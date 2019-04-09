Тува на пороге парламентских выборов

По всем признакам Тува втягивается в очередные выборы депутатов парламента. Первой «ласточкой» стало решение премьера РФ Д.Медведева по реанимации проекта строительства железнодорожной ветки «Курагино – Кызыл». Второй «ласточкой» явилось начало политических репрессий в отношении вероятных оппонентов «Единой России» на осенних выборах. Но обо всём по порядку.

Железная дорога: от банкира Пугачёва до зятя Пугачёвой

О проекте строительства «железки» населению Тувы известно в разных вариантах ещё с 2001 года. На этой волне инициаторы проекта С.Пугачёв в 2001 году и Л.Нарусова в 2002 году стали сенаторами от Тувы, совмещая эти должности с функциями представителей президента Тувы Ш.Ооржака в федеральных органах власти. Сказать, что проект пришёлся тувинцам по душе, было бы большим преувеличением. Однако авторитета Ооржака хватало на то, чтобы неудовольствие населения не приняло угрожающий характер.

После того, как Шойгу удалось в кресло Главы республики пристроить «своего человечка» Ш.Кара-оола, встал вопрос, кто будет «пристраивать» деньги, выделенные из бюджета России на строительство железной дороги? Пугачёв и Нарусова не устраивали Шойгу и Кара-оола из-за излишней, на их взгляд, самостоятельности. К тому же было важно, кто станет делить этот жирный пирог. В итоге подковёрной борьбы им, в конце концов, удалось влиятельных персон «выдавить» из республики и даже лишить статуса членов Совета Федерации РФ. Заодно у Пугачёва «отжали» угольно-железнодорожный бизнес, который вскоре странным и не совсем понятным образом оказался у кавказца Байсарова.

Но справиться с ним чеченцу не удалось. Сначала встала добыча угля на Элегестинском месторождении, а затем прекратилось и строительство железной дороги. Под чутким руководством Байсарова проект строительства дороги стал стремительно дорожать. И с первоначальных 72 млрд. рублей «подрос» до сегодняшних 360 млрд. рублей.

Шойгу удалось в 2011 году завлечь президента Путина в Туву, который торжественно ночью в 45-градусный мороз забил «золотой костыль» в первое звено железной дороги со стороны Кызыла, как бы заложив основу станции «Кызыл-конечная». Ликованию не было предела. Однако этот костыль фактически оказался в итоге первым гвоздём, забитым в гроб железнодорожного проекта. Сначала Кара-оол делал хорошую мину при плохой игре, год от года торжественно обещая непременно возобновить строительство. Потом затих. Снова вспомнил о проекте только в Японии, заявив, что в 2018 году строительство точно начнётся. Не случилось. Тем временем оказалось, что Шойгу и Кара-оол не такие эффективные лоббисты, какими были в своё время Нарусова и Ооржак. Ещё при Ооржаке сенаторы добились 50%-ного государственного финансирования строительства дороги. Прошло совсем немного времени правления нового тандема, как федеральные власти отозвали своё решение финансировать половину стоимости строительства. А Байсаров, как и ожидалось, оказался бизнесменом хоть и солидным, но без денег.

Где взять деньги на великую стройку?

Впрочем, население республики такое положение, когда обещания Кара-оола начать строить дорогу раз за разом оказывались фейковыми и не приводили ни к каким изменениям, вполне устраивало. Это могло длиться бесконечно долго, не порождая никаких последствий, если бы не предстоящие осенью 2019 года выборы в тувинский парламент. Кара-оолу нужен какой-нибудь «прорыв», который бы затушевал все его неудачи последних 12 лет правления и открыл бы в глазах избирателей для него новый горизонт в госуправлении республикой. Ничего, кроме временной до выборов реанимации железнодорожного проекта, не нашлось. Так что теперь Кара-оол обречён до 9 сентября вешать нам на уши эту железнодорожную лапшу.

Реальное же положение дел совсем не говорит о том, что окончательное решение по дороге уже принято и её строительство – неизбежно. То, что говорит накануне выборов лидер российских единороссов премьер Медведев – это ещё не вердикт, поскольку в России окончательное решение всегда остаётся за президентом Путиным. Его былое решение 2011 года безнадёжно устарело, поскольку за это время изменилось геополитическое положение страны, и воды утекло немеряно. Россия присоединила Крым, началась заваруха в Донбассе, в связи с чем страна попала под международные санкции. США уронили цену на нефть. В итоге, у нас разразился финансово-экономический кризис. И правительству стало не до Тувы и её железнодорожной фантазии. Пришлось даже отказаться от проекта сооружения скоростной железнодорожной линии «Москва – Казань».

А сейчас Путин по поводу Тувы молчит. Более того: Шойгу с 1 по 3 апреля ожидал его на заимке в Тодже, где Путин должен был встретиться с тувинскими шаманами и под их воздействием вернуться к теме строительства железной дороги в Туву. Но Путин уже второй год манкирует предложением Шойгу и к нам не едет. К тому же сегодняшнее решение по железке весьма неопределённое. Сообщается, что РЖД выделит 126,6 млрд. рублей под «актуализацию проектной документации» дороги. И тут нужны пояснения. Такую «актуализацию» проводили уже дважды, поскольку все изыскания по проекту действуют в течение трёх лет и затем устаревают. Так что сегодняшняя «актуализация», скорее всего, бессмысленна, поскольку не решён главный вопрос: кто будет финансировать стройку стоимостью в 360 млрд. рублей? У Байсарова денег нет.

Проектом сейчас занимается сенатор Нарусова. Но все понимают, что ни под Шойгу, ни под Кара-оола и, уж тем более, под Байсарова она такие деньги пробивать в правительстве России не станет. И пока не появится солидный инвестор типа Тимченко, проект обречён на вечную «актуализацию проектной документации» без перспектив реального строительства. В такой ситуации те, кто считает шумиху вокруг дороги пиаром накануне парламентских выборов в Туве, выглядят более солидно, чем те, кто пытается нас в очередной раз убедить, что якобы «проект прошёл точку невозврата».

Как известно, в РЖД появилась известная нам личность – проваливший выборы губернатора в Хакасии экс-председатель правительства Зимин, которого патронирует тот же Шойгу. В связи с этим в предположение, что известная нам тройка попытается «распилить» 126 млрд. и успокоиться, очень даже верится. Но нужно понимать, что в этом году никаких денег, тем более, сотни миллиардов под строительство дороги, ни в федеральном бюджете, ни в бюджете РЖД не заложено. Сейчас решается вопрос, как найти такие деньги в 2020-м и последующих годах.

Для этого, как минимум, необходимо найти инвестора и изменить отношение населения к Туве к этой стройке. Сегодня оно откровенно негативное. Люди видят в проекте лишь желание украсть. Никто в благородные цели Кара-оола уже не верит, помня пословицу, что Бог наградил Кара-оола даром ничего не делать даром. В лучшем случае, РЖД потеряет эти деньги, и лет через пять мы столкнёмся с очередной нескончаемой «актуализацией проектной документации» железной дороги «Курагино – Кызыл». Или с новым проектом дороги «Абаза – Ак-Довурак – Монголия», строительство которой лоббирует Тимченко.

Приправа к предвыборной лапше

Заседание правительства Тувы 3 апреля, репортаж которого частично размещён в сети Интернет, показывает, что Шолбан Кара-оол видит в проекте железной дороги единственную возможность пиара «Единой России» на предстоящих выборах в парламент Тувы: «Чего уж таить, другого шанса у нас не будет». «Необходимо сформировать группы, которые поедут по районам», чтобы «донести, что из себя представляет железная дорога». При агитации за «Единую Россию необходимо использовать «феномен Шойгу» как «решающую роль в возможностях начала строительства железной дороги». При этом Кара-оол понимает, что строить железную дорогу в Туву не на что. В бюджете России лишних денег нет. А «очереди инвесторов по поводу вложения более 200 млрд. руб. на строительство железной дороги мы не видим», – признаётся Кара-оол. Если разложить все заявления Кара-оола по поводу этого проекта, то возникает ощущение, что даже он понимает, что никакого строительства дороги «Курагино – Кызыл» в ближайшие 5-10 лет не ожидается. Однако идти правительству на очередные выборы больше не с чем. Так что в очередной раз придётся обманывать людей, выдавая желаемое за действительное.

Фактор народного неприятия партии власти

А ситуация действительно для властей тревожная. С увольнением из правительства Монгала произошло самое страшное, что могло случиться – разрозненные группы оппозиционно настроенных политиков перед лицом очевидной опасности репрессий со стороны Кара-оола начали консолидацию под флагом недопущения дальнейшего разграбления природы Тувы. В этом плане, скорее всего, уголовное дело в отношении китайской компании «Лунсин», незаконно с корыстной целью, освобождённой Кара-оолом от уплаты многомиллиардных налогов сроком на 10 лет, только подтверждает подозрения населения в том, что вся «стратегия развития республики», сочинённая Брокертом по заданию Кара-оола, является всего лишь прикрытием коррупционных желаний руководства республики. И никакого отношения к экономическому процветанию республики не имеет. Правительство совсем не озабочено проблемой разграбления тувинских недр варварами из Китая. Сейчас к этому добавится неприятие населением проекта строительства железной дороги в Туву, которое также не принесёт населению процветания, зато может привести к масштабной экологической катастрофе. Впрочем, это – отдельная тема, которой я коснусь чуть позже.

Другая сторона обострения ситуации вокруг предстоящих выборов в парламент – активизация политической элиты республики. Недавно проведённые социологические опросы населения Тувы показали, что рейтинг Кара-оола в тувинском обществе и даже внутри «Единой России» очень низок и колеблется в диапазоне от 14 до 18%. Это гораздо ниже рейтинга правящей партии, у которой предпочтений, как минимум, в два раза больше. В такой ситуации даже тотальная фальсификация итогов голосования может не обеспечить победы «Единой России» в Туве.

Опыт выборов в 2018 году показал, что даже прямая помощь Путина и Шойгу не обеспечивает кандидатам от власти победу. Самый простой пример – победа В.Коновалова в Хакасии. Не помогли даже 15 тыс. военнослужащих, специально завезённых в Абакан на день голосования. Протестное голосование оказалось настолько консолидированным, что победителем на выборах оказался мало кому известный заведомо непроходной кандидат, специально отобранный Зиминым для участия в выборах.

Как гром среди ясного неба прозвучали итоги выборов Главы Усть-Илимска Иркутской области. Набрав более 44% голосов, им стало милое создание без высшего или какого-либо профессионального образования и серьёзного опыта работы 28-летняя домохозяйка А.Щекина, которая шла на выборы под удивительным лозунгом, призывающим за неё не голосовать... При активной поддержке Кремля представлявший «Единую Россию» председатель городской думы Зацепин набрал только 37,3% голосов. Представитель «Справедливой России» Кондратьева и того меньше – 6,21%.

Можно сколь угодно говорить об исключительности Тувы, но следует признать, что она пока – часть России. И здесь существуют те же тенденции, что и в остальной части страны. Протестные настроения людей только растут.

Выборы в Туве последние лет 10 – самые грязные в стране. Явка избирателей с фактических 40-60% искажалась до 90%. Однако в случае консолидации оппозиции этому избирательному беспределу может быть положен конец. И тогда «Единая Россия» получит свой реальный результат – от 14 до 32% голосов, и, как и в 2006-07 годах, утратит большинство в парламенте. Для Кара-оола это будет означать конец политической карьеры и высокую вероятность уголовного преследования. Для Шойгу такой исход голосования будет означать утрату Тувы как полигона коррупции и организации отдыха Путина. Как видите, ставки велики.

Выборы без выбора: отсев кандидатов

Поэтому в республике задолго до начала выборов началась зачистка электорального поля. Первой жертвой зачистки стал фермер Роман Монгуш – владелец солидного табуна породистых лошадей. В отношении него была проведена классическая операция по устранению от участия на выборах, в своё время отработанная на бывшем спикере парламента Тувы В.Оюне бывшим руководителем СКР по Туве А.Чудаан-оолом, сейчас обретающимся в правительстве Тувы в качестве заместителя Ш.Кара-оола.

Схема примитивна и заключается в том, что сначала подбираются люди из числа судимых, готовые снова, теперь уже под гарантии неприкосновенности, украсть чей-то скот. Затем в подходящий момент происходит кража. Хозяин начинает искать пропажу и находит воришек. Затем им предлагается вернуть скот хозяину или возместить ему ущерб. А затем скотокрадов заинтересованные лица ведут в полицию и помогают им оформить заявление на хозяина скота о вымогательстве или побоях, а затем инициируют экстренное разбирательство, переходящее в репрессии. Заинтересованные нечистоплотные правоохранители тут же забывают про скотокрадов и занимаются исключительно привлечением к уголовной ответственности пострадавших.

По такой схеме в 2009 году СКР по Туве под руководством Чудаан-оола привлёк к уголовной ответственности за побои скотокрада спикера парламента Тувы В.Оюна. Довести дело до тюремного срока не удалось, тем не менее, его политическая карьера была безвозвратно сломана. И у него, похоже, навсегда отпало желание заниматься политикой и грезить карьерой. Он был вынужден обменять свободу действий на бюджетное финансирование бизнеса его семьи. А теперь сращивание его бизнеса с дотациями и грантами достигло такой степени, что говорить о его возвращении к публичной политической деятельности уже не приходится.

Схема действий в рамках операции по устранению с политической площадки опасного конкурента (бывшего спикером парламента) для Шолбана Кара-оола – предел мечтаний по расчистке политического поля от вероятных соперников. В этом случае сращивание финансовых интересов правительства и частного бизнеса бывшего влиятельного политика было осуществлено настолько успешно, что даже слом карьеры и доведение его сестры до инвалидности не стало препятствием для их творческого взаимовыгодного сотрудничества ради финансового благополучия одного и спокойствия другого.

Но, к сожалению Кара-оола, свято место пусто не бывает. В Туве вместо одного Оюна появилось сразу несколько новых центров общественного притяжения. И они, судя по всему, власть очень беспокоят. В этом плане попытка устранения до выборов Р. Монгуша – легко читаемый шаг правительства и недобросовестных следователей, превращающих полицию в орган политического сыска. Но реализовано всё было гораздо примитивнее, чем в случае с Оюном.

У фермера ещё в январе т.г. украли лошадей. Найти преступников ему не удалось, и он поиски бросил. Спустя несколько месяцев на его телефон приходит анонимное СМС с информацией о том, кто именно украл у него животных. Это сообщение реанимировало поиск скотокрадов. Особенно учитывая, что один из них – земляк фермера, а второй пасёт скот рядом с его стадом в Кара-Хааке. Монгуш отправил к ним своих работников, чтобы узнать правду. Те сразу сознались, но вернуть скот уже не могли. И предложили выплатить хозяину компенсацию, о чём написали соответствующую расписку. Казалось, инцидент был исчерпан. Но тут снова вмешались могущественные силы, заставившие скотокрадов отказаться от расписки и написать заявление о вымогательстве со стороны владельца скота.

Потерпевшая сторона полагает, что в дело вновь вмешался Чудаан-оол, изменивший ход расследования. В связи с этим была создана целая следственная группа (!), которая занялась ограбленным фермером, только уже в качестве подозреваемого в вымогательстве. Следом послушный суд торжественно и чинно по ходатайству следствия арестовывает ограбленного фермера на два месяца – до 1 июня 2019 года, оставляя скотокрадов не просто на свободе, а под государственной защитой от обворованного фермера. Совершенно очевидно, что всё это вопреки здравому смыслу сделано по указке из правительства Тувы и в угоду перспективам на выборах утратившей престиж «Единой России».

Случай с Романом Монгушом – частный. Достоверно неизвестно, собирался ли он на выборы. И если и собирался, то под флагом, какой партии. Известно, что ранее он много раз избирался в парламент от «Единой России», но сейчас эту связь утратил. Тем не менее, его шансы избраться путём самовыдвижения по Баруму оцениваются весьма серьёзно. Известно, что его отношения с Кара-оолом последнее время дали трещину. Таким образом, его участие в выборах и вероятное избрание по одномандатному округу отнимает шансы «Единой России» на это место в парламенте. Отсюда такое изощрённое озлобленное противодействие его участию в выборах.

Но Монгуш, как потенциальный оппонент «Единой России», в Туве не одинок. Её ряды в парламенте вполне могут потеснить такие известные в республике люди, как Валерий Салчак, Владимир Орус-оол, Виктор Молин, Шолбан-оол Иргит, Андриян Ооржак и ещё с десяток других менее амбициозных, но политически зрелых деятелей. К ним можно отнести строителя Сергея Сафрина, врача Вячеслава Ондара, бизнесмена Сергея Барыбина, пий-хемца Валентина Иусова, руководителя Голевской компании Андрея Листкова и др. В свете истории, случившейся с Романом Монгушом, все они в ближайшем будущим могут оказаться под ударом. На одних начнут давить через родственников, к другим придут налоговики или полицаи, третьих, как редакцию газеты «РИСК», могут снова поджечь или их начнёт прессовать «Роскомнадзор». В общем, от Кара-оола и Чудаан-оола, в принципе, можно ожидать чего угодно, от морально-психологического давления вплоть до попыток физического уничтожения. Как говорится, в политике все средства хороши...

Мелкая личность во главе республики

Кара-оола понять можно. 12 лет безраздельного господства республикой привели его к очевидному банкротству. Это наглядно показало выше упомянутое заседание правительства 3 апреля, на котором он фактически расписался как в абсолютном неумении руководить, так и в полном бессилии что-либо изменить. Пожалуй, самым наглядным примером несостоятельности его правительства можно считать признание Кара-оола в отсутствии у членов правительства (и в первую очередь – зампреда Дамба-Хуурака) способностей «формулировать цели и задачи» деятельности правительства и отличать их от «методов и средств». Когда Дамба-Хуурак это услышал, у него в конвульсии резко дёрнулась щека, и он долго молчал, приходя в себя. Как отметил Кара-оол, в практике правительства часто всё «происходит наоборот». То есть, цели подменяются методами. И это – на 12-м году деятельности правительства!

Отдельная тема – непроходящая ревность Ш.Кара-оола к президенту республики Ш.Ооржаку. Тот уже 12 лет не отвечает за состояние дел в республике, однако это не мешает Кара-оолу пытаться обвинить его в сегодняшних собственных промахах и неудачах. Как известно, Ш.Кара-оол долго ходил в первых заместителях Ш.Ооржака. Но он об этом, видимо, забыл. И постоянно валит с больной головы на здоровую. При этом примечательно, что Кара-оол не может отрицать то, что Ооржак передал ему республику, в которой за чертой бедности жило 27% населения, а сейчас эта цифра под «мудрым руководством» Ш.Кара-оола подросла, по меньшей мере, до 42%, в то время, когда в России число бедных за это время сократилось вдвое. И это, пожалуй, главный итог его 12-летней деятельности.

И последнее. Шолбан Кара-оол заявил, что считает необходимым открыто назвать имена тех, кто «организовал какие-то сайты, фейковые страницы». Правда, кроме Ш.Ооржака, В.Орус-оола, М.Иусова и С.Конвиза он никого больше не упомянул. Тем не менее, он заявил о необходимости «на фоне парламентских выборов» «открытой, публичной, политической дискуссии», «реально глядя друг другу в глаза». Мне кажется, это – фейковое заявление Главы правительства Тувы с низкой социальной ответственностью. Ш.Кара-оол никогда не решится на публичные дебаты ни с В.Салчаком, ни с В.Орус-оолом. И тем более – с С.Конвизом. Потому что он никогда и никому не сможет объяснить, зачем незаконно освобождал от отчислений в бюджет Тувы китайцев компании «Лунсин». Почему из тощего бюджета Тувы выдавал 100-миллионный грант новосибирцу Пережегину, и как так случилось, что залётное ООО «Тезис» нагрело бюджет республики на 160 млн. рублей и получило новый подряд под миллиард. Он вряд ли сможет объяснить, почему при нём в Туве коррупция достигла таких размеров, а бедность официально выросла более чем в полтора раза. Впрочем, поживём – увидим.

Я ещё вернусь к этой теме. До встречи.

Кондрат Пчёлкин