Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Усть-Элегестский кирпичный завод Раздел: Родной край
Комментариев: 9
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 94
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 19
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 19, 21 мая / Какие медали придётся снять Сергею Шойгу
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№19, 21 мая 2019 года.


Какие медали придётся снять Сергею Шойгу

Какие медали придётся снять Сергею Шойгу

Министерство обороны разработало новые правила ношения наград на парадной форме, в соответствии с которыми военнослужащие теперь смогут носить не больше десяти государственных орденов и медалей, а также иных ведомственных геральдических знаков. Так ведомство планирует бороться с «иконостасами», когда военнослужащие прикрепляют к форме десятки медалей, не имеющих статуса государственных наград и не несущих реальной ценности.

В 2010 году Дмитрий Медведев подписал указ, в котором перечислялись награды и почетные звания, имеющие статус государственных. Кроме наград за военные достижения в этом списке есть, например, медаль Пушкина (за заслуги в области культуры и искусства, просвещения, гуманитарных наук), орден Дружбы (за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами), медаль «За труды по сельскому хозяйству» и другие, никак не связанные с военной службой.

Этот указ также установил, что юбилейные медали РФ и награды, выданные общественными и религиозными организациями, больше не считаются государственными, хотя люди, получившие их до этого момента, по-прежнему могут рассчитывать на льготы.

Это, конечно же, не мешало военнослужащим прикреплять на парадную форму любые знаки отличия, которые выглядят солидно. Сам министр обороны Сергей Шойгу любит щеголять парадным мундиром с парой десятков орденов и медалей. Теперь примерно половину из них ему придется снять: по новым правилам гражданские награды и знаки отличия общественных организаций нельзя будет размещать на военной форме.

Например, ему придется открепить от формы медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», учрежденную в 2002 году. Всего такой медали удостоены примерно 90 тысяч человек, среди них – Рамзан Кадыров, Владимир Жириновский, гимнастка Елена Исинбаева, певица Светлана Сурганова и целое ведомство, Федеральная служба государственной статистики.

Также Шойгу больше не сможет носить целый ряд юбилейных медалей: «В память 850-летия Москвы», «В память 300-летия Санкт-Петербурга» и «В память 1000-летия Казани». Кроме того, у Шойгу есть юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне», хотя она вручалась гражданам так или иначе связанным с ВОВ: воевавшим, труженикам тыла, узникам концлагерей и т. д. Сам Шойгу родился в 1955 году и точно не принимал участие ни в каких военных действиях времен Великой Отечественной.

Придется отказаться от ношения и девяти наград субъектов РФ, которые с 2010 года тоже не считаются государственными. Кроме двух орденов от родной министру республики Тыва, у него есть награды Алтайского края, Хакасии, Ингушетии, Северной Осетии, Кемеровской и Московской областей, а также крымский орден «За верность долгу», выданный Шойгу в 2015 году в честь его 60-летия.

Выходит, что Сергею Кужугетовичу придется выбирать, какие знаки отличия надевать на парадную форму, из оставшихся: у него семь государственных наград и шесть ведомственных. Среди них – медаль «За возвращение Крыма», юбилейная медаль «200 лет Министерству обороны», ордена Святого Апостола Андрея Первозванного и «За заслуги перед Отечеством». Если раньше Шойгу в среднем надевал 15-18 орденов и медалей (или планок от них), то по новым правилам это количество придется сократить до десяти. Причем это нововведение распространяется не только на военные парады, а на все случаи ношения парадной формы, включая поход в гости или на детский праздник.

Какие медали придётся снять Сергею Шойгу

«МБХ медиа»

(прочитано 346 раз)

 http://risk-inform.ru/article_8002.html
+1

Остальные материалы номера 19:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» Уважение к живым начинается с памяти к павшим (№18, 14 мая)
» Популизм – благо или зло? (№17, 30 апреля)
» Боевые телепаты, Белый Бурхан и Минобороны (№15, 16 апреля)
» Общество и власть: жизнь по Станиславскому (№3, 22 января)
» Вопрос верховному главнокомандующему (№2, 15 января)
» Как 18-летняя Ксения Шойгу смогла купить участок земли за 9 миллионов долларов? (№2, 15 января)
» Шойгу, Дерипаска и американцы – кто будет командовать тувинским углём? (№2, 15 января)
» Шойгу как великий учитель (№50, 25 декабря)
» Запасной аэродром элиты (№48, 11 декабря)
» Дети войны (№47, 4 декабря)
» Фактор человека с ружьём из свиты Шойгу (№47, 4 декабря)
» Президент и его миссия (№46, 27 ноября)
» Ядерная моча (№44, 13 ноября)
» Атмосфера ненависти даёт свои плоды? (№42, 23 октября)
» Прежде неприкасаемые люди могут получать по заслугам (№41, 16 октября)
» Когда пироги печёт сапожник (№38, 25 сентября)
» Ползи поскорей, Шолбан, за свой родной край! (№24, 19 июня)
» ЧУМА-2018. Потемкинская деревня или нейтронная бомба? (№23, 12 июня)
» Шойгу для Тувы: Спасение или трагедия? (№21, 29 мая)
Культ Сергея Шойгу
Комментариев: 1
Сергей Шойгу на инаугурации Шолбана Кара-оола (2007 год).
Комментариев: 13
Все на защиту Шойги!
Сергей Шойгу и Саяно-Шушенская ГЭС
Сергей Шойгу - небожитель
 
Материал входит в раздел тематического архива:
 
   

Самая успешная социальная сеть в России – это одноклассники Путина. Ну и те, кто с ним Вконтакте.

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank