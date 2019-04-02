20 лет работы за торжество справедливости

Уважаемая редакция газеты «РИСК», поздравляю вас с 20-летним юбилеем! За это время вы сделали больше, чем все политики Тувы, вместе взятые. Искры вашей газеты зажгли огонь в сознании простых людей о справедливости и настоящей демократии, где голос каждого должен быть услышан, особенно в выборе «кумиров»-патриотов, истинных представителей граждан, защищающих интересы народа, а не свои личные интересы.

Таким был для нас Сергей Горев, который отдал свою жизнь за торжество справедливости. Приведу пример: работая следователем в Пий-Хемском РОВД, он вел следствие по делу об убийстве школьницы, которая шла в школу №1, но не дошла... исчезла. Всем городом искали... мы, комсомольцы, молодежь по просьбе Горева искали её дни и ночи. Проверяли все места, колодцы, машины на трассе, в домах и сараях, но ... тщетно.

Сергей Горев был настоящим профессионалом своего дела, казалось, будет «глухарь», но не у него... Перебрав все версии, он остановился на одной – котельные на пути следования девочки... стали проверять кочегаров, потом просеивали шлак у котельных. Подозрительные предметы отправляли в лаборатории ...вплоть до Москвы. Пришел положительный результат... подозреваемый кочегар городской бани был арестован, и впоследствии признался в том, что он убил девочку жестоким образом и сжег труп в топке котельной.

Вот таких людей, как Сергей Горев, мы должны выбирать в депутаты и властные структуры.

«Риск» – благородное дело,

Много лет прошло с тех пор,

Но продолжается жестокий спор:

Кто прав, кто виноват?

Демократы уже не кричат «виват».

Ловлю себя на мысли,

Других ловлю на слове –

Свобода в воздухе повисла,

Все приступили к её ловле.



Мне нравится жить без кавычек,

Избавиться бы мне от привычек.

За скобками не хочу я стоять –

Надо бы за себя и других постоять.

В политике наметился «дурдом» –

Что изменится, мне верилось с трудом.

Нет в стране ужаснее напасти,

Чем идиот, дорвавшийся до власти.



Ещё верстался «РИСКа» первый номер,

А Эппа убили, кто-то с голоду помер.

«Хостуг Тува» – свобода, контрибуция,

Как в Китае «культурная революция».

Лихо в Туве заварили кашу-малашу,

В Кызыле появился знаменитый Кашин.

Кто-то рискует, кто-то шикует,

Доходы свои «маскируют».



В своих статьях, репортажах

«РИСК» смело правдиво расскажет.

Кого-то «пчёлка» больно ужалит,

Кого-то хватит «Кондрат»,

«Вредная тувинка» кого-то прицепом,

Чаще начальство, за живое зацепит,

РИСК в политике всегда оправдан –

Кого-то можно убрать правдой и неправдой.



Газету высоким начальством стращали,

В типографии печатать её запрещали.

Незаконно обыскивали сейф и шкаф,

Платили потом газете немалый штраф.

Визг у врагов стоял до изжоги,

Доходило даже до поджогов.

Закрыть газету пытались,

Да на Закон натыкались.

«РИСК» был судом оправдан,

Победила справедливость и правда.



Все едут в Туву без ВИЗ,

Чтобы узнать: кто такой Конвиз.

У него была и есть своя позиция:

Чтобы была народная полиция,

А не лично Дамба-Хуурака, Кара-оола.

Меньше было бы в Туве произвола.

В центральных СМИ мнение о нём:

То поднимают вверх,

То опускают вниз ...

Но при мнении своём остаётся Конвиз.

Алдын-оол Ондар