Боевые телепаты, Белый Бурхан и Минобороны

Что печатает официальный журнал военного ведомства, который «доводится до всего руководящего состава»

Не успела наша власть принять закон о запрете фейковых новостей, как Минобороны порадовало нас тем, что скоро российские боевые телепаты силою мысли сожгут чипы в компьютерах противника, прочтут сквозь стальные сейфы все секретные документы, а также ознакомятся с мыслями врагов с помощью передовых технологий метаконтакта и невербального допроса.

Вообще видно, что автор статьи, опубликованной в официальном журнале Минобороны, много читал боевую фантастику. Альтернативой является предположение, что он много кушал грибов, и отнюдь не белых.

Не совсем, правда, понятно, почему журнал Минобороны при описании всех этих потрясающих технологий сосредотачивается на их военном применении. Согласитесь, если мы можем читать на расстоянии мысли и документы и подключаться силой русской духовности к компьютеру, то мы и без всякой войны будем первые в мире. Для этого надо будет всего лишь научиться заклинаниям, которые не только разрушают чипы, но и их создают! Представьте себе, какое преимущество мы получим, когда сможем силой мысли печатать чипы с шагом 6 нм, в то время как эти жалкие американцы, погрязшие в своем материализме, экспериментируют с Extreme Ultraviolet и прочими грубыми технологиями! А какие возможности открываются для создания заклинанием термоядерных электростанций, гиперпространственных двигателей и гиперзвуковых ракет! Это ведь хорошо известное в истории умение, описанное, например, в эпосе Калевала:

Старый верный Вайнямянен

Строит лодку заклинанием.

Он челнок сбивает пеньем

Из корней большого дуба.

Согласитесь, как-то кощунственно предполагать, что какой-то языческий Вайнямяйнен умеет делать то, что не умеет делать наше скрепоносное военное ведомство.

Но без шуток. Судьбоносный текст полковника запаса Николая Пороскова про метаконтакт и боевую телепатию опубликован в официальном журнале Минобороны. Журнал можно найти на сайте ведомства, и он «доводится до всего руководящего состава Вооруженных сил». Журнал называется «Армейский сборник», и это уже второй опус полковника. Первый был посвящен акустическим пулям, лучам боли, вортекс-технологиям и генетическим бомбардировкам.

Из статьи полковника Пороскова мы, для начала, узнаем, что наукой парапсихологией «владели египетские и вавилонские жрецы», а в Германии при Гитлере этим занималась «Аненербе».

Тут я, надо сказать, в некоторой растерянности. Все-таки непонятно, идет ли речь о судьбоносных прорывах будущего или о древних тайнах, которыми владели еще в Египте?

К тому же достижения египетских и вавилонских жрецов меня не впечатляют. Мне как-то не совсем понятно, почему египтяне, владевшие парапсихологией, были завоеваны дикарями-гиксосами в XVII веке до н.э., народами моря в XII-м, а потом Александром Македонским, который – как нам известно из Плутарха и Арриана – совершенно точно парапсихологией не владел! Точно так же мне не понятно, почему вавилонские передовые парапсихологи были разгромлены обычными персидскими лучниками еще в VI веке до н.э.

Мой скепсис связан с тем, что не только египтяне и вавилоняне, но даже и их победители, гиксосы и персы, были не очень продвинутыми пользователями военной техники. В XII веке до н.э., если помните, была эпоха боевых колесниц.

Знаете, почему колесниц? Потому что вся могучая боевая вавилонская и египетская парапсихология не выдумала не то что баллистических ракет или танков, – она оказалась неспособной выдумать седло и приручить лошадь до того состояния, чтобы на нее можно было сесть во время битвы. И вот нам теперь говорят, что египетские боевые колесницы – это было круто. Там была боевая парапсихология.

Но автор жжет дальше: «Одно из главных преимуществ этой науки в том, что она позволяет победить противника бесконтактным методом. Российский спецназ использовал боевые методики парапсихологии в чеченских кампаниях».

Правда? В таком случае, что же Москва продула эти кампании? Ведь в первой российско-чеченской войне победила Чечня, а во второй – Кадыров. Похоже, боевая парапсихология помогла нам против чеченцев не больше, чем египтянам – против гиксосов.

«Парапсихологические техники позволяют человеку овладеть сверхвозможностями, – продолжает Полосков, – длительное время не употреблять пищу и воду, находиться на водяной диете, когда вода заменяет пищу, при этом не спать сутками, сохраняя отменную бодрость. Этой методикой владели бродячие японские монахи-ямабуси (в переводе – «спящие в горах») и монахи Шаолиня – последователи Будды».

Интересно, откуда автор статьи получал свои необыкновенные сведения о секретах Шаолиня – из фильмов Брюса Ли или из «Рассказов о необычайном» Пу Сун Лина? Я ставлю на Брюса Ли, потому что не уверена, что авторы подобных текстов являются специалистами по классической китайской прозе.

К тому же в истории есть совершенно конкретная война, которую монахи Шаолиня и им подобные духовидцы вели против европейцев. Она называется восстанием ихетуаней и случилась аккурат на рубеже XIX-XX веков. Ихетуани, они же боксеры, были местные китайские скрепоносцы, которые искренне считали, что у них имеются гигантские парапсихологические преимущества перед западными колонизаторами. Вожди ихетуаней рассказывали своим последователям, как они летают ночами над вражескими городами Лондоном и Парижем и сеют там чуму. Кроме того, они утверждали, что их не берут пули, чем колонизаторы коварно пользовались. Они просто расстреливали этих высокодуховных головорезов. Просто Голливуда еще не было, и невежественные европейцы не знали, что имеют дело с выдающимися духовными практиками.

Статья полковника Пороскова в официальном журнале Минобороны, впрочем, не ограничивается описанием военно-полевой магии Вавилона и Шаолиня. Он также считает своим долгом предупредить нас о гнусных западных колдунах, которые истребляют человечество с помощью вакцин, радиации и ГМО.

Да-да! Вакцины, если вы не знали, – это преступное средство, придуманное на Западе с целью геноцида. «По доходящим скупым сведениям, население сокращается с помощью «вакцин», – сообщает Полосков.

Точно! Об этом писали еще в XVIII веке: если привиться от оспы, превратишься в корову. Но на вакцинах западные колдуны не остановились! Они разработали искусственные мутирующие штаммы гриппа и генномодифицированную пищу. А «американская компания «Эпицид» создала сорт кукурузы, употребление в пищу которой ведет к стерилизации». (Вообще «Эпицид» – это такой сиракузский тиран, правил в III веке до н.э.)

«С 1940-х по 1960-е годы в США сотням беременных женщин давали радиоактивные таблетки, – утверждает дальше автор без малейшей ссылки на источник, – а новорожденным делали инъекции радиоактивных веществ, сотням заключенных облучали половые органы. И все это из заблуждения, что радиация будто бы полезна для здоровья. Более того, обреченным жертвам автокатастроф вкалывали плутоний, чтоб поглядеть, как организм от него избавляется».

Вау! Правда? В США людям вкалывали плутоний? Ну, теперь мы понимаем, что произошло с Александром Литвиненко – просто кому-то захотелось повторить американский опыт.

Еще раз: это все напечатано в официальном органе Минобороны. И не надо говорить, что автор просто насмотрелся японских мультиков. Потому что про генетическое оружие у нас рассказывал и президент – кто-то же ему сказал, что можно создать оружие, которое направлено на «генотип русского человека».

Действительно, в истории есть масса примеров, когда та или иная культура вдруг начинала воображать, что владеет неким духовным оружием, способным подавить западных колдунов. Классический пример – вспыхнувшее в 1896 году восстание матабеле. Им руководил живой бог Млимо, который обещал превратить пули белых в воду, а снаряды – в скорлупки. Кончилось дело тем, что белые коварно застрелили неуязвимого Млимо во время сакральной пляски.

Еще раньше, в 1889 году, аналогичное движение вспыхнуло среди американских индейцев. Оно называлось Пляска Духов, и пророк Вовока тоже обещал своим адептам неуязвимость. Дело кончилось бойней при Вундед Ни – пляска не помогла.

В то самое время, когда Млимо и Вовока обещали превратить пули белых в воду, в России, в Алтайском крае, объявилось движение Белого Бурхана. Один из местных шаманов обещал то же, что Млимо и Вовока, – и сборище алтайцев было шутя разогнано российскими войсками, полагавшимися не на колдовство, а на самые обыкновенные винтовки.

И вот теперь Россия прошла путь от страны, которая справилась с Белым Бурханом, до страны, в которой статьи о скором пришествии Белого Бурхана печатаются в официальных изданиях Минобороны.

Хотя разница, конечно, есть. Млимо и Вовока совершенно точно не пилили казенных денег на проекте превращения пуль белых в ореховые скорлупки.

Юлия Латынина

«Новая газета»