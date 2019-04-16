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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 15, 16 апреля / Борьба со скотокрадством путём преследования... фермеров?
   
 
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№15, 16 апреля 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Борьба со скотокрадством путём преследования... фермеров?

Прокурору Республики Тыва
Боровкову А.Н.

ЗАПРОС

Уважаемый Александр Николаевич!

В газете «РИСК-экспресс» были опубликованы материалы о преследовании следователями МВД по РТ фермера Р.Монгуша, у которого скотокрады угнали лошадей.

Прошу проверить законность и обоснованность преследования фермера.

Также прошу сообщить, сколько уголовных дел по обвинению в скотокрадстве закончено и передано в суд следствием МВД по РТ за последние пять лет.

Сведения о принятом процессуальном решении и количестве законченных производством дел прошу направить в редакцию по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел./факс 66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров

(прочитано 175 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7935.html
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