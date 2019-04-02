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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 13, 2 апреля / 20 лет работы за торжество справедливости
   
 
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№13, 2 апреля 2019 года.

    Нам пишут

Сергей Горев

20 лет работы за торжество справедливости

Уважаемая редакция газеты «РИСК», поздравляю вас с 20-летним юбилеем! За это время вы сделали больше, чем все политики Тувы, вместе взятые. Искры вашей газеты зажгли огонь в сознании простых людей о справедливости и настоящей демократии, где голос каждого должен быть услышан, особенно в выборе «кумиров»-патриотов, истинных представителей граждан, защищающих интересы народа, а не свои личные интересы.

Таким был для нас Сергей Горев, который отдал свою жизнь за торжество справедливости. Приведу пример: работая следователем в Пий-Хемском РОВД, он вел следствие по делу об убийстве школьницы, которая шла в школу №1, но не дошла... исчезла. Всем городом искали... мы, комсомольцы, молодежь по просьбе Горева искали её дни и ночи. Проверяли все места, колодцы, машины на трассе, в домах и сараях, но ... тщетно.

Сергей Горев был настоящим профессионалом своего дела, казалось, будет «глухарь», но не у него... Перебрав все версии, он остановился на одной – котельные на пути следования девочки... стали проверять кочегаров, потом просеивали шлак у котельных. Подозрительные предметы отправляли в лаборатории ...вплоть до Москвы. Пришел положительный результат... подозреваемый кочегар городской бани был арестован, и впоследствии признался в том, что он убил девочку жестоким образом и сжег труп в топке котельной.

Вот таких людей, как Сергей Горев, мы должны выбирать в депутаты и властные структуры.

«Риск» – благородное дело,
Много лет прошло с тех пор,
Но продолжается жестокий спор:
Кто прав, кто виноват?
Демократы уже не кричат «виват».
Ловлю себя на мысли,
Других ловлю на слове –
Свобода в воздухе повисла,
Все приступили к её ловле.

Мне нравится жить без кавычек,
Избавиться бы мне от привычек.
За скобками не хочу я стоять –
Надо бы за себя и других постоять.
В политике наметился «дурдом» –
Что изменится, мне верилось с трудом.
Нет в стране ужаснее напасти,
Чем идиот, дорвавшийся до власти.

Ещё верстался «РИСКа» первый номер,
А Эппа убили, кто-то с голоду помер.
«Хостуг Тува» – свобода, контрибуция,
Как в Китае «культурная революция».
Лихо в Туве заварили кашу-малашу,
В Кызыле появился знаменитый Кашин.
Кто-то рискует, кто-то шикует,
Доходы свои «маскируют».

В своих статьях, репортажах
«РИСК» смело правдиво расскажет.
Кого-то «пчёлка» больно ужалит,
Кого-то хватит «Кондрат»,
«Вредная тувинка» кого-то прицепом,
Чаще начальство, за живое зацепит,
РИСК в политике всегда оправдан –
Кого-то можно убрать правдой и неправдой.

Газету высоким начальством стращали,
В типографии печатать её запрещали.
Незаконно обыскивали сейф и шкаф,
Платили потом газете немалый штраф.
Визг у врагов стоял до изжоги,
Доходило даже до поджогов.
Закрыть газету пытались,
Да на Закон натыкались.
«РИСК» был судом оправдан,
Победила справедливость и правда.

Все едут в Туву без ВИЗ,
Чтобы узнать: кто такой Конвиз.
У него была и есть своя позиция:
Чтобы была народная полиция,
А не лично Дамба-Хуурака, Кара-оола.
Меньше было бы в Туве произвола.
В центральных СМИ мнение о нём:
То поднимают вверх,
То опускают вниз ...
Но при мнении своём остаётся Конвиз.

Алдын-оол Ондар

(прочитано 680 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7904.html
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