    Перекрёсток мнений

Аноним, 10-04-2019 #1[ru]

Особо приближённая к Шойгу депутат ГосДумы Буратаева часто приезжала в лихие 90-е в Туву. Помогала братьям тувинцам в создании Регионального отделения партии «ЕДИНСТВО». Тогда-то, на самом деле, братья Карлики втерлись в доверие Шайтану. Водочная мафия Юры щедро кормила и поила приезжих московских партийных боссов. И одна из таких гулянок для Буратаевой закончился плачевно. Молодой партактивист Юра, специально напоив и используя нетрезвый туман в голове Буратаевой, грязно поутешался с ней. Наглость братьев и близорукость их партийного босса Шайтана не дали ход скандальному делу. Если вернуться к сегодняшним дням, то госпожа Нарусова правильно делает, что не приезжает в Туву. Опасные моменты на каждом углу. Юра ещё может покрыть!

Аноним, 10-04-2019 #3[ru]

Какая мерзость эти братья-Карлики! Эй, афганцы, Вам не стыдно быть в компании этих мерзавцев?

Аноним, 10-04-2019 #4[ru]

Говорят, что этот Юра убил много людей просто так, ради забавы.

Аноним, 10-04-2019 #5[ru]

В то время, когда Тува признана самым бедным регионом в России, тувинцы могут выжить только за счёт скота. А наши органы правосудия защищают скотокрадство, так получается. Если они берут под защиту тех, кто забирает последнее. Сами работать не хотят, воруют все, что на глаза попадётся, а в деревнях что у народа есть, только скот. И теперь ещё нашли способ уходить от ответственности – писать заявления на обворованных ими же. Их используют, но им на все наплевать, лишь бы урвать своё. Поэтому сейчас такой большой рост скотокрадства. Куда катимся?

Аноним, 11-04-2019 #10[ru]

8-му: когда тварь получает беспредельную власть, крышуемую МВД, прокурорами и судьями – он начинает убивать свой народ. Потому что не все под Карликов прогибаются. Кара-шериг – это бандитская группировка, хорошо вооруженная под видом охранников, полицейских, бомжей и т.д. Один из них Чудак-оол принял присягу Карликам еще будучи руководителем СК РФ по РТ. Шайтан виновен в этом.

Аноним, 11-04-2019 #11[ru]

Наркотики, алкоголь, убийства – работы у братьев хоть отбавляй.

Аноним, 11-04-2019 #13[ru]

Спасибо партии Единая Россия! Светлое будущее настало! Напомним, что речь идёт о самом близком окружении Главы Республики. Убийца-рецидивист является сыном Председателя Комитета Верховного Хурала Республики Тыва по сельскому хозяйству... У отца убийцы, Наважапа Радислава, Главы Комитета Парламента, есть другой сын, оформленный у Главы Республики как «помощник», но по сути, является фактически главный по безопасности ШВК. Спасибо партии Единая Россия!

Аноним, 11-04-2019 #17[ru]

Теперь понятно, что эти наважапы – штатные киллеры Карликов. Сколько ещё людей надо этим сволочам убить, чтобы правоохранительные органы зашевелились???

Аноним07, 11-04-2019 #19[ru]

Министр Шайтан строит православный собор Воскресения Христова в Москве. Почему мы должны за него голосовать? Шайтан и Карлик ничего не делают для нас. Они не наши, они чужие!

Аноним, 11-04-2019 #22[ru]

Сейчас у Карлика трясучка. Продумывают все ходы и способы, как победить на парламентских выборах. Пойдут на все способы. Они понимают: если не сейчас, то все равно год, два – и им будет конец. Столько нагадили, что им только вне России жить!

Аноним, 12-04-2019 #26[ru]

Управление ФСБ России по Республике Тыва возглавил Александр Анатольевич Кувшинов, ранее работавший заместителем начальника Управления по Тамбовской области. Тамбовский волк теперь товарищ.

Аноним, 12-04-2019 #28[ru]

Непримиримый в прошлом оппонент главы Тувы поддержал его усилия по развитию региона. «Думаю, что история поставит точку во многих вопросах, – заявил Василий Оюн. История уже поставила точку, Василь Майлолыч! Вы как политик потенциал свой уже потеряли.

Аноним, 12-04-2019 #29[ru]

У Оюна выбор небольшой: либо петь под дудку Карлика, либо сидеть на зоне за нецелевое использование миллионов, которыми так щедро отваливал ему Карлик. Так и попался (продался) голубчик.

Аноним, 12-04-2019 #30[com]

Зачем Оюну политика, если он гребёт бюджетные миллионы лопатой? Разменять политический капитал на финансовый – чем не бизнес?

Аноним, 12-04-2019 #32[com]

А как быть с совестью? С ним вместе шло столько народу – где они?

Аноним, 12-04-2019 #33[ru]

Жизнь такова – каждый за себя! Молодец Оюн! Держи хвост пистолетом!

Аноним, 12-04-2019 #34[com]

Бюджетные деньги – это капкан. Там столько подводных камней! Не заметишь, как посадят.

Аноним, 12-04-2019 #35[com]

У Оюна одно уголовное дело уже есть. Появятся и другие. Карлик не успокоится, пока не упрячет его за решётку. Боровков поможет.

Аноним, 12-04-2019 #36[com]

Карлик пообещал Оюну грант в 500 млн. за помощь на выборах осенью. Всё повторится, как на выборах Главы республики.

Аноним, 12-04-2019 #38[ru]

Оюн – честный человек. Его за 500 млн. не купишь.

Аноним, 12-04-2019 #39[com]

Оюна можно и не покупать – у него есть Хурендашовна. Та деньги любит.

Аноним, 12-04-2019 #40[ru]

Оюну нужно выбирать – либо продаться за деньги, либо остаться честным человеком.

Аноним, 12-04-2019 #41[ru]

Судя по комментариям, антирейтинг у Оюна такой же как у семьи Наважап и Кара-оол. С чем и Поздравляю!

Аноним, 12-04-2019 #3[com]

Тут всё ясно – и не нужна, и не будет. Просто Шайтан и Карлик хотят немного украсть.

Аноним, 12-04-2019 #4[ru]

Профессор кафедры экономической и социальной географии России МГУ Наталья Зубаревич перспективы транспортного проекта оценивает сдержанно: «Риски очевидны: дорога фактически строится под вывоз угля, пассажирские перевозки там будут минимальны. В то же время Транссиб и так перегружен перевозками угля – справится ли он с дополнительными объемами? Строительство этой дороги так долго откладывали потому, что она фактически выгодна только ТЭПК. Государству она может быть интересна из геополитических соображений, чтобы увеличить связанность территории. Но для него эта дорога будет убыточной, в плане экономики проект интересен только для одного игрока. Так что однозначного ответа о необходимости строительства у меня нет. Не возьмусь оценивать и вероятность того, начнется ли сейчас, наконец, строительство дороги. Уже не раз были ситуации, когда казалось: ну, сейчас уже точно начнут. Но этого не происходило. Мы живем в стране, которая не перестает нас удивлять. Поэтому давайте просто посмотрим, что будет».

Аноним, 12-04-2019 #5[com]

А что по ней возить? Уголь наш в таких объёмах никому не нужен. А в Туву вообще возить нечего.

Аноним, 12-04-2019 #6[com]

Это строительство только ради воровства. А если за дело возьмётся Шайтан со своими железнодорожными войсками, то кроме воровства там ничего не будет.

Аноним, 12-04-2019 #7[ru]

Шайтан и Карлик спят и видят, как они 126 млрд. сопрут.

Аноним, 12-04-2019 #8[com]

Все не все, а половину – точно!

Аноним, 12-04-2019 #9[ru]

Шайтан себе ещё одну брошку на мундир повесит.

Аноним, 10-04-2019 #1[ru]

...Простите за такой вопрос: Но это святая наивность или просто чтобы еще раз показать, что Кара-оол никогда не пойдет на открытый разговор? Потому как: кто знает Кара-оола хотя бы один час, уверенно скажет, что откровенного разговора с ним не получиться! А уж за столько лет – неужели тувинцы не разобрались в нем? Если кто-то такой наивный, что верит его словам – то этих людей надо в книгу рекордов Гиннеса записать!

Аноним, 10-04-2019 #6[ru]

Кара-оол к народу-то выйти боится, а тут целый Конвиз! Да ещё на стадионе. Он привык на своих заседаниях правительства разговаривать сам с собой.

Аноним, 11-04-2019 #12[ru]

Карлик собственной тени боится, а вы про какие то дебаты с Конвизом.

Аноним, 11-04-2019 #17[ru]

Известного своим косноязычием и тупостью Карлика вводят в ступор элементарные вопросы граждан. А для дебатов с Конвизом нужны мозги.

Аноним, 12-04-2019 #24[com]

Кара-оолу придётся закрывать стадион на ремонт до выборов. А лучше – взять больничный до 25 апреля.

Аноним, 12-04-2019 #26[com]

Кара-оол никогда не насмелится соревноваться с евреем в умении говорить. Он так привык говорить с самим собой и бюджетниками, что совсем отупел.

Аноним, 12-04-2019 #27[com]

А что Кара-оол может публично сказать? Как он разбазаривает бюджет? Конвиз ему сразу скажет – зачем китайцев освободил от налогов на 10 лет? Зачем Пережёгину дал грант в 100 млн.? Зачем Тезису подарил 460 млн.? И так по списку...

Аноним, 12-04-2019 #28[ru]

Что ни говори, а Конвиз не бандит, не вор, не коррупционер и не трепач. Кара-оолу с ним говорить не о чем.

Аноним, 12-04-2019 #29[com]

Если Кара-оол отважится на дуэль с Конвизом, это будет его позор.

Аноним, 12-04-2019 #30[ru]

Кара-оола подготовят, и он даст бой Конвизу.

Аноним, 12-04-2019 #32[ru]

Тут наивный товарищ написал: «Кара-оола подготовят, и он даст бой Конвизу». Первое: покажите того, кто может подготовить Кара-оола? И второе: если это случится – то тогда тому, кто это сможет сделать, надо дать Нобелевскую премию! Но это невероятно! Но очевидно: это никогда не произойдет – вы то сами Кара-оола вживую видели? А вам удавалось с ним поговорить?

Аноним, 13-04-2019 #36[ru]

Не будет же Карлик на весь стадион Конвизу отвечать, что он вор и подонок, который обирает сирот, стариков, детей. Что только его жадность не даёт республике развиваться и он может вытерпеть любые унижения и побои ради власти в нише республике? Что он готов продать свою Родину китайцам и кому угодно.

Аноним, 10-04-2019 #1[ru]

Прокуратура всегда была опорой общества, его цементирующей силой, стоящей на страже законов и морали. Бывший министр строительства и модернизации коммунального хозяйства Республики Тыва осужден за получение взятки.

Аноним, 10-04-2019 #2[ru]

Бедный маркиз де Сат, зря поверил Карлику. Он тебя сдал, подставил и посадил.

Аноним, 10-04-2019 #4[ru]

Прокуратура дала знать Конвизу, что Карлики под их защитой.

Аноним, 12-04-2019 #5[com]

Прокурор Боровков служит Карлику. Поэтому прокурня и не видит воровства.

Аноним, 12-04-2019 #6[com]

Сенатор Нарусова взялась за Терапию. Она не отцепится, пока их там не посадят.

Аноним, 10-04-2019 #1[ru]

Интересно кто кого массирует? Карлик прокурора или прокурор Карлика?

Аноним, 12-04-2019 #2[com]

Терапию строят люди Сергея Тена. Карлику там ничего не перепало.

Аноним, 12-04-2019 #3[ru]

Какая разница, кто ворует? Сажать надо всех жуликов. И Тена – тоже.

Аноним, 10-04-2019 #1[ru]

На госзакупках теперь рулит Айгуль Васильевна, скоро нарулит на реальный срок.

Аноним, 11-04-2019 #2[ru]

Говорят, ее Юрасик имеет время от времени, и она ему сливает.

Аноним, 10-04-2019 #1[ru]

Охереть! Народ про Бичелдея и судью много лет говорит, а Навальная только родилась. Сколько дали прокурору республики?

Аноним, 10-04-2019 #2[ru]

Юрик хвастался, что с потрохами купил прокуряшку.

Аноним, 12-04-2019 #5[ru]

Красноярск выплюнул этого г...а, а Тува подобрала.

Аноним, 12-04-2019 #6[ru]

Мельчает Прокуратура. Похоже, ответ готовил охранник на вахте.

Аноним, 10-04-2019 #2[ru]

И как надо спрашивать разрешение? Позвольте, мадам-коррупционерша, я озвучу вашу фамилию, так что ли?

Аноним, 11-04-2019 #4[ru]

Расхитителей бюджета надо знать в лицо и персонально каждого по ФИО!

Аноним, 11-04-2019 #6[ru]

Бедная Санчаа, ей о душе думать пора.

gevara, 11-04-2019 #7[ru]

Аноним №5, они настоящие расхитители и мошенники, на деньги бюджета поехали в зарубежную командировку, а те, кто заслужили и выиграли конкурс, остались

Аноним, 12-04-2019 #9[ru]

Не вижу директора из Шагонара. Говорят, и сертификат уже на руках. По сути, наградили бы ценным подарком в виде путевки, заслуженных. Честнее было бы, а так смахивает на нецелевку, т.к. вряд ли у финской бани есть Российская аккредитация.