    Перекрёсток мнений

Аноним, 03-04-2019 #1[ru]

Зачем нам куратор Орешкин, если у нас есть Шойгу? Или наш геройский земляк уже не способен на продвижение интересов Тувы в кремлевских кабинетах?

Аноним, 03-04-2019 #6[ru]

Сафрину терпения, сил и поддержки от всех и русских и тувинских тувинцев! Возврат спецов в Туву возможен! Работа без воровства возможна, как бы это парадоксально для нынешней Тувы не звучало!

Аноним, 03-04-2019 #9[ru]

Ну всё пижидендер Кара-роду и Зимину! Игорь Иванович такую наглость не будет терпеть. Скорее всего, главным образом пострадает сам Шайтан. Ребята решили прикарманить бюджетные миллиарды. Даю все свои кривые зубы, скоро возьмут эту «великолепную тройку»! С Игорем Ивановичем шутки плохи!!!

Аноним, 03-04-2019 #10[ru]

Кара-оол ждал Путина, чтоб он ему заварил крепкий чай, зажарил шашлычка. А он взял и не залетел... Обидно! Кара-оол от расстройства аж попал в больницу. Вот бы хороший ракурс поймал! Весь год бы хвастался. Глядишь, выборы и нарисовали бы!

Аноним, 03-04-2019 #12[ru]

...Если каждый день напоминать, что ты здесь чужак, то при первой же возможности постараешься сбежать отсюда... А по теме статьи – Сафрин вряд ли встанет на путь прямой поддержки оппозиции – слишком много на нем висит имущества, зависимых людей, чтобы так просто броситься в бой. Патовая ситуация: Сафрин – это столп, бастион, который нужно или уничтожать до основания, или договариваться.

Аноним, 04-04-2019 #13[ru]

Орешкина пришлют присматривать за Кара-оолом! А зачем нам нужны прокуратура, депутаты и ещё целая куча разных контролёров во главе с федеральным инспектором по Республике Тыва? Гора родила мышь. За Кара-оолами охранники должны присматривать. Лет 20 как минимум.

Аноним, 04-04-2019 #14[ru]

Всю эту прокурорско-депутатско-надзирающую слепошарую сволочь давно надо ликвидировать за ненадобностью. Если кому что нужно добиться – то через суд или жалобу в Москву – местная прокуратура не работает...

Аноним, 04-04-2019 #15[ru]

В лихие девяностые Россия двигалась к развалу. Самая молодая республика под влиянием бунтаря-националиста Бичелдея шла впереди всей страны. Возглавив лично экстремисткое движение «Хостуг-Тыва», он силами полуграмотных земляков за очень короткий период успел натворить страшные вещи в истории. Под его руководством тувинцы стремились полного выхода Тувы из состава Российской Федерации. И сегодня Тувой правит клан, выросший на принципах и под личным влиянием отца Тувинской демократии Каадыр-оола Алексеевича Бичелдея, Кара-оолы. Поэтому и сегодня мы замечаем в стиле руководства республики те самые штрихи, заложенные в лихие 90-ые. Таким образом Тува встряла в прошлом столетии!

Аноним, 04-04-2019 #16[ru]

Хорошо раскрыта тема о выезде русскоязычного населения за пределы Тувы. Да и не только русских. Я езжу за Саяны к нашему тувинскому хирургу, который только на похороны, дни рождения родителей и в отпуск на родину приезжает. Как он говорит – Кара-оол губит здравоохранение. Да и образование. И я о возврате не думаю в Туву, пускай меня называют непатриотом, меня это не трогает.

Аноним, 04-04-2019 #17[ru]

Да, Монгал нас рассорил. Я – тувинка. И мою подругу русскую убрали из Северной участковой комиссии. Да. И мы одни тувинцы остались в участковых комиссиях Турана, так Монгал из территориальной комиссии русских убрал – и председателя, и заместителя. А вместо них поставил председателем Оюн Темира – брата Аяса Оюна. И что это замалчивать. Я думаю, это команда самого Кара-оола!

Аноним, 04-04-2019 #18[ru]

«Игорь Иванович! Они что, страх потеряли? Без Вашего ведома эти ребята решили ограбить бюджет. Ведь ни дорог, ни денег не будет. Украдут всё до мелочей». Да прав уважаемый читатель. Сечин шутить не любит. Даже если целует в башку Шойгу. Опасные манёвры совершают.

Аноним, 04-04-2019 #20[ru]

...А Монгалу даже в правительстве дали партийную кличку Берия.

Аноним, 04-04-2019 #25[ru]

Интересно, Бича в музее все золото Скифов заменил на подделки? И зачем он на работу приходит с чемоданом?

Аноним, 04-04-2019 #26[ru]

Здорово Сафрин поддел Кара-оола – век не забудет!

Аноним, 04-04-2019 #27[ru]

25й, Карлик специально Бичу на музей посадил. Видимо, хотят музей обчистить.

Аноним, 04-04-2019 #28[ru]

Пьяный Сечин Шойгу целует в макушку, а сам думает: кто ты такой, чтобы так воровать?

Аноним, 04-04-2019 #29[com]

Сафрин спелся с Конвизом и будут Кара-оола мочить, пока не замочат. Кара-оол, видимо, забыл про судьбу Ооржака.

Аноним, 04-04-2019 #31[com]

А у Сафрина и выбора-то нет – либо он, либо Кара-оол. Но и Кара-оол отступать не хочет. У Сафрина Конвиз, а у Кара-оола – Боровков. Интересно, кто – кого?

Аноним, 04-04-2019 #32[ru]

Кто такой в Туве Боровков? Его путём никто и не знает. В прокуратуре все, кроме приезжих, его ненавидят. А Конвиз был до Кара-оола, останется и после Кара-оола. При этом Боровков приехал ненадолго. Дело с водочниками в Красноярске рассосётся – он туда вернётся.

Аноним, 04-04-2019 #33[ru]

Прокурорам надо не Сафриным, а Конвизом заниматься. Не будет Конвиза – всё успокоится. А так он на выборы такую волну поднимет – мало не покажется.

Аноним, 04-04-2019 #34[ru]

Прокурорам надо заниматься теми, кто ворует и нарушает закон! На данный момент прокуроры обслуживают власть, а не закон. Поэтому ничего не успокоится! Вектор надо менять и блюсти закон!

Аноним, 04-04-2019 #35[ru]

Сафрин – зануда ещё тот. У него, в отличие от Конвиза, денег куры не клюют. Надо, он все комиссии купит.

Аноним, 04-04-2019 #36[ru]

Нашли «покупателя» – он своих денег никогда не тратит.

Аноним, 05-04-2019 #37[ru]

Политолог Гращенков: «Кара-оол погрузил Туву в депрессивное состояние». Кара-оол планирует идти на выборы парламента, опираясь на единственный структурированный и проверенный (проплаченный) институт «Кара-ШЕРИГ»... Ловкость рук, грязные технологии членов участковых избирательных комиссий, называют «выбором народа». 100% – это называется фальсификации результатов выборов. За проценты голосования получат свои вознаграждения и лидеры штабов Кара-ШЕРИГ.

Аноним, 06-04-2019 #45[ru]

КШВ все время пишет: я устал, заболел. И он прав, пора уходить в отставку. Пусть придут те, кто способен работать.

Аноним, 04-04-2019 #5[ru]

Тувинский парламент – это болото.

Аноним, 04-04-2019 #6[ru]

Что толку в этих выборах. Опять одни и те же рожи. Самый главный художник – двоюродный брат Кара-оола Самбала М.Ш. Поменяют одних бездельников на других. И опять одно и то же. Опять Тува будет самая, самая...

Аноним, 04-04-2019 #7[ru]

Не болото, а выгребная яма. Там нет ни одного приличного человека.

Аноним, 04-04-2019 #8[ru]

Болото или выгребная яма или как там ещё это назовёте – всё это зависит от вас! Не хотите так жить в этом болоте или в выгребной яме, начните действовать!

Аноним, 04-04-2019 #9[com]

Аноним 7 – так уж ни одного! А Оюн?

Аноним, 04-04-2019 #11[ru]

9й, такая же продажная тварь, как и все.

Аноним, 04-04-2019 #12[ru]

Оюн за бюджетные деньги хвалит Кара-оола, а тот спит и видит, как Оюна посадить. Друзья-товарищи!

Аноним, 04-04-2019 #13[ru]

Оюн получает большие миллионы из бюджета Тувы. Для него это кончится плохо.

Аноним, 04-04-2019 #14[ru]

Правда ли, что Кан-оол Даваа взял взятку от налоговиков?

Аноним, 04-04-2019 #15[ru]

Скоро узнаем. И Шорана Донгак, и Вероника Суге-Маадыр не хотят сидеть до могилы и дают показания. Скоро они не только на Даваа, но и Кара-оола начнут стучать.

Аноним, 04-04-2019 #16[ru]

Гнать надо этих «депутатов» из парламента поганой метлой!

Аноним, 04-04-2019 #17[ru]

Не надо никого «гнать». Кара-оол решил поменять старпёров на молодых. Так что парламент обновится на 90%. И Даваа там тоже не будет. Ему подыскивают место в Совете Федерации.

Аноним, 03-04-2019 #1[ru]

Шайтан – ж/д Кызыл-Курагино – Карлик – байсаров = уничтожение республики!

Аноним, 04-04-2019 #2[ru]

Никакой дороги не будет – это всё болтовня на выборы. Денег в стране нет, и воровать нечего.

Аноним, 04-04-2019 #3[com]

Этот Байсаров весь в долгах. Какая дорога?

Аноним, 04-04-2019 #2[ru]

Овсянке некогда, он тырит перед уходом все что можно и нельзя. Впрочем, как и все правительство занято личным обогащением перед отставкой Карлика. Анархия, каждый сам по себе.

Аноним, 04-04-2019 #4[ru]

Это надо так постараться, чтобы за 12 лет увеличить число нищих с 27% до 42%? Почти в 2 раза. Ооржак отдыхает...

Аноним, 04-04-2019 #5[ru]

Если так воровать и освобождать китайцев от налогов, то число нищих можно довести и 80%.

Аноним, 04-04-2019 #6[ru]

На самом деле в Туве бедность – поголовная. 42% – это результат манипуляций статистики и Минтруда.

Аноним, 03-04-2019 #1[ru]

Воры из налоговой в СИЗО уже дают показания на Карлу.

Аноним, 04-04-2019 #2[ru]

Китайцы со страху 2 апреля полностью заплатили недоимку в 700 млн. Фактически они признали, что нарушали закон. Теперь очередь за Карликом, незаконно освободившим китайцев от уплаты в бюджет. Ему грозит уголовная ответственность за превышение полномочий.

Аноним, 04-04-2019 #3[ru]

Китайцев от налогов освобождал не Карлик, а Шайтан. А до него следователям не дотянуться.

Аноним, 04-04-2019 #4[ru]

Подождите, придёт время – придут и за Шайтаном.

Аноним, 04-04-2019 #1[ru]

Вот это сработали – за 100 млн. – 6 рабочих мест! 17 млн. рублей за одно место! А ведь сейчас это Завод ЖБИ в Туве не работает. Так какие места они там создали? Куда смотрит наша доблестная прокуратура?

Аноним, 04-04-2019 #2[com]

Конвиз, будь добр, попроси прокуратуру, чтобы они поискали эти 6 рабочих мест!

Аноним, 04-04-2019 #4[ru]

У нас в Минэкономике работают одни дебилы. Это каким надо быть дураком, чтобы сообщать в РИСК о том, что за 100 млн. рублей создано 6 рабочих мест? Идиоты...

Аноним, 06-04-2019 #6[ru]

Крысы бегут с тонущего корабля Карлика.

Аноним, 03-04-2019 #4[ru]

Карлик приболел, опять Шайтан намял ему бока за длинный язык.

Аноним, 04-04-2019 #7[ru]

Карлик решил упрятать до выборов Монгуш Романа.

Аноним, 04-04-2019 #8[ru]

Юрасик избил депутата ГД Ооржака М.Д., за то, что тот больше не хочет быть марионеткой черных Карликов.

Аноним, 05-04-2019 #11[ru]

Придет время, и Юрасик получит по заслугам. Вечно запугивать людей физической расправой нельзя.

Аноним, 05-04-2019 #12[ru]

Это время уже вчера наступило – прокурня, очнись!

Аноним, 06-04-2019 #14[ru]

Прокурор с Карликом вместе на массаж ходят по средам в гостиницу Буян Бадыргы. И чаи пьют там же. Скорее, будет арестован Конвиз, который не знает толк в хорошем массаже.

Аноним, 05-04-2019 #1[ru]

Спасибо газете «РИСК» за правду.

Аноним, 03-04-2019 #1[ru]

В Тыве все – судьи, прокуроры и т.д. подчиняются мафии Шайтана-Карлика.

Аноним, 03-04-2019 #1[ru]

Насколько обеднеет армия России, можно судить по нищете в Тыве.

Аноним, 03-04-2019 #3[ru]

Игорь Иванович! Они что, страх потеряли? Без Вашего ведома эти ребяты решили ограбить бюджет. Ведь ни дорог, ни денег не будет. Украдут всё до мелочей.

Аноним, 04-04-2019 #4[com]

Всё это про железку – предвыборный пиар Кара-оола. Просто говорить ему не о чём – а 12 лет за плечами.

Аноним, 04-04-2019 #3[ru]

Всё равно Орешкин будет приглядывать за Карликом, чтобы тот не воровал.

Аноним, 04-04-2019 #4[com]

Тогда украдёт Шайтан?