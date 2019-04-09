Прокуратура Тувы: С министрами быстро не разберёшься

Петрову Л.Ф.

ОТВЕТ

На рассмотрении прокуратуры республики находится Ваш запрос о предоставлении сведений по уголовным делам в отношении Бичелдея К., Санчаа Т. и Тас-оол Л.

Сообщаю, что по изложенным в обращении доводам проводится проверка.

В связи с ограниченными сроками рассмотрения обращения информация о полученных результатах будет представлена дополнительно не позднее 10.04.2019 года.

Начальник отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью старший советник юстиции В.В. Навальная