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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 13, 2 апреля / Шойгу предложил построить железную дорогу в Туве с помощью армии
   
 
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№13, 2 апреля 2019 года.

Шойгу предложил построить железную дорогу в Туве с помощью армии

Шойгу предложил построить железную дорогу в Туве с помощью армии

Первую железную дорогу в Туве Кызыл – Курагино построят с помощью армии, рассказал РБК глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол в ходе Красноярского экономического форума. По его словам, глава Минобороны Сергей Шойгу обратился в правительство с предложением задействовать железнодорожные войска при строительстве дороги. Источник РБК в правительстве подтвердил наличие такого письма.

«Будут задействованы не только РЖД, но и такие службы, как железнодорожные войска», – сообщил глава Тувы.

«Есть все основания полагать, что строительство (железной дороги Кызыл – Курагино. – РБК) начнется в этом году», – добавил Кара-оол. Он отметил, что, по разным оценкам, срок строительства железной дороги Кызыл – Курагино составит от трех до пяти лет.

По его словам, стоимость финансирования проекта еще обсуждается. «Сейчас идет корректировка. Вообще – более 200 млрд. руб., при этом это не тупиковая дорога. Подразумевается, что будет Курагино – Кызыл и Кызыл – Монголия – Китай, то есть рассматривается поэтапность дороги. Первый этап – это Кызыл – Курагино, а второй – уже в Юго-Восточную Азию», – сказал Кара-оол.

Губернатор Красноярского края Александр Усс в ходе пленарной сессии подтвердил, что у властей региона строительство ветки Кызыл – Курагино «в ближайших планах». РБК направил запросы в пресс-службу Минобороны, а также представителю вице-премьера Максима Акимова, курирующего транспорт.

Проект освоения Элегестинского месторождения и строительства дороги к нему обсуждается, но не реализуется уже более 15 лет. В 2002 году лицензию на месторождение получила принадлежащая российскому банкиру и экс-сенатору Сергею Пугачеву Енисейская промышленная компания (ЕПК). Планировалось, что государство возьмет на себя часть затрат на строительство дороги, и по итогам конкурса господряд получила структура группы «Сумма» Зиявудина Магомедова. Но поскольку компания Пугачева не исполнила обязательства по графику работ, правительственная комиссия исключила железную дорогу Кызыл – Курагино из перечня объектов, реализуемых за счет бюджетных средств. Группа «Сумма» отсудила у Росжелдора 3 млрд. руб. за расторжение контракта. У оказавшейся банкротом ЕПК лицензию на строительство отозвали Роснедра и в апреле 2013 года выставили повторно на конкурс, единственным участником которого стала Тувинская энергетическая промышленная корпорация (ТЭПК) Руслана Байсарова. Он тогда же взял на себя обязательства построить дорогу к месторождению, заявив, что компания уже вложила около 1 млрд. руб. в разработку проекта.

Но строительство магистрали так и не началось, последний раз его переносили на октябрь 2018 года. Концедентом должен выступить Росжелдор, концессионером – SPV-компания, в которой по 47,5% – у ТЭПК и УК «Лидер», еще 5% – у «Российских железных дорог». 15% инвестиций должны были составить собственные средства концессионера, остальное – займы.

РБК
(в сокращении)

(прочитано 731 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7909.html
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Комментариев: 13
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