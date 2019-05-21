Какие медали придётся снять Сергею Шойгу

Министерство обороны разработало новые правила ношения наград на парадной форме, в соответствии с которыми военнослужащие теперь смогут носить не больше десяти государственных орденов и медалей, а также иных ведомственных геральдических знаков. Так ведомство планирует бороться с «иконостасами», когда военнослужащие прикрепляют к форме десятки медалей, не имеющих статуса государственных наград и не несущих реальной ценности.

В 2010 году Дмитрий Медведев подписал указ, в котором перечислялись награды и почетные звания, имеющие статус государственных. Кроме наград за военные достижения в этом списке есть, например, медаль Пушкина (за заслуги в области культуры и искусства, просвещения, гуманитарных наук), орден Дружбы (за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами), медаль «За труды по сельскому хозяйству» и другие, никак не связанные с военной службой.

Этот указ также установил, что юбилейные медали РФ и награды, выданные общественными и религиозными организациями, больше не считаются государственными, хотя люди, получившие их до этого момента, по-прежнему могут рассчитывать на льготы.

Это, конечно же, не мешало военнослужащим прикреплять на парадную форму любые знаки отличия, которые выглядят солидно. Сам министр обороны Сергей Шойгу любит щеголять парадным мундиром с парой десятков орденов и медалей. Теперь примерно половину из них ему придется снять: по новым правилам гражданские награды и знаки отличия общественных организаций нельзя будет размещать на военной форме.

Например, ему придется открепить от формы медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», учрежденную в 2002 году. Всего такой медали удостоены примерно 90 тысяч человек, среди них – Рамзан Кадыров, Владимир Жириновский, гимнастка Елена Исинбаева, певица Светлана Сурганова и целое ведомство, Федеральная служба государственной статистики.

Также Шойгу больше не сможет носить целый ряд юбилейных медалей: «В память 850-летия Москвы», «В память 300-летия Санкт-Петербурга» и «В память 1000-летия Казани». Кроме того, у Шойгу есть юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне», хотя она вручалась гражданам так или иначе связанным с ВОВ: воевавшим, труженикам тыла, узникам концлагерей и т. д. Сам Шойгу родился в 1955 году и точно не принимал участие ни в каких военных действиях времен Великой Отечественной.

Придется отказаться от ношения и девяти наград субъектов РФ, которые с 2010 года тоже не считаются государственными. Кроме двух орденов от родной министру республики Тыва, у него есть награды Алтайского края, Хакасии, Ингушетии, Северной Осетии, Кемеровской и Московской областей, а также крымский орден «За верность долгу», выданный Шойгу в 2015 году в честь его 60-летия.

Выходит, что Сергею Кужугетовичу придется выбирать, какие знаки отличия надевать на парадную форму, из оставшихся: у него семь государственных наград и шесть ведомственных. Среди них – медаль «За возвращение Крыма», юбилейная медаль «200 лет Министерству обороны», ордена Святого Апостола Андрея Первозванного и «За заслуги перед Отечеством». Если раньше Шойгу в среднем надевал 15-18 орденов и медалей (или планок от них), то по новым правилам это количество придется сократить до десяти. Причем это нововведение распространяется не только на военные парады, а на все случаи ношения парадной формы, включая поход в гости или на детский праздник.

«МБХ медиа»