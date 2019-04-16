Борьба со скотокрадством путём преследования... фермеров?

Прокурору Республики Тыва

Боровкову А.Н.

ЗАПРОС

Уважаемый Александр Николаевич!

В газете «РИСК-экспресс» были опубликованы материалы о преследовании следователями МВД по РТ фермера Р.Монгуша, у которого скотокрады угнали лошадей.

Прошу проверить законность и обоснованность преследования фермера.

Также прошу сообщить, сколько уголовных дел по обвинению в скотокрадстве закончено и передано в суд следствием МВД по РТ за последние пять лет.

Сведения о принятом процессуальном решении и количестве законченных производством дел прошу направить в редакцию по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел./факс 66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров