмиллиарда для спортивного объекта выделять не будем! И почему не бьются цифры? 700 вернули, а не хватает 460. И как так получилось, что Вы строите объект в чистом поле и без сетей!» Но тем не менее Ш.Кара-оол уже пообещал ввод данного объекта в 2019 году! Еще до приезда высоких гостей! Наверное, в бюджете республики есть лишний миллиард на выполнение обещаний Главы?!

Аноним, 22-05-2019 #6[ru]

Карлик, почему тебе не отмазаться от своего двоюродного брата Чигдена? Или он уже не может ни на что влиять? Либо ему дороже 20 млн., чем кровные родственники?

Аноним, 22-05-2019 #9[ru]

Политолог Гращенков: Кара-оол погрузил Туву в депрессивное состояние. Глава Тувы Шолбан Кара-оол заявил, что объявит о своих намерениях идти на выборы губернатора к 2021г., когда срок его полномочий будет истекать. Эксперты отмечают, что за время работы Кара-оола в Туве республика «погрузилась в депрессивное состояние». По словам гендиректора Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, смены Кара-оола, который давно находится у власти, требует оппозиция. С другой стороны, главу Тувы до сих пор поддерживает министр обороны Сергей Шойгу. «Клуб регионов»

Аноним, 22-05-2019 #10[ru]

Все сваливают на него, сами на себя обязанность не могут взять

Аноним, 23-05-2019 #13[ru]

В Туве мужиков не осталось. Правоохранители стоят раком перед Карликом и Шайтаном. Народ превратили в рабов для наркобаронов...

Аноним, 23-05-2019 #14[ru]

Референдум за отставку Карлика! Протестовать против пенсионного грабежа! Против войны в Донбассе и Сирии! Вот к чему нужно призывать. Позор!

Аноним, 23-05-2019 #15[ru]

Федеральный десант высадился в Туве – педеральщики [болтали], съездили на природу, порадовались подаркам и УЕ... в Россию. Сколько денег потрачено было из федерального и республиканского бюджета на этот шабаш – мама дорогая!

Аноним, 23-05-2019 #16[ru]

Всегда волновала судьба забитого Путиным золотого костыля. Как он там? Или как только Путин отвернулся его тут же выдрали жадные Карлики?

Аноним, 24-05-2019 #17[ru]

Минэкономразвития России: Тыва станет первым регионом, для которого будет разработан индивидуальный комплексный план развития. Мы после этой показухи и сволочизма голосовать за Путина и его педросовских тварей не будем! За любую другую пойдем голосовать. Кто будет отвечать за нищету в Туве? Орешкин или те, кто миллиарды украл у моего народа?

Аноним, 24-05-2019 #18[ru]

Это нормально, 100-летие недавно отпраздновали. Мы – самые последние... предпоследние вошедшие. Это же хорошо – целое министерство! Хотя такое не впервые есть и министерства по С. Кавказу. Нам хотя бы до бедных регионов России подтянуться.

Аноним, 25-05-2019 #24[ru]

Уход Карлика будет лучшим, что произошло в республике за последние 100 лет. Дружно все помолимся всем Богам!

Аноним, 25-05-2019 #25[ru]

Кара-оол, пошел ты на фиг уже! Задолбал ты уже всех!!! Да нет, у него просто такие губки-бантиком. Жирное лицо. За все это тувинские избиратели не голосовали. Но все это они получили в 2016 году мы и узнаем, что реально ждёт республику в 2020 году и ближайшей пятилетке.

Аноним, 25-05-2019 #26[ru]

Нужно как в Екатеринбурге, Архангельске, Хакасии, Абхазии! И не нужно никому молиться. Карлики кремлёвские и местные-бандиты, а бандиты понимают только силу. Да воскреснут 60 богатырей, восставших против китайских оккупантов!

Аноним, 25-05-2019 #27[ru]

26-му: весь народ Тувы и русские, и тувинцы, и украинцы и др. – пусть научатся себя уважать! Сколько надо еще терпеть, пока карликовские бандиты будут убивать наших детей!? Может, хватит? Дайте жить и нормально работать всем, а не только охранникам и бандитам Юрасика, наркобаронам Лени и их ставленников. Вчера мы увидели, сколько молодежи бомжей в Кызыле, в районах.

Обзор прессы

Аноним, 22-05-2019 #3[ru]

Производство сельских товаров растет, как посчитали Кара-оол с Патрушевым, а на прилавках только привозные товары. Просто отлично!

Аноним, 23-05-2019 #4[ru]

В ПТУ часто учатся сироты ради получения места в общежитии. Получают все возможные профессии, до последнего момента оттягивая момент перехода во взрослую жизнь – из детства в бомжи...

Фальсификации на выборах – угроза для конституционного строя России!

Аноним, 22-05-2019 #1[ru]

А где факты, доказательство? Не люблю, когда домыслы – это все равно, что из воздуха берут.

Аноним, 22-05-2019 #3[com]

У нас что, выборы были?

Аноним, 23-05-2019 #5[com]

Все знают, как стряпаются ваши выборы. Сама была свидетелем. И мне – стыдно!

Аноним, 23-05-2019 #6[ru]

Раньше депутаты были из народа, а не воры и спекулянты, как сейчас. Потому и забота была настоящая для простых людей. А не шкурные интересы денежных мешков. Из года в год вы фальсифицируете выборы для Карлика, отнимая будущее у своего народа. Вы и привели тувинцев к катастрофе!

В этом году выявлено 20 нарушений закона в сфере безопасности дорожного движения

Аноним, 23-05-2019 #1[ru]

20 нарушений за полгода – это мало! Достаточно проехаться по какой-нибудь дороге в стороне от центра и можно найти сотни нарушений – ямы, никакие разметка, знаки. Из года в год ничего не меняется, а только становится хуже.

Самолёты куплены с нарушением законов, но сроки привлечения к ответственности истекли

Аноним, 22-05-2019 #1[ru]

Остается ответственность причастных должностных лиц перед народом за бездарное освоение немалых народных денег при маленьком бюджете, а равно вредительство. Это должно быть оценено и осуждено без сроков давности при очередных выборах.

Аноним, 22-05-2019 #3[ru]

Ну а что делать? Не возвращать же эти самолеты теперь! Оставим их себе.

Анониму3, 22-05-2019 #4[ru]

«Ну а что делать, не возвращать же эти самолета теперь» Почему? Пусть теперь глава и заплатит из своего кармана! И вернет деньги в бюджет! Его же подчиненные лоханулись! Он их набрал – он за них и отвечает! Так нормально будет! Денег нет – пусть квартиры в Москве продадут или там, где у него еще квартиры есть и машины у него есть! Заправку пусть Карлик продаст.

Аноним, 23-05-2019 #6[ru]

Эти самолеты, наверное, изначально покупались для каких-нибудь випов, а не для народа. ...Сейчас редакции надо еще один запрос сделать – сколько в год бюджет Тувы тратит на обслуживание и содержание этих самолетов?

Затяжные бои с коррумпированными министрами тувинского правительства

Аноним, 22-05-2019 #2[ru]

Ну если условно осудили, не нашли состава преступления, то есть за что. Следователи же тоже умные люди.

Аноним, 23-05-2019 #5[ru]

Наши следователи и полицаи давно потеряли квалификацию. Привыкли шить дела белыми нитками, выбивая «чистосердечное признание». Но если сталкиваются с чиновниками, которые могут на ворованные деньги нанять лучших адвокатов, то все шитые дела у них тут же разваливаются в суде.

Аноним, 24-05-2019 #6[ru]

Так и есть: чтобы все правоохранительные твари, начиная с прокуроров и судей, полицейских и их дети, мучались, как наши дети, от самых страшны болезней в тюрьмах!

Духи помогут сильным

Аноним, 22-05-2019 #1[ru]

Бурная деятельность на пороге выборов. Это смешно. Показуха!

Аноним, 22-05-2019 #2[ru]

Показуха это «бурная деятельность», а вот то, что он приехал не на своем Лексусе по разбитой дороге, а на вертолете санавиации, вот это уже не смешно. Возникают вопросы: – Что будет с больным, если Кара-оолу не приспичит молиться? К нему кто-нибудь прилетит? – Если больному нужна помощь, то почему сначала пиар с ламами на горе, а уже потом лечение? – Сколько вылетов в день, неделю, месяц делает вертолет сан-авиации и на скольких из этих рейсах бывает Кара-оол? Может, это просто VIP-транспорт для личных нужд?

Аноним, 22-05-2019 #3[ru]

Мерзость какая! То он с духами общается, то на рождество в иордань с корейцем прыгает! Ладно, был бы он человеком новым, малоизвестным... Но ведь все прекрасно знают, что это за личность. Еще какой то духовностью себя облачить пытается, противно!

Какие медали придётся снять Сергею Шойгу

Аноним, 22-05-2019 #2[ru]

Заслуга есть заслуга! Заслуги разные бывают! Есть заслуга за прислугу, а есть заслуга перед народом! Так что прошу не путать мух и котлет!

Аноним, 22-05-2019 #3[ru]

Может, у Шойгу синдром Брежнева? Тот тоже обожал блестящие висюльки.

Аноним, 22-05-2019 #4[ru]

Абсолютно без разницы, что он носит на груди. Раз считает, что заслужил, пусть носит!

Тувинская власть: Личные интересы превыше всего?

Аноним, 23-05-2019 #2[ru]

1й, что тут непонятного? Мусор – это большие деньги! Не случайно Путин объявил масштабную программу по строительству перерабатывающих заводов по всей стране. Все хотят присосаться к золотому мусору! Правда, вряд ли у местных получится нагреться на бюджетных деньгах – Путин же объявил о создании единого оператора, которому и достанутся все деньги. И скорее всего это будет какой-нибудь очередной ротенберг.

Перекрёсток мнений

Аноним, 22-05-2019 #1[ru]

Вот оно ОПГ Пи*ра ГНОЙНОГО. Признан виновным и осуждён на 4 года за хищение 20 миллионов рублей двоюродный брат Кара-оола Чигден Евгений. Также этот ловкач известен как владелец хладокомбината и острова на Серебрянке. Этот Евгений Чигден на каждом углу и каждому встречному говорил, что он все делает по приказу главы республики. Преступника удалось осудить благодаря показаниям преданного читателя паблика НТ+ также ранее осуждённого по этому делу Анай-оола Мергена Кыргысовича. P.S. Получается, каждый приближённый главы республики – коррупционер? Суукакараоолуходи!

Аноним, 22-05-2019 #3[com]

ШВК, говорят, хочет снять с должности Камбы Ламу нынешнего и проверить образование местных лам. И тибетский лама вроде будет теперь в хурээ. А разве он может вмешиваться в религиозную деятельность республики? Странно все это... Видимо, сильно обиделся он.

Не важно, кто украл – важно, кто сидит

Аноним, 22-05-2019 #1[ru]

Неужели наша полиция может крышевать скотокрадов? Если это так, то как дальше жить в нашей стране? Получается, что если кто-то преследует свои цели, в данном случае убрать неугодного властям, то законы не работают, что ли? Наши правоохранительные органы прикрывают воров?

Анониму1, 22-05-2019 #2[ru]

Да все может наша полиция! Может крышевать, а может и не крышевать, а ловить! Их тоже так зажали, что и им деваться некуда! Просто нет сверху команды фас! А ОНИ ТОЖЕ ВСЕГО БОЯТСЯ!

Аноним, 22-05-2019 #3[ru]

Полицаи больше всех и боятся. Кто больше всех боится, тот и поднимается по карьерной лестнице. Наша полиция себя бережет

Аноним, 24-05-2019 #8[ru]

Схема эта давно известна, когда используются мелкие сошки типа недалёких воришек для того, чтобы зацепить крупную рыбу. Понятно, что сошки попались, согласились сотрудничать, сдали человека, которого и обворовали. А теперь, раскинув своими мозгами, поняли, что их используют втёмную в большой игре. Вот и обосрались.

(прочитано 373 раза)

 http://risk-inform.ru/article_8021.html
+2

Остальные материалы номера 20:
 
   
   
 
Материал входит в раздел тематического архива:
 
   

«Рубль укрепляется». От создателей «Америка вот-вот рухнет» и «Европе недолго осталось».

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank