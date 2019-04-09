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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 14, 9 апреля / Прокуратура Тувы: С министрами быстро не разберёшься
   
 
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№14, 9 апреля 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Прокуратура Тувы: С министрами быстро не разберёшься

Петрову Л.Ф.

ОТВЕТ

На рассмотрении прокуратуры республики находится Ваш запрос о предоставлении сведений по уголовным делам в отношении Бичелдея К., Санчаа Т. и Тас-оол Л.

Сообщаю, что по изложенным в обращении доводам проводится проверка.

В связи с ограниченными сроками рассмотрения обращения информация о полученных результатах будет представлена дополнительно не позднее 10.04.2019 года.

Начальник отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью старший советник юстиции В.В. Навальная

(прочитано 861 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7923.html
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